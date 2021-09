POSTA! - CHE CI FACEVA UNA BELLA RAGAZZA AL FESTINO ABUSIVO SULLO YACHT ORMEGGIATO A GENOVA? ERA FORSE SALITA A BORDO AMMALIATA UNICAMENTE DALLA PARTICOLARE AVVENENZA E PRESTANZA DI UNO DEI PARTECIPANTI? - LA PRECISAZIONE DI ANGELO MELLONE: “NON HO PARTECIPATO AL JOB POSTING PER LA DIREZIONE RAI DI SAN MARINO NÉ HO MAI PENSATO DI FARLO”

Lettera 1

Caro Dago,

Ieri hai ripubblicato con il titolo 'Rai, di tutto di pus' un pezzo del 'Fatto quotidiano dove si sostiene che io avrei partecipato al job posting per la direzione Rai di San Marino. L'informazione non è vera, non ho partecipato al job posting né ho mai pensato di farlo, l'ho comunicato al giornale e lo stesso faccio con Dagospia, visto che ieri sera la mia figlia più grande mi ha scritto dopo aver letto il vostro pezzo chiedendomi allarmata perché volessi lasciare Roma.

Cordialità

brigitte macron

Angelo Mellone

Lettera 2

Caro Dago, Francia, la contraccezione sarà gratis per le donne fino ai 25 anni. Ad occhio e croce, nel caso, la première dame Brigitte dovrà provvedere di tasca sua...

Bibi

Lettera 3

Caro Dago, Afghanistan, la Cina pronta a dialogare annuncia aiuti per 31 milioni di dollari. Non potremmo dare anche noi la stessa misera cifra in cambio della promessa dei talebani che non ci arriverà nessun profugo?

emmanuel macron e la moglie brigitte 1

Sasha

Lettera 4

Caro Dago, ok Cdm a obbligo vaccino per personale Rsa. Ma sì, tutti i vecchietti che potevano alleggerire la pressione sull'Inps sono stati cancellati. E quelli che hanno resistito ormai non molleranno comunque...

Jonas Pardi

Lettera 5

Caro Dago, schianto in monopattino elettrico, morto un 34 nigeriano a Roma. Sui marciapiedi, a causa della velocità, è pericoloso per i pedoni. In strada, vista la precarietà dell'equilibrio e la scarsa visibilità a causa delle ridotte dimensioni, è pericoloso per chi lo guida. Far diventare mezzo di trasporto circolante un giocattolo dei bambini è stata l'idea più idiota del millennio. Va vietato dappertutto e per tutti.

monopattini elettrici5

Giacomo

Lettera 6

Caro Dago, Salah Abdeslam, l'unico sopravvissuto del commando della strage di Parigi nel 2015, durante il processo: "Allah è l'unico Dio e Maometto è il suo messaggero". Questo lo vedremo dopo, gli ha risposto il giudice. Povero Occidente se si mette a rispondere agli argomenti proposti dai jihadisti!

R.P.M.

Lettera 7

ciro immobile foto mezzelani gmt072

Non annovera tra i suoi talenti né piedi buoni né senso tattico, fatica a trovare la giusta posizione, sempre più appesantito si fa trovare sempre solo come il cesso della classe alle feste di compleanno, non gli riesce tecnicamente nemmeno una suela o un dribbling.

A sprazzi si accende con qualche goal nella mediocre serie A ma gioca beato in nazionale benché fantasma in attacco. E nel grigiore generale trova la sufficienza grazie alla simpatia clownesca con cui interpreta Lino Banfi.

I giornalisti sportivi di Rai e Skysport continuano ad ammorbarci sul fatto che Immobile abbia vinto la scarpa d'oro. Ma l'hanno vinta financo Furlan, Roy Mackaay e un certo Larson del Celtic. Distinguere tra scarpa d'oro e pallone d'oro dovrebbe essere cosa buona e giusta così come fra chi sa fare solo a sportellate e top player.

