POSTA! - DOPO UN LUSTRO RISPUNTA AL BAGHDADI. MA COME HA FATTO A SOPRAVVIVERE IN QUESTI 5 ANNI? COL REDDITO DI CITTADINANZA? - TRENT'ANNI FA MORIVA SERGIO LEONE. E NOI, IRONIA DELLA SORTE, CI RITROVIAMO AL GOVERNO “IL BUONO, IL BRUTTO E IL CATTIVO” - NONOSTANTE SIA INDAGATO, IL SOTTOSEGRETARIO DELLA LEGA ARMANDO SIRI RIMANE AL SUO POSTO. MA CHI SI CREDE DI ESSERE? VIRGINIA RAGGI?

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

AL BAGHDADI

Caro Dago, l’Isis ha diffuso un video in cui, dopo 5 anni, ricompare il califfo Al Baghdadi. Però a Hollywood sarebbero in grado di farlo comparire in video anche mentre scherza e ride assieme a Osama Bin Laden e Saddam Hussein.

Pop Cop

Lettera 2

Caro Dago, dopo un lustro rispunta Al Baghdadi. Ma come ha fatto a sopravvivere in questi 5 anni? Col reddito di cittadinanza?

Gripp

Lettera 3

Caro Dago, "Pedro il bello, la moglie lavora in una Ong, li chiamano gli Obama spagnoli, hanno due figlie". A 48 ore dalla vittoria di Pirro del socialista Sánchez alle elezioni spagnole, i giornaloni stanno già esaurendo le riserve di saliva.

Riccardo Porfiri

MARIA ELENA BOSCHI ALL ONU

Lettera 4

Caro Dago, Maria Elena Boschi su governo coi 5 Stelle: «Che c'entriamo noi con un movimento giustizialista, incompetente, assistenzialista? Stavamo crescendo e da quando ci sono loro è tornata la recessione». Sì, anche nel Pd che è passato dal quasi 41% al 18%...

Scottie

Lettera 5

Caro Dago, Di Maio si oppone al ripristino delle Provincie, non vuole aumentare le poltrone. Del resto, con il reddito di cittadinanza, ha già aumentato i poltroni.

BarbaPeru

Lettera 6

Caro Dago, sottosegretario del Carroccio indagato, Lega e 5 Stelle hanno intenzione di andare avanti a lungo a fare come As-Siri e Babilonesi?

Gregorio Massini

Lettera 7

Dago darling, a proposito del tuo flash di ieri: "VISTO IL GRANDE TITOLISTA DI SKYTG24? “DI MAIO: CASTRAZIONE NON SERVE. AUMENTARE PENE” - DEVE ESSERE PASSATA LA LINEA CASALINO...". Parrebbe quindi che nella città eterna siano tornati i tempi dell'imperatore Eliogabolo (d'origine siriaca) che aveva instaurato per sé i matrimoni gay e che sceglieva i suoi mariti o favoriti sulla base del "Pro enormitate membrorum". I gay americani, quelli non ipocriti, di oggi quindi non hanno inventato nulla col loro "Bigger is better"! Riverenze

Natalie Paav

gattuso higuain

Lettera 8

Gattuso ha ragione da vendere e credo sia un ottimo allenatore . Se avesse allenato la Juve avrebbe vinto la coppa dei campioni ma con una squadra composta da giocatori MEDIOCRI ha fatto miracoli e mi sono stupito che abbia portato il Milano a lottare x la Champions. Piuttosto perchè i tifosi del Milan non si chiedono come mai la società ha speso 440 milioni di euro per avere una squadra come questa ? A Gattuso dovrebbero fare un monumento ma si sa che lo stolto guarda il dito mentre il saggio la luna.

fine messaggio

GiuseppeM

Lettera 9

Caro Dago, trent'anni fa moriva Sergio Leone. E noi, ironia della sorte, ci ritroviamo al Governo, Conte, Salvini e Di Maio: il buono, il brutto e il cattivo.

sergio leone

Sonny Carboni

Lettera 10

Caro Dago, caos in Libia, il premier Conte dall'alto della sua autorevolezza internazionale : "Con Tunisia invochiamo il cessate il fuoco". Di sicuro Haftar si metterà sull'attenti ed eseguirà l'ordine.

Berto

Lettera 11

Caro Dago, miracolo! Istat, Italia fuori dalla recessione: Pil +0,2%. Visto? A volte basta sostituire un presidente per ritornare ai tempi di Gesù.

Bug

Lettera 12

Caro Dago, nonostante sia indagato, il sottosegretario della Lega Armando Siri rimane al suo posto. Ma chi si crede di essere? Virginia Raggi?

