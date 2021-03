POSTA! - CARO DAGO, TI SEGNALO UN PROBLEMA CHE RIGUARDA LA VACCINAZIONE DEGLI INSEGNANTI. QUELLI CHE RISIEDONO IN UNA REGIONE E LAVORANO IN UN'ALTRA CONFINANTE RISCHIANO DI NON VENIRE VACCINATI DA NESSUNA DELLE DUE. SI STA CREANDO UNO SCARICABARILE CHE RISCHIA DI LASCIARE FUORI UNA PARTE DEGLI INSEGNANTI.MA CI SONO I MURI TRA LE REGIONI? NON VIVIAMO IN ITALIA? E IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE CHE FA?

mario draghi 2

Lettera 1

Caro Dago, nuovo Dpcm. Se non c'è Draghi c'è Speranza... con la Gelmini.

Marino Pascolo

Lettera 2

Caro Dago, scontri a Barcellona contro l'arresto del rapper Pablo Hasel, 6 italiani accusati di tentato omicidio. Esportiamo il made in Italy. Abituati a fare qualunque cosa durante le manifestazioni in Italia, poi vanno all'estero pensando sia lo stesso. Ma non è così.

ROBERTO SPERANZA E MARIASTELLA GELMINI

Sergio Tafi

Lettera 3

Caro Dago, Covid, Biden: "Entro fine maggio vaccini per tutti gli americani". Traduzione: fino ad allora al resto del mondo non daremo neanche una fiala.

Pat O'Brian

Lettera 4

Caro Dago,

fiorello

Protesti chiedere a Fiorello se pensava di essere in un villaggio Valtur a Sanremo invece che al festival della canzone ?

Fabio

Lettera 5

Caro Dago,

non è che se il nuovo DPCM non è "last minute" (come era il caso dei DPCM dell'era Conte; l'espressione è di Mrs Neutrino, la Gelmini) cambia qualcosa dal punto di vista costituzionale...

coronavirus cinema

Ossequi,

Johannes de Silentio

Lettera 6

Caro Dago, nuovo Dpcm, dal 27 marzo nelle zone gialle riaprono cinema e teatri soltanto con prenotazioni online. Ma non era meglio continuare a guardare un film, una commedia, o un concerto direttamente online? Tanto la "festa" durerà poco visto l'andamento delle vaccinazioni.

Pino Valle

Lettera 7

achille lauro 5

Caro Dago, ci informa Paolo Mastrolilli sulla Stampa che i narcos del cartello messicano di Jalisco hanno l'abitudine di estrarre il cuore dal petto degli avversari ancora vivi e di mangiarlo. Ma Aztechi, Maya e Toltechi facevano esattamente questo! Non si tratta quindi di macelleria messicana, come potrebbe pensare qualche razzista etnocentrico, ma di un positivo recupero delle tradizioni autoctone distrutte dall'imperialismo culturale europeo a seguito della sciagurata "scoperta" del genocida Colombo. Federico Barbarossa

Lettera 8

achille lauro andromeda dei cavalieri dello zodiaco

Gentile Dago, ecco ancora Achille Lauro che, povero di idee con il suo nutrito e credo inutile staff copiare nell’ outfit David Bowie. Stavolta il costume della mascherata gli era stato prestato da Jonathan Rhys-Meyers nel film Velletri Goldmine.... addirittura se la cavava anche nell’interpretare alcune canzoni. Magari è troppo sperare in una idea originale senza trovare la scusa degli omaggi ?

Franco

Lettera 9

Caro Dago, Covid, gli italiani non possono spostarsi da una Regione all'altra, e in zona rossa nemmeno da un Comune all'altro. I migranti africani, invece, possono tranquillamente spostarsi da un Continente all'altro quando gli pare. E così adesso abbiamo anche la variante nigeriana, portata da uno di loro. Ne avremmo fatto volentieri a meno.

controlli delle forze dell'ordine 1

Ice Nine 1999

Lettera 10

Caro Dago, Alexei Navalny rinchiuso in un carcere durissimo dove "Vieni punito per non aver salutato una guardia o per aver chiesto in prestito dei guanti, dopo che quelli che ti sono stati spediti non ti sono stati consegnati". E sì, perché dalle altre parti, invece, ti puniscono se ti presenti tardi alla lezione di tennis...

achille lauro

Bibi

Lettera 11

Caro Dago, l'Italia ha assegnato il porto di Augusta alla nave Sea Watch 3 con a bordo 363 migranti soccorsi mei giorni scorsi in diversi interventi al largo della Libia. Ovvio. Tra noi e Malta vengono sempre da noi. Anche con Draghi premier non sembra cambiare nulla.

