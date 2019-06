POSTA! - CECCHI PAONE DICE CHE METÀ DELLE CALCIATRICI E’ LESBICA E I GIORNALI ITALIANI IGNORANO LA QUESTIONE? COME MAI TUTTO ‘STO SILENZIO STAMPA? L’AVESSE DETTO UN LEGHISTA, UN GRILLINO O UN GIORNALISTA DI CENTRODESTRA COSA SAREBBE ACCADUTO? TUTTI A FARE GLI STRUZZI SE CECCHI PAONE ASSICURA CHE IL CALCIO FEMMINILE È LESBO?

GIOVANNI TRIA

Caro Dago, il ministro Tria: "Nessuna manovra correttiva. Necessario un compromesso con l'Ue". L'ultima volta che abbiamo seguito questa strada - Governo Renzi - ci siamo ritrovati con 700 mila migranti a spasso per la Penisola.

Maxmin

Caro Dago, Salvini smentisce di voler tassare le cassette di sicurezza. Tecnicamente non fa una piega. Lui vuole tassare quello che c'è dentro.

Theo Van Buren

Caro Dago, Usa, Biden contro Trump: "E' una minaccia per l'esistenza degli Usa". Sì, soprattutto per la disoccupazione che è ai minimi degli ultimi 50 anni.

Scottie

joe e jill biden a philadelphia

Caro Dago, secondo Sos Mediterranee e Medici Senza Frontiere ad un anno dall'annuncio del governo italiano della chiusura dei propri porti alle navi umanitarie, almeno 1.151 migranti sono morti nel Mar Mediterraneo e oltre 10mila sono stati riportati forzatamente in Libia ed esposti ad ulteriori ed inutili sofferenze.

È la conferma di quanto criminale sia il comportamento di chi col solo intento di continuare a fare affari col traffico di esseri umani e per il proprio tornaconto personale continui a spingerli a partire pur sapendo che dall'altra parte del Mediterraneo non c'è nessuno disponibile ad accoglierli.

Antonello Risorta

nicole kidman

Caro Dago, Nicole Kidman racconta le sue strane abitudini alimentari dell'infanzia: «Mangiavo le formiche, anche se non avevano un buon sapore… un po’, come dire, acide. Mangiavo di tutto. Avrà mangiato qualsiasi cosa commestibile. Larve, lombrichi e insetti». Se adesso da adulta vuol provare con le cavallette, in Sardegna - a Nuoro in particolare - sarebbero sicuramente felici di accoglierla.

Mario Canale

Caro Dago, politica ballerina, la Parisi si è messa a rispondere alle battute di Matteo Salvini sui social. Ora la sinistra passerà dalla coscia lunga di Alba Parietti a quella un po' meno lunga di Heather?

Fritz

ivan golunov 1

Preclaro Dago, ho visto qui da te (perchè per me è come se non esistessero...) l'articolo di Repubblica sul decreto sicurezza-bis... una sequela di giudizi negativi… tutti… non si salva un comma…. A questo punto sono sicuro... il decreto sicurezza-bis è un'ottima cosa!!! Tutto quello che piace a Repubblica ed ai suoi ben pagati/pasciuti e con la puzza sotto al naso giornalisti fa male all'Italia... ergo... il suddetto decreto è un’ottima cosa per noi tutti...

Asgaqlun

Caro Dago, il Consiglio dei ministri approva il Decreto Sicurezza bis: stretta sui cortei violenti e sanzioni severe per chi agisce alle manifestazioni con caschi, bastoni o mazze. Solo pistole per un'eventuale legittima difesa?

Ricky

PAOLA COMENCINI

Carro Dago, Russia, il giornalista investigativo Ivan Golunov è stato scagionato da ogni accusa ed è libero. Quello che non si capisce è perché la giornalista di Rai News 24 dia la notizia accompagnandola con l'avverbio "finalmente". Non si usa più separare i fatti dalle opinioni?

Piero Nuzzo

Caro Dago, lettera dell'Italia all'Onu: "Ong favoriscono trafficanti di uomini". Lettera giusta, indirizzo sbagliato. Alle Nazioni Unite sono da sempre favorevoli alle migrazioni. È come scrivere a Dracula per informarlo sui trafficanti di sangue.

Tuco

Caro Dago, la scenografa Paola Comencini piagnucola su Facebook perché in un bar di Roma - zona Vaticano - le hanno fatto pagare 15 euro due fette di prosciutto. Siccome non arriva da Marte non si comprende perché ne abbia ordinate due: si fosse accontentata di una avrebbe speso 7 euro e 50.

