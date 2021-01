POSTA! - IL CORRISPONDENTE RAI ANTONIO DI BELLA: "LA CASA BIANCA DI BIDEN SARÀ ASSAI DIVERSA DA QUELLA DI TRUMP. NIENTE TWEET, NIENTE LUNGHE ASSENZE PER ANDARE A GIOCARE A GOLF...". RESTERÀ TUTTO IL GIORNO NELLO STUDIO OVALE A FARE LE COSE CHE FACEVA CLINTON?

Riceviamo e pubblichiamo:

tabacci

Lettera 1

Caro Dago, Governo, Bruno Tabacci: "Guardiamo a impegno diretto di Conte a elezioni". Il presidente del "Centro Democratico" meglio del botox: lo senti nominare e ti ricordi di quando non avevi le rughe... Tabacci for ever!

P.T.

Lettera 2

Caro Dago, il governatore dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini: «Serve una nuova squadra di governo». A furia di procedere con un colpo al cerchio e uno alla botte qualcosa non "squadra".

stefano bonaccini 4

Saro Liubich

Lettera 3

Caro Dago, Maturità, la ministra Azzolina: "Dare certezze agli studenti". Sta riflettendo se sia il caso di rassegnare le dimissioni?

E.Moro

Lettera 4

LUCIA AZZOLINA

Caro Dago il corrispondente Rai Antonio Di Bella: "La Casa Bianca di Biden sarà assai diversa da quella di Trump. Niente tweet, niente lunghe assenze per andare a giocare a golf...". Resterà tutto il giorno nello Studio Ovale a fare le cose che faceva Clinton?

Tom Schusterstich

Lettera 5

Caro Dago, ora che Joe Biden si è insediato alla Casa Bianca, tutti a chiedersi se la moglie Jill avrà lo stesso ruolo di Michelle ai tempi di Barack Obama: coltivare l'orto.

Fritz

IL DISCORSO DI JOE BIDEN DOPO IL GIURAMENTO 1

Lettera 6

Caro Dago, la nuova amministrazione americana ha oggi ringraziato l'Oms per il suo ruolo di leadership nella lotta contro la pandemia. Milioni di infetti e di morti, dopo che a inizio 2020 il direttore generale dell'Organizzazione, Tedros Adhanom Ghebreyesus, è andato avanti per settimane a dire che si trattava di un problema solo cinese. Oltre alle numerose gaffes e cambiamenti di rotta, al riguardo, nel corso degli ultimi 12 mesi. Delle due l'una: o Joe Biden è in malafede o è stupido.

BILL CLINTON SI APPISOLA DURANTE IL DISCORSO DI BIDEN

Rob Perini

Lettera 7

Mi da fastidio vedere ‘sti mollacchioni che frignano dopo aver sbagliato un calcio di rigore,

o se qualcuno li “nomina”. I loro bisnonni stavano mesi in trincea, al freddo, con cibo repellente e sotto il tiro nemico, ma erano uomini.

Giuseppe Tubi

Lettera 8

lady gaga canta per biden

Caro Dago, l'abbraccio tra Nancy Pelosi, il marito di Kamala Harris e il senatore Roy Blunt ( quasi un'orgia!). Kamala Harris che saluta gli ospiti abbracciandoli. Lady Gaga stringe Amanda Gorman. Lady Gaga abbraccia Hillary Clinton. Jennifer Lopez abbraccia Michelle Obama. Sono alcune delle foto diffuse dopo il giuramento di Joe Biden. E la "distanza di sicurezza" anti Covid? Per potenti e vip di sinistra c'è una deroga?

kamala harris saluta jennifer lopez

Raphael Colonna

Lettera 9

Colendissimo Dago, emozioni a strafottere. Parla Biden, e tutti i reporters si emozionano. Parla Harris, lo stesso. Canta Lady Gaga, lo stesso. Ma nel 2020 i giornalisti-reporters non hanno ancora metabolizzato il kindergarten?

