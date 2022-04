POSTA! - ERIC ADAMS, SINDACO DI NEW YORK: "NON SI POSSONO FERMARE LE UCCISIONI SE NON SI FERMANO LE ARMI". MA STAVA PARLANDO DELLA SPARATORIA NELLA METROPOLITANA O DELL'INVIO DI ARMI ALL'UCRAINA? - PER GIUSTIFICARE L'"OPERAZIONE MILITARE SPECIALE", IL CREMLINO HA EVOCATO L'"ALLARME NAZISMO". SOSTITUENDO LA PAROLA "NAZISMO" CON "FASCISMO", SEMBRA LA SINISTRA ITALIANA IN CAMPAGNA ELETTORALE...

Lettera 1

Caro Dago, Biden parla di genocidio in Ucraina e subito gli uccelli gli fanno la cacca addosso. Lassù qualcuno non lo ama...

Nino

Lettera 2

Esimio Dago,

per giustificare l'"operazione militare speciale", il Cremlino ha evocato l'"allarme nazismo". Sostituendo la parola "nazismo" con "fascismo", sembra la sinistra italiana in campagna elettorale...

Bobo

Lettera 3

Caro Dago, New York, spari e caos in metropolitana a Brooklyn: almeno 29 feriti. Le autorità hanno identificato l'assalitore grazie a una carta di credito trovata nella stazione della metro. E se gli congelano i conti non potrà nemmeno fare la spesa in rubli...

Frankie

Lettera 4

Caro Dago, Joe Biden parla di "genocidio" in Ucraina. Zelensky: "Parole da leader". Quando un gaffeur incrocia un comico non sai mai il siparietto che ne può uscire!

Mich

Lettera 5

Caro Dago, Putin: "La Russia può aumentare il consumo di petrolio, gas e carbone sul mercato interno e aumentare le forniture in altre parti del mondo". A furia di assecondare Biden, gli europei son diventati così scemi che da soli non ci arrivano.

Se comprano gas da altri Paesi, lasceranno a secco gli acquirenti precedenti che saranno costretti a rivolgersi alla Russia. Stanno scatenando contro Putin una tempesta in un bicchier d'acqua!

Mario Canale

Lettera 6

Caro Dago, Ucraina, gli Stati Uniti verso altri 700 milioni in assistenza militare. Quindi non cibo, medicinali ed indumenti, ma armi. Perché a Biden non interessa che chi ha perso tutto venga soccorso. Interessa soprattutto che Putin venga sconfitto, costi quel che costi. Agli ucraini, of course.

Tommy Prim

Lettera 7

Caro Dago, Regeni, i Radicali: "Draghi e Di Maio intervengano". Tempo perso. È come chiederlo a due coniglietti di Pasqua al cioccolato: chi il coraggio non ce l'ha, non se lo può dare.

M.H.

Lettera 8

Caro Dago, guardia di frontiera ucraina : "Oltre 870 mila ucraini fuggiti dopo l'invasione russa del 24 febbraio sono tornati nel Paese". Insomma, hanno provato le "libertà " dell'accogliente Europa ed hanno preferito tornare sotto le bombe di una nazione in guerra.

Spartaco

Lettera 9

Caro Dago, dopo tutto quello che la Germania ha fatto e sta facendo per l'Ucraina, Kiev dichiara il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, che avrebbe voluto recarsi in visita nel Paese sotto invasione russa, "persona non gradita". Ormai è come nella famosa canzone di Angelo Branduardi "Alla fiera dell'est": "Alla fiera dell'est, per due soldi, un Ucraíno Biden comprò.

E infine Kiev, che bastonò Steinmeier, che espulse gli ambasciatori russi, che invasero l'Ucraina, che aveva armi Nato, che Stoltenberg donò a Zelensky che al mercato Biden comprò...".

J.N.

Lettera 10

Caro Dago,

E' veramente toccante assistere a programmi televisivi dove personaggi/ esse con redditi di nonsoquantimila euri al mese approvano incondizionatamente e quasi con entusiasmo il blocco del gas e del petrolio russi con i relativi aumenti delle bollette, esprimendosi suppongo anche a nome di coloro che sopravvivono con pensioni minime o salari da precari.

E vorrei vedere quelle stesse facce e sentire il coro delle loro voci scandalizzate se i russi ci facessero sapere che Giuseppe Verdi e Rossini vanno aboliti dagli spettacoli teatrali e i maestri del Rinascimento vanno tolti da musei e messi in cantina.

Non e' che i russi con un' arma segreta hanno spento l'interruttore dei cervelli italiani?

