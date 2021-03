POSTA! - DOMANDA: MA È PIÙ CRUDELE CHI URLAVA "ZINGARO DI MERDA" A IBRA E MIHAJLOVIC ALLO STADIO, O CHI LI METTE A CANTARE "IO, VAGABONDO" DEI "NOMADI"? – 10MILA MILITARI IN AZIONE CON L'AIUTO DELLA NATO PER LA VISITA DEL PAPA IN IRAQ. MA COSA PASSA PER LA TESTA DI FRANCESCO? NON BASTA LA PANDEMIA E UN PAESE CHE HA GIÀ UN SACCO DI PROBLEMI? MA PERCHÉ QUALCUNO NON LO HA FERMATO?

Lettera 1

Dagovski,

Per San Marino lo Sputnik.

Per Sanremo il Titanic.

Aigor

Lettera 2

Caro Dago, vertice governo-enti:

le scorte di vaccini AstraZeneca non vanno tenute da parte, ma vanno impiegate subito per le vaccinazioni. Ma perché, c'era qualcuno che voleva salvarle in cantina per figli e nipoti?

Di Pasquale

Lettera 3

Caro Dago, a Torino i magistrati di “Area” richiamano i poliziotti per i troppi arresti

( pensavamo di averle sentite tutte !) e una di loro, con finezza, illustra agli agenti l’uso che avrebbe fatto del verbale che le avevano appena elevato .

Si dice che in coro abbiano chiesto al nuovo Capo della Polizia di nominare Questore di Torino il disoccupato Arcuri . Due piccioni con una fava : criminali a piede libero e pattuglie che , a causa della mancata fornitura di verbali, finalmente distribuiranno carta igienica ai poveri costipati magistrati piloti di “formula uno”.

...aridatece Palamara!

Stef.

Lettera 4

Caro Dago,

sugli ascolti non esaltati di Sanremo meno male che c'è il tuo sito. Infatti sono tanti i "pianti" sui vari giornaloni che evidentemente continuano a ignorare le preoccupazioni di noi italiani. Non basta infatti una maratona di cinque serate tra canzonette e varie esibizioni, comprese quelle del duo Amadeus-Fiorello, per mettersi davanti alla tv e dimenticare. Capisco le preoccupazioni della crisi per il mondo dello spettacolo, ma la crisi riguarda tutti. Cordiali saluti. Giovanni Attinà

Lettera 5

Caro Dago,

Sono anni che dalle Dagonote trapela il desiderio che Fiorello ne sbagli una per massacrarlo ma vedo che vi manca il coraggio state sparando addosso solo a Amadeus, il che è strano: l'anno scorso successone Bravo Fiorello quest'anno fallimento Pirla Amadeus?

Domenico

Lettera 6

Caro Dago, 10mila militari in azione con l'aiuto della Nato per la visita del Papa in Iraq. Ma cosa passa per la testa di Francesco? Non basta la pandemia e un Paese che ha già un sacco di problemi, doveva aggiungersi pure lui? Ma perché qualcuno non lo ha fermato? Il Pontefice qualche volta dovrebbe pensare anche agli altri oltre che a sé stesso e al voler apparire a tutti i costi.

B.Ton

Lettera 7

Caro Dago, Covid, in Lombardia oltre 5mila casi, Milano supera Brescia. Competition is competition.

Pikappa

Lettera 8

Dago carissimo,

secondo Le Monde il neo primo ministro blocca 'na vagonata di vaccini destinati all'Africa, (13 mln secondo il quotidiano francese), come farebbe un Borghezio qualunque e i giornali italiani si focalizzano sui 250k che erano destinati all'Australia (ché fa molto più politically correct).

Poi leggendo Repubblica, scopro che " il primato della politica rispetto alle logiche delle multinazionali del farmaco" is the new "col cacchio che glieli diamo i vaccini".

Di che piroette, di che volteggi e salti mortali all'indietro siamo testimoni in questi giorni bui. Almeno questo circo ci rallegra le giornate.

Cordialità "dragoniane"

Ivan Viola

Lettera 9

Caro Dago, una ventina di ragazzi tra i 16 e i 18 anni si sono scontrati nella piazza alle spalle del Duomo di Desio, in Brianza, con bottiglie di vetro, pietre, mazze da baseball e un machete. Manca la motosega. Evidentemente non hanno mai visto il vecchio "Scarface" con Al Pacino.

Edy Pucci

Lettera 10

Caro Dago, dimissioni Zingaretti, vertici Pd: "Il segretario ripensi alla sua decisione". Meglio di no. Potrebbe giungere alla conclusione che sarebbe stato meglio se non avesse mai occupato quel posto.

Maxi

Lettera 11

Caro Dago, prima le dimensioni di Zingaretti da segretario Pd. E poi, di sera, i Negramaro che a Sanremo cantano Lucio Dalla. Giornata di "sinistri", ieri.

S.d.A

Lettera 12

Caro Dago, Nicola Zingaretti si è dimesso da segretario dicendo di vergognarsi perché nel Pd negli ultimi 20 giorni si è parlato solo di poltrone. Però nelle interviste e nelle dichiarazioni delle ultime tre settimane, invece, ha continuato a spiegare agli italiani che il partito che guidava pensava solo agli interessi del Paese. Quindi dobbiamo credere a quel che dice dopo essersi dimesso o a quel che diceva quand'era in carica?

