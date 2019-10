POSTA! - IN EMILIA ROMAGNA E IN CALABRIA IL M5S CORRERÀ DA SOLO ALLE REGIONALI SENZA RIPROPORRE L'ALLEANZA CON IL PD COME IN UMBRIA. VISTI GLI ULTIMI RISULTATI "CORRERÀ" SEMBRA ECCESSIVAMENTE OTTIMISTICO. DICIAMO CHE SI "TRASCINERANNO" DA SOLI…

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

zingaretti di maio

Caro Dago, mi sbaglio o quelli che chiedono di viaggiare per il mondo senza documenti sono gli stessi che chiedono il documento per aprire un profilo social? L'imminente estinzione politica di questi personaggi può solo essere un bene per il nostro Paese.

[Il Gatto Giacomino]

Lettera 2

Caro Dago, in Emilia Romagna e in Calabria il M5s correrà da solo alle Regionali senza riproporre l'alleanza con il Pd come in Umbria. È quanto emerso nella riunione al Senato tra Luigi Di Maio e i referenti Cinquestelle sul territorio. Visti gli ultimi risultati "correrà" sembra eccessivamente ottimistico. Diciamo che si "trascineranno" da soli, dai.

Furio Panetta

Lettera 3

Caro Dago, Dombrovs-kis(s): "Bruxelles non sta valutando di bocciare la Manovra dell'Italia". Ma allora è vero amore!

Tony Gal

Lettera 4

giuseppe conte luigi di maio 1

Caro Dago, Renzi: "Giuseppe Conte ha innanzitutto un presente ma ovviamente ha anche un futuro". Il leader di Italia Viva ha scoperto che l'aspettativa di vita per gli uomini è attorno agli 80 anni?

Flavio

Lettera 5

Caro Dago, i 104 migranti a bordo della Ocean Viking dal 18 ottobre sbarcheranno a Pozzallo. Qualcuno sapeva dell'esistenza di questi poveretti in balia delle onde? No, è stato tenuto tutto accuratamente nascosto perché c'erano le elezioni in Umbria. E meno male che al primo posto c'è l'obbligo morale di salvare vite umane..

Ugo Pinzani

Lettera 6

michele ainis carlo verdelli foto di bacco

Caro Dago, in California è stato lanciato un allarme rosso estremo a causa degli incendi boschivi che da giorni minacciano varie zone dello Stato. È la prima volta che viene diramata questo tipo di allerta. La tanto progressista ed ecologista California che protestava per gli incendi in Amazzonia. Allora da ecologisti speriamo brucino tutte le ville dei divi di Hollywood così al loro posto si potranno finalmente ripiantare alberi creando un nuovo polmone per la Terra.

A.B.

Lettera 7

Gentil Dago, il direttore de "La Repubblica", Carlo Verdelli, a Gigino Di Maio e a don Nicola Zingaretti, dopo la batosta subita in Umbria :"Non sprecate quella sconfitta !....". Altrimenti, per incassarne un'altra, a Bologna, dovrebbero aspettare 3 lunghi mesi, con il tentennante Conte (Giuseppi, non Antonio...) a fronteggiare lo scatenato tandem Salvini-Meloni...Ossequi.

Pietro Mancini

volodymyr zelensky

Lettera 8

Lettera 9

Caro Dago, secondo il "New York Times", il colonnello Alexander Vindman testimoniando lunedì alla Camera nell'indagine di impeachment, ha affermato che la trascrizione della telefonata in cui Donald Trump chiese al presidente ucraino Zelensky di indagare i Biden ha omesso parole e frasi cruciali. Ma allora perché non vengono riportate le frasi e le prove? A parole ciascuno può dire la sua opinione e fare propaganda. Altra cosa sono i fatti reali.

flavio briatore benedetta bosi foto chi 4

Lidiano Pretto

Lettera 10

Caro Dago, Siria, Di Maio: "Dall'Italia massimo impegno contro l'attacco turco". E questo fa tremare le vene ai polsi. Perché finché Giggino esce sul balcone a Roma e annuncia di aver abolito la povertà, ci facciamo una risata. Ma se comincia a dire fesserie ai turchi o ai siriani, poi che succede?

Soset

Lettera 11

Caro Dago, Salvini: "Se hanno scambiato elasticità sulla Manovra con accordo sugli sbarchi non mi sembra una mossa intelligente". E proprio di questo deve trattarsi. Visto che i migranti arrivano in massa e a Bruxelles hanno perso la parola.

Eli Crunch

flavio briatore benedetta bosi foto chi 5

Lettera 12

Chissà che furia Daniela Santanchè! Il suo socio ed amico Flavio Briatore, di anni 69, si è messo con una ragazzina di vent'anni! Mezzo secolo di differenza! Questi sono privilegi che solo il sovrano di Arcore si può permettere! La Danielona nazionale è reduce da una sanguinosa battaglia con una zingara, la cui figlia tredicenne è incinta di un uomo di 31 anni: (18 anni di differenza), il che ha fatto salire il sangue agli occhi alla deputatessa DioPatriaFamiglia. Dimentica del fatto che in certe culture, come in quella sinti e rom, le ragazze, dopo il primo menarca, sono pronte per essere ingravidate e sposate.O come in quella palestinese di 2019 anni fa, nella quale una quattordicenne di nome Maria, sposata con un giovane di nome Giuseppe, dava alla luce un bimbo di nome Gesù, destinato peraltro a grandi destini. E noi con Lui.

Gaetano Il Siciliano

Lettera 13

Caro Dago, due ex ministri della Difesa e sei generali dell'Arma sono stati chiamati a testimoniare nel processo sui depistaggi riguardo la morte di Stefano Cucchi. Perbacco. Speriamo non siano necessari anche gli F35!

MARCO TRONCHETTI PROVERA CON UNA GIOVANISSIMA MODELLA RUSSA IN SARDEGNA

Rob Perini

Lettera 14

Caro Dago, il mercato dell’auto è in frenata. Anche quello dei pneumatici, e Pirelli posticipa il piano industriale al prossimo anno. Tronchetti Provera dichiara (con non voluta ironia meneghina): la “pressione” sui prezzi sta diventando molto più visibile. Commento: In compenso si nota che si “sgonfiano” le vendite.

Saluti, Labond

Lettera 15

Caro Dago, in una intervista, Lilli Gruber ha raccontato alcuni episodi poco piacevoli capitati durante la sua carriera giornalistica e legati alla sua avvenenza. Ma se non voleva che colleghi e superiori maschi venissero distratti dal suo modo di presentarsi, perché si è canottata le labbra? Per salvare i migranti?

Bug

stefano patuanelli

Lettera 16

Caro Dago, la Whirlpool ha ritirato la procedura di cessione per lo stabilimento di Napoli. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli. Di Maio stava alla Whirlpool come il calcare sta alla lavatrice. Tolto di mezzo lui si può ripartire.

Matt Degani