Giovanna Maldasia

Lettera 11

Caro Dago, Iss: "Grazie a vaccini evitati 8 milioni di casi Covid e 150 mila morti". Come no. Non riescono ad evitare una cosa semplice come l'aumento dei prezzi di gas e benzina e invece sono riusciti ad evitare decine di migliaia di morti per Covid. Ma a chi pensano di raccontarla?

Arty

Lettera 12

Ma, caro Dagos, ancora con quanto è spregevole e odioso il prof. Alessandro Orsini, quasi più di Putin! Si scovano mail "compromettenti" per avvalorare l'accusa ufficiale di "narcisista" su cui giornali e tv e smerciatori di Pensiero Unico in razioni monodose da assumere almeno una volta al dì si sono dati la voce... Sai quali e quanti scheletri nel pc, per non dire altro, se si volesse rovistare in siti e blog di qualcuno degli zelanti nel linciaggio degli orsi russi e degli Orsini italici...

E Bianca Berlinguer che lo ospita e gli dà più tempo che agli altri - che gli altri, dentro e fuori Carta Bianca, siano quasi tutti, come un sol branco addosso all'orsacchiotto... Dovremmo chiederci quanto vale una libertà alla portata di sistemi di controllo neo-tecnologico sempre più perfezionati per tenere sotto osservazione e sotto ricatto, minacciati di ritorsione e di emarginazione coloro che dispiacciono tanto, ma tantissimo a chi di potere.

Meglio non farsi venire dubbi e domande: il sottotesto non troppo sottinteso è questo. Colpisci un Orsini per intimidire chi non vende la pelle dell'orso: così parlò chi vende la tua pelle al cacciatore (hunter...) Biden.

Raider

Lettera 13

Caro Dago, Governo, Letta: "Centrodestra da Draghi per propaganda". Che tenero! Enricuccio è geloso.

Axel

Lettera 14

Caro Dago, Ucraina, le Chiese europee chiedono a Putin e Zelensky una tregua pasquale. Vogliono organizzare un rinfresco per i belligeranti?

Jantra

Lettera 15

Caro Dago, l'ambasciata russa negli Usa: "Washington deve smettere di fare disinformazione sulle armi chimiche". I diplomatici di Putin stiano attenti a quel che dicono, perché va a finire che in Ucraina le armi chimiche gli Stati Uniti le trovano per davvero. Come le avevano trovate in Iraq...

A.Sorri

Lettera 16

Caro Dago, Eric Adams, sindaco di New York: "Non si possono fermare le uccisioni se non si fermano le armi". Ma stava parlando della sparatoria nella metropolitana o dell'invio di armi all'Ucraina?

Pop Cop

Lettera 17

Caro Dago, Salvini: "C'è un'ampia disponibilità di Draghi a risolvere i problemi". Quelli di Biden con Putin?

Camillo Geronimus

Lettera 18

Dago darling, stranamente tra le prime foto su una guerra ci furono quelle relative alla guerra di Crimea (1854-56). Ora c'é una valanga di foto e video sull'attuale guerra Russia-Ucraina, che si svolge non lontano dalla Crimea.

Valanga in cui é difficile capire quanto ci sia di vero e quanto di fiction (il cinema esiste da più di un secolo e non sempre é "cinema-verité). Spero che il Santo Padre con tutte le arti plurisecolari della diplomazia vaticana riesca presto a fermare questa orribile guerra fraticida. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 19

Dago Fustigator,

il tuo attacco al cineasta Monda secondo me è stato eccessivo, tutto sommato ha gestito il festival romano che prima di lui era stato un fallimento, anche se dopo sette anni il ricambio è stato opportuno ed il Padrino di Central Park West non l’ha presa bene.

Il bell’Antonio è stato trafitto dalla tua penna forse perché si era permesso di contestare lo strapotere della sorella di Goffredone Bettini, Padrino del PD capitolino e inventore del sindaco per mancanza di prove Gualtieri. Per la par condicio potresti approfondire la responsabilità del Campidoglio nell’omicidio stradale di Corso Francia, che ha permesso di cancellare le prove del rattoppo assassino all’Acea di Caltariccone, Padrino di Roma e non solo.

Salutoni,

Littonio

Lettera 20

Direttore

a Roma per vedere il manto stradale rifatto si deve attendere, purtroppo, che accada una disgrazia, come è successo a Corso Francia.

Nella zona periferica dove abito, ho segnalato da almeno un anno un avvallamento del manto stradale che oltre a provocare scosse telluriche a ogni passaggio di auto e camion è pericoloso soprattutto per i motociclisti.

Telefonato allo 0606, scritto al municipio XV, riscritto al comune (l'ultima volta 15 giorni fa).

Non ti si fila nessuno.

Il comune per ultimo m'ha detto che voleva il mio codice fiscale prima di rispondermi.

Toccherà anche a noi la prossima disgrazia?

Saluti

Paolo