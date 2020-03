POSTA! - LA COMMISSIONE UE CHE È ANDATA A VERIFICARE CHE I CONFINI GRECI SIANO BEN CHIUSI AI MIGRANTI CHE VORREBBERO TRASFERIRSI IN EUROPA, È LA STESSA CHE IMPONE ALL'ITALIA DI ACCOGLIERE TUTTI I MIGRANTI TRASPORTATI DALLE ONG DI MEZZO MONDO? - LA VISITA DI MATTARELLA ALLA CLASSE CINESE E’ STATA OPPORTUNA. UGUALMENTE LO SAREBBE ADESSO A QUALCHE COMUNE DEL NORD ITALIA…

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

MATTARELLA IN CINA

Dagovski,

La visita di Mattarella alla classe cinese e’ stata opportuna. Ugualmente lo sarebbe adesso a qualche Comune del Nord Italia.

Aigor

Lettera 2

Caro Dago, in questi giorni di domicilio forzato, molte coppie stanno riscoprendo il piacere dell’intimità. E se nasce una bambina poi, la chiameremo... Corona.

Raffaele Pellegrino

Lettera 3

Caro Dago, fugge dalla quarantena per andare a sciare, ma si rompe il femore e viene scoperto dai medici. Coronavirus più spettacolare del Giro d'Italia: c'è un sacco di gente che va in fuga.

Fritz

giuseppe sala in tribunale 1

Lettera 4

Caro Dago, causa virus-fobia, decine di Paesi bloccano l'accesso ai nostri cittadini: dai porti aperti per tutti in Italia alle porte chiuse in faccia agli italiani. E' la nemesi, Giuseppi, e non puoi farci niente.

Giorgio Colomba

Lettera 5

Caro Dago, secondo il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, per tornare alla normalità dopo l'emergenza coronavirus serviranno almeno due mesi. Ma per favore, ci sono fior di esperti che stanno toppando su tutta la linea. Se ci evita le sue previsioni campate in aria - cioè su quanto successo in Cina che coi suoi dati fasulli ancora adesso nasconde la reale data d'inizio dell'epidemia - fa un regalo soprattutto a sé stesso.

Luisito Coletti

PAOLA BARALE MAURIZIO COSTANZO

Lettera 6

Caro Dago, Maurizio Costanzo: "L'invito 'anti Coronavirus' a rimanere in casa per gli over 75? Me ne frego, io esco comunque anche se ho superato quell'età, faccio la mia vita di sempre. Se mi chiudessi a casa sarebbe peggio, ne uscirei rimbambito". Ma non deve pensare solo a sé stesso, deve pensare anche agli altri. I vip dovrebbero dare l'esempio, infondere il senso civico nei comuni cittadini. Per il famoso giornalista e conduttore dovrebbero stare a casa - e sacrificarsi per il bene di tutti - solo gli anziai non famosi?

Ranio

Lettera 7

roberto burioni by lughino

Caro Dago, il prof Roberto Burioni: "Molti stanno usando l’assenza di evidenze per contestare la misura che chiude le scuole. Sfido chiunque a trovare una pubblicazione su come prevenire la diffusione di un virus comparso pochi mesi fa sulla faccia della Terra”. E non sta scritto da nessuna parte che le cose debbano cambiare nei prossimi 3 mesi o 30 anni. Quanti sono i problemi conosciuti per cui la medicina da decenni non riesce a trovare rimedi?

Tommy Prim

Lettera 8

Il garante dei detenuti di Napoli: "Non do la colpa al carabiniere ma col rolex al polso a napoli non ci giri". E dire chiaramente che la colpa è del pischello rapinatore, no? (chi è causa del suo mal...), e magari del babbo che gli ha insegnato il mestreiere. Premesso che io Napoli la evito come la peste (o il colera...), ma a Napoli non c'è il garante del cittadino onesto che dica qualcosa? Sono tutti detenuti o ai domiciliari o, come dice Davigo, sono tutti criminali che devono ancora essere scoperti?

