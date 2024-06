POSTA! - EURO24: CINQUANTA TIFOSI ITALIANI FERMATI CON COLTELLI E BOMBE CARTA. EVIDENTEMENTE TEMEVANO DI INCONTRARE QUALCHE NEO-NAZISTA. COMUNQUE BONELLI E FRATOIANNI SONO DISPONIBILI A CANDIDARLI ALLE PROSSIME EUROPEE - COSA SUCCEDE QUANDO, IN UNA NOTTE DI FINE NOVEMBRE, UN POLIZIOTTO INCONTRA UNO SCONOSCIUTO SEDICENTE COLLEGA? SUCCEDE CHE, PRESI DALLA FREGOLA, CERCANO DI ENTRARE NELLA PORSCHE DI GIAMBRUNO, SPERANDO CHE LI RAGGIUNGA PER UN THREESOME…

Caro Dago , il ministro Urso cita per danni i quotidiani “il Foglio" e “il Riformista" perché, in più occasioni , hanno storpiato il suo cognome da Urso a Urss . E vuole dai 250.000 ai 500.000 di risarcimento. non oso pensare quanto chiederebbe se avessero storpiato anche il nome da Adolfo a Adolf

Caro Dago: guardando lo sfarzo regnato al G7 in Puglia, fra Chef rinomati, menù sopraffini, dislocamento forze sicurezza, dimore stellari....mi rendo conto che la mia IRPEF, la mia IVA, le mie accise, i miei ticket sanitari, le mie tasse sulle accise, siano ben poca cosa al confronto.

Caro Dago, erano entrambe legate ad Hamas, le due famiglie di Gaza che hanno tenuto i 4 ostaggi israeliani liberati dall'esercito lo scorso 8 giugno. Lo ha riferito il Wall Street Journal. Ecco chi sono i famosi "civili innocenti" di cui tanto parlano i nostri organi di (dis)informazione!

Caro Dago, secondo la Piccolotti (eletta in Parlamento in quota "moglie di") i reati della Salis, 29 denunce, una condanna, un processo per aggressione e lesioni gravi, sono reati da centri sociali (urge spiegazione).

Allora secondo la suddetta signora un evasore fiscale potrebbe essere solo uno che dimentica di dichiarare qualche milione e un trafficante di droga solo uno che vuole arrotondare! Se questi sono i democratici antifascisti molto meglio.....(autocensura)

Good week Secret Agent Robert.

Ho letto con interesse l'intervista rilasciata a "Il Fatto",

magistralmente rilanciata ieri alle 17:02 su DAGOSPY,

da uno dei due misteriosi individui "beccati" tempo fa a "trafficare" nei pressi dell'abitazione della nostra Premier.

Domandona delle cento pistole.

Cosa succede quando, in una notte di fine novembre, un poliziotto incontra uno sconosciuto sedicente collega?

Succede che, presi dalla fregola, cercano di entrare nella Porsche di Giambruno,

sperando che li raggiunga per un threesome.

Caro Dago

Ilaria Salis tornata a casa. Si spera che a cena non le abbiano fatto trovare il gulash.

Euro24: 50 tifosi italiani fermati con coltelli e bombe carta. Evidentemente temevano di incontrare qualche neo-nazista. Comunque Bonelli e Fratoianni sono disponibili a candidarli alle prossime europee ...

Dago,

Ma il padre della Salis non aveva comunicato urbi et orbi che ritornata libera ed a casa la figlia, lui si sarebbe esentato dal rappresentarla? E com'e' che si sente in dovere di annunciare che si sente stanca, poverina? Non e' che ci ha preso gusto ad essere sotto i riflettori? O magari toto' e peppino, Bonelli e Fratoianni, un posticino in europa lo trovano....

E no! sugli assenteisti incassatori incominciate dai Senatori a Vita. Magari con quelle con una maggior spudorata attesa di vita. Macb

Caro Dago, La Repubblica; 70 italiani fermati a Dourtmunt stavano preparando un agguato. Bonelli e Fratoianni, hanno già le liste pronte per le prossime elezioni!

Caro Dago, i poliziotti francesi e tedeschi quando sono minacciati da qualche esagitato , sparano e restano illesi. In Italia, grazie alla magistratura, (minuscolo) i poliziotti preferiscono sparare in aria e restare loro stessi feriti, pur di non avere a che fare con i tribunali. Poveri Poliziotti! (Maiuscolo)

Caro Dago, vertice in Svizzera, il comunicato finale riafferma "l'integrità territoriale dell'Ucraina". Ma Arabia Saudita, India, Brasile e Messico non firmano il documento. Se poi si aggiunge che mancavano Cina e Russia (non invitata) e Biden, che seppur invitato ha preferito mandare una "nullità" sempre silente come la sua vice Kamala Harris, ecco che si può tranquillamente affermare che è stato nulla più che un ridicolo flop.

Caro Dago, Spagna: smantellata cellula dell'Isis: voleva colpire giocatori e tifosi del Real Madrid. È sempre così per tutti i Paesi europei: servizi segreti "efficientissimi". Poi se un uomo minaccia le persone con un piccone e una molotov (ad Amburgo) si può sempre dire che col terrorismo non c'entra nulla e ha solo problemi psichici, come ormai è diventata consuetudine.

Caro Dago, Cina attacca i leader del G7 svoltosi a Borgo Egnazia, in Puglia. Secondo Pechino il comunicato finale del summit è "pieno di arroganza, pregiudizio e bugie". E' quanto ha detto il portavoce del ministero degli Esteri, Lin Jian. Ahi ahi ahi! Chi ci darà le batterie per le auto elettriche?

Caro Dago, Tusk: "Abbiamo già maggioranza, non devo convincere Meloni". Sicuro? Bisogna vedere quanti saranno i franchi tiratori...

Caro Dago, al G7 molti sono rimasti delusi dall'intervento di Papa Francesco. La Salis non è stata proclamata santa e nemmeno beata. Uno sgarbo a Bonelli e Fratoianni?