Mario Canale

Lettera 12

Caro Dago,

Ma secondo te Sanremo è davvero in diretta? Ieri ho avuto l’impressione che il Festival fosse registrato. Tralasciando il momento con la banda della polizia, cosa tra l’altro dichiarata, ma il resto? Ogni qualsiasi ufficio deve teoricamente aprire le finestre e/o far andare le macchinette ad ozono per pulire gli ambienti. Tanto più se tiene riunioni, cosa sconsigliatissima da mesi. Un qualsiasi ristorante sanifica i tavoli, almeno quelli ancora aperti e dove puoi consumare.

alexei navalny vladimir putin

All’Ariston mi vorresti far credere che passano fior fiore di cantanti (mai messi in quarantena e provenienti da tutta Italia!) senza che venga pulito l’ambiente dove hanno cantato? Cosa che ricordo essere vietata più o meno ovunque, perfino in chiesa.

Infine il top del top migliaia di ospiti che vanno e vengono. Perfino l’infermiera simbolo del Covid che lavora ogni giorno in reparto. Boh. Ma tutti a contatto senza mascherina e a meno di un metro e mezzo.

fiorello amadeus.

Inoltre Amadeus continuava ieri a ripetere di essere in diretta. Sai meglio di me quanti programmi siano registrati, ma i conduttori dichiarano e spergiurano il contrario.

Tu che ne pensi?

Saluti dall’ozono,

Lisa

Lettera 13

Caro Dago,

Mi permetto di fare un'osservazione su costume e trucco di Achille Lauro al festival. Piuttosto che Andromeda dei Cavalieri dello Zodiaco, il suo aspetto richiama fortemente molti dei cattivi di un altro cartone animato molto amato in Italia, Ken il guerriero. In particolare suggerisco di confrontarne l'aspetto col personaggio di Juda (ombretto incluso).

amadeus fiorello.

Costui era un omosessuale represso che molestava le donne, alla fine muore per mano dell'uomo che amava (Rei di Nanto) e che per ovvi motivi non poteva ricambiarlo.

L'intuito mi suggerisce che tale accostamento non sia casuale. Certo è che Juda non sia esattamente tra i personaggi più amati della serie animata, ma i tempi cambiano e non sorprende oggi di averne una copia al festival di Sanremo.

Saluti,

CORONAVIRUS - VACCINAZIONI A ROMA

Giuseppe

Lettera 14

Ciao

Giorgio

VIKTOR ORBAN SI FA VACCINARE CON IL CINESE SINOPHARM

Lettera 15

Caro Dago,

Prosegue imperterrito l’uso dei decreti del presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) cui fa ricorso anche il nuovo governo per la gestione della pandemia.

Ma dove sta scritto che un atto amministrativo, qual’e’ un DPCM, deciso esclusivamente dal presidente del consiglio pro tempore in carica, possa sospendere la nostra Costituzione limitando le libertà ivi previste per tutti i cittadini ?

ROCCO CASALINO - IL PORTAVOCE - AUTOBIOGRAFIA

Pietro Volpi

Lettera 16

Dago darling, mentre si svolge il Pestival di SanRemo, ci si chiede se anche Rocco Casalino vi apparirà per promuovere ancora il suo libro, che pare sia ora tra i più venduti, per la gran gioia anche di Marina Berlusconi e del suo gruppo editoriale Mondadori, a cui appartiene la Piemme editrice. Pare che il bel Rocco sia riuscito ad attirare nelle librerie (specie on line) anche gente che legge sì e no in libro all'anno. Meno male che i veri scrittori "high-brow" non sono invidiosi, sennò... Ossequi

Natalie Paav

Lettera 17

Caro Dago, Sanremo, Matilda De Angelis: “La prima volta che ho visto il palco dell’Ariston mi sono messa a piangere”. Come molti quando l'hanno visto con lei sopra.

Oreste Grante

matilda de angelis.

Lettera 18

Caro Dagos, la chiamata al proscenio di Conte, uno che non ha mai voluto rinunciare alla ribalta ma che, entrato nel ruolo di protagonista, non vuole uscirne più, da parte del regista e capocomico di tutta la sceneggiata pentastellata, è solo la conferma di una politica avanspettacolo che ha finito per sputtanare non solo il Movimento, ma qualunque forza, domani, si presentasse con gli stessi principi e programmi.

Come che vada il prossimo tour elettorale, alcuni dei protagonisti del momento potrebbero uscire di scena definitivamente. Non so: Di Maio. Manlio Di Stefano. Pedullà - ah, no, lui è solo un capo-claque. Una buoniscita dalla scatola di tonno, in ogni caso. Con quello che ha messo da parte, per es., l'ex bibitaro, non avrà bisogno di lavorare. E chi non lavorava prima, non dovrà farlo neanche dopo. Da una vera rivoluzione non avrebbero potuto sperare di meglio.

zlatan ibrahimovic matilda de angelis amadeus

Raider

Lettera 19

Caro Dago,

in sintesi: come il Conte bis, anche l’Amadeus bis basta e avanza.

