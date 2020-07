POSTA! - CONTE: "MANCATA REVOCA? A NOI INTERESSA LA SOSTANZA". APPUNTO. LA SOSTANZA È CHE DOPO DUE ANNI DI CHIACCHIERE NON HANNO MANTENUTO LA PROMESSA DI REVOCARE LA CONCESSIONE AI BENETTON - VOLA IL DEBITO PUBBLICO: 2507,6 MILIARDI. A MAGGIO 40,5 MLD IN PIÙ RISPETTO AL MESE PRECEDENTE. CIOÈ IN UN SOLO MESE ABBIAMO FATTO OLTRE L'1,6% DEL DEBITO TOTALE? E POI CI MENAVGLIAMO SE L'EUROPA PER AIUTARCI PONE CONDIZIONI…

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

CDP – CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Ciao Dago, mi viene in mente un dubbio: l'aver reso Cassa Depositi e Prestiti l'azionario di maggioranza di Società Autostrade è forse il preludio per un più facile ingresso nell'azionariato della società omologa tedesca, quando la Germania ci presenterà il conto del MES?

Johnkoenig

Lettera 2

Caro Dago, recessione, Fmi: "Ancora forte incertezza, non siamo fuori dai guai". Che perspicacia. Molti Paesi economicamente importanti non hanno ancora raggiunto il picco della pandemia e questi si sono accorti che "non siamo fuori dai guai". Stipendi meritatissimi!

Vic Laffer

ZINGARETTI - CONTE - DI MAIO

Lettera 3

Caro Dago, Benetton, Di Maio: "Prima avevamo uno Stato che faceva il debole con i forti, adesso abbiamo uno Stato che fa il forte con i forti". Dovrebbe spiegarlo agli investitori in Borsa, visto che ieri Autostrade ha "festeggiato" l'accordo con un +26%.

M.H.

Lettera 4

Caro Dago, sentita oggi in un Tg: "Violenta bomba d'acqua su Palermo". Esiste anche la bomba d'acqua delicata?

Lidiano Pretto

Lettera 5

Caro Dago, Lampedusa, la ministra dell'Interno Lamorgese: "E' previsto a breve il trasferimento sul territorio nazionale di almeno 200 migranti, mentre giovedì lasceranno l'hotspot altri 100". Che meraviglia! Quali saranno le Regioni fortunate?

John Doe Junior

GIUSEPPE CONTE MARK RUTTE

Lettera 6

Caro Dago, Olanda: "I Paesi che adopereranno le risorse messe a disposizione dal Recovery Fund dovranno presentare un piano di riforme su cui ciascuno Stato membro possa dire la sua". Oggettivamente sembra una richiesta sensata. In Italia prima di elargire soldi a chi è in difficoltà, lo Stato non chiede sempre che venga presentato l'Isee o altra documentazione? E con la carta del reddito di cittadinanza non è vietato comperare generi voluttuari?

Yu.Key

Lettera 7

Caro Dago, Autostrade, Conte: "Mancata revoca? A noi interessa la sostanza". Appunto. La sostanza è che dopo due anni di chiacchiere non hanno mantenuto la promessa di revocare la concessione ai Benetton.

Marella

SARDINE CON OLIVIERO TOSCANI E LUCIANO BENETTON

Lettera 8

Caro Dago, facendo un po' di conti sulla questione Autostrade, gli unici che ci guadagneranno sono proprio i Benetton. A perderci saranno gli italiani e forse anche i correntisti di Banco Poste. Cassa Depositi e Prestiti non può essere il bancomat del governo. Questa è l'ennesima sòla perpetrata dai grillini a questo disgraziato popolo.