Pikappa

IL BACIO TRA ASIA ARGENTO E VLADIMIR LUXURIA

Caro Dago, per i soliti media è "allarme rosso per Donald Trump". Se in America si votasse questa settimana perderebbe non solo con Joe Biden ma con diversi candidati democratici. Secondo l'ultimo sondaggio della Quinnipiac University (ma non era meglio chiedere direttamente all'ortofrutta sotto casa?) l'ex vicepresidente sarebbe avanti al tycoon di ben 13 punti (53% a 40%), Bernie Sanders di 9 e Kamala Harris di 8. Nel 2016, a due settimane dal voto, Hillary Clinton veniva data vincente su Donald Trump 93 a 7, ma questa esperienza sembra non aver insegnato nulla ai Democratici americani che continuano a puntare sul sondaggio bufala. Contenti loro...

Leo Eredi

Egregio sig. Dago. Il gay pride si farà fino a che i gay saranno discriminati. Poi, per evitare di dover smettere con il rito carnevalesco che tanto gli piace, sono loro stessi a discriminare i gay non dichiarati definendoli ipocriti.

Antoine

gay pride 2019 monica cirinna e vladimir luxuria

Caro Dago, Presidenza Ue, Macron: "Se la Merkel fosse candidata la voterei". Se voleva parlare a vanvera poteva anche dire che se Mitterand fosse vivo avrebbe visto bene lui come guida dell'Europa. Pensi piuttosto alle cose reali, tipo il sorpasso della Le Pen alle ultime Europee.

J.R.

Caro Dago, il saggio Di Maio pensa che con un debito massimo ci possiamo permettere solo un salario minimo.

BarbaPeru

Caro Dago, Decreto Sicurezza bis, multe salate alle navi che non rispettano il divieto di ingresso nelle acque territoriali. È un primo passo cui andrebbe aggiunto, dopo tot numero di violazioni, il sequestro delle stesse. Quelli che commerciano in esseri umani sono peggio della mafia e vanno fermati con ogni mezzo.

Carlo Gradi

luigi di maio davanti al mise dopo l'incontro con i vertici whirpool 1

Caro Dago, Governo, dopo due ore di vertice a Palazzo Chigi, nessuna decisione su come intervenire sui conti per evitare la procedura di infrazione Ue. Potevano almeno annunciare dove andranno in vacanza, tanto per non rimediare la solita figura barbina.

M.H.

Avercene di politici così! Il giovanotto di Pomigliano (sedicente vice presidente del consiglio e ministro del lavoro e dello sviluppo economico - Napoleone aveva meno incarichi -) ha tolto gli incentivi a Whirpool, incentivi che servono per integrare lo stipendio dei dipendenti ad orario ridotto. Un capolavoro! Con una mano da il reddito di cittadinanza e con l'altra taglia lo stipendio a chi ce l'ha. D'altro canto, con una squadra di ministri che per diplomarsi hanno sudato le sette camicie per arrivare ad uno striminzito 40, dove vogliamo andare? Avanti, italiani! Verso l'abisso. Ma poi non venitemi a dire che non vi avevo avvisato.

Gaetano Il Siciliano

luigi di maio incontra i vertici whirpool 1

Non è che la revoca dei contributi alla Whirlpool minacciata da Di Maio fa la fine della revoca della concessione alla Società Autostrade minacciata da Toninelli 10 mesi fa?

Istricanum

Caro Dago, "La Lega riempie lo spazio della paura, ma zero fatti". Grillo non riesce a rassegnarsi che la sua creatura, dopo i fallimenti di Roma, Torino e Livorno sia affondata meglio del Titanic anche a livello nazionale, dimezzando in un solo anno di Governo i voti dal quasi 33% del 4 marzo 2018 al 17% delle Europee di due settimane fa. Ha sbagliato a scegliersi come "amministratore delegato" del partito Luigi Di Maio. Un nullafacente, incapace e privo di titoli di studio che figura bene solo nelle fotografie ufficiali.

Baldassarre Chilmeni

ENRICO LUCCI

Reality di Lucci. Quando si arriva a trasmettere in prima serata affermazioni moralmente devastanti senza intervenire con la dovuta censura dato che le puntate sono registrate, vuol dire che si è volutamente passato il confine e che l'asticella della denigrazione ha fatto un altro passo avanti. Per chi non ha memoria o non vuole averla come i componenti del CSM dell'epoca che stroncarono Falcone la cosa è normale ma le persone per bene e tutti noi che dobbiamo moltissimo al Sacrificio di Falcone e Borsellino avremo perso. Questo è e sarà nell'immaginario collettivo se non si interviene radicalmente e autorevolmente.

