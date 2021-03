POSTA! - DOPO IL CASO-VENEZI, COME LA METTIAMO CON IL VICE QUESTORE LOLITA LOBOSCO? URGE UNA REPRIMENDA DELLA BOLDRINOVA ALLA RAI E UN INVITO PERENTORIO A CORREGGERE L'ULTIMA PUNTATA DELLA FICTION PRIMA DI MANDARLA IN ONDA DOMENICA – L'AFFASCINANTE LUISA RANIERI NON PUÒ ESSERE IL VICE QUESTORE LOLITA LOBOSCO, MEN CHE MAI LA VICE QUESTORE PERCHÉ ALLORA VENEZI SAREBBE LA DIRETTORE. CON LA CONSULENZA DELL'ACCADEMIA DELLA CRUSCA, SI PUÒ SCEGLIERE TRA VICE QUESTORA E VICE QUESTURESSA…

l'appello di chiara ferragni per fedez e francesca michielin

Riceviamo e pubblichiamo

Lettera 1

Ciao Dago in teoria ora la Ferragni dovrebbe perdere gli sponsor. La sua carriera "Influencer" si basa sul portare la gente a fare cose, tipo comprare la roba che sponsorizza. Non avendo fatto vincere Fedez a Sanremo col suo social bombing dimostra che lei non influenza come vuol far credere

Sarx88

PAPA FRANCESCO IRAQ

Lettera 2

Caro Dago, Papa Francesco, tanto bravo a moralizzare gli altri, per una volta moralizzi se stesso. Quante famiglie irachene in difficoltà si sarebbero potute aiutare con i soldi spesi per garantire la sua sicurezza durante il viaggio in Iraq?

Simon Gorky

barbara durso nicola zingaretti 5

Lettera 3

Caro Dago, come mai il Pd, orfano di Nicola Zingaretti, non punta su un "grosso calibro" come Maurizio Martina che ha già fatto il reggente pochi anni fa dopo le dimissioni di Matteo Renzi?

Vesna

Lettera 4

mario draghi

Bene, cerchiamo di fare chiarezza: c’è un problema di virus, esiste un vaccino (anzi, 5 o 6) che lo cura. Vacciniamo tutti. Darei un mese abbondante di tempo al nuovo Governo, siamo all’8 marzo, se a fine aprile non ha risolto, ha fallito e la tanto decantata bravura di Draghi sarà tristemente naufragata alla prova dei fatti.

Giuseppe Tubi.

Lettera 5

GIORGIA MELONI

Caro Dago, e ti pareva che non saltava fuori un pentito anche per la Meloni? Dopo Andreotti, Berlusconi, è ora la volta della leader di FI ascoltare le "confessioni" archeologiche del pentito di turno! Si riveleranno bufale, ma l'obiettivo principale sarà stato raggiunto. Ma dove li tengono tutti questi pentiti che "ricordano bene" al momento opportuno? Ah saperlo!

Per fortuna Palamara ha spiegato bene come funziona la cosa e tutto finirà come sempre con un buco nell'acqua...e con qualcuno che si guadagnerà una candidatura, magari a sindaco di Roma...

FB

nicola zingaretti

Lettera 6

E’ stato il Sanremo del genere: del non esiste un genere legittimo, ma ogni esistenza è legittimante. Anche quest'anno attraverso la musica si pone l’attenzione su questioni sociali, attuali e perciò importanti.

Mi auguro che il prossimo Festival si parli anche di droghe. Tra costumi stupefacenti e performance straordinarie per toccare temi delicati in un contesto squisitamente popolare come quello di Sanremo.

jeff bezos mackenzie scott

Lasciare la parola agli artisti, imitati da intere generazioni, quanto sono disposti a dire ciò che pensano? Perché la musica, libertà e potere dell’uomo, è sempre bella quando serve.

Giovanni Negri da Brusciano

Lettera 7

Caro Dago, 8 marzo, Giornata internazionale della donna. Per un giorno i signori uomini tengano le mani a posto che domani si ricomincia!

P.F.V.

dan jewett mackenzie scott

Lettera 8

Caro Dago, MacKenzie Scott, l'ex moglie di Bezos, si è risposata. Incredibile! Con uno che sembra arrivato grazie alla funzione "acquista di nuovo" di Amazon: tutto pelato come il vecchio Jeff!