[Il Gatto Giacomino]

Lettera 9

ma quanto ve rode a voi amici della Roma cafonal? quanto rosicate con Conte ed i 5Stelle? Sprizzate acidita' da tutti i pori e sinceramente non se ne capisce il motivo (se non ricordando i vostri cari vecchi "amici in affari" e la loro ben nota "posizione" in merito, roba per i pochi italici che conservano memoria storica, me ne rendo conto )

Piu' che DAGOSPIA parete D'EGO STIA

Saluti

Luca

IL VIDEO DI TONINELLI SU BENETTON E AUTOSTRADE

Lettera 10

Caro Dago, "Aiuti Ue: meno fondi e più vincoli. In salita la trattativa per l'Italia", titola la filogovernativa Repubblica. Quindi l'opposto di quanto assicurato ieri dal premier Conte, che affermava che non accetteremo passi indietro. A Bruxelles ci stanno facendo la festa, servirebbe un governo autorevole.

Camillo Geronimus

Lettera 11

Caro Dago, vicenda Benetton-Autostrade, Toninelli: "Successo enorme". Più grande del tunnel del Brennero!

Pikappa

Lettera 12

Caro Dago, sondaggio Usa 2020, Biden in vantaggio su Donald Trump 52 a 37 percento. Sleepy Joe quasi ai livelli di Hillary Clinton: si prepari ad andare a casa.

Greg

jeff bezos

Lettera 13

Caro Dago, hackerati gli account Twitter di Musk, Bezos, Gates e Obama. Logico, se invece di preoccuparsi di garantire la sicurezza sono tutti presi a censurare di continuo quel che scrive Trump.

A.Sorri

Lettera 14

Caro Dago, nel Governo litigano meglio di Johnny Depp e Amber Heard. Qualcuno ha in animo di andare a fare la cacca sulla poltrona di Giuseppi?

Gripp

Lettera 15

Caro Dago, vola il debito pubblico: 2507,6 miliardi. A maggio 40,5 mld in più rispetto al mese precedente. Cioè in un solo mese abbiamo fatto oltre l'1,6% del debito totale? E poi ci menavgliamo se l'Europa per aiutarci pone condizioni.

Fabrizio Mayer

johnny depp 4

Lettera 16

Caro Dago, ancora una volta Conte, con la sua aria da "furbetto del quartierino"

ha preso in giro gli italiani presentando l'accordo con Atlantia come un grande successo! Qualcuno immagina i Benetton, abituati a stipulare affari miliardari in mezzo mondo, perdere contro i dilettanti del suo governicchio? Infatti le loro azioni sono subito risalite...se avessero perso sarebbero scomparse dal listino! Elementare Conte...

FB

Lettera 17

Caro Dago, Autostrade, Di Maio: "Molti tra i nostri non capiranno. I Benetton restano soci, mentre ci eravamo impegnati con gli italiani per la revoca". Capiranno, capiranno. È là solita giravolta 5 Stelle per timore di perdere la poltrona.

Alan Gigante

Lettera 18

Dago colendissimo, a conclusione del casino Autostrade, Conte sbandiera: “Da avvocato non ho mai visto un contratto più vantaggioso”. Vantaggioso per chi? Per i Benetton, che adesso avranno la possibilità di squagliarsela senza neanche perderci un centesimo!

C’erano dei dubbi? Dal confronto fra squali e un gruppo di ragazzotti sprovveduti capitanati da un premier esperto in vaniloquio (“l’accordo è un capolavoro”), chi poteva imporsi?

AUTOSTRADE PER L ITALIA

Però alla fine i Benetton si sono rivelati brava gente, ed hanno accettato che premier e compagnia di giro potessero vociare ai media di aver vinto! Chissà come ridono nelle (segrete) stanze a Ponzano Veneto.

Gius. Arienti

Lettera 19

"Se il (diabolico ndr) decreto Zan dovesse malauguratamente passare, faremo ricorso alla Corte Costituzionale.". Parole sante, parole finalmente chiare e propositive di non voler arretrare di fronte allo sciagurato tentativo di questa sinistra becera di mettere la mascherina alla maggioranza degli italiani che vogliono poter esprimere liberamente la propria opinione e gridare ai quattro venti: basta con questi gay che spadroneggiano in ogni dove; basta con questa dittatura del pensiero unico che ogni giorno di più cerca di distruggere la famiglia, la famiglia come intesa oltrettutto dalla nostra Costituzione e non solo dalla Dottrina Cattolica; basta con questi tentativi di far passare obbrobbri come l'utero in affitto, una pratica che si commenta da sè per chi abbia un benchè minimo senso morale.

