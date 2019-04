POSTA! - COLPO DI STATO E ARRESTI DI MASSA IN SUDAN. LE ONG STARANNO GIÀ SCALDANDO I MOTORI. ORA IL PERICOLO È CHE LE NOSTRE LISTE ATER DIVENTINO UN AFFARE TRA ROM E SUDANESI - ECCEZIONALE PRIMA IMMAGINE DI UN BUCO NERO. PARE CHE QUALCUNO SIA RIUSCITO A FOTOGRAFARE TUTTO IL DEBITO PUBBLICO ITALIANO…

SOLDATI IN SUDAN

Caro Dago, colpo di Stato e arresti di massa in Sudan. Le Ong staranno già scaldando i motori. Ora il pericolo è che le nostre liste Ater diventino un affare tra rom e sudanesi.

Rob Perini

Caro Dago, eccezionale prima immagine di un Buco Nero. Pare che qualcuno sia riuscito a fotografare tutto il Debito Pubblico Italiano.

BarbaPeru

MICHELE EMILIANO

Caro Dago il governatore Pd della Puglia Michele Emiliano, indagato per illeciti, si lamenta perché è stato violato Il segreto istruttorio. E se ne accorge ora? Ah sì, se viene violato per gli altri a lui non importa.

Ugo Pinzani

Caro Dago, si scopre solo ora che nell'ormai famoso istituto di Minerbe altri due bambini erano stati messi a "tonno e cracker". Tutta salute. I bambini di oggi sono in gran parte obesi e un'alimentazione a base di pizza non è certo la migliore. Gli esperti di nutrizione confermeranno: assai meglio tonno e cracker.

Bibi

ilaria d'amico

Ma perche’ Ilaria D’Amico non cambia mestiere? La parrucchiera di mia moglie cerca una shampista.

Piero

Caro Dago, nuovo Codice della strada, multe quadruplicate per chi si mette al volante con il telefonino in mano e sospensione della patente. Il secondo provvedimento è sicuramente il più efficace. Chi guida con una mano sola per reggere il cellulare non va ridotto in povertà, va "disarmato" (reso inoffensivo) perché è un pericolo per gli altri oltre che per sé.

Piero Nuzzo

thomas miao inaugura la sede milanese di huawei con beppe sala

Caro Dago, tutti uomini, senza nemmeno una donna, nella foto per l'inaugurazione del Salone del Mobile di Milano. E il sindaco Sala è costretto a scusarsi. La solita sinistra che predica bene ma razzola male. Basti pensare a Weinstein che partecipava alle marce delle donne contro il "molestatore" Trump.

U.Novecento

Caro Dago, Istat, nuovo record per l'indice di vecchiaia in Italia, che resta prima nell'Ue. Al primo gennaio 2018 raggiunge quota 168,9. Il rapporto tra gli anziani (65 anni e più) e i giovani (meno di 15 anni) registra così un nuovo record nazionale. Sembra una cosa di cui ci si debba vergognare, ma non sarebbe peggio se anziché diventare anziani tanti connazionali morissero a 50anni?

Egisto Slataper

Per dire che paese siamo. Secondo la Corte Costituzionale (la Corte Costituzionale, amici, mica una pretura di periferia) sancisce che marito e moglie non sono parenti quando si tratta di concorsi universitari; fratelli e cugini sono parenti, la moglie no. Giusto. Alberto Sordi l'aveva scoperto cinquant'anni fa a proposito dei suoi mancati matrimoni (diceva: " e che metto un'estranea in casa?"). Ma che so, forse hanno ragione.

In questi tempi di fluidità le mogli (e i mariti) vanno e vengono, cugini e fratelli sono per sempre. Comunque, per non sapere nè leggere nè scrivere, fossi un giornalista d'inchiesta andrei a vedere mogli e mariti dei giudici costituzionali se stanno in qualche università e come. A volte si scoprono cose.....

Gaetano Il Siciliano

theresa may

Caro Dago, Brexit rinviata al 31 ottobre. Perfetto, in pieno Halloween! Si vuole umiliare Theresa May costringendola ad andare di porta in porta a chiedere "Dolcetto o scherzetto sulla Brexit"?

Salvo Gori

Caro Dago, nel 2018 l'export di armi italiane si è dimezzato rispetto all'anno precedente, passando da 9,5 a 4,8 miliardi di euro in valore. Che bello. Così le armi le esporterà qualcun altro e noi potremmo gioire per un aumento della disoccupazione.

Stef

Caro Dago, in alcune scuole in Cina hanno iniziato ad utilizzare una fascia cerebrale per monitorare il livello di attenzione degli studenti durante le lezioni. Da noi invece - notizia di qualche mese fa - gli studenti spengono la luce in aula e fanno volare oggetti in aria centrando la spalla di una prof con una sedia. Ora ci si domanda: tra i due estremismi, quale avrà maggiore efficacia nell'educazione degli alunni? Durante il percorso scolastico quali dei due gruppi di studenti avrà maggiori probabilità di raggiungere l'eccellenza nella formazione?

ignazio marino presenta il suo libro 7

Tommy Prim

Caro Dago, a me di Ignazio Marino non importa assolutamente nulla, visto che ho idee politiche opposte alle sue. Nonostante ciò trovo giusto dire che non va bene in una democrazia che un sindaco sia costretto a dimettersi solo perché è sotto processo, visto che poi se alla fine - come nel caso del primo ex cittadino di Roma - risulta innocente, il suo posto non glielo ridà nessuno. Non c'è un risarcimento. E per chi ha sbagliato a processarlo non c'è alcuna punizione, nemmeno una piccola multa. Se passa questo principio allora può far politica solo chi ha amici tra i magistrati?

A.B.

Caro Dago, per la prima volta sono riusciti a fotografare un buco nero, distante circa 55 milioni di anni luce dalla Terra. La prova? Una fotografia, neanche tanto chiara, di cui ci viene detto: "Ecco signori, questo è un buco nero". Mah. Mi ricorda quel mio amico che sosteneva che il suo gatto si era salvato da una caduta dal decimo piano e a testimonianza della veridicità del suo racconto mostrava la foto di un gatto vivo...

giuseppe conte al salone del mobile 4

Fabrizio Mayer

Caro Dago il premier Conte: "Siamo molto determinati ad evitare aumenti dell'Iva e no a patrimoniali". Allora, a meno che non abbia gli stessi poteri dell'illusionista David Copperfield e faccia di colpo sparire il debito - previsto in aumento - ci sarà un prelievo sui conti bancari modello Giuliano Amato?

Giacomo Francescatti

candreva

Gentil Dago, ma Candreva non avrebbe fatto più bella figura a pagare e basta la retta della mensa del bimbo di Minerbe senza annunciarsi? No, qui sta il punto: non l'avrebbe saputo nessuno. Secondo me questa generosità pelosa non serve a niente, solo a chi la fa, biblicamente però la mano destra non dovrebbe sapere quel che fa la sinistra. Purtroppo così non la pensano tutti quegli ipocriti che partecipano alle raccolte fondi e alla beneficenza televisiva "per dare il buon esempio". Scucire dal portafoglio nell'anonimato non lo fa nessuno. Auguri.

Gigiobagigio