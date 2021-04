POSTA! - LA FIFA CHE ATTACCA I 12 CLUB CHE HANNO DATO VITA ALLA SUPERLEGA ACCUSANDOLI DI AVIDITÀ È LA STESSA ORGANIZZAZIONE CHE, PER DANARO HA ASSEGNATO I MONDIALI DEL 2022 AL QATAR? - DI MAIO HA PERSO LA FAVELLA? NON ERA LUI A SPIEGARE CHE BERLUSCONI DOVEVA DIFENDERSI "NEL PROCESSO" E NON "DAL PROCESSO"? PERCHÉ NON LO DICE ANCHE A BEPPE GRILLO? UNA PROPOSTA A DRAGHI SUL COPRIFUOCO

infantino ceferin 2

Caro Dago, la Casa Bianca: "Navalny sia liberato e trattato umanamente". Ma certo. Si potrebbe iniziare chiudendogli tutti gli account sui social...

Oreste Grante

Caro Dago, migranti, la ministra Lamorgese in Libia: "L'Italia sosterrà il nuovo governo". D'accordo. Però loro promettono di mandarci almeno mille profughi a settimana?

Eli Crunch

Caro Dago, ma la FIFA che attacca i 12 club che han dato vita alla Superlega accusandoli di avidità è lo stesso ente che, per un certo quantitativo di danaro, ha assegnato i mondiali del 2022 al Qatar?

infantino ceferin

Paul

Caro Dago, Usa, Biden valuta norme per ridurre i livelli di nicotina nelle sigarette. Perché invece non riduce la polvere da sparo nelle cartucce così quando la polizia spara il proiettile si ammoscia subito?

E.S.

Caro Dago, i grillini vorrebbero governare l'Italia e non sono capaci nemmeno di governare il loro movimento! Tra capi politici, organi collegiali e comitati, elevati e garanti, giravolte e contorsioni il M5S più che un partito politico sembra un litigioso condominio di borgata privo di amministratore. Stupisce che il PD continui a prenderlo sul serio...

FB

INFANTINO

Dago: ma solo a me pare strano che sia Grillo, sia la moglie, abbiano potuto vedere un video non autorizzato dalla vittima, dove addirittura vi è ripreso quello che potrebbe essere uno stupro? A me questa cosa non sembra proprio normale. O meglio: sarebbe normale in un paese non civile, ma l'Italia dovrebbe essere ancora una nazione dove regna la civiltà O sbaglio? La Procura dovrebbe indagare su come sia stato possibile che i genitori di un presunto stupratore, abbiano potuto vedere il video che ritrae una ragazza non consenziente alle riprese e che ha addirittura denunciato come violenza sessuale, quegli stessi atti che si vedono nel video!

Francesco Polidori

Caro Dago, Iran, l'alto rappresentante dell'Ue, Joseph Borrell: "Washington e Teheran interessati a raggiungere un accordo". Gli Ayatollah arricchiscono l'uranio non prima del 2025 e gli Usa non rompono le palle? Che sarebbe più o meno quanto sottoscritto da Barack Obama la volta scorsa.

Baldassarre Chilmeni

Caro Dago, dopo quello che ci sta facendo patire nella scatoletta di tonno, rimirare il volto rubizzo del Grillo sparlante emergere tra chioma e dolcevita in pendant, non ha prezzo.

Giorgio Colomba

sceicchi negli stadi in qatar

Caro Dago, "Mio figlio non è uno stupratore, arrestate me". Un Beppe Grillo con gli occhi spiritati rifà il verso al prete che ne "L'esorcista" supplicava il demonio: "Prendi me, prendi me!". Complimenti. Sicuramente meglio di "Cercasi Gesù".

Furio Panetta

Caro Dago, l'Onu ha sospeso le operazioni umanitarie in Nigeria nelle città di Dikwa e Damasak ubicate nello Stato di Borno, a nord-est del Paese. La decisione è stata presa dopo i recenti attacchi dei miliziani jihadisti di Boko Haram. Quindi in mare il soccorso (ai migranti) è obbligatorio mentre a terra si può lasciar la gente crepare? Forse alle Nazioni Unite fanno paura delle armi da fuoco?

stadi in qatar

EPA

Caro Dago, ma Luigi Di Maio ha perso la favella? Non era lui a spiegare che Berlusconi doveva difendersi "nel processo" e non "dal processo"? Perché non lo dice anche a Beppe Grillo che così poi lo può spiegare al figlio, accusato di stupro?