COMMISSIONE UE

DeBosschesilega

Lettera 9

Caro dago, il nostro Presidente del Consiglio, quello di "Sarà un anno bellissimo!", ha appena trasformato il nostro paese in un lazzaretto improduttivo. Se saremo stati saggi e zelanti o degli zelanti idioti ce lo diranno i prossimi giorni. Se saremo stati l'unico paese occidentale trasparente e pronto ad intervenire e tutti gli altri, Germania, Francia e Stati Uniti in testa incoscienti ed attendisti ce lo diranno i prossimi giorni.

Certo, vista la statura dei nostri governati qualche brivido, e non di febbre, corre per la schiena.

Max

COMMISSIONE UE

Lettera 10

Caro Dago, la commissione UE che è andata a verificare che i confini greci siano ben chiusi ai migranti che vorrebbero trasferirsi in Europa, ovvero Germania e Francia, appartiene alla stessa UE che impone all'Italia di accogliere tutti i migranti trasportati dalle ong di mezzo mondo?

FB

Lettera 11

Caro Dago, la Cnn - l'emittente televisiva statunitense tanto amata dalla sinistra - ha mostrato una cartina del contagio del coronavirus con l'Italia al centro da cui partono raggi verso tutti gli altri paesi del globo. Indicando il nostro Paese, quindi, come il focolaio del virus. Sputtanamento mondiale. Un altro grande risultato per Conte, Di Maio e Zingaretti. Ma forse si sono espressi male in inglese...

Nino

Lettera 12

ursula von der leyen e greta thunberg 8

Caro Dago, "misure per contenere il virus" non è un'espressione molto felice. Sembra che lo si voglia salvare da qualche parte. Non era meglio annunciare misure per "respingere" il coronavirus?

Maxi

Lettera 13

Caro Dago, incredibile! È riapparsa Greta Thunberg per chiedere, in nome della scienza, provvedimenti urgenti contro i cambiamenti climatici. Poverina, ma non s'è accorta delle figuracce rimediate dai suoi idoli - gli scienziati - che sull'emergenza coronavirus non ne azzeccano una?

Elia Fumolo

Lettera 14

Dago caro, dovendo stare a un paio di metri l'uno dall'altro, riscopriremo la dimensione individuale e dovremo cancellare dal vocabolario termini come assemblea, pubblico, conferenza, manifestazione, corteo. sardine. Non tutti i mali quindi vengono per nuocere.

Gianluca

ilaria capua a piazzapulita

Lettera 15

Caro Dago, "Anche le banconote rischiano di essere veicolo di contagio da coronavirus", avverte un portavoce dell’Oms. Eh già, mentre il tastierino per bancomat e carte di credito nei supermercati e perfettamente sterilizzato.

Gripp

Lettera 16

Caro Dago, quasi 6.000 infettati da Coronavirus in Corea del Sud e neppure uno in Corea del Nord, che notoriamente ha stretti contatti con la Cina. L'OMS non può lavarsene le mani, anche se sarebbe consigliato.

Aldo

Lettera 17

ilaria capua

Caro Dago, coronavirus, la virologa Ilaria Capua riguardo il numero dei contagiati in Italia: "Di sicuro sono molti di più dei circa 2mila dichiarati". Quanti? "Forse 100 volte tanto". E sempre ieri Luca Ricolfi spiegava che in base a calcoli statistici, simulazioni e proiezioni ottenute con modelli matematici vari, si potrebbe arrivare ad avere anche 2-300 mila decessi. Sembra di essere al Luna Park. Ogni esperto spara i propri numeri nel tentativo di fare centro e di mostrarsi più bravo degli altri. Ma stanno giocando con la vita delle persone e del Paese generando ansia e panico senza essere di alcun aiuto. Qualcuno li fermi.

Corda

Lettera 18

Caro Dago, il re e la regina del Belgio hanno rinviato a data da destinarsi la visita di Stato in Italia prevista dal 23 al 25 marzo. Han fatto bene. Vedere teste coronate girare in piena epidemia di coronavirus sarebbe potuta sembrare una provocazione eccessiva.

