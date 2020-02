POSTA! - CLAMOROSO FLOP, NATURALMENTE TACIUTO DAI TG, DELLE SARDINE A SCAMPIA. ALLA MANIFESTAZIONE SI SONO PRESENTATI SOLO UNA TRENTINA DI PESCIOLINI. CHI SI FA I SELFIE COI BENETTON FA LA FIGURA DEL COJON? - NELLE NOSTRE SCUOLE PUBBLICHE RIESCONO A STENTO A GARANTIRE LA CARTA IGIENICA NEI BAGNI ED I GESSI PER LE LAVAGNE. MA IN QUELLE CHE MATTARELLA VISITA "A SORPRESA" I BAMBINI HANNO TUTTI UNA BANDIERA D'ITALIA IN TASCA DA SVENTOLARE…

Lettera 1

Caro Dago, "ma a chi interessa che i Benetton abbiano interrotto il rapporto con Oliviero Toscani, smettiamola".

Fritz

Lettera 2

Caro Dago, vitalizi, i 5 Stelle vogliono scendere in piazza contro la casta, cioè contro se stessi visto che sono al governo da 2 anni. Chissà se si manderanno anche a fanculo.

Elia Fumolo

Lettera 3

Caro Dago, Mirko Manola, chirurgo plastico e fratello di Diletta Leotta: "Mia sorella è venuta in ambulatorio da me al massimo una volta, preferiamo vederci altrove". Ah, benissimo. Se gli interventi sono stati fatti altrove rispettando le norme di igiene e sicurezza previste per ambulatori e sale operatorie, è tutto ok.

santori sardine benetton toscani

Giacomo Francescatti

Lettera 4

Caro Dago, ricordo bene i monologhi di Roberto Benigni di una volta. Oltre ad essere infarciti di doppi sensi, gesti e battutacce sessuali politicamente scorrette, ogni tre parole c'era un "Dio bono", usato non per esaltare la bontà dell'Altissimo, ma per sostituire eufemisticamente una bestemmia. Ora che sono cambiati i tempi il comico toscano si è convertito e sul palco di Sanremo, anziché toccare le parti basse di Pippo Baudo, preferisce leggere la Bibbia. Un vero esempio di paraculaggine al quadrato.

Bug

li wenliang

Lettera 5

Caro Dago, dopo la morte di Li Wenliang, il medico 34enne che per primo ha lanciato l'allarme sul coronavirus di Wuhan restando però inascoltato, le autorità cinesi hanno annunciato l'avvio di un'indagine. Una comica simile a quando in Italia il Csm ne avvia una su qualche magistrato. Quando controllati e controllori coincidono, non può che finire in farsa.

Luisito Coletti

Lettera 6

Caro Dago, Pete Buttigieg, con il 26,2%, contro Sanders, col 26,1, vince i caucus dem in Iowa. Ma dopo lo scherzetto che il vertice del suo partito gli ha giocato 4 anni orsono con Hillary Clinton, e dopo i giorni impiegati per comunicare un simile risultato finale, come fa il povero Bernie a non incazzarsi con la manona dem che regolarmente complotta per farlo fuori?

il flash mob flop delle sardine a scampia 2

Jonas Pardi

Lettera 7

Caro Dago, clamoroso flop, naturalmente taciuto dai tg, delle Sardine a Scampia. Alla manifestazione si sono presentati solo una trentina di pesciolini. Chi si fa i selfie coi Benetton fa la figura del coglion?

Pat O'Brian

Lettera 8

Caro Dago, da una parte Renzi che prometteva di lasciare la politica in caso di sconfitta al referendum. Dall'altra Di Maio ( Crimi è un pupazzatto) e i 5 Stelle che promettevano "Mai con la Lega, mai col Pd". Davvero qualcuno si illude che il governo caschi sulla prescrizione?

J,R.

Lettera 9

Caro Dago, Junior Cally ha scelto "Vado al massimo" nella sua esibizione per la serata cover di Sanremo. il rapper ha, però, cambiato il testo del brano di Vasco Rossi: «In mezzo a questi pesci grossi preferisco le Sardine». Un altro che vuole fare la fine di Oliviero Toscani?

Diego Santini

michael bloomberg 1

Lettera 10

Caro Dago, Usa 2020. Con un intervento sul New York Times, il candidato democratico alle primarie Michael Bloomberg ricorda che l'unico ad alzare le tasse per i ricchi fu lui, quando era sindaco di New York. E allora come mai è ancora ricco?

