Lettera 1

Caro Roberto, ecco il testo letterale delle cose che ho detto: "Conte ha svolto un ruolo positivo ma oggi non basta più ciò che abbiamo fatto insieme fino ad ora. Adesso ci vuole una strategia di ripresa. Dobbiamo insieme (a Conte) fare un salto di qualità". Come vedi, può dispiacere a qualcuno, ma il cammino della ripresa italiana lo vedo ancora con il premier Conte.

Dico solo che insieme dovremo affrontare mesi ancora più terribili di quelli che abbiamo alle spalle.

Un caro saluto,

Goffredo Bettini

Lettera 2

Caro Dago 500 mila "scariche" in 24 ore. La app Immuni è una cagata pazzesca?

Jantra

Lettera 3

Caro Dago, al candidato dem alle prwsidenziali Joe Biden deve mancare qualche rotella. Annuncia che quando sarà alla Casa Bianca lotterà contro il razzismo. Ma c'è già stato in quel posto, e perdipiù come vice del primo presidente americano nero. Pensa che gli elettori siano stupidi?

Luisito Coletti

Lettera 4

Caro Dago, effetto lockdown, 484 mila persone in meno cercano lavoro e ad aprile il tasso di disoccupazione scende al 6,3%. L'ultima magia del Governo Conte. Siamo in attesa dell'esultanza di Travaglio.

Tuco

Lettera 5

caro Dago, il Ministro della Salute Roberto Speranza: "Serve prudenza, il virus è ancora molto pericoloso". Più del Governo?

Elia Fumolo

Lettera 6

Caro Dago, "Quando cominciano i saccheggi, si comincia a sparare". Giustamente Mark Zuckerberg - a differenza di Twitter - non ha censurato su Facebook la frase di Donald Trump. Ma dai! I tontoloni di sinistra non hanno nemmeno capito che è solo una variante del celebre motto "Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare".

Stef

Lettera 7

Grande Dagos, una curiosità: come mai il tuo nuovo pupillo Zaia era un figo perchè si manteneva gli studi facendo il PR mentre Bonafede per te è un pirla perchè per mantenersi agli studi faceva il DJ?? Ma è lo stesso Bonafede che con lo spazzacorrotti ha inserito l'uso dei trojan di Stato per le indagini? Quello che vi permette di scrivere articoloni su Palamara e friends? Ah che brutta la vostra nuova veste da inserto digitale di LiberoIlGiornaleMessaggero.

Il tuo, nonostante tutto, AndiBi

Lettera 8

Caro Dago, come mai delle vicende giudiziarie del figlio di Grillo non si sappia

ancora nulla è un mistero! Che il Fatto non abbia pubblicato il solito scoop è comprensibile ma....Casalino è così potente anche negli altri giornali?

FB

Lettera 9

Caro Dago, coronavirus, Cina: "Nessun ritardo nelle informazioni date all'Oms". Hanno ragione. Le informazioni non possono essere state date in ritardo per il semplice motivo che ancora adesso continuano a nasconderle.

Bibi

Lettera 10

Caro Dago, secondo l'Associated Press l'Oms, nonostante i pubblici elogi, era "preoccupata" e "frustrata" per il comportamento dei funzionari cinesi a inizio pandemia. Registrazioni delle riunioni interne dell'Organizzazione mondiale della Sanità, email e interviste ottenute dall'Associated Press, mostrano che i funzionari erano in realtà preoccupati che la Cina non condividesse informazioni per valutare il rischio rappresentato dal nuovo virus. Pechino avrebbe ritardato la comunicazione dei dati e in alcuni casi li avrebbe nascosti provocando "grande frustrazione" tra i ranghi dell'Oms. Quindi ha ragione Trump: l'organizzazione guidata da Ghebreyesus anziché tutelare il mondo dalla diffusione del Covid-19 ha preferito fare propaganda per la Cina. Quindi bene ha fatto Donald a tagliare loro i fondi.

Edy Pucci

Lettera 11

Caro Dago, Covid-19, violate le norme di sicurezza alla manifestazione del 2 giugno in piazza del centrodestra. Si saranno ispirati all'incontro tra il premier Conte e il Papa o ai festeggiamenti per il nuovo ponte di Genova?

Gian Morassi

Lettera 12

Caro Dago, Covid-19, registrazione obbligatoria, e non volontaria, per chi arriva in Sardegna con un questionario che traccia anche gli eventuali spostamenti interni. Si parla sempre dei pericolosissimi italiani. Per i migranti clandestini africani, invece, libertà di circolazione dappertutto. Tanto anche se - come spessissimo si legge nelle cronache - vengono sanzionati per il mancato rispetto della quarantena o dell'uso della mascherina cosa gli succede quando non pagano la multa? Nulla. Mica si può passare per "razzisti".

Nino

Lettera 13

Caro Dago, io me ne strafotto delle simpatie di Mughini verso Gervaso. Era iscritto alla P2 un'associazione criminale coinvolta negli affari più torbidi e bui del nostro Paese. Omicidi e stragi vedono la P2 coinvolta bene che gli vada per aiuto ai depistaggi il che significa complicità nel reato. Basta con il Mughini che la sa sempre più lunga degli altri. Quanto mi piacerebbe una risposta di Mughini ma si sa, i suoi sono monologhi.

Ciao

Giovanni Pontano

Lettera 14

Caro Dago, violenze in America dopo la morte di George Floyd, il sindaco di New York Bill De Blasio: "Non vogliamo e non abbiamo bisogno della guardia nazionale". Basta la sua figliola?

