Lettera 1

esodo di massa in india per il coronavirus 1

Caro Dago, ti voglio informare su una situazione molto particolare e pericolosa che si sta verificando in Italia. Un mio amico indiano da febbraio è rimasto bloccato in India a causa del coronavirus. È rientrato in Italia un paio di giorni fa dal suo paese (dove l’epidemia è in espansione) passando dalla Germania, dove non è stato messo in quarantena. Stesso copione una volta arrivato in Italia: non è stato messo sotto osservazione né in quarantena. Come lui, tanti altri stanno rientrando nel nostro paese e si rischia a breve di avere un altissimo numero di contagiati a causa di questi comportamenti.

M.

Lettera 2

ron jeremy 6

Caro Dago, Stati Uniti, pornoattore Ron Jeremy arrestato con l'accusa di stupro. Speriamo non accampi la scusa che si stava esercitando fuori dal set.

Gaetano Lulli

Lettera 3

Caro Dago, Obama attacca Trump: "Approccio incompetente e meschino". Parla di meschinità il signore che ha avuto il coraggio di ritirare un Nobel per la Pace che gli è stato assegnato senza alcun motivo plausibile?

Piero Nuzzo

Lettera 4

Caro Dago, Regionali in Puglia, Renzi a Zingaretti: "Se vuole unità ritiri la candidatura di Emiliano". Quando a sinistra si mettono a fare tra loro i giochini che sono soliti fare con gli avversari dell'altra sponda, è sempre un gran divertimento.

Leo Eredi

renzi zingaretti

Lettera 5

Caro Dago, coronavirus, New York Times: "Ue verso lo stop agli arrivi dagli Usa anche dopo l'1 luglio". Massì, in particolare a noi italiani che ci frega dei turisti americani che portano dollari quando abbiamo tanti arrivi quotidiani di clandestini africani da soccorrere col reddito di emergenza?

Baldassarre Chilmeni

Lettera 6

Caro Dago, esame di maturità, uno studente estrae una pistola e minaccia i prof della commissione intimando loro di promuoverlo. Poveri sinistri, dicono sempre che noi "non siamo come gli Stati Uniti dov'è chiunque voglia può procurarsi facilmente un'arma" e invece... Fortunatamente era scarica, altrimenti chissà come sarebbe andata a finire.

Salvo Gori

luca ricolfi 1

Lettera 7

Ricolfi, Becchi e compagnia. Non sempre l'invecchiare ti toglie lucidità. Spesso però rende rancorose le tue analisi. E' un'unica grande corsa verso il basso.

F.Mad.

Lettera 8

Dago che ci fai pensare, è vero quello che scrivi: perché dovrei spendere due euro in edicola al giorno per leggere che sarei coglione, testa di cazzo e decerebrato se nell' ordine non leggo i pippardoni di Carofiglio, non condivido i Mee-to di Asia Argento e non seguo in TV il sorrisetto giallo di Fabio Fazio?

asia argento 8

E se permetti perché dovrei farmi prendere in giro dai certi sondaggisti che nelle 24 ore su testate differenti danno il Pd a otto lunghezze da Salvini e altri a una lunghezza e mezza ? Oppure che Zaia sostituirà Salvini o sindaci di Milano e Bergamo con il governatore dell' Emilia Romagna daranno sfratto al romano Zinga?

Saluti . peprig

Lettera 9

Caro Dago, tangenti metro di Milano, trovati 67mila euro al dirigente Atm arrestato. Onesto da parte sua accantonare un gruzzoletto. Così non deve chiedere aiuti allo Stato nel difficile momento del coronavirus.

Claudio Coretti

Lettera 10

Caro Dago, Thyssen, Conte e Bonafede incontreranno i familiari delle vittime. Dai, meglio organizzare un unico incontro invitando anche i genitori di Regeni. Così via il dente via il dolore.