Perché almeno una cosa la presidenza Trump ci ha aiutato a capire: il deep state esiste! Altrimenti come si fa a imporre un candidato di 78 anni, che non sarà in grado di puntare ad un secondo mandato; e una vicepresidente che passava lì nelle vicinanze (modello Conte).

joe biden 11

Chi prenderà veramente le decisioni (oltre a Facebook, Twitter, etc)? Trump era (è) abbastanza matto, però le decisioni le prendeva lui. Che è quello che intendevano gli elettori. Adesso avremo la coppia Biden/Harris che si occuperà di rappresentazioni in pubblico. C’è qualche giornalista che vorrà capire chi sono i decisori effettivi?

Saluti da Stregatto

Lettera 10

Caro Dago, all'Università di Liverpool è stato dimostrato che un farmaco antiparassitario economico, non coperto da brevetto, ha un effetto significativo sulla riduzione della mortalità nei pazienti con Covid-19 da moderato a grave. Venga subito gettato alle ortiche! Bisogna vendere i vaccini, altrimenti è stato fatto tutto per nulla.

Alan Gigante

L'EGO DI MATTEO RENZI

Lettera 11

Caro Dago, per evitare il solito tafazzismo italico, potresti dare atto che come da comunicato stampa di aprile 2020 del CNR ( https://www.cnr.it/it/news/9341/una-potenziale-arma-contro-il-covid-19-da-un-brevetto-made-in-italy ) la scoperta degli effetti dell’ivermectina non è cosa di oggi ma risale addirittura a ricerce del 2009 e a un brevetto italiano? IL Financial Times fa lo gnorri o davvero l’articolo è di uno sprovveduto, visto che nel Commonwealth alla ricerca avevano partecipato anche università australiane…

Insomma l’articolo è come la fantozziana Potiomkin… con quel che ne consegue…

MATTEO RENZI COME UN ASSALTATORE DEL CONGRESSO USA

Lettera 12

"Clamorosa eliminazione del Real Madrid dalla Coppa del Re".

Ok, Zidane ha superato l'esame più difficile, è pronto per il dopo Fonseca...

Lettera 13

Caro Dago,

non ho mai votato Renzi. Devo ammettere però che questa antipatia universale nei suoi confronti in questo periodo faccio fatica a comprenderla: se Italia Viva non si fosse messa in mezzo alla delirio di onnipotenza di Conte, avremmo 300 manager che gestiscono il recovery plan (che Gualtieri manco aveva letto!) scelti con un casting organizzato da 5 Stelle e Casalino, che hanno sfornato parlamentari come Cunial, Nugnes, Ciampolillo e tanti altri che grazie a Dio non conosciamo perchè ci hanno risparmiato comparsate televisive.... Siamo sicuri che sia giusto che Renzi sia così criticato da tutti?

giuseppe conte in auto dopo l incontro con mattarella

luca

Lettera 14

nel caso il Parlamento finisca in un pantano senza maggioranza in Senato e senza maggioranze nelle commissioni, e quindi venga bloccato ogni genere di lavoro parlamentare, il Conte bis andrà avanti a mezzo DPCM come se nulla fosse, estesi ad ogni settore, norme civili, penali, tributarie, edilizie, codice della strada, p.a.? Il concetto di "dittatura" e "colpo di stato" non sono sempre uguali, in ogni epoca hanno il loro modo tipico e sempre nuovo di manifestarsi, magari con l'aiuto delle dirette facebook. Parlando di "dittatura" tutti pensano a Mussolini, ma nessuno pensa a Facebook, come moderno mass-media che ha perso il posto della radio degli anni '20 e '30.

meme sulla crisi di governo mattarella e conte

Lorenzo B.