Jonas Pardi

Lettera 9

Caro Dago, dopo Zingaretti il Pd avrà un reggente. Pare che dovranno scegliere tra la vitalità di Fassino e il carisma della Pinotti.

Piero Nuzzo

PIERO FASSINO VERSIONE BABBO NATALE

Lettera 10

Caro Dago,

sostengo fortissimamente le ragioni delle donne del PD di rivendicare la loro presenza nei posti chiave di quello che fu il glorioso Partita Comunista Italiano (con la pronuncia di Paolo Guzzanti nella conquista di Marte).

Credo che queste grandi condottiere, la Ascani, la Morani, la Moretti, la Seracchiani e tante altre abbiamo conquistato sul campo tale diritto, prima di tutto con la forza della coerenza (vedi voli pinadarici della Morani, della Seracchiani ecc.). Eppoi, Dago, a colpi di pose su FB o u Instagram ("sto meglio con questo taglio o con quest'altro", oppure "Roma, Fontana di Trevi" sotto la scalinata di Trinità dei Monti), di epici tweet. Che battaglie!

oprah winfrey intervista meghan markle e il principe harry 2

In questo giorno speciale per tutte le donne del mondo, esprimo la piena solidarietà per queste sacerdotesse dell'umanità 4.0.

johnkoenig

Lettera 11

Caro Dago, Meghan Markle: "Ho pensato al suicidio, ma nessuno mi ha ascoltata". La duchessa lagnosa. Già quando apre bocca non sa dire altro che cose banali e luoghi comuni, figurarsi se a qualcuno possono interessare i suoi "pensieri".

Ezra Martin

Lettera 12

il post di mackenzie scott e dan jewtt su giving pledge

Caro Dago, vorrei ringraziare te e Giancarlo Dotto per aver reso disponibile a noi dagolettori il contributo di Francesco Le Foche sui vaccini e la prossima fine della minaccia del virus. Le sue parole, che coniugano intelligenza e buon senso, cautela e speranza (con la minuscola!), rappresentano davvero una boccata d'aria per noi incompetenti, frastornati dal bla bla televisivo, contraddittorio e spesso terroristico, dei divetti e divette della virologia. Finalmente si vede la fine del tunnel, ed il ritorno alla normalità, quella vera, non una "nuova" che di normale non avrebbe nulla. Federico Barbarossa

beatrice venezi bioscalin 357271 2

Lettera 13

Dago carissimo,

la mia solidarietà al direttore d'orchestra Venezi, ferita sul campo da "fuoco amico" (o meglio, visto che tutte le "cecchine" erano di genere femminile da "fuoca amica", sia mai), ma il sospetto da "introiettatore di patriarcato" impertinente quale sono, è che la sua vera colpa sia quella di essere una bella donna, di successo e con un culo che fa girare la testa agli uomini.

Mala tempora currunt, Dago carissimo, i bachettoni ( pardon, le bachettone,) stanno tornando.

Cordialitò (mi perdonerai, ma cordialità è femminile, mi sento discriminato ad usarlo)

Ivan Viola

Lettera 14

beatrice venezi 18

Caro Dago, tutta Italia in zona rossa per piegare le varianti del Covid, sempre più veloci e insidiose? Ma certo. Se le chiusure hanno funzionato così bene per avere un "Natale sereno", ripetiamole.

Ugo Pinzani

Lettera 15

Ma Grillo un partito (pardon, " movimento") non ce lo aveva già? Comunque va bene tutto: Grillo segretario PD. E vicesegretario Lino Banfi.

Saluti BLUE NOTE

Lettera 16

Dagomio

parli del lato B della venezi ,tanta roba ,

e non lo estrinsechi... .

BEPPE GRILLO VIRGINIA RAGGI

sei perfido e malvagio

TVB

Pinuccio

Lettera 17

Caro Dago, Sanremo, con la vittoria dei Maneskin siamo passati dal Festival della canzone italiana al Festival dei rumori.

P.T.

Lettera 18

Caro Dago, Selvaggia Lucarelli ha ricordato a Beatrice Venezi - che vuole essere chiamata direttore e non direttrice d'orchestra - che se non fosse stato anche per le battaglie della Boldrini, "da donna avrebbe pulito gli spartiti anni fa, anziché dirigere altri musicisti".

piero fassino

Povera Lucarelli. A furia di fare la tuttologa ha confuso lo spartito (o partitura) - il libro su cui vengono annotate tutte le parti vocali e strumentali di una composizione musicale in modo da fornire una visione complessiva dell'opera - con il leggio, il sostegno su cui lo spartito viene collocato durante l'esecuzione in modo che il direttore lo possa sfogliare.