Achille Gambini

Lettera 19

spesa coronavirus

Buongiorno, sarebbe interessante far presente che con tutti gli insegnanti e bidelli che dal sud vanno al nord a lavorare con la chiusura delle scuole fino a meta’ marzo altro che contenimento del rischio di espansione al sud visto che si metteranno (se non l’hanno gia’ fatto) tutti gia’ in viaggio. Una misura di questo tipo senza altrettante misure restrittive con obbligo di domicilio rischia solo di peggiorare la situazione. Visto che nessuno segnala questa tematica e voi (che vi seguo sempre) siete sempre attentissimi a queste cose ci tenevo a segnalarvelo. Per cortesia se decidete di scrivere qualcosa in merito (e lo spero) non menzionate i miei riferimenti

Grazie, Giovanni

Lettera 20

coronavirus 1

Caro Dago, ti ringrazio di cuore per aver pubblicato per primo, come sempre, e anche tradotto lo studio cinese sul covid virus pubblicato oggi sul National Science Review, oltre che per aver specificato bene alcuni aspetti di come si comportano i virus, siamo ormai vicino alla verità sperando che venga confermato da ulteriori studi. In un paese normale, non dovrebbe essere Dagospia a svelare certe scomode realtà....vediamo ora che cosa succede. Complimenti davvero Dago ! Willo

Lettera 21

Caro Dago, Conte preoccupato: «Se il virus arriva al Sud sarà un disastro». Da nordisti ci augureremmo che nel Meridione potessero continuare ad esporre cartelli del tipo "Non si affitta ai settentrionali" (converrebbe a tutta Italia), ma purtroppo sappiamo che non sarà così. La questione non è "se" ma "quando".

E.S.

Lettera 22

spesa coronavirus 1

Caro Dago, la Commissaria Ue agli Aiuti Umanitari, Ylva Johannson, riguardo ai migranti al confine greco-turco: "I confini della Ue non sono aperti e non devono esserlo. Dobbiamo proteggere i confini, ma nel pieno rispetto dei diritti umani. E il diritto all'asilo non significa che Erdogan può inviare tutti i migranti nell'Ue". Era ora. Forse a Bruxelles si stanno svegliando. I profughi siriani possono andare in Egitto, Giordania, Arabia Saudita, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Russia, che sono tutti lì vicino.. Non è che devono venire a rompere le palle fino in Europa, abbiam già dato. Si aiuti la Grecia a continuare a fare da "scudo".

Nick Morsi

Lettera 23

Caro Dago, ieri i casi di Covid-19 in Francia erano 285, ben 73 in più del giorno prima. Mais ouiii! Cosa c'è di meglio dello "Champagne Covid-19" per accompagnare la "Pizza Corona"?

L.Abrami

coronavirus in aereo

Lettera 24

Sono io presuntuoso se mi sembra spesso facile distinguere il giusto dallo sbagliato? esempio: è da eurocretini blindare il confine turco per tenere di là i profughi. Bisogna invece far finire la guerra in Siria, così tornerebbero quasi tutti a casa. E tempo e mezzi ne hanno avuti...e cosa hanno combinato gli eurocretini? niente.

Saluti BLUE NOTE

Lettera 25

Caro dago ma ti sorprendi che ci sia un taglio dei tassi di interessi e le borse perdono? Siamo in una bolla molto più grande che mel 20017. la bolla non e più nel real estate ma controlla il debito delle aziende americane che si ricomprano le azioni, il debito di chi compra le macchine e il debito pubblico americano.... e se consideri anche quelle che chiamano unfunded liabilities (pensioni statali, social security ecc) hanno quasi 100 triliardi di debito... e continuano a spendere ...ormai ci avviciniamo al momento del giudizio. Vedrai che per novembre gli interessi saranno zero o negativi... se possono ritardare lo scoppio della bolla non lo possono certo evitare....

codogno – panico coronavirus 2

Se devi continuamente stampare moneta con la più forte economia mai vista (cit Trump) un problemino ce lo avrai... ognuno si prepari come può.... regola 1) chiudere tutti i debiti e se non possibile rinegoziarli a tasso fisso! 2) comprare oro per almeno il 5% dei debiti che si hanno e se non si hanno debiti per almeno il 5% del valore del patrimonio 3) nascondere l’oro dove lo stato non arriva.... lo stato sa dove sono le cassette di sicurezza 4) stare il più lontano possibile da mercato azionario (soprattutto americano) e dai dollari 5) tenere una minima quantità di cash disponibile in contanti (non in banca) 6) non comprare buoni del tesoro di nazioni europee o degli stati uniti...

