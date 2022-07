POSTA! - EPISODIO 1. “POICHÉ ERA UN PO’ SBRONZA LA RAGAZZA NON SEPPE GESTIRE LA SITUAZIONE”: 7 LUGLIO 2022: PER LA CORTE DI APPELLO DI TORINO, PER QUESTA RAGIONE, NON C’È STATO STUPRO. EPISODIO 2: “ERO UBRIACA HO FATTO CASINO”. DICHIARAZIONE DELLA PRESUNTA VITTIMA (CASO CIRO GRILLO) AGLI ATTI DEL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA: PER PM E PER L’AVV. BONGIORNO PUÒ ESSERE STUPRO PERCHÉ, IN QUANTO UBRIACA, NON PUÒ AVER DATO CONSENSO. CARI GIUDICI, UNA PAROLA, VI PREGO SULL’UBRIACHEZZA (NOI NON ABBIAMO L’ETILOMETRO)

Lettera 1

EPISODIO 1 “Poiché era un po’ sbronza la ragazza non seppe gestire la situazione”: 7 luglio 2022 per la Corte di appello di Torino (episodio del 2019) per questa ragione non c’è stato stupro.

EPISODIO 2 “Ero ubriaca ho fatto casino”, dichiarazione della presunta vittima (caso Ciro Grillo) agli atti del Tribunale di Tempio Pausania. Per pm e per l’avv. Bongiorno può essere stupro perché, in quanto ubriaca, non può aver dato consenso.

Cari giudici, una parola, vi prego sull’ubriachezza (noi non abbiamo l’etilometro)

Lettera firmata

Lettera 2

Caro Dago,

incredibili sti inglesi, probabilmente erano impazziti; ma come si poteva mettere uno come Boris Johnson a guidare un paese simile? E' come se improvvisamente in Italia andassero al governo Grillini e Leghisti e decidessero di dare in mano il tutto ad uno preso a caso

Lettera 3

Dagosapiens, ma cosa dici, che l’Osservatore Romano non sarà più l’house-organ della Santa Sede? Ma non lo è già da un pezzo il TG1? Francesco c’è praticamente ogni sera!

Vittorio Italiadelpapa ExInFeltrito

Lettera 4

Esimio Dago,

sintesi del colloquio di ieri tra Conte e Draghi.

Conte: "No modifiche al reddito di cittadinanza! Sì al superbonus! Sì al salario minimo! Discontinuità!"

Draghi: "Altrimenti...?"

Conte: "Altrimenti niente..."

Bobo

Lettera 5

Caro Dago, M5s e Governo, Conte: "Non abbiamo dato rassicurazioni entro fine luglio vogliamo risposte". Per poi decidere entro il 24 settembre - a 4 anni, sei mesi e un giorno dall’inizio della legislatura - quando matura il vitalizio per i parlamentari al primo mandato?

Giacomo Francescatti

Lettera 6

Dagosapiens, che differenza c’è tra Peppiniello e Tafazzi? Nessuna: tutti e non smettono di darsele sui testicoli.

Vittorio ConteMasoch ExInFeltrito

Lettera 7

Caro Dago, Covid, concerto dei Maneskin al Circo Massimo, i contagi spaventano. Ma il ministro Speranza - che ha tanto rotto le palle con vaccinazioni, mascherine, gel igienizzanti e inviti alla prudenza - come mai non emette un'ordinanza per fermare lo soettacolo per motivi di sicurezza igienico sanitaria? Non crediamo sia tanto difficile. Teme forse l'impopolarità?

Sasha

Lettera 8

Caro Dago, finalmente il paramento ha ottenuto quello che voleva disperatamente, fine di una legislatura e a sessant’anni una pensione di mille euro, alla faccia degli operai che dopo 41 anni di lavoro prendono la stessa cifra (forse meno).

Poi l’inflazione che dicono all’8% mi devono spiegare che prodotti scelgono. Posso aggiungere una mia personale scelta? Diventerò stitico, la mia solita carta igienica febbraio 2022 confezione da 4 rotoli euro 1,89, acquistata ieri euro 2,69….per non parlare di altri prodotti….Bobilduro

Lettera 9

Caro Dago, e anche ieri Conte ha fatto la solita figura di...Conte! E poi dice che non ha ragione Grillo!

PS portate i sali a Letta l'unico in Italia che lo considera un leader politico

FB

Lettera 10

Caro Dago, Johnson è caduto, Draghi è in bilico, Biden è rimbambito, Macron non si sa se riuscirà a cominciare e Scholz è inesistente. Come cazzo facciamo a vincere la guerra contro Putin con questa gente qua?

John Reese

Lettera 11

Caro Dago, il M5s voterà la fiducia a Draghi, rinviata l'uscita dalla maggioranza. Non si può dire che i grillini manchino di coerenza: continuano ad adottare la linea equivoca di sempre.

Giuly

Lettera 12

Caro Dago, ma com''è sta storia che Boris Johnson si dimette da premier ma resterà in carica fino all'autunno? Sembra una di quelle truffe in cui il figlio conserva la madre morta nell'armadio per poter continuare a riscuotere la pensione.

Tuco

Lettera 13

Caro Dago, crisi in Gb, l'ironia di Mosca: "Speriamo in gente più professionale al governo". I capi di governo occidentali, ahinoi, si credono sempre di una razza superiore in grado di dar lezioni agli altri. E invece non fanno che rimediare figure di merda a ripetizione. Scendano dal piedistallo, che a essere modesti non si sbaglia mai!

Ferguson

Lettera 14

Caro Dago, la Bielorussia sospende l'export di grano e farina per tre mesi. Chissenefrega! Bruxelles ha detto che possiamo mangiare farina di insetti. E forse è anche per questo che gli ucraini sono tanto impazienti di entrare in Ue.

Kyle Butler

Lettera 15

Caro Dago, il premier britannico Boris Johnson pronto ad annunciare le sue dimissioni oggi. Fuori uno! Aveva tanto fantasticato sulla sconfitta di Putin e invece il primo ad alzare le chiappe è lui. A fare i gradassi c'è sempre da perdere. Il prossimo sarà Draghi?

Vic Laffer