Ter non datur.

Francesca

Lettera 20

amazon

Caro Dago, reddito di cittadinanza, 239 stranieri denunciati dalla Gdf di Rovigo. Non avevano titolo a ricevere il beneficio richiesto in quanto risultate prive del requisito di residenza. Eh, siamo un Paese generoso...

Piero Nuzzo

Lettera 21

Caro Dago, Lombardia, dall'8 marzo via a vaccinazioni per il personale scolastico. Ehi, quanta fretta! Non vorremmo ritrovarci con tutti gli italiani vaccinati già prima del 2025.

adolf hitler

A.Reale

Lettera 22

Caro Dago, Amazon costretta a sostituire la nuova icona. A qualcuno ricordava i baffetti e il sorriso beffardo di Adolf Hitler. Per alcuni - e non sto parlando di chi ne avrebbe tutti i motivi - l'ex dittatore nazista è una vera e propria ossessione. Lo vedono ovunque. E così a forza di citarlo gli fanno una pubblicità sfrenata contribuendo a mantenerne vivo il ricordo.

Sasha

Lettera 23

Caro Dago, se Draghi decidesse di cacciarlo anche da Invitalia, non vorremmo che l'ex commissario Arcuri fosse costretto a far capolino dal taschino della giacca di Conte come pochette umana. Potrebbe invece dedicarsi, sicuramente con profitto, a tenere oliate le rotelle degli ormai famosi banchi.

Axel

DOMENICO ARCURI GIUSEPPE CONTE

Lettera 24

Caro Dago, scuola, l'Associazione nazionale presidi: "Sarebbe strano tornare alla didattica a distanza e poi rivedere negozi e centri commerciali pieni di persone". Soprattutto se a riempirli fossero quegli stessi studenti lasciati a casa per tutelare la loro salute. C'è bisogno del guinzaglio?

Max A.

Lettera 25

Caro Dago, sarà pure antipatico, guascone ed arrogante ( e sti c....?) il Bulletto di Rignano, ma gli va sportivamente riconosciuto che con una sola mossa ha messo knockout prima Giuseppi e poi Arcuri, alias la boria personificata. E che abbia colto nel segno lo testimonia il crucifige cui viene sottoposto dai farisei del radicalismo chic salottiero. Del resto - Machiavelli docet - il fine giustifica i mezzi.

feti di plastica

Antonio Pochesci

Lettera 26

Siccome non voglio passare per superficiale, e non solo per mia tutela ma per rispetto dei miei pochi sublettori, vorrei replicare all'obiezione presentata da un "collega di stanza", a firma Johnkoening, che urbanamente mi precisa taluni aspetti in merito a quanto da me scritto, in riferimento all'articolo del corriere del duo camurani-fulloni, ossia sulla triste vicenda della giornalista Fiammetta La Guidara. Dice il "collega di rubrica" che ho confuso il feto con l'embrione. Dice lui però, perchè io ho confuso proprio nulla.

aborto

Premesso che si parla di embrione fino al termine della 10ma settimana di sviluppo, e di feto oltre questa data (ma sappiamo che questa distinzione è solo indicativa perché il processo di sviluppo è continuo e progressivo e non prevede interruzioni), il mio punto di vista era tutt'altro che quello di soffermarmi a scegliere il termine preciso rispetto al periodo di gestazione.

E, a parte che appunto nella sedicesima settimana (ossia al quarto mese, giorno più giorno meno) si parla scientificamente proprio di feto, la mia puntualizzazione vuol significare ben altro. Questo: che per me una creatura, qualsiasi creatura umana concepita nel grembo materno (dal momento stesso del suo concepimento, e poi via via in ogni momento sino al giorno del parto) va chiamata "creatura", "nascituro", "bambino" "bambina" e non orribilmente feto oppure embrione come da prassi scientifica.

feto

Non so se mi spiego ma ci provo: dire feto o dire embrione vuol ridurre a mio avviso la caratura di essere umano del nascituro e anche possibilità di aborto, come abortisti saranno i due del corriere. Dire invece creatura o bambino per me vuol dire anche antiaborto, vita, non omicidio di una creatura indifesa. Sembrano sfumature ma per non lo sono.

Arcuri Conte

Prova a dire o collega di stanza: è stato abortito un feto , oppure invece è stato abortito, o massacrato un bambino. Come suona diverso.... Capito mi hai? Lo capisce, forse, anche D'Agostino che un giorno sì e l'altro pure mi censura.

Luciano