EPA

giuseppe conte alfonso bonafede

Lettera 11

Dago darling, sono finiti gli Stati Generali di Conte, paremi senza grandi risultati. Rocco Casalino, che senz'altro conosce la Storia, anche quella che non é mai raccontata dal noioso "convento" Rai/Eiar, potrebbe ora lanciare un "Giro d'Italia" di Conte. Come fece la grande Caterina de' Medici, che nel pieno delle guerre di religione francesi, organizzò un "Tour de France" di circa 2 anni col figlio re Carlo IX per far conoscere ai francesi la grandezza della Corte di Francia. Nella grande carovana era incluso lo "Squadrone volante" di belle donne che dovevano concedersi a signori (o prelati) importanti d'ogni fazione e carpire segreti confessabili solo mentre si fa la cosa più antica e naturale del mondo. Ossequi

giuseppe conte rocco casalino

Natalie Paav

Lettera 12

Caro Dago, Zingaretti: "Questo governo ha già abbassato le tasse è aumentato i salari". In effetti hanno già fatto tanto. Il Pil segnerà un -20% (Bankitalia), il turismo è azzerato, milioni di persone hanno perso il lavoro e un sacco di attività non riusciranno a riaprire, ma il segretario Pd non ha perso la sua allegria. Beato lui.

Marella

Lettera 13

Caro Dago, Porto Empedocle, focolaio Covid nella nave dei migranti portati dalla Sea Watch, 28 casi positivi. Siamo governati da imbecilli. Gli italiani sono rimasti a casa mesi per limitare l'epidemia e adesso ci facciamo riportare il contagio dai clandestini?

Ezra Martin

emilio fede diana de feo

Lettera 14

Caro Dago, per quanto riguardo la campagna contro l'uso del denaro contante, non trascuriamo di considerare il duplice interesse delle Banche sia per l'aumento dei proventi derivanti dall'uso della moneta elettronica sia per la riduzione dei rilevanti costi sostenuti per la custodia, la cernita ed il trasporto delle banconote.

TDP

Lettera 15

Caro Dago, Emilio Fede spiega che non c'è stata alcuna evasione dai domiciliari: "Ho mandato un Whatsapp al comandante dei carabinieri avvertendo che dovevo fare un salto a Napoli dal fisioterapista». Beh anch'io ieri ho mandato un WhatsApp alla cassiera del supermercato spuegando che avevo fretta. Ma quando sono uscito senza pagare mi hanno fermato lo stesso.

Jantra

bergoglio raggi 2

Lettera 16

Dago miscredente, davvero, come scrive Bergoglio, la vita di Zanardi deve essere presa a modello da tutti noi? Non sarebbe più consigliabile, per via dei precedenti e dell'età, smetterla di rischiare l'osso del collo su auto-moto-bici-sci-parapendio come fanno quasi tutti gli ex-piloti di F1, pessimi maestri di vita per le giovani generazioni?

Non la pubblicherete ma vi amo ugualmente

Gianluca

papa Bergoglio

Lettera 17

Ciao Dago, ormai Er Papa è diventato più "sanguinario" di Maria De Filippi. Sta sempre sulla notizia. Per avere un po' di ribalta mediatica, scriverebbe anche ad un cagnolino abbandonato e salvato, se l'animale fosse al centro della notizia. Però, così mi sembra troppo sprecato.

Lo voglio aiutare, anche per dare una sverniciata alla soporifera TV cattolica: perché non allestire uno show tipo "30 minuti con Er Papa", nel quale sua Sanguinarietà potrebbe intervistare di volta in volta i cosiddetti casi mediatici: Bonino, Soros, Karola, Greta, Macronico, Bill Gates e tutti i filantropi del mondo.

Perché perdere tempo con questi brutti bianchi cristiani cattolici, con le cose di Gesù, che poi fa tanto "proselitismo". Meglio Er Papa intervistatore che scrive delle belle lettere e ce le legge in diretta, per far vedere a noi brutti ceffi la qualità dei veri sentimienti...

johnkoenig

Lettera 18

A proposito dell'infame scippo ad una anziana signora, che lotta tra la vita e la morte, Salvini, come da copione, se ne è uscito con l'auspicio: "Ai colpevoli venga sigillata la cella". Conferma, ancora una volta, di essere solo un acchiappa voti, ma nè uno statista nè un politico. Per fare quello che lui dice ci vuole un articolo del codice penale che lo preveda. Non risulta che quando lui è stato al governo (anche a considerare gli ultimi 14 mesi tra il 2018 ed il 2019 e non l'intero ventennio berlusconiano insieme alla Lega ) abbia provveduto in tal senso. Un politico serio le cose le fa, non le spara. Ah, già, un politico serio....

Gaetano il Siciliano