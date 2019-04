POSTA! - CHE CI FACEVA SGARBI NELLA STRADA DEI TRAVESTITI DOVE DICE DI AVERE VISTO LUXURIA? - TUTTE LE ITALIANE FUORI DALL'EUROPA. ANCHE NEL CALCIO CI CONFERMIAMO "SOVRANISTI" - MICHELA MURGIA DICE CHE SALVINI E’ UN RADICAL CHIC. LEI PERÒ QUANDO SALE IN CATTEDRA FA DI PEGGIO: DEFINISCE POPULISTI, FASCISTI, NAZISTI, QUANTI NON LA PENSANO E NON VOTANO COME LEI…

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

vladimir luxuria vittorio sgarbi a live non e' la d'urso

Dagonov,

Che ci faceva Sgarbi nella strada dei travestiti dove dice di avere visto Luxuria?

Aigor

Lettera 2

Caro Dago, Napoli-Arsenal 0-1, tutte le italiane fuori dall'Europa. Anche nel calcio ci confermiamo "sovranisti".

E.Moro

Lettera 3

Caro Dago, 5 Stelle scatenati su dimissioni Siri e Lega su passo indietro Raggi. Sembra la vecchia storiella dei due ciechi che si bastonano.

BarbaPeru

vittorio sgarbi a live non e' la d'urso 1

Lettera 4

Caro Dago, la sindaca di Roma: "Ho la città fuori controllo", "I romani si affacciano e vedono la merda", "Cambia il bilancio. Devi fare quello che ti diciamo anche se ti dicono che la Luna è piatta". Una volta bastava partecipare ad un talk show in tv per essere cacciati dai 5 Stelle. Oggi la Raggi, con queste frasi dette all'ex presidente di Ama, Lorenzo Bagnacani, resta al suo posto? Che figura per Di Maio, Di Battista & company. Alle Europee gli elettori presenteranno il conto.

Yu.Key

virginia raggi

Lettera 5

Caro Dago, stando al ministro dell'Economia, pare che l'aumento dell'Iva Sara inevitabile. Altro che governo del cambiamento, questi ci riportano al Tria...ssico.

Neal Caffrey

Lettera 6

Caro Dago, il premier Conte: "Nessun rischio migranti dalla Libia". Chissà se anche questa è della serie "Il 2019 sarà un anno bellissimo"...

Giuliano S.

Lettera 7

Dago darling, ogni Medio Evo ha il suo Pietro l'Eremita (salvare il Santo Sepolcro dagli infedeli). Nell'attuale Medio Evo c'é Greta Thunberg (salvare il Pianeta). Non voglio entrare in un ginepraio, ma certamente la giovane pasionaria svedese ha una qualità: é molto schiva e fugge dai riflettori. Ossequi

Natalie Paav

lorenzo bagnacani 4

Lettera 8

Caro Dago, Tria ha svelato che il re è nudo: l'aumento dell'Iva sarà inevitabile. È come se avesse bucato il pallone a Salvini e Di Maio in vista delle Europee. Anzi, ha bucato le palle che stanno raccontando.

EPA

Lettera 9

Caro Dago, botte da orbi nel Governo su inchieste e giustizia. Ma per Salvini Di Maio non era "Una persona seria con cui lavoro benissimo"?

Ranio

Lettera 10

CASELLATI E GRETA THUNBERG

Caro Dago, "Ci avete rubato il futuro". Greta Thunberg o ci è o ci fa. Meriterebbe di trovarsi nelle condizioni di chi era 16enne alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Poi forse capirebbe la fortuna che ha avuto a nascere in questa epoca in Svezia. Altro che scioperi in giro per il mondo.

Gregorio Massini

Lettera 11

Caro Dago, il presidente della Cei, cardinale Bassetti: "I migranti non sono un problema, sono una risorsa". Per il caporalato, lo spaccio e la prostituzione?

Vesna

GRETA THUNBERG

Lettera 12

Caro Dago, Russiagate, Donald Trump mette il dito nella piaga: "Tutto quello che hanno fatto i russi relativamente alle elezioni 2016, è stato fatto mentre Obama era presidente. Gli è stato detto e lui non ha fatto nulla". Ed è la pura e semplice verità. Ci fosse stata qualche anomalia nelle Presidenziali 2016, il primo responsabile sarebbe stato chi le ha gestite, ossia Barack Obama. Che il Russiagate sia terminato in una bolla di sapone, prima di tutto è una fortuna per l'ex Presidente nero.

Mario Canale

Lettera 13

Caro Dago, bella invenzione: "un palco superecologico alimentato dalle pedalate di 128 biciclette ". Toglimi una curiosità: le biciclette si pedalano da sole ? sono mosse da un motore diesel? oppure sono "pedalate" da 128 cittadini, cioè da noi, nuovi schiavi senza futuro, pagati con una ciotola di riso e un calcio in culo al momento della pensione?

Cincinnato 1945

mueller russiagate 1

Lettera 14

Caro Dago, Marc Lamparello, l'uomo arrestato della cattedrale di Saint Patrick a New York con due taniche di benzina e gli accendini era diretto a Roma. La prima cosa diffusa ieri assieme alla notizia, è stata che l'uomo aveva "evidenti problemi psichici". Ma se ha insegnato filosofia in tanti college e università degli Stati Uniti, tanto mal messo di testa non doveva esserlo. Forse hanno più problemi i giornalisti addetti alla diffusione delle notizie, che come per un riflesso pavloviano, ad ogni evento delittuoso, sono sempre pronti a mettere le mani avanti per smentire che si tratti di un attentato che vede responsabile il terrorismo islamico.

A.B.

Lettera 15

Caro Dago, Russiagate, il procuratore speciale Mueller: "So che Trump è colpevole ma non posso dimostrarlo". Una frase gravissima, che dimostra quanto l'inchiesta fosse basata su convinzioni personali più che su fatti reali e prove.

proteste anti trump pro mueller

U.Delmal

Lettera 16

Caro Dago, la Raggi non deve dimettersi, Siri invece sì, e Toninelli è un ottimo ministro. Benvenuti nel magico mondo di Alessandro Di Battista. Per lui quel che "profuma" di 5 Stelle è tutto meraviglioso. Lo sarà un po' meno dopo le Europee del prossimo mese, quando gli elettori dovranno esprimersi, tra l'altro, anche sul bidone del reddito di cittadinanza.

Fabrizio Mayer

Lettera 17

MICHELA MURGIA

Caro Dago, nihil novi sub sole. Di tanto in tanto all'orizzonte spunta il ditino alzato delle varie maestrine dalla penna rossa. Questa volta è quello della signora Michela Murgia che accusa Salvini di definire radical chic tutti quelli che non la pensano come lui. Lei però sale in cattedra e fa di peggio: come tutti quelli che intingono la penna nell'ipocrisia, definisce populisti, fassisti, nazisti, ecc. quanti non la pensano e non votano come lei. Insomma il consenso ed il voto, a suo giudizio, sono roba da profanum vulgus, da minus habentes.

Antonio Pochesci

Lettera 18

Caro Dago, dopo l'incendio di Notre Dame, Macron cresce nei sondaggi. Allora se cade la Tour Eiffel o sprofonda il Louvre, rivince le elezioni?

Oreste Grante

Lettera 19

Caro Dago, Mattarella: "Il vento del sovranismo non minaccia l'esistenza dell'Europa". Il Capo dello Stato si preoccupi di essere il Presidente di tutti gli italiani, anche di quelli che non la pensano come lui. Poi saranno gli elettori a stabilire quale vento minaccerà che cosa, la linea politica del Paese non è affar suo.

Frankie Catrame