Nereo Villa

Caro Dago e gli operai morti. In Qatar per costruire gli stadi? Quanta insopportabile retorica! Pensare che i "valori sportivi" del calcio siano custoditi dalla Fifa, che ha organizzato i mondiali in Qatar ma anche negli Usa nel '94, dall'Uefa, che da anni organizza le coppe per dare quanti più soldi possibile alle grandi squadre, dal qatariota Al Khelaifi o dal Bayern, che domina il calcio tedesco da decenni, fa sorridere. Gli scissionisti hanno solo reso evidenti i meccanismi reali che presiedono il calcio. D'ora in avanti nessuno potrà far finta di non sapere...

costruzione stadi in qatar

Frank Cimini

Caro Dago, vaccino anti-Covid, nel Regno Unito 10 milioni di richiami e solo 4 morti. Per rispondere in fretta al richiamo hanno attraversato la strada senza guardare?

Giacò

qatar 2022

Dago, il campionato italiano di calcio – che appartiene a tutti – viene tranquillamente “privatizzato” dalla Superlega, con “estrazione di valore” a favore dei soliti (ig)noti(?) Poteva essere altrimenti? Le squadre italiane partecipanti alla Superlega sono capitanate dalla famiglia Agnelli (e che ti potevi aspettare?), e dai fondi finanziari proprietari di Milan ed Inter (e cosa ti puoi aspettare da loro?).

Significativa è la posizione per cui il fatturato è elemento decisivo.

Se il fatturato è elemento decisivo, allora è comprensibile come certe famiglie avviino le figlie alla professione di escort!

Saluti da Stregatto

Informativa di Luigi Di Maio sulla morte di Attanasio e Iacovacci

Caro Dago, vaccini, il ministro della Salute, Roberto Speranza: "Andiamo ad una velocità di un milione di vaccinazioni ogni tre giorni". Ridicolo. È come se un operaio si pavoneggiasse dicendo "Guadagno 120 mila euro ogni 10 anni!".

Tom Schusterstich

Caro Dago, come mai Aleksei Navalny viene considerato un martire della libertà mentre il giornalista Julian Assange è considerato una spia e un terrorista? Sarà mica perché il primo si oppone a Putin mentre il secondo ha mostrato tutto quello che c'è sotto le varie amministrazioni americane (e non solo...), compresa quella del santo Barak Obama? Dove sono le organizzazioni per i diritti civili, Amnesty International, l'UE e i soliti vip morti di fama quando si tratta di spendere una parola per Assange? Siamo sicuri che Navalny sia il "buono" e Assange il "cattivo"?

[Il Gatto Giacomino]

PARVIN TADJIK BEPPE GRILLO

Caro Dago, la senatrice 5 Stelle Paola Taverna sul caso del figlio di Grillo: "Serve rispetto, no a speculazioni da sciacalli". Traduzione: non fate come noi quando ad essere indagati sono esponenti di altri partiti, i loro figli o i loro familiari.

Scottie

Caro Dago, facciamo così, il premier Draghi concede ai governatori delle Regioni lo spostamento del coprifuoco alle 23 sostenendo che di fatto, dal punto di vista dell'ora solare, sarebbero comunque le 22. Così non scontenta nessuno.

Claudio Coretti

beppe grillo parvin tadjk ciro grillo

Dago darling, che facevano alcuni giovani uomini con i piselli fuori in una "very cool mansion" sarda, vista mare, in presenza di qualche giovane donna? Niente di male ovviamente: si misuravano i piselli per vedere chi ce l'aveva più lungo e grosso. Poi ovviamente, essendo "beneducati" rampolli di buone famiglie, avranno riposto i loro utensili sgonfiati e saranno passati a buone letture: gli ultimi libri premiati ai premi Strega. O avranno giocato a briscola o a scopa. Ossequi

Natalie Paav

alexei navalny julian assange MARIO DRAGHI ciro grillo