Lettera 15

CARO DAGO- IN TV INCORONAZIONE DI BID(ONE)EN...VEDENDO I CHECKPOINTS E LA BLINDATURA DEL CAMPIDOGLIO....MI VENGONO SERI DUBBI SULLA DEMOCRAZIA ....!?!?!?!?!? ALEX

Lettera 16

Caro Dago, non riesco a comprendere le ragioni (probabilmente ci saranno) per le quali il presidente Mattarella consenta ancora a Conte di essere premier. Questo "oscuro avvocato" " non di prima fascia" (definizioni di giornali) si e' presentato a lui come capo di un governo-arca dove si trova ogni genere di politico, e purtroppo non dei migliori, che prima di votare si sono assicurati adeguate contropartite, un Ministero un incarico, una candidatura.

barack obama joe biden a flint michigan ottobre 2020

Ma prima ancora l'unica preoccupazione che hanno è mantenere lo stipendio. Mi permetto un suggerimento al nostro Presidente, continuiamo a dare lo stipendio ai parlamentari, anche doppio, ma mettiamo al governo, iniziando dal premier, persone capaci e competenti. È l'unica possibilità che abbiamo per poter uscire da una crisi che altrimenti ci affonderà tutti.

FB

mariarosaria rossi foto di bacco (2)

Lettera 17

Caro Dago, Maria Rosaria Rossi che passa da Arcore alla fiducia al Governo Conte (sostenuto da M5S e Pd), ricorda tanto Gianfranco Fini che passò dal non volere "un maestro gay per la figlia" al farsi applaudire dai medesimi. La politica è proprio un merdaio.

Edy Pucci

Lettera 18

Mtico Dago, Conte ha firmato la sua condanna con la pretesa di gestire il Recovery Found, sul cui ottenimento ci ha messo la faccia in Europa. Tutto il teatrino conseguente è solo una ridicola manfrina, quella montagna di soldi li vuole “gestire” chi comanda veramente in Italia, il PD. Per i figuranti è ora di uscire di scena, compresi quelli che dovevano aprire la scatoletta, e che invece ci sono stati confezionati.

Stefano55

BERLUSCONI PASCALE ROSSI

Lettera 19

Caro Dago, Como, due ragazze 14enni scappano di casa: "Basta con il lockdown". Quando le adolescenti danno lezioni di psicologia agli estremisti del Comitato tecnico scientifico...

Kyle Butler

Lettera 20

Dago darling, ora che Biden, un "buono" garantito come tale da tutti i "buoni", é alla guida della potenza più potente del mondo che fine faranno tutti i "cattivi" come Putin, Lukacensko, Orban, Bolsonaro, Maduro, Erdogan (?) ecc.? Arriveranno i "nostri" dappertutto esportando la democrazia del "In Gold we trust" a pieno regime con "primavere" africane, sudamericane, ecc. Ma non saudite o emiratine! Ossequi

barack obama joe biden 1

Natalie Paav

Lettera 21

E se quella di Mariarosaria Rossi fosse una manfrina? una finta espulsione a seguito di un finto abbandono del banana? Mandati lei e un altro bel tomo in soccorso dell'avvocato del popolo, giusto un paio di FI, quel che serve per non far precipitare la situazione, e senza far scoprire il prevedibile accordo fra Berlusca e i PD per sostenersi a vicenda? come dici tu, ah saperlo..saluti BLUE NOTE

Lettera 22

Esimio Dago,

a prescindere dai salvatori della patria il governo ha, senza contare i senatori a vita non sempre presenti, 154 voti. Nell’opposizione si contano 158 voti ( comprensivi dei 16 e 2 assenti di Italia Viva) e diventa palese che sarà ostaggio del fiorentino. Il premier dovrebbe tenerne debitamente conto.

Buona giornata.

barack obama joe biden

Annibale Antonelli

Lettera 23

Dago America,

il servilismo della nota stampa democrat tra retroscenari e veline tra poco ci farà leggere che lo staff di Biden ha sanificato il cesso della Casa Bianca volutamente lasciato in disordine dal coppia uscente.

