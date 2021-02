POSTA! - DI UNA COSA (PURTROPPO SOLO UNA) GLI ITALIANI DEVONO ESSERE GRATI AI GRILLINI, AVERE RIDOTTO IL NUMERO DEI PARLAMENTARI. GRAZIE A QUESTA RIFORMA DEI 300 GRILLINI SCAPPATI DI CASA CHE OGGI SIEDONO IN PARLAMENTO, SENZA COMPETENZE, CAPACITÀ, ISTRUZIONE, NE RESTERANNO SI E NO UNA SESSANTINA. UNA BELLA NOTIZIA DAI...

pablo escobar 3

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, Colombia, gli ippopotami di Pablo Escobar minacciano l'ambiente: "Vanno abbattuti". Un colpo al cerchio un colpo alla botte.Oggi facciamo gli ecologisti domani faremo gli animalisti.

Maxi

Lettera 2

URSULA VON DER LEYEN

Caro Dago, la prima Quota Rosa presidente della Commissione Ue, costretta a scusarsi sui vaccini. La naturale predisposizione alla gaffe la fanno sembrare la figlia di "Sleepy Joe": Ursula von der Biden.

Fritz

Lettera 3

romano prodi

Dago darling, e Romano Prodi, prossimo Presidente della Repubblica, dov'é? In ritiro spirituale in attesa di essere intronizzato sul Colle per grazia di Dio e volontà di tutti i responsabili e i costruttori che hanno a cuore il celebre "bene del paese"? Speriamo che presto il tostissimo Stefano Feltri ce lo faccia sapere sul suo "Domani". Ossequi

Natalie Paav

Lettera 4

IL DISCORSO DI JOE BIDEN DOPO IL GIURAMENTO 1

Mitico Dago, l’OMS che certifica che il virus è di origine animale, ricorda tanto un vecchio scoreggione che da la colpa al cane. Stefano55

Lettera 5

Caro Dago, Covid, nel Lazio 3 medici sono risultati infetti anche se avevano già ricevuto la seconda dose di vaccino. Per gli esperti "Non è detto che siano contagiosi". E poi "Si sapeva: il vaccino sicuramente protegge dalla malattia ma non per forza dall'infezione". E se ci saranno - speriamo di no! - dei morti vaccinati? Diranno che comunque protegge l'anima?

donald trump

Giacò

Lettera 6

Bombardieri in Norvegia: per fortuna l'inaffidabile guerrafondaio Trump, assaltatore di campidogli armato di elmi vichinghi, e bandiere americane, se n'è andato, e torna l'affidabile politica del premio Nobel per la pace Obama. Ci mancava proprio.

Lettera 7

Dagovski,

Modello Bordello.

Logico il calo dei tamponi nel weekend.

Meno quello dei morti.

Aigor

Lettera 8

Governo, Grillo: "Serve super ministero transizione ecologica". Serve che i cinque stelle la smettano di dire fesserie e parole a vanvera e facciano qualcosa di concreto.

referendum taglio parlamentari

A.B.

Lettera 9

Caro Dago, la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, ha fatto autocritica sui vaccini: "Siamo arrivati in ritardo con le autorizzazioni, siamo stati troppo ottimisti sulla produzione di massa, e forse siamo stati un po' troppo sicuri sul fatto che le quantità ordinate sarebbero state consegnate in tempo utile". Bastavano 6 parole: "Vi abbiamo preso per il culo". E probabilmente non sarà né la prima né l'ultima volta.

DI MAIO E IL TAGLIO DEI PARLAMENTARI

Tom Schusterstich

Lettera 10

Caro Dago, di una cosa (purtroppo solo una) gli italiani devono essere grati ai grillini, avere ridotto il numero dei parlamentari. Evitando così il perpetuarsi dei "professionisti della politica" e dei voltagabbana pronti a tutto per conservare poltrona e stipendio. Grazie a questa riforma dei 300 grillini scappati di casa che oggi siedono in parlamento, senza competenze, capacità, istruzione, ne resteranno si e no una sessantina. Una bella notizia dai...

FB

Lettera 11

vito crimi 2

Caro Dago, Draghi e piattaforma Rousseau, Vito Crimi con un post sul Blog delle Stelle: «Il voto è temporaneamente sospeso». E vaaai!!! Quando Bruxelles ci chiederà "Pronto il Recovery plan?" risponderemo che bisogna aspettare il voto dei 3 mila iscritti al M5s?

Matt Degani

Lettera 12

Caro Dago, Governo, Grillo: "Per voto su Rousseau aspettiamo che Draghi abbia le idee chiare". Avrà bisogno di una dritta da parte di Giuseppi?

draghi rousseau

John Reese

Lettera 13

Caro Dago, Dipartimento di Stato Usa: "Cina non trasparente sul coronavirus. Vogliamo vedere rapporto Oms: lo faremo analizzare dai nostri esperti". Gli scrutatori delle presidenziali esperti in prestidigitazione?

Edy Pucci

Lettera 14

Caro Dago, dopo il Veneto, anche l'Emilia-Romagna è pronta a sondare, con altre Regioni, opportunità di acquistare dosi di vaccino anti-Covid in autonomia. Va bene. Ma i pazienti che hanno atteso invano i miracoli del commissario Arcuri, fintanto che i vaccini non arrivano possono essere fatti accomodare sui banchi a rotelle?

supermario draghi by un giorno da pecora 4

Sonny Carboni

Lettera 15

Caro Dago, secondo Grillo "Draghi non ha le idee chiare". E certo, quando ci si abitua a Casalino e Travaglio anche Nietzsche può sembrare un cretino.

F.G.

Lettera 16

Caro d’Ago,

Cosa giustifica l’arroganza della Murgia che nel salotto della Gruber - abbandonata per una sera dai cicisbei Scanzi e Travaglio - alterna i soliti richiami-stronzata ad Auschwitz ad aggettivi sprezzanti come “industrialotto”? Proprio lei? L’emittente woke la7 invita un’incolta diplomata all’istituto tecnico ad esprimersi come improvvisata analista politica... ahah.

Stammi bene,

G. Arditi

GIUSEPPE CONTE ROCCO CASALINO E IL TAVOLINO MEME

Lettera 17

Caro Dago,

vedo che “l’elevato” alza il prezzo, rinviando la votazione su quella cialtronata eterodiretta della piattaforma Rousseau. Ma non ha capito il giullare, padre del bamboccio pisellante, che Draghi ha i numeri in Parlamento anche senza i suoi scappati di casa?

conte e casalino - Grande Fratello Chigi

Matteo Bolle