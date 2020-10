POSTA! - CONTE: "MASCHERINE SEMPRE, TRANNE SE ISOLATI. USARLE ANCHE A CASA SE INVITIAMO AMICI O PARENTI". COME NO. IL 50% DELLE PERSONE PER STRADA O NON CE L'HA O LA TIENE ABBASSATA! – SE TUTTO VA MALE, E NON SI VEDE COME POSSA ANDARE ALTRIMENTI, A FINE OTTOBRE VIAGGEREMO SUI 10 MILA E OLTRE CONTAGI AL GIORNO COME GLI ALTRI PAESI EUROPEI. COL COVID È SEMPRE COSÌ: UNO INDICA LA STRADA, SBAGLIATA, E GLI ALTRI SEGUONO COME PECORE...

Lettera 1

Caro Dago, mascherine, il premier Conte raccomanda «rigore» e «prudenza». Ma certo. Faremo come lui l'altra volta che si è incontrato col Papa: tutti e due senza.

Federico

Lettera 2

Caro Dago, Selvaggia Lucarelli: "Qualche giorno fa un subumano a cui non farò pubblicità ha pubblicato un video in cui alla stazione di Torino faceva la pipì su una mia foto". L'imbecille si sarà forse ispirato a Marco Travaglio che tiene sulla libreria di casa la carta igienica con la faccia di Matteo Renzi?

Max A.

Lettera 3

Caro Dago, nuovo Dpcm: la mascherina va usata "in tutti i luoghi all'aperto allorché si sia in prossimità di altre persone non conviventi". Io che convivo in pace con tutti gli esseri umani del Pianeta quand'è che dovrei indossarla?

Jantra

Lettera 4

Buongiorno Dago, avvisiamo i disonesti che da stamattina si potranno dedicare alle loro attività totalmente indisturbati, visto che la forza pubblica e perfino l'esercito torneranno ad occuparsi dei cittadini senza maschera!! Grazie a tutti coloro che vorranno collaborare con la forza pubblica nel denunciare gli irrispettosi, ma non i delinquenti.

Vasili

Lettera 5

Caro Dago, coronavirus, ieri 3.678 nuovi casi: mai così tanti da metà aprile. Quindi se tutto va male - e non si vede come possa andare altrimenti visto che il Governo si è svegliato adesso dal torpore estivo - a fine ottobre anche noi, come gli altri maggiori Paesi europei, viaggeremo sui 10 mila e oltre contagi al giorno. Col Covid è sempre così: uno indica la strada, sbagliata, e gli altri seguono come pecore.

Edy Pucci

Lettera 8

Caro Dago, Stati Uniti, coronavirus. "Se non facciamo ciò che è necessario in autunno e in inverno negli Usa potrebbero morire tra 300mila e 400mila persone per il coronavirus". Lo ha detto l'immunologo Anthony Fauci. Come tutti i suoi colleghi spara numeri facendo affidamento sul fatto che poi la gente dimentichi. A inizio estate, per gli Usa, aveva previsto 100 mila nuovi casi di Covid al giorno. Mai successo. Al massimo si è arrivati poco sopra i 75 mila.

Nino

Lettera 9

Caro Dago, Walter Ricciardi, consigliere del ministro Roberto Speranza, a La Stampa: "Siamo sulla lama di un rasoio, se non interveniamo subito tra due o tre settimane rischiamo di ritrovarci come in Francia, Spagna e Gran Bretagna". E allora perché invece di perdere tempo con le interviste non va a lavorare?

Pat O'Brian

Lettera 10

Caro Dago, Massimiliano Parente lamenta che le femministe nostrali sono sempre in tv e a rilasciare interviste mentre nessuno conosce il premio Nobel all'americana Andrea Ghez. Quante volte il Giornale ha parlato di lei in passato?

Ah, saperlo. Il bue dà del cornuto all'asino.

IlToscano

Lettera 11

Caro Dago, coronavirus, Arcuri: "Attrezzati per contenere un'eventuale seconda ondata". Eventuale dopo i 3.678 nuovi casi registrati ieri??? Il commissario per l'emergenza ha bisogno di una "Lavazza" di testa, per svegliarsi.

E.S.

Lettera 12

Caro Dago, Usa 2020, niente pugni tra Mike Pence e Kamala Harris. È stata una sfida tv soporifera. Ci ha pensato Rainews24 a mettere un po' di pepe, invitando tra i commentatori di fine dibattito una ricercatrice afroamericana e chiedendole addirittura chi tra i due, secondo lei, avesse vinto il confronto. Cosa avrà risposto?

U.Delmal

Lettera 13

Grazie, caro Dagos, di dare spazio anche a chi viene qui accusandoti di permettere di esprimersi a (fantomatici) 'suprematisti bianchi', oltre ai negazionisti (intesi come quelli che negano cosa? Omissis).

Evidentemente, per gente che predica contro l'odio e l'intolleranza e razzola da hater e intollerante coi fiocchi, da che mondo è mondo dell'informazione, chi ha idee in contrasto con quelle spacciate a mansalva dall'orbe mediatico è da radiare, ovunque e comunque, on demand, in attesa di farlo ope legis. Scandaloso Dagos!

Raider

Lettera 14

Gentilissimi, vedo post su Burger King: ma voi lo sapete che Burger King è di proprietà della chiesa mormone? Naturalmente, attraverso una serie di società, ma la proprietà è a Salt Lake City, dove risiede il tempio principale. Del resto i mormoni sono anche proprietari o azionisti dei principali casinò di Las Vegas.

Cordialmente,

Roberto Peruzzi

Lettera 15

Caro Dago, Covid, Conte: "Mascherine sempre, tranne se isolati. Usarle anche a casa se invitiamo amici o parenti". Come no. Il 50% delle persone che incrocio per strada o non ce l'ha o la tiene abbassata!

Diego Santini

Lettera 16

Ciao Dago, ora che si è capito, senza ombre di dubbi, che il Russiagate è stato cucinato dalla Clinton, come aveva già svelato WikiLeaks, mi diresti dove sono i giornalistoni antifake come Gianni Riotta, che ci hanno martellato le palle per anni con questa bufala del russiagate? Ci vorrebbe una commissione per dichiarare l'incapacità di questa plebaglia di lecca piedi nel fare il proprio lavoro: raccontare la verità. Non solo sono sempre di parte, ma pretendono pure di mettere il bavaglio a quanti la verità gliela sbattono in faccia.

Riotta ed i suoi compagni di merenda dovrebbero vergognarsi del proprio operato, ma temo che dovremo sopportare ancora per molto tempo la loro boria.

Ecco perché non si vendono più giornali. Non è che la gente è analfabeta funzionale, sono i giornali che vendono solo quintali di letame, pretendendo pure che paghiamo noi lettori per spargerlo.

Johnkoenig