È come se avesse confuso i libri con la libreria. Non è detto che una donna anche se "Selvaggia" debba rimanere ignorante. Prima di scrivere cazzate può anche documentarsi. Come direbbe Vittorio Sgarbi: vada a studiare, capra!

J.R.

SELVAGGIA LUCARELLI

Lettera 19

Bello il pezzo su Via della Spiga per noi di Strangolagalli abbiamo fregato tutti. C'è una piazzetta caratteristica nel borgo dove un tempo c'era una pianta di fichi. Nel nostro dialetto l'albero e femminile e il posto da sempre si chiama per tutti "Piazza Fica". Nel ventennio gli cambiarono nome in Piazza Predappio. Inutile dire che per tutti, anche per i nostalgici, il posto si chiama ancora come un tempo e se vieni da noi e chiedi di Piazza Predappio rischi di essere mandato a quel paese mentre Piazza Fica la conoscono tutti. Va detto che non tutti ricordano l'origine del nome ed oggi il senso comune è di una piazza dedicata a quella cosa lì, che attrae e diverte tutti.

Mario

Lettera 20

Caro Dago,

MARIA MONSE' E LA FIGLIA

dimettendosi da segretario del PD Zingaretti ha scritto “Mi vergogno che nel PD, partito di cui sono segretario, da 20 giorni si parli solo di poltrone e primarie, quando in Italia sta esplodendo la terza ondata del Covid…” In altre parole Zingaretti ha sostenuto che il PD è un partito che ha come obbiettivo l’ottenimento del potere fine a se stesso.

Se lo ha scritto Zingaretti c’è da crederci e se è vero che tutto questo succede durante la terza ondata del COVID c’è da pensare che in tempi normali sia anche peggio.

Pietro Volpi

Lettera 21

Caro Dago,da femminista anni '60 vorrei dire alle varie pseudo femministe da salotto tv e social che attaccano una donna come la Venezi,bella e grande artista,dal basso della loro isterica invidia,che le femministe che hanno fatto la storia come la Luxembourg,Kuliscioff,Iotti,De Bovoir,Cambria,Faccio,Menapace,Castellina,Rossanda ecc

barbara durso nicola zingaretti 5

Si sono occupate di parita' di sesso nel lavoro,diritto allo studio,parita' di salario ,diritto al divorzio,all'aborto e altro,esponendosi in prima persona quando a farlo si veniva ostracizzate e bollate come puttane e non si aveva il tempo di occuparsi di seghe mentali come le desinenze degli aggettivi.

Se queste mezze calzette poi pensano di rinnovare la lingua italiana ...ma non hanno altro da fare,per esempio imparare da chi e' meglio di loro?

Sororamente

luisa ranieri lolita lobosco

Giovanna Maldasia

Lettera 22

Caro Roberto,

Contrordine compagni!

Dopo i reiterati duetti D'Urso-Zingaretti, ci siamo liberati dal marxismo, elevandoci al trash-ismo.

Giancarlo Lehner

Lettera 23

Caro Dago,

vittorio feltri

E ora, dopo il caso-Venezi, come la mettiamo con il vice questore Lolita Lobosco? Urge una reprimenda della Boldrinova alla Rai e un invito perentorio a correggere l'ultima puntata della fiction prima di mandarla in onda domenica. L'affascinante Luisa Ranieri non può essere il vice questore Lolita Lobosco, men che mai la vice questore perché allora Venezi sarebbe la direttore. Con la consulenza dell'Accademia della Crusca, si può scegliere scegliere tra vice questora e vice questuressa.

simone inzaghi e ciro immobile foto mezzelani gmt004

Cordialità tuo Ugo Verde

Lettera 24

Caro Roberto,

da romanista ho tifato Lazio e tiferò Porto.

Non è odio viscerale verso la Juve, ma cinica speranza che Agnelli si liberi di Pirlo e prenda Inzaghi.

La Lazio senza Simone ci consegnerà 6 punti a campionato.

Giancarlo Lehner

Lettera 25

Caro Dago,

Okkei,c'e' la pandemia e pure San Scemo e io invece vorrei proclamare una crociata contro il linguaggio da libro Cuore dei telegiornali e giornalisti.

lolita lobosco 3

Perche' sempre si usa "una manciata di secondi" per dire "in fretta" e sempre quel "la tragedia (o la violenza) si e' consumata" ,"il cuore generoso di ....Pantani,Pinco Pallino,Pinocchio" ?

