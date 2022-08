POSTA! - LA EX DI PAOLO BERLUSCONI TIENE 500.000 EURO IN CONTANTI A DOMICILIO. MA CHI SI CREDE DI ESSERE? IL CANE DELLA CIRINNÀ? - VEDO UN ROGO SCATENATO DALLA DEFLAGRAZIONE DELL'ESPLOSIVO POSTO SOTTO IL SEDILE DELLA VITTIMA. POI VEDO LA FOTOGRAFIA DELLA SALMA DELLA DUGINA, INTATTA ED IMMACOLATA, CAPELLI INCLUSI, NELLA BARA. QUINDI MI VIENE DA GUARDARE IL CALENDARIO PER VEDERE SE PER CASO NON SIA IL 1° APRILE…

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

GIUSEPPE CONTE MEME

Solo in Italia poteva esistere l'anomalia di un tizio ritrovatosi a capo di governo e di un partito che non aveva votato manco lui. Ora Conte, capo per sbaglio, potrà finalmente votarsi.

Signoramia

Lettera 2

Caro Dago, elezioni, Renzi: "Letta ha una strategia suicida". Perché dopo il 25 settembre vuole tornare a "stare sereno"?

Furio Panetta

MATTEO RENZI ENRICO LETTA MEME

Lettera 3

Ghisleri, 29.8.22, ore 7 e 34, “RadioUno”:

“I claims che vengono raccontati sono molto forti ma sotto le battute non c’è una strategia”.

La tocca piano.

Giuseppe Tubi

Lettera 4

La ex di Paolo Berlusconi tiene 500.000 EUR in contanti a domicilio.

Ma chi si crede di essere?

Il cane della Cirinnà?

Paolo Ferraresi

antonella costanzo

Lettera 5

Fa piacere constatare come Salvini sappia scegliere con oculatezza chi candidare, ad esempio Mastrangelo che non ha mancato di dare subito ottima prova della propria acutezza intellettuale.

Giuseppe Tubi

Lettera 6

Caro Dago,

se è vero che questo è il governo dei Migliori e nessun governo futuro sarà alla sua altezza, cosa aspettano i ministri competenti a varare un piano di risparmio e di razionalizzazione del consumo di gas? Vogliono lasciare la patata bollente ai loro successori? Il 25 settembre è ancora lontano, la formazione del nuovo governo richiederà tempo, l'inverno non tarderà ad arrivare e, nel frattempo, sicuramente le scorte di gas non aumenteranno ed il prezzo non scenderà.

charles leclerc della ferrari 5

Gualtiero Bianco

Lettera 7

Stimato Dago-Drago,

una signora di novant'anni ha preso finalmente la patente. Ha promesso, però, che, vista l'età, andrà piano, anzi pianissimo, seguendo l'esempio di Charles Leclerc.

Giancarlo Lehner

Lettera 8

sonda lunare artemis9

Caro Dago, Artemis 1, tutto pronto per il lancio verso la Luna. Soldi buttati. Basta guardare come Usa, Nato e Ue stanno mettendo "in ginocchio" la Russia con le sanzioni e sembra di essere sulla Luna!

John Reese

Lettera 9

Caro Dago,

il dream team della sinistra italiana evidenzia la solita scarsa capacità di calare gli slogan nella realtà quotidiana.

Già 25 anni fa i loro predecessori ben pensarono di distruggere l'aviazione civile italiana applicando una tassa monster che procurò all'erario un gettito negativo: i proprietari demolirono gli aeroplani privati o li trasferirono all'estero, azzerando quindi le entrate derivate da accise IVA eccetera.

nicola fratoianni enrico letta

Basta ragionare tre secondi per capire che cancellando questo tipo di voli - seppur effettivamente inquinanti - il guadagno in termini assoluti per l'ambiente sarebbe irrisorio, i danni economici diretti ed indiretti giganteschi.

Per l'ambiente sarebbe molto più proficuo assumere dieci ispettori che controllino l'operato dei centri di revisione auto, oppure colpire con pesanti dazi l'importazione di prodotti cinesi costruiti in spregio dell'ambiente.

il videomessaggio di volodymyr zelensky al festival di glastonbury 1

Ma si sa, queste sono soluzioni reali, indegne di un dream teeam che deve far vivere di sogni i propri gonzi, o peggio rendere conto al governo di Pechino.

Ossequi

A.Francesco

Lettera 10

Caro Dago, Zelensky: "Ci riprenderemo tutti i territori occupati dai russi". Lui e gli alcolisti anonimi?

Lucio Breve

attentato darya dugina

Lettera 11

Anche oggi via con il fiele Quotidiano contro la Meloni

FATE SCHIFO ignobili BLATTOIDEI.

Guidi Enrico

Lettera 12

Caro Dago,

vedo l'ennesima photogallery dell'attentato a Dugin con conseguente morte della figlia.

Vedo un rogo scatenato dalla deflagrazione dell'esplosivo posto sotto il sedile della vittima.

Vedo il divampare per un tempo che immagino lunghissimo di un incendio, alimentato anche dal carburante dell'auto.

E vedo la fotografia della salma della Dugina, intatta ed immacolata, capelli inclusi, nella bara. Quindi mi viene da guardare il calendario per vedere se per caso non sia il 1° aprile.

darya dugina funerale

Lettera 13

dago,

nel tuo report di ieri, ripreso questa mattina, parli dell'errore di Enrico (Letta), che attacca di petto la Meloni riducendo le chances per un "compromesso" che saprebbe di antico...

ma il primo errore lo ha commesso Giorgia (ex Ducetta e già Draghetta), che doveva fare la "mossa del cavallo", appoggiare per 6 mesi il super Mario, accreditarsi sul serio al centro e in USA e a Bruxelles e poi accordarsi con Enrico e il grande Sergio scaricando le scorie e caricando ministri credibili...

rob

Lettera 14

mark zuckerberg

Caro Dago, ospite dello show di Joe Rogan, Mark Zuckerberg ha rivelato che prima che il New York Post divulgasse la storia del laptop di Hunter Biden, il gigante dei social media ha ricevuto un avvertimento dall’Fbi che ha spinto Facebook a limitare la portata della notizia sulla piattaforma nelle settimane precedenti le elezioni presidenziali del 2020.