Il Cardinale Bassetti

Ma, appunto, queste parole sante chi le pronunciate, secondo voi miei cari amici sublettori? Il Papa? Il Cardinale Bassetti? Qualche Vescovo timorato di Dio e degno di questo nome? il direttore dell'Avvenire, vero organo del Partito Democratico? Il furbetto Monsignor Spadaro, quello che odia i leghisti, alla faccia del suo ruolo e della sua ordinazione sacerdotale? Monsignor Paglia, quello che non perde occasione per celebrare il suo amico Marco Pannella (mica qualche nuovo martire della Chiesa, mica qualche eroico Missionario in terre lontane, mica qualche gruppo etnico perseguitato da Islam e compagni di merende) come fosse una figura da cui prendere esempio da parte dei cattolici (ne sa qualcosa il povero Danilo Quinto, già segretario tuttofare del Marco abruzzese, letteralmente massacrato per aver osato - una volta ritrovata la Fede - di scrivere la verità sulla figura amorale del Pannella e dei suoi leccaculi molti dei quali ancora oggi liberi di fare danni, vero Bonino?) ? Macchè, ci mancherebbe.

alessandro di battista chiara appendino 1

Il Papa è impegnato come agit prop per le ong, studia gli elenchi telefonici per fare chiamate mirate che, lungi dall'essere riservate, vengono divulgate come oro colato dalla stampa italiota, vera nemica del pensiero sincero e della realtà delle cose. Gli altri dell'elenco di cui sopra, men che meno. Chi dunque? Ecco la risposta: la Regione Piemonte!

Sì, proprio quella Regione dove hanno imperversato per decenni sinistrati come il comunista Fassino, per fortuna mandati a casa, anche se ci sono elementi come Appendino e/o reggicappotti vari ancora a far danni. Ebbene, la Regione Piemonte a guida centrodestra si è finalmente svegliata e ha promesso di fare ricorso nel caso estremo, ma purtroppo tutt'altro che impossibile, che passi questa proposta di legge criminale e liberticida.

salvini fontana

Non solo: la Regione Piemonte invita le altre a trazione centrodestra ( e dico io, proprio quelle i cui governatori hanno il massimo di popolarità tra le gente) di fare la stessa cosa, di schierarsi ora e con decisione per fare un fronte comune. Anch'io nel mio piccolo ( e qui devo purtroppo ringraziare DagoSatan che mi concede spazio e mi fa capire che questa rubrica è molto seguita, mah!) voglio fare qualcosa e invito sia le Regioni di centrodestra, ma anche i politici di Lega, FdI e quelli di Forza Italia (spesso ballerini e ondivaghi con la scusa di essere liberali, a immagine e somiglianza del loro leader 84 enne) a darsi da fare, a scendere in campo, a non abbandonare i cattolici e tutte le persone di buon senso che non possono accettare una simile deriva (dove sei Mattarella, sedicente cattolico? cosa aspetti ad intervenire per evitare una simile ferita, o vulnus per chi sa di latino ?)

Ma, in particolare, mi rivolgo a Matteo Salvini: tu hai fatto la più grande cazzata del millennio regalando alle sinistre, ai fratoianni di qualsiasi risma, alle boldrine pellegrine, agli zingaretti di ogni tribù le poltrone che non avrebbero mai e poi mai potuto avere. Non sappiamo ancora la verità su questa cazzata (dagoSatan ha detto la sua, ma sarà vero?) ma ora puoi recuperare almeno in parte. Fai il possibile e l'impossibile per fermare il padovano Zan (povera Padova!!), per bloccare questo disegno di legge persecutorio, Non so cosa e come lo farai, ma DEVI FARLO ASSOLUTAMENTE!! NE VA DEL TUO ONORE PERSONALE, CREDIMI.

Luciano