Simon Gorky

Lettera 13

ARMANDO SIRI MATTEO SALVINI

Caro Dago, il politicamente corretto New York Times, pubblica delle vignette in cui il premier israeliano Benjamin Netanyahu viene ritratto come un cane al guinzaglio del presidente Donald Trump. E giustamente la comunità ebraica si incazza. La sinistra americana ormai è così fuori di testa che nel tentativo di azzoppare Trump è pronta ad asfaltare chiunque e qualsiasi cosa.

Eli Crunch

Lettera 14

Caro Dago, vicenda Pulone, interviste nei tg: "È un problema importante, ma non ci si può fare giustizia da soli". Vorrei vedere la signora che ha rilasciato queste dichiarazioni, se con tre ladri che gli entrano in casa di notte cerca di difendersi o comincia a meditare su chi abbia diritto di "fare giustizia".

Martino Capicchioni

Lettera 15

In riferimento all'articolo del Prof. Isotta sulla sua superbia, vorrei osservare che l'acutizzarsi della sua "patologia", coincide di frequente con l'arrivo dei mesi caldi; le giovani membra esposte, e l'impossibilità di farle proprie, unite magari alla vista di qualcuno che morde una succosa albicocca, traendone un piacere proibito a chi semplicemente osserva e specula, lo obbligano a rifugiarsi nelle traverse della periferia della vita vera.

Fabrizio

GIORGETTI MATTARELLA

Lettera 16

Caro Dago, Mattarella: "E' interesse di tutta la comunità ridurre le disuguaglianze e gli squilibri e impedire l'emarginazione sociale". Ma stiamo parlando degli italiani o di quelli che arrivano a depredarci dall'Africa? Perché a noi di ridurre le disuguaglianze con loro non ce ne può fregare di meno, provvedano quelli di Capalbio.

P.F.V.

Lettera 17

Caro Dago, il sistema giuridico italiano è universalmente considerato uno dei migliori del mondo, detto questo credo che non c’era nessun motivo per cambiare la legge sulla legittima difesa che cosi come era stata concepita fino ad adesso garantiva le giuste tutele alle vittime che si ritrovavano un ladro in casa (già nel 2006 la lega aveva introdotto ulteriori garanzie per le vittime).

approvazione legittima difesa in senato

In un interessante servizio delle “Iene” trasmesso qualche anno fa due insigni giuristi spiegavano che : La legittima difesa secondo l’ordinamento in essere fino a qualche giorno fa, era consentita solo se sussistono contemporaneamente tre requisiti : 1) che la reazione sia assolutamente necessaria; 2) che il pericolo deve essere presente (se è un pericolo futuro potrà rivolgersi alle forze dell’ordine, se invece è passato e tu reagisci non fai altro che esercitare una vendetta che non è consentita dall’ordinamento; 3) che vi sia proporzione tra offesa e difesa;

La giustizia è pubblica, cosi come la sicurezza dei cittadini deve essere assicurata dallo Stato, io posso difendermi solo quando lo Stato non può intervenire tempestivamente; se una persona viene aggredita in casa di notte non ha il tempo per attendere l’arrivo della polizia sul posto, ma poi la tua reazione dovrà essere valutata nei limiti della legittima difesa. Se io sparo ad un rapinatore che sta scappando di casa con la refurtiva questo non è ammesso dalla nostra legislazione perché la vita (anche quella del rapinatore) è un bene più importante rispetto al patrimonio, chiaramente non si tutela più questa vita quando io devo difendere la mia vita, perche a quel punto il nostro sistema fa prevalere l’interesse dell’aggredito.

approvazione legittima difesa in senato 5

La vittima pensa ad una legittima difesa senza limiti, soprattutto all’interno del proprio domicilio, però la legittima difesa non può essere concepita come una giustizia privata, la giustizia è pubblica, la mia casa non è un luogo dove io possa agire con qualsiasi tipo di reazione, nel momento in cui reagisco mi assumo le responsabilità della mia reazione.

Questo fino ad adesso, ora mi sembra che con la legge approvata, basta che un ladro si intrometta (magari disarmato) nell’altrui abitazione e provochi un “turbamento” nel proprietario questi può sentirsi autorizzato a sparare e magari uccidere il ladro (anche se quest’ultimo non si fosse dimostrato aggressivo o avesse messo in pericolo l’incolumità o la vita del proprietario e magari stesse scappando) . Questa per me non sarebbe legittima difesa ma omicidio.

ANZIANA PISTOLA LEGITTIMA DIFESA

Se la tua incolumità non è a rischio e magari il ladro disarmato scappa dov’è sarebbe la legittima difesa?

Si rischierebbe poi di uccidere magari un ragazzino di 16 anni (come stava per succedere qualche giorno fa), tanto poi ci sarebbe solo la versione dei fatti, veritiera o meno, del proprietario della casa.

F. Sergi