Dino Feliziani

Dago darling, quanto male nel Mali! Infatti, malgrado la presenza dell'esercito francese, ancora un massacro (circa 100 persone) nelle guerre tribali che imperversano nel Mali, nazione creata a tavolino con il righello poco più di mezzo secolo fa. Strana l'UE: uno dei suoi paesi più importanti é de facto neocolonalista e sovranista. Vedi anche questione del CFA, su cui Di Battista ha ragione. Se altre antiche potenze coloniali (piccole in rapporto agli antichi imperi di GB e F) come l'Italia e la Germania facessero altrettanto, scoppierebbe il finimondo degli "orrore e sdegno" dei sedicenti buoni.

macron

La Storia andrebbe ricordata tutta. P.e cosa hanno fatto i francesi di Napoleone I in Spagna contro i partigiani spagnoli che volevano scacciare gli invasori gallici. Solo l'intervento della "perfida" Albione pose fine agli eccidi compiuti dai francesi. Ovviamente non per bontà, ma per via della sua lunga lotta contro Napoleone I. Pace e bene Natalie Paav

Natalie Paav

Non interessa ad alcuno, però solo per precisare. La dicitura "Chiara ex Luciano" l'ha creata D'Agostino perchè, da scienziato qual è, aveva "scoperto" che Chiara era una firma che utilizzavo io. Pensava fosse chissà quale alchimia e invece era solo per diversificare e non inflazionare a suo tempo come Luciano. Tutto qua: una delle solite troiate di D'Agostino. Io mi firmo Luciano, lui cambia di sua iniziativa, da cazzone, appunto.

alessandro cecchi paone (2)

Ciò detto, tra le mille cose del giorno, una mi è rimasta sulla punta della penna del pc. La dichiarazione dell'altro scienziato del nulla, quel Cecchi Paone, dalla faccia che invita alla somministrazione di schiaffi mattina e sera, il quale cacchio cacchio tomo tomo se ne è uscito con una verità assolutamente sconvolgente o quasi. Dice infatti il nostro pavone senza penne: "La gran parte delle calciatrici è lesbica.." Etc. etc. Ora non è che la cosa sia così normale, così ovvia. Almeno per gli omofobi come me e per gli altri cinquantamilioni di omofobi italici.

E' una bomba niente male buttata lì - a torto o a ragione - proprio nel momento della massima erezione (ti piace questa parola D'Agostino, eh,...) della spinta femminista e dei poteri forti a favore del calcio femminile che rappresenta un nuovo terreno di conquista verso la tanto agognata parità del cazzo. (Un calcio che fa cacare come dice ad esempio Sconcerti, ma che diverte nel vedere 'ste donne correre dietro un pallone parafrasando il sesso un tempo forte). E diciamolo - direbbe Larussa - qui si ciurla nel manico, si fa propaganda affinchè il calcio femminile debba piacere per forza, pena essere razzisti, fascisti, salviniani, trogloditi, medievali.

calcio femminile

Ma il vero punto- al di là di tante considerazioni di colore - rimane un altro. Inquietante però. Questo: è mai possibile che un'affermazione del checco pavone, così netta, così icastica, così tagliente, sia rimasta pressochè lettera morta presso la stampa italiota (a parte D'Agostino, bisogna dirlo a suo onore)? Già, come mai tutto sto silenzio di una stampa che se putacaso la fidanzata di Salvini facesse un ruttino ne scriverebbe un romanzo?

Non è che c'è terrore di dirlo? Ma come? Tutti sono a favore dei gay e lesbiche e poi fanno gli struzzi se il Pavone assicura che il calcio femminile è sì rosa, ma lesborosa. Urgono precisazioni. Bocci, Piccardi, Saetta, etc. (sono i valorosi colleghi che odorano le calciatrici ogni giorno su Gazzetta e Corriere etc.) se ci siete battete un colpo. Insomma checco pavone spara cazzate o dice il vero?

calcio femminile

Anche perchè a suo tempo un maximo dirigente delle federazione calcio ebbe la sventura di dire." Non diamo soldi a queste quattro lesbiche?" Venne crocifisso, ma diceva il falso?

Prego, coraggio! Io mi firmo Luciano

Luciano