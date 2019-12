POSTA! - CATTIVE NOTIZIE PER SALVINI IN VERSIONE SOVRANISTA ALIMENTARE. SE DICE ADDIO ALLA NUTELLA PERCHÈ DENTRO CI SONO LE NOCCIOLE TURCHE, DEVE PREPARARSI A DIRE ADDIO AL MOJITO, LA CUI RICETTA PREVEDE: RUM GREZZO (ORIGINE GIAMAICA), DELLO ZUCCHERO BIANCO (ORIGINE CUBA) E LIME (ZONA TROPICI, NON PROPRIO LA PADANIA)…

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, per Renzi "C'è il 50% di possibilità che il governo rimanga in piedi". Ma dai, questo governo non è mai stato in piedi. È sempre stato in poltrona!

Simon Gorky

Lettera 2

Caro Dago per Nancy Pelosi Donald Trump sarebbe un codardo perché "non difende gli studenti dalle sparatorie nelle scuole". E invece Barack Obama e i Democratici avevano preso grandi provvedimenti contro la vendita di armi. In otto anni, nulla.

Giacomo Francescatti

Lettera 3

Caro Dago, "Mai, mai, mai!", risponde Hillary Clinton al conduttore radiofonico che le aveva chiesto se avesse mai avuto una relazione lesbo. Un "mai" come risposta era più che sufficiente, almeno che uno non abbia la coda di paglia. O che non sia omofobo...

Rob Perini

Lettera 4

Caro Dago

Tutti presero in giro il PM Conte quando disse che il 2019 sarebbe stato un anno meraviglioso, dal suo punto di vista,certamente si

GP

Lettera 5

Caro Dago, dopo il sindaco Pd di Bibbiano, anche l'ex eurodeputata di Forza Italia Lara Comi torna libera. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Milano. Politici arrestati ingiustamente. Per gli errori dei magistrati non c'è "prescrizione". C'è l'impunità totale. Hanno licenza di sbagliare sempre e comunque. È logico che quando c'è di mezzo un politico tra il non arrestare o l'arrestare sceglieranno sempre la seconda opzione. Perché se va bene diventano famosi altrimenti il costo dell'errore è sempre zero. Fatte le debite proporzioni, la legge è uguale per tutti o solo per i carabinieri che hanno sbagliato con Stefano Cucchi?

Greg

Lettera 6

Caro Dago, i 14 capigruppo nelle diverse commissioni del Movimento 5 stelle: «Se i toni non cambiano sfiduciamo il capo politico». Tocca difendere Giggino. Mica può cominciare con "Biiibite!!! Noooccioline!!! Pooop corn!!!". Non sta al San Paolo. Giustamente usa i toni che si usano in Parlamento.

L.Abrami

Lettera 7

Caro Dago, previsioni meteo per il weekend dell'Immacolata: inverno al Nord, ritorno di primavera al Sud. Ma gli scienziati non avevano ordinato un aumento delle temperature dappertutto?

John Doe Junior

Lettera 8

Dago darling, da giorni e giorni il TG3 Lombardia esulta per la Tosca che domani aprirà la stagione della Scala di Milano. Ovviamente ci sarà qualche rilettura moderna: Senz'altro ci metteranno dentro i rifugiati, ma forse non faranno a tempo a inserirci le sardine, per le quali esulta anche il controverso sito francese Mediapart dell'-ex trostkista Edwy Plenel. grande esperto nel segnalare affari che s'ingrossano. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 9

Caro Dago, Francesco Nuti a causa dei problemi di salute non parla più. E allora, riguardo il modo di comunicare con l'amico, Giovanni Veronesi dice che "Abbiamo un altro modo di comunicare, se vogliamo anche più raffinato rispetto alla volgarità delle parole". Affermazione ridicola. Le parole, come i gesti o gli sguardi, sono volgari se uno vuole essere volgare. Non è il mezzo di comunicazione in sé ad essere volgare, dipende tutto dal comunicatore.

B.Ton

Lettera 10

Caro Dago, il leghista Borghi: "L'uscita dell'Italia dall'euro? Nessun argomento può essere un tabù". Certo è che se il Governo giallorosso va avanti così, sarà l'euro ad uscire dall'Italia.

