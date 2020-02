POSTA - LA CRONACA SI OCCUPA SPORADICAMENTE DEI NOSTRI CONNAZIONALI BLOCCATI SULLA NAVE DA CROCIERA “DIAMOND PRINCESS” CHE È DIVENTATA, SUO MALGRADO, IL PIÙ GRANDE FOCOLAIO CONCENTRATO DELLA "SARS" 2, COSÌ COME LA CHIAMANO ORMAI ALCUNI ESPERTI, AL DI FUORI DELLA CINA, CON BEN 218 CASI IN 300 METRI DI NAVIGLIO. ADDIRITTURA IL CAPITANO È ITALIANO, MA NEANCHE QUESTO HA ACCESO I NOSTRI COMPASSATI MEDIA…

controlli coronavirus

Lettera 1

Caro Dago, la Ong della nave spagnola "Aita Mari" dopo aver scaricato un pacco di clandestini africani sul suolo italiano: "158 esseri umani, nostri fratelli e sorelle, possono finalmente trovare una terra di pace dopo tanta sofferenza". Come no. Nei campi a 3 euro l'ora sotto il controllo dei loro connazionali.

Bobby Canz

Lettera 2

Caro Dago, coronavirus, l'Oms avverte: "Non è ancora finita in Cina". Ma dai, non si era capito. Se questi "scienziati" sono pagati dalla collettività per minimizzare i pericoli , prima, e affermare l'ovvio, poi, è meglio che vadano a casa.

Gaetano Lulli

WUHAN MORTI PER STRADA

Lettera 3

Caro Dago, e adesso che hanno dato un nome ufficiale al Corona Vairus, il buon Di maio riuscirà a pronunciare correttamente in inglese Covid-19?

Ruera

Lettera 4

Caro Dago, è incostituzionale la "Spazzacorrotti" applicata a vecchi reati. Per i 5 Stelle probabilmente è meno complicato centrare un 6 al SuperEnalotto che azzeccarne una mentre sono al Governo.

controlli coronavirus

Pat O'Brian

Lettera 5

Caro Dago, nave Gregoretti, Salvini: "Sono assolutamente tranquillo e orgoglioso di quello che ho fatto. E lo rifarò appena tornato al governo". Ma forse non ha capito che lo scopo del processo è proprio quello, grazie alla legge Severino, di non farlo più tornare al governo. Anzi, nemmeno in Parlamento.

L.V.

Lettera 6

Caro Dago, solidarietà bipartisan per Lucia Annibali, di Italia Viva, pesantemente insultata sui social per l'emendamento alla legge sulla prescrizione. E quindi noi dovremmo pensare che gli haters sono "neutri" e non appartengono ad alcuna corrente politica? Difficile da credere. Anche perché solo qualche settimana fa un giornalone come Repubblica titolava ”Cancellare Salvini", che di certo non è l’incipit di un inno all'amore. Grazie al politically correct viviamo immersi nell'ipocrisia: è obbligatorio apparire per quel che non si è.

Raphael Colonna

Lettera 7

xi jinping con la mascherina a pechino 3

Caro Dago, Veneto, tre euro all'ora per 11 ore di lavoro nelle vigne, a potare le piante e raccogliere l'uva. Era questa la vita di tutti i giorni di alcuni migranti sfruttati da 4 caporali marocchini loro connazionali. E adesso Oliviero Toscani non potrà nemmeno dire che i veneti sono stronzi e razzisti. La vicenda è tutta "United colors of Africa".

Maxmin

Lettera 8

Caro Dago, i 20 cinesi dimessi dall'ospedale Spallanzani di Roma dopo aver terminato la quarantena per il coronavirus hanno dovuto passare una notte in più in ospedale "perché nessun hotel li accettava". Con Zingaretti alle Regione, la Raggi al Comune e 5Stelle e Pd al Governo, Roma città aperta e antirazzista. Sardine in piazza per i cinesi?

Jonas Pardi

caso gregoretti voto su autorizzazione a procedere nei confronti di matteo salvini 6

Lettera 9

Caro Dago, dopo la Gregoretti ecco l'Open Arms. L'Italia è una Repubblica Giudiziaria fondata sul lavoro di Procure impegnate nell'allestimento di un "Truman Show processuale" permanente contro l'avversario di turno - da Berlusconi a Salvini - onde non s'ingerisca (o peggio, interferisca) nei disegni di una sinistra della quale troppe toghe costituiscono da sempre il nume tutelare.

Giorgio Colomba

Lettera 10

Caro Dago, Diamond Princess in quarantena a Yokohama con più di 3 mila persone a bordo con un alto numero di contagiati per coronavirus. Fosse successo in Italia con l'attuale governo di sinistra, i croceristi si sarebbero già buttati in mare - come fanno i migranti africani - in attesa di essere ripescati e portati a riva. Ma trattandosi del Giappone si guardano bene dal farlo.

Sandro Celi

ROBERTO GUALTIERI

Lettera 11

Caro Dago, due donne russe che si trovavano in isolamento per una possibile infezione da coronavirus dopo un viaggio nella regione cinese di Hainan sono riuscite a fuggire dai rispettivi ospedali a Samara e a San Pietroburgo. Una è scappata dalla finestra, mentre l'altra ha manomesso una serratura elettronica. E vaaai!!! Meglio della fuga da Alcatraz!