John Doe Junior

Lettera 11

Caro Dago, il cardinale Parolin, segretario di Stato vaticano, in merito al caso del segretario privato di Benedetto XVI, monsignor Georg Gaenswein: "Il Papa è uno solo perché è colui che ha l'autorità. Chi non ha più questa autorità non è più Papa". La notte dei lunghi coltelli del finto buono Bergoglio.

Tommy Prim

Lettera 12

ilaria stefano cucchi

Caro Dago, caucus Iowa, il capo dei dem chiede il riconteggio dei voti. E fa bene. Con la gente senza scrupoli del suo partito, che mette sotto impeachment il Presidente per fatti inesistenti, i brogli elettorali sono nel novero delle cose altamente probabili.

Vic Laffer

Lettera 13

Caro Dago, secondo la Corte d'Assise di Roma "Stefano Cucchi, vivendo sino alla sera dell'arresto in una condizione di sostanziale benessere, se non avesse subito un evento traumatico non avrebbe sofferto di molteplici e gravi lesioni che hanno portato alla morte". Se ci stanno raccontando un sacco di balle sull'attuale coronavirus ("Il peggio è passato", sentito alla tv), figurarsi cosa possono raccontare sulla morte di un singolo individuo avvenuta dieci anni fa e su cui abbiamo già sentito svariate versioni. Perché l'ultima dovrebbe essere quella giusta che stabilisce la verità? Solo perché soddisfa la sorella di Stefano, Ilaria?

Pino Valle

turisti cinesi con la mascherina a roma 7

Lettera 14

Caro Dago, nonostante i trionfalismi dello Spallanzani, in Italia l’unico Corona-Virus che hanno arrestato è stato Fabrizio-Corona-virus e ci ha pensato la magistratura.

L’altro, Mauro-Corona-virus non lo arresta neanche la Berlinguer.

La Sanna

Lettera 15

Esimio Dago, nelle nostre scuole pubbliche riescono a stento a garantire la carta igienica nei bagni ed i gessi per le lavagne. Ma in quelle che Mattarella visita "a sorpresa" i bambini hanno tutti una bandiera d'Italia in tasca da sventolare dopo aver cantato l'inno, mostrando cartelloni sulla costituzione fatti a mano....se questa non è roba da totalitarismo bieco, come altro classificarla?

Saluti sovietici

Timbrius

il tango di georgina rodriguez 2

Lettera 16

Caro Dago, Festival di Sanremo, abbiamo capito che Georgina Rodriguez vorrebbe prendere lezioni di tango, ma dobbiamo essere noi a pagargliele? Non può provvedere il compagno Cristiano Ronaldo col salario minimo che gli passa la Juve?

Frankie Catrame

Lettera 17

Caro Dago, coronavirus, primo italiano trovato positivo. È uno dei 56 connazionali rimpatriati da Wuhan. E quindi adesso come la mettiamo col rilevamento della temperatura dei passeggeri in arrivo negli aeroporti? Ci avevano detto che andava tutto bene perché nessuno aveva la febbre e ora sono stati smentiti. Continueranno con la pratica inutile tanto per darcela a bere che è tutto sotto controllo?

Raphael Colonna

Lettera 18

Caro Dago, i voli tra Italia e Cina restano bloccati come ordinato dal ministero della Salute. A chiarirlo è la task force sul coronavirus, dopo un annuncio di Pechino sulla disponibilità italiana a riaprire alcune tratte aeree con il Paese asiatico. Però se vogliono mandarci qualcuno possono farlo attraverso un Paese terzo, magari la Libia. Per i migranti dall'Africa "porti sempre aperti": chi se ne frega della sicurezza generale o sanitaria.

kirk douglas con la moglie anne, il figlio micheal e catherine zeta jones

Ettore Banchi

Lettera 19

Dago darling, tra i tanti capolavori in cui ha recitato il compianto Kirk Douglas, ce ne é uno che andrebbe mostrato nella scuole dalle medie in su: "L'asso nella manica" di Billy Wilder. O delle nefandezze del circo mediatico, già allora nel lontanissimo 1951. Figuriamoci oggi con le all news non stop, le breaking news, gli "stai sempre aggiornato" e via cianciando e buttando sotto il tappeto le notizie sgradite ai padroni di ogni ordine e grado. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 20

kirk douglas con ava gardner sette giorni a maggio 1964

Caro Dago, Domenico De Masi nel suo articolo sui 5 stelle dice "... chiedere aiuto ai migliori intellettuali esterni per elaborare un geniale modello di società...". Ovviamente fa riferimento a se stesso, sia come migliore che come geniale...

Pierpaolo Cavallo