Vesna

Lettera 11

Caro Dago, una maestra di asilo nido di Coquio Trevisago (Varese) è stata sospesa dalla professione per sei mesi dal gip con l'accusa di aver maltrattato bambini di età compresa tra pochi mesi e due anni. Ma hanno mai fatto una classifica mondiale - riguardante i paesi democratici, ovviamente - sui maltrattamenti ai bimbi in scuole ed asili? Come sempre capita per le classifiche su cose negative, stando alle cronache, dovremmo essere piazzati egregiamente.

Oreste Grante

Lettera 12

Caro Dago, "Dati choc sugli effetti del cambiamento climarico. [...] Tra gli eventi più devastanti, l'alluvione del 2000 in Piemonte (23 vittime, 11 dispersi) e in Calabria (13 morti e un disperso), l'alluvione nel messinese nel 2009, con 37 morti; 13 vittime nel trasportino Lunigiana nel 2011".

Cioè sarebbero "devastanti" degli eventi che se sommati assieme hanno causato un numero di morti inferiore a quello di due weekend sulle strade? A questi signori che quotidianamente lanciano allarmi su giornali e tv, in realtà delle persone morte non importa un fico secco. Altrimenti lancerebbero allarmi anche per i morti negli incidenti automobilistici. Gli interessa soltanto spaventare la gente affinché i loro amici della Green economy riescano ad arricchirsi piazzando i propri prodotti nelle nostre case. È solo business.

A.B.

Lettera 13

Cattive notizie per Salvini in versione sovranista alimentare. Dunque niente Nutella perchè dentro ci sono le nocciole turche. E dunque anche addio al caro MOJITO, la cui ricetta prevede: rum grezzo (origine Giamaica), dello zucchero bianco (origine Cuba), hierba buena (è la menta, Matteo, questa va bene), acqua (e qui siamo a posto) e lime (zona Tropici, non proprio la Padania). Mi sa che l'estate prossima, per essere coerente, dovrà contentarsi della gazzosa, sai che buona! Ora ne abbiamo la prova: ci ha presi per coglioni. Compatrioti, sveglia!

Gaetano il Siciliano

Lettera 14

Caro Dago, dopo 'America' - il water in oro 18 carati, poi rubato dal museo inglese in cui era stato installato - Maurizio Cattelan torna a stupire tutti con 'Comedian': una banana vera attaccata al muro con un pezzo di nastro adesivo grigio. Ma a stupire chi? Gli imbecilli che si fermano a guardarla soli perché ce l'ha attaccata Cattelan - fosse stato di un anonimo avrebbero tirato dritto - o il mentecatto che ha sborsato 120 mila dollari per portarsela a casa (avrebbe fatto meglio a darli a uno psichiatra che così almeno lo aiutava)? Una cosa che possono fare tutti non è un'opera d'arte: è una stronzata.

Lettera 15

Caro Dago, Ibrahimovic in un'intervista alla Rosea ha detto di Cristiano Ronaldo: "Per lui è stata una sfida andare alla Juventus? Una squadra che ha vinto la Serie A sette volte di seguito? Ca****e. Andare in un club del genere non è una sfida. Se cercava una nuova sfida, sarebbe dovuto andare alla Juve quando era in Serie B, per riportarla in Serie A e farla tornare ai vertici". Magari prendendo proprio il suo posto, visto che quando la Juventus è andata in B, lui l'ha abbandonata accasandosi all'Inter?

Mario Orlando

Lettera 16

Caro Dago, Mughini è vanto e onore del suo sito, e anche il suo pezzo sulla prevalenza del semianalfabeta è giusto e piacevole. Ma l’intellettuale juventino dice anche “il mio amico Fabrizio Roncone è tra i più aguzzi.” Avrà voluto dire acuti, o arguti. Ma aguzzi?

Nieuport

Lettera 17

Caro Dago, Censis, italiani ansiosi e dipendenti dallo smartphone: il 73,8% ne ha uno. Però quanti non hanno più dipendenze da telefono fisso, tv, lettere e cartoline, enciclopedie, libri, giornali, torce elettriche, orologi ecc., ossia tutti gli strumenti che lo smartphone ha sostituito?

Lucio Breve