Maxi

Lettera 12

Caro Dago, i condannati alle pene più lievi nell'inchiesta sulla mafia a Roma lasceranno il carcere. È l'effetto della bocciatura della retroattività della legge "Spazzacorrotti". Va bien. Però la pulizia promessa dai 5 Stelle non è del tutto fallita. Come dimostrato in ogni occasione in cui si aprono le urne, gli italiani stanno ramazzando via i politici più incapaci ed inutili: i 5 Stelle stessi.

Matt Degani

antartide caldo record

Lettera 13

Caro Dago, il ministro Roberto Gualtieri: "A gennaio gli indicatori economici mostrano una situazione di ripresa. La produzione industriale e il Pil dovrebbero salire. Parliamo di un rimbalzo e siamo fiduciosi che l'economia possa ripartire". Possibile che in periodo di coronavirus l'unico che vede una ripresa per l'economia sia toccato a noi?

Rob Perini

Lettera 14

Caro Dago, un iceberg vasto quanto Malta si è staccato dal ghiacciaio di Pine Island in Antartide, generando immensi "frammenti" che si sono dispersi in mare. È da sempre che a Nord e a Sud del mondo gli iceberg si staccano dai ghiacciai. Nel 1912 il Titanic è colato a picco a causa dei cambiamenti climatici?

LUCIO PRESTA AMADEUS A SANREMO

Elia Fumolo

Lettera 15

Caro Dago, coronavirus, le autorità cinesi hanno autorizzato il volo speciale dall'Italia per rimpatriare Niccolò, il 17enne di Grado rimasto bloccato a Wuhan. Non sarà mica uno scambio di prigionieri? Loro ci restituiscono il nostro ragazzo se noi restituiamo i 20 turisti cinesi rimasti per 14 giorni in quarantena allo Spallanzani di Roma?

La Lega dei Giusti

Lettera 16

Caro Dago, del reato di diffamazione se ne occupa il giudice di pace. Per Salvini si smuove tutta la procura di Milano.

[Il Gatto Giacomino]

Lettera 17

Caro Dago, Amadeus su Sanremo: "Non ho mai avuto una reale preoccupazione perché stavo per fare la cosa che ho sempre sognato per tutta la vita". E c'erano anche 500 mila euro a lenire i timori...

air italy 2

J.R.

Lettera 18

Caro Dago, Ryanair: "Nessun interesse ad acquisire la compagnia Air Italy". La vogliono in regalo?

Theo Van Buren

Lettera 19

Ciao Dago, vedo che la cronaca si occupa sporadicamente, o forse, proprio per nulla, dei connazionali bloccati sulla nave da crociera Diamond Princess che è diventata, suo malgrado, il più grande focolaio concentrato della "Sars" 2, così come la chiamano ormai alcuni esperti, al di fuori della Cina, con ben 218 casi in 300 metri di naviglio. Addirittura il capitano è italiano, ma neanche questo ha acceso i nostri compassati media.

Tutto Bene, Madama la marchesa!!!. Questo è l'esempio più lampante di quanto le notizie siano costruite a tavolino e ricercate. Sei ricco (relativamente) ed hai pagato per una crociera in estremo Oriente....beh allora sono tutti cavoli tuoi. Alla faccia della solidarietà...per tutti coloro che sono in difficoltà...Una crociera (relativamente) di lusso a prigione galleggiante...ci sarebbero di argomenti da parlarne..,ma vedo che proprio non interessa...

bianca berlinguer

SZ

Lettera 20

Bravo D'Agostino, pompa le porcate. Tanto non è che cambiano le parole di Cristo: "moglie e moglie" - come scrivi tu facendo il titolo dell'articolo sulla nuova legge dell'Irlanda del Nord che apre ai "matrimoni" tra sodomiti e lesbiche - è talmente una cacata, così assurda che anche e soprattutto qualsiasi innocente bambino - che è puro e non indottrinato - la schifa, la vede assurda. Non passerete. Piuttosto, che cacchio ci fai con la Berlinguera a fare il pirla con 'sto vestitino da grullo del villaggi e il solito look da vecchietto mai cresciuto?

Sei talmente preso dalle tue pirlate che lei, bianca figlia del più bieco pensiero unico, ti propina caldo caldo un sondaggio di quel Weber, che pare un relitto del '68. Il quale Weber, a differenza di tutti gli altri sondaggi che danno la Lega chi al 31, al 32, al 32,5 , la dà invece al 28%. I sondaggi valgono poco, è vero, però anche qui c'è la farisaica mistificazione. Fanno passare il peggior sondaggio della Lega per buono, per corretto, per unico.

bianca berlinguer

Quelli di Rai 3 sono falsi come Giuda, e lo dimostrano ogni giorno, basta saperli guardare senza paraocchi. E tu povero specialista in tcc (tette, culi e ca**i), sei talmente e perennemente infoiato che 'ste piccolezze manco le vedi. Un pò come la Giansoldato del Messaggero che è costretta a trattenersi nello scrivere che il Papa - e meno male, ci mancherebbe - ha detto niet alle possibili uscite di binario in materia di preti sposati e diaconesse (diavolesse).

Cara Giansy, se sei cattolica devi seguire il Papa senza mostrare delusioni coperte, da femminista progressista. Se non sei cattolica, va a farti friggere e lascia stare la Chiesa che cerca di sopravvivere allo sfascio e al degrado morale come può, e nonostante preti pedofili, preti falsi, preti omosessuali non casti, preti che hanno perso la propria dignità sacerdotale. Per fortuna la maggioranza di loro, cioè dei preti in generale, è ancora sana e segue la Dottrina Cattoli ca. Amen.

Luciano