Ma che parlino (e scrivano) come magnano,possibilmente non col tono affannato di chi sta vivendo un pericolo imminente ,ma fa il suo dovere eroicamente ......

Non ne posso piu'.

barbara durso nicola zingaretti

Dago,

Lettera 26

Caro Dago, scrive Vittorio Feltri che non possiamo più usare parole come ne**o o fr**io, e certamente ha ragione. Ma non per questo dobbiamo rassegnarci a usare parole americane come gay o ridicoli giri di parole. Torniamo a usare parole del passato, non contaminate da razzismo o omofobia, su cui nessuno può avere da ridire. Chiamiamo mori gli abitanti dell’Africa e i loro discendenti, gitoni gli uomini che non amano le donne e tribadi le donne cui non piace il maschio.

L. A. Vosin

Lettera 27

BARBARA D'URSS - CARLI

Poi, c'è chi, per festeggiare l'8 marzo, decide di ridenominare strade, giardini e pubbliche piazze: troppi maschi! E tutti troppo bianchi! Colonialisti occidentali! E così, in nome della cancel (in)culture, cancellano i titolari e mettono, nella maggior parte dei casi, nomi di altri maschi: però, non bianchi: e non occidentali.

Malgrado questo, ci si chiede: si trattava, nel caso dei neo-intestatari, di femministi o dell'espressione maschile di società e culture in cui la donna era considerata più che da noi, come accade anche oggi in molti Paesi da cui provengono tanti 'nuovi italiani' o in attesa di diventarlo dopo qualche anno di permanenza da queste parti o per ius soli?

Erano anticolonialisti solo perché combattevano il colonialismo dei bianchi occidentali? La schiavitù praticata in loco da secoli, lo sfruttamento e la miseria pressoché generalizzate, l'arretratezza tecnica e scientifica, la mancanza di una 'cultura dei diritti' erano un prodotto d'importazione o una secolare tradizione autoctona?

i maneskin vincono sanremo 1

Ormai, il furore autodistruttivo dell'Occidente non conosce argini: e affida l'operazione a chi brandisce come arma d'offesa mortale i 'nuovi diritti': e a minoranze in cui la società si polverizza per negare in una atomizzazione omologante quelle identità minoritarie che voleva tutelare. Ma non è contraddizione: è coerenza. Con un suicidio culturale e demografico collettivo,

Raider

Lettera 28

Caro Dago,

Ma perché la povera Venezi dovrebbe scusarsi per identificarsi come “direttore” invece di “direttrice” o “direttora”?

Non stiamo vivendo nell’epoca dove per la questione di genere conta solo ed esclusivamente la propria percezione e identificazione? Tanto che alcune trans donne chiedono di essere riconosciute come tali perché si sentono donna, indipendente da eventuali operazioni? Se non la vedi così, allora sei un TERF.

amadeus

Saluti dal gender,

Lisa

PS ultima osservazione sanremese: il virus doveva essere super contagioso. Tra ospiti, cantanti, entourage vari solo due sono risultati positivi. Un cantante e Super Simo. Insomma o a Sanremo il virus era molto selettivo o forse c’è qualcosa che dovremmo rivedere alcune misure su come si contiene il virus?

Lettera 29

Coglionazzo sciacquati la bocca prima di irridere un Vescovo. Puoi prendere per i fondelli i tuoi pari, ma lascia perdere quelli per cui devi avere rispetto. Lazzarone impunito, come ti permetti? Ha mille volte ragione il Vescovo di dire quello che ritiene giusto, altro che "ci mancava anche il Vescovo, etc.".

fiorello amadeus salerno jo squillo

Meno male che qualcuno della Chiesa ha il coraggio di sparare a zero su uno spettacolo schifoso, sozzo, amorale, vomitevole. La vittoria - si fa per dire - è andata ad un gruppo musicale, vero figlio di Satana e con questo ho detto tutto. Padronissimi 10 milioni di italiani di seguire una simile schifezza da letamaio, ma anche gli altri 50 milioni di sputare addosso a Fiorello,. Amadeus e tutti gli altri, compresa in particolare la Rai a cui pago il canone. Io a differenza del Vescovo sono peccatore e ti mando al diavolo insieme a tutto Sanremo, inteso come Festival.

Luciano