Saluti e in bocca al lupo a tutti

Pietro

Lettera 26

codogno – panico coronavirus

Dago carissimo, stavo pensando che il mondo è veramente un posto strano: se i migranti arrivano nei barconi dal nord Africa e sono al 90% migranti economici (Macron dixit) bisogna accoglierli tutti, mentre se arrivano dalla Turchia e sono al 99,9% profughi di guerra gli si può sparare addosso e si devono respingere a tutti i costi. Magari sarò io prevenuto, ma la discriminante non potrebbe essere che i primi arrivano in Italia e a Malta, mentre i secondi finirebbero tutti in Germania?

Cordialità Uber Alles

Ivan Viola

Lettera 27

Ci sarebbe da scrivere ogni giorno, avendo il tempo di D'Agostino, su quanto accade di pernicioso in Italia ad opera dell'ideologia di sinistra e dei suoi sacerdoti/esse. Scrivo qui sperando qualcuno legga, ma sono sempre costretto alla massima sintesi perchè, essendo antipatico al padrone del sito, questi mi taglia e mi censura, dando invece spazio assurdo ai vari mughetti, giusti, sbagliati e puttanazze varie.

Due cose in sintesi. La prima riguarda un articolo di tale Giuseppe Agliastro (nomen omen), che, come l'ortaggio è maleodorante (ma l'aglio però fa anche bene, a differenza dell'Agliastro, suo figliastro degenere). Articolo apparso ieri sulla "Bugiarda", ossia la Stampa. Al nostro eroe non piace proprio Putin, perchè lui - l'Agliastro - lo considera pessimo e, sempre lui, lo metterebbe in quarantena. Il Putin - scrive il nostro "bugiardo" - fa carte false per stare al potere (Giuseppi invece no, tanto per dire!), si allea con la Chiesa (capirai che scandalo!) e vuole mettere nero su bianco che il matrimonio è (udite udite,..) solo tra uomo e donna.

Cose orribili per Agliastro e i suoi ortaggi compari, ma il punto non è quello, ma questo: secondo lui i russi sono scemi perchè 2/3 di loro non capiscono quello che Putin gli chiede (matrimoni tra uomo e donna - no unioni gay, etc.). Cioè, l'Agliastro dice ai russi cosa devono fare (sono 130 milioni) e però scrive a noi 'ste cazzate, Con il solito beneplacito del solito ex-bancario ragioniere che chiama 'ste cose con il termine lieve di "putinate". Che geniaccio, ma dove le trova queste battute?

Seconda cosa: la vergognosa, sozza, partigiana trasmissione di ieri sera su La 7, denominata Atlantide ( Atlantide, tanto per farci capire la modestia del suo conduttore, tale Andrea Purgatori, che andrebbe invece purgato soprattutto lui con un bagno di obiettività e correttezza). Il nostro ha messo insieme una trasmissione così spudoratamente anti-Trump da vergognarsi di essere italiani. Già, perchè il Trump è il legittimo Presidente USA, alleato dell'Italia, votato dalla maggioranza degli americani.

Piaccia o non piaccia. Ebbene questo sciagurato con la faccia di cera è riuscito ad imbastire una serie di filmati e di interviste ad alzo zero su Trump da far impallidire la pur minima deontologia professionale del minimo giornalista italiota. Ha acchiappato due nemici giurati del Trump (tale Furio - cavallo del West - Colombo e la signora Urbinati, la solita esperta politologa, del piffero a senso unico) oltre che il panzone Michel Moore, facendo strame del Donald.

Che non sarà un genio, nè un una cima, nè un buono, ma è l'uomo più importante del globo a capo del Paese più importante. Ma che gliene cale a Purgatori e soci? Nulla. La loro rabbia e la loro ipocrisia può fare a fette qualsiasi trave d'acciaio. Invito l'Ambasciatore USA in Italia SE Lewis Eisenberg - che ho avuto modo di incontrare - di visionare la trasmissione e dire se Trump può essere oggetto di un simile trattamento.

Grazie!

Luciano