Saluti - peprig –

Lettera 24

Caro Dago, dopo l'incontro con Mattarella, pare che il premier Conte abbia 14 giorni di tempo per trovare altrettanti senatori e costruire una maggioranza forte. Vai con l'IBAN!

Baldassarre Chilmeni

Lettera 25

michelle obama e melania trump

Dagovski,

Per governare a Conte non serve una maggioranza parlamentare.

Basta e avanza la PAD (Politica a Distanza).

Aigor

Lettera 26

Caro Dago, Joe Biden durante il discorso di insediamento: "Aiutatemi a riunire l'America". Deve dirlo ai suoi colleghi di partito, ai suoi elettori - quelli reali non quelli "postali" - e ai suoi sostenitori che durante tutti i 4 anni di Donald Trump hanno sparato ad alzo zero contro il Presidente in carica. A sinistra non cambiano mai: bisogna vivere in pace, armonia, amando il prossimo e senza protestare solo quando governano loro.

Gildo Cervani

joe biden e barack obama 1

Lettera 27

Ieri sera ho dovuto sorbirmi - ma solo per pochi minuti, perché il taglio delle varie trasmissioni a senso unico era vomitevole - la meravigliosa cerimonia di insediamento del dormiente Joe Biden, l’ex braccio destro di Obama, alla Casa Bianca.

lady gaga canta per biden

La Casa di ispirazione palladiana, che ci ricorda sempre grazie al Palladio chi sono questi americani. Si, saranno forti economicamente e finanziariamente (grazie agli ebrei incistati in ogni più remoto ganglio di potere economico e non), saranno apripista nei settori tecnologici, saranno quelli che hanno battuto il nazismo e il comunismo (questo però autoimploso), etc etc, ma alla fin fine sono dei bamboccioni, dei senzastoria alle spalle e degli arroganti presuntuosi che si ritengono migliori degli altri e per questo si sentono giustificati nel compiere turpi atti di aggressione più o meno diretta contro chi non gli sta bene! Pensano di essere insomma i migliori e invece probabilmente sono i più stronzi.

melania trump 3

Bastava vedere ieri la parata dello smilzo Joe con la mogliettina per mano, le moine e i bacetti, oppure la dentatura di tale Kamala Harris, da vero e proprio cammello, capace di mordere qualunque ometto le si fosse parato davanti (anche lo stesso Joe appena fa il furbo, pure lui in passato pare avesse allungato le mani..).

E i vestiti della dame? Una parata di pacchianeria cromatica: viola spudorato, rosso, giallo, verde, granata... Pareva di essere in una gelateria dove si vedono i gusti: pistacchio, pesca, fragola etc. Ma a leccare il gelato erano - in una gara vomitevole - tutte le donnette e gli ometti delle tv di casa, prosciugati della propria saliva tanto erano intenti a usare la lingua. Una vergognosa dimostrazione di assoluta partigianeria delle tv tutte in mano alle sinistre, ebbre della morte di Trump.

lady gaga 1

Per non parlare dell’indemoniata Germanotta (basta vedere i suoi spettacoli ) che si è esibita quasi a porgere una benedizione satanica alla kermesse del primo insediamento mascherato alla Casa Bianca.

Dopo tanto leccamento, ho visto il tg3, luogo orribile dove il sempre più rotondo Mannoni duettava con la sciantosa Botteri e il salumiere Di Bella. Erano talmente felici che non sapevano più cosa inventarsi, si trattenevano, si contenevano appena, ma sotto sotto che goduria !

Poi Di Bella ha ricordato che Biden e’ un buon cattolico e se lo dice lui di uno che e’ invece per l’aborto libero senza scadenze, vuol dire che in realtà siamo messi male. Molto male e ne vedremo delle belle. A proposito di belle, Melania rimane la più bella di tutte ! Altro che Michelle e Kamala. Trump ci manchi !

Luciano