Ugo Pinzani

Lettera 15

Caro Dago, Fase 2, ordinanza del governatore Zingaretti: "Non potranno entrare nel Lazio, e non si potranno spostare sul territorio regionale, coloro che presentano sintomi da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5 gradi". Ma poveretto. Pensa forse che chi decide di recarsi nella sua Regione prima farà una telefonata per avvisare che sta arrivando?

J.R.

Lettera 16

Caro Dago, è bufera su Mark Zuckerberg. Il numero uno di Facebook si è detto "disgustato" dai commenti di Donald Trump sulle proteste per George Floyd ma ha rifiutato di intervenire sui post del presidente censurati da Twitter. Evviva! Come volevasi dimostrare tra diritti alla sicurezza o dei neri e soldi, il fondatore di Fb sceglie sempre i dollari. È nel suo Dna.

Di Pasquale

Lettera 17

Preclaro Dago, personalmente non ho ancora capito che professione esercitasse il "ragazzo" morto durante il classico, rude arresto da parte dei poliziotti Usa. Spacciava? Rubava? Non è dato saperlo,, ormai è un martire e come tale va trattato. E' però lecito dubitare che la protesta anti-Trump (di questo si tratta) raggiunga qualche risultato tangibile, l'America non teme la rudezza, non c'è stata solo la tratta dei negri e la cacciata dei nativi ma anche e soprattutto una guerra civile (fra bianchi) durata circa quattro anni fra il 1861 1 il 1865 che produsse circa un milione di vittime. Fossi negli insorti, starei attento a giocare alla rivoluzione....

Gianluca

Lettera 18

Caro Dago, sostieni spesso, anche a ragione, che uno dei motivi principali per cui Conte è ancora in sella è che in Europa temono il sovranismo di Salvini. Ma il sovranismo è democrazia. E lo è soprattutto in quei paesi come l'Italia dove a volerlo è la maggioranza dei cittadini. Ti invito dunque a sostituire il termine sovranismo con l'equivalente democrazia e scrivere sul tuo ottimo sito frasi del tipo: "Conte rimane Presidente del Consiglio perché in Europa temono la democrazia voluta da Salvini" (o Meloni o il centrodestra). Dopodiché rileggila e sentirai un brivido che ti corre lungo la schiena. Perché è questa la drammatica situazione in cui siamo

Paul

Lettera 19

Colendissimo Dago, Travaglio vs Lombardia. Alla buonora! Finalmente si è capito come mai Travaglio ha sistematicamente cannoneggiato la Lombardia. Il rischio era che saltasse fuori un PM che – applicando il buonsenso – partisse dal presupposto che se una Regione non è in grado, tocca al governo centrale intervenire. Intervento che i rivoluzionari da scrivania attovagliati a Roma non sono stati neanche in grado di pensare, figuriamoci fare (neanche le mascherine per medici ed infermieri!). E quindi vai con un bell’attacco preventivo a difesa del primo ministro del cuore di Travaglio, Giuseppi per gli amici.

Stregatto

Lettera 20

Caro Dago, coronavirus, l'Associated Press tira fuori le carte top secret dell'Organizzazione Mondiale della Sanità con cui si certifica che la Cina nascosa i dati sull'epidemia. Figurona di merda per tutti coloro - Europa in testa, tanto per cambiare - che si sono indignati perché Trump ha tagliato del tutto i fondi all'Oms. Donald ha ragione e gli altri hanno torto.

Matt Degani

Lettera 21

Caro Dago, solo per informarti che la puntata di Report, da te segnalata e andata in onda lunedì 1 giugno non è più disponibile su Raiplay. Il problema deve sicuramente essere il servizio sulla gestione dell'emergenza da parte di De Luca e del variegato universo umano che lo circonda, dato che le altre inchieste di puntata sono singolarmente ancora disponibili sul sito. Ho letto di un reclamo fatto dalla Asl Napoli Centro che chiedeva una rettifica, ma non ho trovato alcuna dichiarazione della Rai in merito alla censura o al sequestro dell'inchiesta sullo sceriffo col lanciafiamme.

Cosa sarà successo?

Rodolfo

Lettera 22

Caro Dago, ambiente, Ispra: "In Italia la temperatura cresce più che in altre parti del mondo". Nuovo picco per ii mari italiani nel 2018 (+1,08°C), il secondo dopo il 2015, rispetto al periodo 1961-1990. Complimenti al Pd. In 5 anni di governo - mentre firmavano in pompa magna gli accordi di Parigi del 2015 sul Global Warming col genio Barack Obama - sono riusciti a migliorare il record negativo per ben due volte. Proprio delle belle facce di c**o.

Nereo Villa

Lettera 23

Caro Dago, la "versione" di Giampiero Mughini dedicata al grande Roberto Gervaso fa chiarezza dello strano comportamento del mondo della carta stampata. Infatti all'epoca della P2 Gervaso e non solo lui venne messo al bando come "delitto di lesa maestà". Oltre ai giornalisti citati da Mughini, ricordo anche la messa al bando di Gustavo Selva, di Massimo Tosti, direttore allora de "Il Settimanale", un periodico che manca nell'editoria italiana.

Quanto alle doti di scrittore e giornalista di Gervaso, tanto di cappello: siamo in presenza di un giornalista e scrittore di razza. Basta leggere i suoi libri e rileggere le sue interviste che dovrebbero prese a modello per un giornalismo di qualità. Ho notato poi che nessuno dei ricordi sui giornali da me letti non viene fatto alcun cenno alla sua collaborazione con "Il Messaggero" con la rubrica delle risposte alle domande dei lettori e tanto altro ancora. Colgo l'occasione per farti gli auguri per i vent'anni del tuo sito, sempre puntuale e con i sommari delle notizie che sono davvero giornalismo di qualità che va al sodo. Cordiali saluti. Giovanni Attinà