DI MAIO SPREAD

Caro Dago, l'Italia supera la Grecia e diventa il Paese debitore più "rischioso" nell'area euro. I rendimenti dei bond di Atene, all'1,10%, sono infatti scesi sotto quelli del nostro Paese, all'1,16%. Lo riporta il Financial Times. Ma non doveva essere Berlusconi quello che ci portava a finire come la Grecia? Invece ci sono riusciti M5s, Pd, Italia Viva e Leu, unendo le forze.

Raphael Colonna

ARCELOR MITTAL

Caro Dago, Arcelor "Pital": il Governo la sta facendo fuori dal vaso.

Pikappa

ALTOFORNO CREMATORIO - LA CRISI DELL'ILVA BY MANNELLI

Dago darling, strano però. Nella strana alleanza giallo-rosé che ci governa, sembrava dovesse prevalere un partito quasi centenario con solide basi (benché un po' tremule negli ultimi tempi) sul territorio. E invece a giudicare dai giovani ministri che vanno per la maggiore, tutti o quasi irsuti e che sembrano creati con uno stampo seriale, sembra che stia prevalendo il movimento dei No: no Tav, no acciao, no plastica, no Food Valley parmense (così paremi stabilisse una fatwa di Grillo anni fa), no ansia di crescita del Pil. ecc. Manca solo che si resusciti il mito del "buon selvaggio" (i migranti non c'entrano in questo) di Rousseau! E speriamo che prima o poi decidano anche un "No paper", considerata l'enorme quantità di carta che si consuma per produrre libri inutili destinati a "LaGioia" del macero. Ossequi

Natalie Paav

I MEME SULLE REGIONALI IN UMBRIA - SPERANZA - ZINGARETTI - BIANCONI - DI MAIO - CONTE

Caro Dago, Iran, un terremoto di magnitudo 5.9 è stato registrato a Mianeh a circa 350 km da Teheran. Il bilancio è di almeno 5 morti e 120 feriti. E ora arriva pure Alessandro Di Battista, che certo non può essere definito un "portafortuna".

ALESSANDRO DI BATTISTA

Furio Panetta

Dagovski,

Eccessivo uno scudo penale per Mittal. Basta il condono edilizio modello Ischia.

Aigor

liliana segre con la scorta 1

Caro Dago, è curioso constatare che la maggioranza di coloro che discettano sul caso Segre, siano nati dopo il 1945, cioè a cose fatte, non vissute, senza provare quei brividi lungo la schiena quando ti rendevi conto che era arrivato il proprio turno.

Valter Coazze

Dago Storico,

michele serra (2)

sceso dall' amaca Serra Michele partecipa ai comuni la sua sintesi: siccome la destra " antifascista " è stata inglobata dal becerismo lego - Salviniana, chi era da sempre fascista e nazista è titolato a dichiararsi apertamente senza tema. Facile direi, è come dire che la vecchia sinistra movimentista ed anti fascista inglobata dall' euro macronismo - renziano ha bisogna della Senatrice Segre per ricordare di esistere e di lottare. Mah ?

achille occhetto foto di bacco

Aridatece … pure Occhetto senza baffi.

Saluti - peprig

Caro Dago, scorta alla senatrice Liliana Segre, Centro Wiesenthal: "Una vergogna per l'Italia". E per le sinistre che la governano: 5 Stelle, Pd, LeU e Italia Viva.

Mauro Soffianopulo

micheal bloomberg donald trump

Caro Dago, Usa 2020, Facebook lancia il suo piano per proteggere il voto da interferenze straniere e disinformazione. E quindi largo spazio a chi critica Trump e chiusura degli account che osano parlar male o raccontare degli scheletri nell'armadio del candidato democratico?

Oreste Grante

Caro Dago, secondo il New York Times Michael Bloomberg si candiderà alle Presidenziali 2020. Ma come, quando era sindaco repubblicano di New York i Democratici lo criticavano aspramente e ora sarebbe diventato il loro candidato ideale per per sfidare Trump? Nemmeno al circo si vedono spettacoli simili.

MATTEO RENZI

Ugo Pinzani

Caro Dago, Renzi: "Se Pd vuole il voto lo dica, ma sarebbe suicidio di massa". E la massa sarebbe il 4% di Italia Viva?

micheal bloomberg donald trump 1

Greg

Caro Dago, Vissani chiosa felice la vittoria del centrodestra in Umbria e la guida (due volte) rossa Michelin gli toglie pavlovianamente una stella mostrando come sia più facile aderire alla strada che alla realtà.

Giorgio Colomba

adrian 22

Caro Dago

Celentano si limiti a cantare,se ha ancora voce, altrimenti vada in pensione.

La smetta di fare il guru ambientalista, il moralista da strapazzo e il predicatore laico.

Cordiali saluti.

Piero

adrian 23

Caro Dago, a Vicenza scoperta un'intera famiglia di falsi invalidi. Denunciati tre stranieri di 66, 40 e 69 anni, tutti appartenenti allo stesso nucleo familiare, titolari di pensioni di invalidità civile erogate dall'Inps, per patologie gravemente invalidanti.

ligabue adrian di adriano celentano 3

Ora qualcuno spieghi come a degli stranieri può venire in mente di fare una cosa simile se non debitamente istruiti da qualche "esperto" in materia. È evidente che dietro ci sono quelle favolose organizzazioni cosiddette umanitarie che li fanno venire in Italia per vivere a sbafo della collettività, magari sottraendo risorse a chi invalido lo è per davvero.

Giuly

Caro Dago, nuovo flop di ascolti per Adriano Celentano nove mesi dopo il suo ritorno su Canale 5: lo show è stato visto da appena 3.869.000 telespettatori con il 15,41%. Magari può consolarsi pensando che in Umbria sarebbe riuscito a doppiare i grillini, anche loro grandi esperti nell'arte di sparare fesserie a raffica.

Nick Morsi

luigi di maio in imbarazzo davanti ad alessandro marescotti a taranto 1

Caro Dago, Di Maio: "Dobbiamo obbligare ArcelorMittal a restare a Taranto". Già è il principale responsabile della vicenda, ora vuole terminare il lavoro?

Bug

Caro Dago, il Presidente Mattarella: "La scorta assegnata a Liliana Segre e la vicenda della bimba a cui è stato vietato di sedersi in autobus per la pelle di colore diverso mostrano che intolleranza, odio, contrapposizione, non sono alternative retoriche, non sono astratte, ma estremamente concrete". E quando invece un ex brigatista scrive sui social che "ci vuole un bel coraggio per gonfiare una nana coatta sgraziata fascia" riferito a una immagine di Giorgia Meloni in gravidanza che cos'è? Amore? Perché per alcuni il Capo dello Stato si indigna e per altri no?

giuseppe conte maria elisabetta alberti casellati sergio mattarella

Baldassarre Chilmeni

Caro Dago,

Se uno vuole capire il perché delle sconfitte della sinistra basta leggere il mio giornale preferito: La Repubblica. Che oggi titola “la scorta siamo noi”. Si tratta di un argomento che è tutto tranne che un’emergenza e di cui frega niente al 99% degli italiani. E quando si parla al restante 1%, i risultati nelle urne sono la logica conseguenza.

Ciao

Anselmo