Impeto Grif

bill gates con la fede al dito parla al global health summit 1

Lettera 8

Caro Dago, Bill Gates "archivia" il Covid e punta sulla ripresa del turismo: ora controlla gli hotel di lusso Four Seasons. Ormai al mondo ci sono 4-5 ultramiliardari che qualunque cosa fai te li ritrovi sempre tra i piedi. Allungano i tentacoli in tutti i settori dell'economia. Peggio della Pottersville dell'antico film "La vita è meravigliosa".

Ice Nine 1999

Lettera 9

la slovenia rispedisce in croazia i migranti 7

Caro Dago, Covid, in Slovenia crescono i contagi ma il governo esclude chiusure. Ce ne siamo accorti. Dalla rotta balcanica continuano ad arrivare tutti i giorni centinaia di migranti clandestini.

Ulisse Greco

Lettera 10

che ci faceva una bella ragazza al festino abusivo sullo yacht ormeggiato a Genova? Era forse salita a bordo ammaliata unicamente dalla particolare avvenenza e prestanza di uno dei partecipanti? Ah, saperlo...

ROBERTO SPERANZA

Templeton

Lettera 11

Caro Dago, Green pass esteso ai lavoratori delle Rsa, il ministro Speranza: "La linea è nettissima e il Cdm è sempre sovrano". Somaro! Articolo 1: "La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione".

F.T.

Lettera 12

Caro Dagos, l'intemerata di Michele SanToro da Floris non è stata rilevata dai sismografi mediatici, pronti a dare il massimo risalto a tutte le bazzecole che, in un senso o in un altro, possono portare acqua al mulino del vaccino come fondamento della società e del nuovo regime di sanificazione universale permanente, con annesse purghe dei 'deviazionisti' e 'avventuristi', come da souvenir del Soviet Supremo degli anni belli.

mario draghi jens stoltenberg

Non ho mai nutrito particolari simpatie per idee e programmi di Santoro, riconoscendogli una professionalità di alto livello: ora che lui sperimenta il silenzio e la distorsione mediatica praticata nei confronti di una rappresentazione corretta delle idee recues e di quelle irricevibili, come da lui fatto in proprio e di riflesso, a beneficio della parte politica per cui ha militato, rilevo che non gli piace. No, non gli piace.

Che sia impedito o condizionato un dibattito autenticamente libero e democratico. Ma la storia era cominciata prima: e lui, senza volere o rendersene conto, la sua parte l'ha fatta. Ora, ne recita un'altra. Gli piaccia o no, ci si può dispiacere per lui: ma l'epoca del conduttore/conducator unico è finita. Ora, sono tutti un'unica voce per un Pensiero Unico.

Salah Abdeslam in tribunale

Raider

Lettera 13

Caro Dago, il segretario generale dell'Alleanza atlantica, Jens Stoltenberg: "La Nato e l'intera comunità internazionale non accetteranno che l'Afghanistan torni ad essere un rifugio per i terroristi". Ma certo, infatti Stati Uniti e Occidente se la sono data a gambe lasciando il Paese in mano ai talebani.

F.T.

Lettera 14

Dago, ieri non mi hai pubblicato, oggi ti scrivo ancora sullo stesso argomento, vediamo se sarò più fortunato. E' iniziato in Francia il processo alle bestie terroriste islamiche, che nel 2015 hanno insanguinato Parigi. E' un processo senza senso, si sta solo dando un palco a queste bestie e già nel primo giorno del processo si è visto quale sarà lo spettacolo che questi terroristi daranno alla Francia e al mondo.

Questi terroristi meritano zero attenzioni e zero processi, sono colpevoli per certo, visto che si vantano di ciò che hanno fatto. Che senso ha spendere tanti soldi e tanto tempo per dar loro un microfono dal quale declamare le loro becere follie? Nessuno: è un processo farsa, è un processo senza senso!

salah abdeslam

Va ripristinata la pena di morte, questa solo va data agli infami terroristi maomettani che insanguinano l'Occidente!

Ciao Dago.

Francesco Polidori

Lettera 15

Caro Bob,

tempi duri per noi antichi bipedi. Ieri, arrancando sulle strisce, una ragazzetta grassoccia, quasi un rotolo di coppa, su un razzo, a forma di monopattino elettrico, mi ha mancato di un nulla.

Per i settantenni passeggiare disarmati è da temerari.

Giancarlo Lehner