Così ogni volta che qualcuno postava qualcosa al riguardo veniva censurato con la motivazione “disinformazione russa”. Dopo una simile rivelazione come si fa a non pensare che la perquisizione nella residenza di Trump in Florida, a Mar-a-Lago da parte dell'Fbi non sia avvenuta per motivi meramente politici?

Soset

GIUSEPPE CONTE ENRICO LETTA

Lettera 15

Caro Dago

Chi ha fatto cadere il governo Draghi?

Letta, per salvare (invano) Conte (già alleato e “punto fortissimo di riferimento di tutte le forze progressiste”) che poi invece voterà contro, non ha accettato la mozione (di FI e Lega) che prevedeva giustamente e naturalmente l’allontanamento dei ministri 5stelle con il proseguimento del governo fino a scadenza.

Quindi è colpa di Letta e della sua strategia errata, che a cascata si è confermata in tutti i fatti successivi.

Saluti Usbergo.

Lettera 16

Caro Dago,

ABBRACCIO MATTEO SALVINI E GIORGIA MELONI A MESSINA

Ho letto che il centrodestra vorrebbe modificare la costituzione introducendo il presidenzialismo o il semipresidenzialismo.

Ti confesso che sono rimasto alquanto sorpreso perché nel mio subconscio ero convinto che già fossimo in un regime presidenziale o semipresidenziale anche se non mi ricordavo le motivazioni di questa mia convinzione.

Poi vedendo il titolo del Dagoreport delle 20,31 del 23/8 u.s. In cui ricordavi ai lettori come Mattarella avesse bocciato di sua iniziativa le candidature a ministro di Sapelli e Savona e ritornandomi alla mente di come allora avesse affidato a Cottarelli, che ora vediamo candidato nelle file del PD, l’incarico di formare il nuovo governo quando le elezioni erano state vinte in primis dai grillini e poi dalla Lega, ho capito che la mia convinzione che già ci trovassimo in una repubblica presidenziale nasceva da questi fatti accaduti nel 2018 che erano rimasti impressi nella mia memoria.

GIORGIA MELONI GATTO

Pensavo anche che l’art. 90 della costituzione, che fa del nostro presidente un notaio sollevandolo da ogni responsabilità per gli atti da lui compiuti fosse stato abolito in quanto se il presidente della repubblica poteva impedire la nomina a ministro di una persona indicata dal primo ministro incaricato compiva di sua iniziativa un atto prettamente politico di cui avrebbe dovuto rispondere personalmente proprio perché deciso da lui senza che qualcun’altro se ne assumesse la responsabilità per averlo proposto al presidente della repubblica.

Se poi l’art. 90 della costituzione fosse ancora in vigore probabilmente nel 2018 Di Maio non aveva tutti i torti.

Pietro Volpi

GIUSEPPE CONTE CON ENRICO LETTA

Lettera 17

Caro Dago, Ucraina, Aiea: "Colpiti edifici a 100 metri dai reattori di Zaporizhzhia". Eh sì, con la tecnologia di oggi si sono raggiunti livelli di precisione impensabili fino a poco tempo fa!

Dario Tigor

Lettera 18

Caro Dago,l'Italia è proprio un Paese capovolto ! Facendo finta di dimenticare quanto bambini e ragazzi italiani ci abbiano rimesso con DaD e chiusure delle scuole,durante la pandemia, (i più penalizzati in Europa) ,il presidente della maggiore associazione dei presidi, Giannelli, propone la chiusura delle scuole il sabato, per contribuire al risparmio energetico.

GIUSEPPE CONTE MATTEO SALVINI MEME

Risparmio sicuramente non significativo ma comunque inaccettabile di fronte alla già preoccupante situazione didattica e psicologica di molti studenti.Al presidente Giannelli ,sicuramente un progressista, consiglio di attivarsi nella direzione sia di un arricchimento dell' offerta formativa sia di attenzione alla socialità e al benessere psicologico dei più giovani tra noi.

Paloma

Lettera 19

Caro Dago, per una sola volta sono d'accordo con Letta che rimprovera ai due leaderini dilettanti Salvini e Conte, scarsa coerenza e intelligenza. Hanno tolto la fiducia a Draghi in piena crisi economica ed energetica e adesso implorano misure per affrontarla! Senza vergogna e, speriamo, anche senza voti alle elezioni..

FB

Lettera 20

scontri a tripoli

Dago darling, un tempo era "Tripoli bel suol d'amore", poi le ribellioni dei cirenaici furono domate con crudeltà da Graziani, poi Italo Balbo ne fece una regione italiana (sul modello dell'Algeria francese), poi tanto altro fino ad arrivare alla "primavera araba" (voluta dai "buoni" esportatori di democrazia), trasformatasi in "inferno". E pare che l'Italia l'abbia abbandonata al suo destino per non essere tacciata di sovranismo. E cosa molto strana non ci sono video o inviati speciali che documentino quanto accade laggiù, ma così é il mondo delle "news" che spesso si trasformano in "oldies" (come il fatto dell'hot spot di Lampedusa che sta "scoppiando"). Ossequi

Natalie Paav