John Reese

Lettera 13

Dago darling, per caso sono capitata sul catalogo BUR e che ci trovo: "Io sono Amleto" di Achille Lauro (Jr). Tra le altre cose la BUR, che appartiene a Marina Berlusconi, scrive che si tratta di: "Un libro che è come il suo autore, non si lascia intrappolare in nessun modello, e non segue nessuna regola". Da morir dal ridere! Ma come, se é intrappolato nell'anticonfomismo (dettato dall'attuale spirito del tempo) più conformista? E meno male che i "negri" che scrivono per conto terzi (tra cui prob. anche Casalino) hanno sempre tanto lavoro e quindi non hanno bisogno di "ristori". Ossequi

Natalie Paav

Lettera 14

Caro Dago, la Digos di Trieste ha smantellato un'organizzazione dedita al transito di clandestini provenienti dal Kurdistan e diretti in Europa anche procacciando documenti d'identità falsi in cambio di ingenti somme di denaro. E le altre 999 organizzazioni?

Lauro Cornacchia

Lettera 15

Caro Dago, Covid, rinvio delle elezioni amministrative, si vota tra settembre e ottobre. Chissà che differenza fa votare alla quinta o sesta ondata invece che alla quarta...

Kevin DiMaggio

Lettera 16

Dago, mi sorge una curiosità. Mi chiedo se per caso Monia Supertino, magistrato torinese con scarso rispetto per le forze dell'ordine e dal fisico pietroso e scolpito (definizione della stessa) non abbia a suo tempo seguito i corsi di formazione privati del (ex?) magistrato Bellomo.

Si spiegherebbe così come, sotto la guida di tale autorevolissimo mentore, una brillante giurista di questo calibro possa essere arrivata a occupare quella posizione. Chissà se, per evitare la potenziale radiazione dalla magistratura la povera ragazza addurrà a sua discolpa i traumi

psicologici subiti durante la formazione, in un tardivo quanto conveniente metoo, che oramai non si nega più a nessuno.

Deboss

Lettera 17

Caro Dago,

a soli 6 anni del primo uomo su Marte, ovvero a poco più di 5 anni del lancio, il vettore di Elon Musk si sbriciola come una nocciolina. Pensa che due anni prima dell'allunaggio, non è che la NASA si trovasse in una situazione migliore.

Eppure, magicamente, l'impresa fu compiuta. Sono sicuro che succederà anche stavolta. Faranno una bella diretta TV e qualcuno potrà pronunciare una frase di effetto da conservare negli annali. A proposito, visto che non c'è più Kubrick, la regia verrà affidata a Ridley Scott?

Johnkoenig

Lettera 18

Domanda: ma è più crudele chi urlava "zingaro di merda" a Ibra e Mihajlovic allo stadio, o chi li mette a cantare "Io, vagabondo" dei "Nomadi"?

Saluti dall'Illinois

Gianluca

Lettera 19

Caro Dago, un team dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che indaga sulle origini del Covid-19 sta pianificando di eliminare il rapporto provvisorio sulla recente missione compiuta a Wuhan, epicentro della pandemia in Cina, perché sostiene di non aver avuto accesso sufficiente per indagare sulle possibili fonti del virus, inclusa una possibile fuga di laboratorio. Ah! E meno male che quest'ultima era un'ipotesi "da film". Si era capito subito che era tutta una presa in giro. L'ennesima figuraccia per il direttore generale dell'Oms, Tedros Ghebreyesus.

Giacomo

Lettera 20

Caro Dago,

come si misura il fallimento di questo Sanremo? Basta vedere le pubblicità.

Durante le frequenti e lunghe pause sono sparite (di fatto) le pubblicità di Netflix e Amazon Prime. Ieri sera io contato solo tre passaggi di questi due servizi di streaming. Stasera mi aspetto di non vedere nessuno dei due.

Saluti dalla pubblicità,

Lisa

Lettera 21

Caro Dago, l'Italia ha bloccato 250.000 dosi di vaccino vaccino AstraZeneca verso l'Australia. Che vergogna, penseranno che siamo sovranisti.

Frankie

Lettera 22

Caro Dago, Nicola Zingaretti dopo le dimissioni: "Un passo di lato ma non scompaio". Per forza, più invisibile di com'era sarebbe difficile.

Tony Gal

Lettera 23

Beh, Storace nel Consiglio Rai, l’ex Epurator come presidente della Vigilanza 1996-2000.....

Sarà un ritorno fantastico, un vero contrappasso dantesco.

Lettera 24

Caro Dago, è stato ucciso in Congo il magistrato militare che indagava sull'agguato in cui sono morti l'ambasciatore italiano Luca Attanasio, il carabiniere di scorta Vittorio Iacovacci e l'autista congolese Mustafa Milambo. E la Rai è stata così furba da mandarci gli inviati. Se sono ancora là speriamo che non facciano la fine di Ilaria Alpi. Le indagini è meglio lasciarle fare a chi è del mestiere perché anche per loro è pericolosissimo.

P.F.V.

Lettera 25

Caro Dago, Sanremo, Amadeus: "Il mondo è cambiato e questo è un festival di rottura". Si, rottura di palle... Comunque se non si sa cosa dire si può anche tacere.

A.B.

Lettera 26

Mitico Dago, avrei una richiesta per Draghi: pare che Arcuri, Conte e Casalino vogliano organizzare una briscola ai giardinetti, ma gli manca il quarto. Abbiamo speranza?

Stefano55

Lettera 27

Caro Dago,

ci siamo lamentati perché i vaccini che si attendevano in Europa sono stati in parte deviati su altri paesi.

E adesso Draghi fa lo stesso con vaccini destinati all’Australia.

C’è qualcosa che non mi torna.

Pietro Volpi

Lettera 28

Caro Dago, qualora il Fondo saudita presieduto da Mohammad Bin Salam, acquista il 30% dell’Inter, sarebbe consigliabile che Conte, in caso di risultati negativi, eviti di entrare nella sede del club nerazzurro. Potrebbe, forse, uscirne esonerato / allontanato. Più facilmente, tagliato, inscatolato e impacchettato.

Saluti, Labond

