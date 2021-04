POSTA! - GRAMELLINI È COSÌ SFIGATO CHE QUANDO SI METTE LE MANI SUL SUO PISELLO PER FARSI LE SEGHE, IL SUO PISELLO STESSO GLIELA SPOSTA – TUTTO STO CASINO PER 1 MORTO OGNI MILIONE DI VACCINATI, È PIÙ PROBABILE SCHIATTARE ATTRAVERSANDO LA STRADA PER ANDARE A PRENDERE LA MACCHINA...

Riceviamo e pubblichiamo:

IL SOFAGATE VISTO DA OSHO

Lettera 1

Caro Dago, la presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen: "Vaccini mRna migliori, ci concentreremo su di loro". Come no, tutti hanno potuto vedere come è riuscita a "concentrarsi" davanti a Erdogan. Ferma e muta come una statua di sale. Al confronto la moglie di Lot era un esempio di dinamicità!

Bibi

Lettera 2

Ciao Dago,

astrazeneca

pensando ai casi di Astra Zeneca e J&J, tutto sto casino suicida per 1 morto ogni milione di vaccinati, è più probabile schiattare attraversando la strada per andare a prendere la macchina...

Pensa se ci fossero stati web e social media ai tempi della scoperta del vaccino contro vaiolo o morbillo. Saremmo ancora tutti pieni di bubboni e macchiette rosse.

E invece la gente scarta vaccini come i petali di una margherita, Astra Zeneca o Pfizer, Sputnik o Moderna, mentre dovrebbe pensare: il Covid me lo prendo o non me lo prendo...

alessio damato nicola zingaretti

Sergio C.

Lettera 3

Dago Dago, ieri ti ho scritto per criticare la regione Lazio e tu non mi hai pubblicato: mica sarai amico di Zingaretti? Vediamo se oggi sarò più fortunato!

Caro Zingaretti, ma è possibile che, per parlare col numero per le prenotazioni dei vaccini covid, si debba stare al telefono per delle ore?! E poi: dopo che ho provato 2 ore per prendere la linea, dopo che mi sono ascoltato 10 minuti di voci registrate e dopo che mi sono fatto altri 25 minuti di attesa in linea, arriva l'operatore che mi dice: "non può prenotare. Le prenotazioni per i caregivers sono state bloccate. Riprovi tra qualche giorno, forse riapriranno!"

IL SOFAGATE VISTO DA OSHO.

Zingaretti e voi tutti dirigenti strapagati della regione Lazio: ma questa cosa qui vi pare normale? Se è un mio diritto vaccinarmi in quanto prestatore di assistenza(fan**lo la parola caregiver!) ad un invalido al 100% con accompagno, perché non mi fate prenotare?

Oppure, se questo diritto non volete più darcelo, ok: va bene, però comunicatelo urbi et orbi, così uno evita di perdere intere giornate al telefono! Se invece questo diritto volete darcelo, allora perché non ci fate prenotare direttamente dal sito? Non è difficile collegare il codice dell'invalido a cui si presta assistenza, con la persona caregiver al quale va prenotato il vaccino. O sbaglio?

DOMENICO ARCURI GIUSEPPE CONTE

Chi assiste gli invalidi dovrebbe essere tutelato, invece qua veniamo trattati peggio dei ladri: è indegno!

Francesco Polidori

Lettera 4

Caro Dago, dai grillini si levano, ancora un po' felpate, numerose critiche "all'immobilismo" di Conte. Qualcuno di loro lo ricorda per caso attivo e determinato negli ultimi tre anni? A parte la velocità di affidare ad Arcuri ogni emergenza...

FB

Lettera 5

Caro Dago,

MARIO DRAGHI

come ti avevo anticipato nei primi giorni di governo, Draghi è ricorso ai decreti d'urgenza, linea intrapresa dal gatto e la volpe e che ha aperto un'autostrada al banchiere di Città della Pieve.

Ora ti svelo un nuovo arcano. La nomina del soporifero Speranza non è stata voluta perché ci teneva Nosferatu, ma perché una volta fatto fuori, e presto arriverà il giorno, il nostro si terrà la delega alla Sanità (questo potrebbe essere stato voluto anche da Nosferatu), in maniera tale che d'ora in poi il dragone potrà fare ciò che gli pare e piace con chiusure, aperture, nuove chiusure e minchiate varie.

patrick zaki

Stai a vedere, Dago, ci sarà da divertirsi, anche con tutti gli italiani vaccinati come pecore al macello... I nostri piccoli massoni non si fermeranno fino a quando non avranno piegato l'economia costringendo gli Stati ad abdicare. Seguirà l'instaurazione del nuovo ordine mondiale e, a seguire, del Signore degli anelli. Ma costoro non hanno fatto i conti con l'unico vero padrone...

johnkoenig

Lettera 6

Caro Dago, Ema: “Se arriveranno le dosi, in Italia l’immunità di gregge entro settembre”. E dunque dobbiamo sperare nell'Altissimo che le faccia arrivare?

Ezra Martin

Lettera 7

ROBERTO SPERANZA MARIO DRAGHI

Caro Dago, il Senato approva un Odg per la cittadinanza italiana a Patrick Zaki. Invece di preoccuparsi di far arrivare i vaccini, perdono tempo con queste cazzate, una tipica sceneggiata di sinistra. Tra l'altro al ragazzo detenuto in Egitto nulla cambia, rimane sempre un cittadino egiziano soggetto alla legge del suo Paese.

A.B.

Lettera 8

MASSIMO GRAMELLINI

Certo che ti deve piacere proprio l’aprostata, precly. Ogni giorno le sue banalità.

Giuseppe Tubi

Lettera 9

GentiDago,

Gramellini è così sfigato che quando si mette le mani sul suo pisello per farsi le seghe, il suo pisello stesso gliela sposta.

Romolo Augusto

Lettera 10

Dagovski,

Proposta. Invece degli iscritti a Rosseau fare votare gli abbonati al Fatto Quotidiano.

E usare i navigator come scrutatori.

Aigor

Lettera 11

vaccino pfizer

Caro Dago, Usa, secondo Fda, i vaccini Pfizer e Moderna riuscirebbero a proteggere contro il Covid per almeno nove mesi. Quindi per le Big Pharma si prospettano affaroni: tutti gli anni miliardi di persone da vaccinare.

P.F.V.

Lettera 12

Caro Dago, le Regioni al governo: "Riaprire i ristoranti all'aperto anche di sera". Ma nemmeno per sogno! Con la stagione calda in arrivo sarebbe come allestire un banchetto per le zanzare.

P.T.

ursula von der leyen lasciata senza poltrona da erdogan e michel 1

Lettera 13

Cioè, se i medici non prescrivono gli anticopri monoclonali (e le terapie domiciliari? Ne vogliamo parlare?) la colpa sarebbe della 'scarsa informazione e della burocrazia' (i protocolli di Speranza non lo meritano un grato pensierino)?

Scoprire solo oggi rimedi disponibli ancor prima della fiera vaccinistica e le incredibili storture buro-medico-mediatiche che hanno accompagnato la crisi pandemica vuol dire risalire dall'effetto alla causa, se lo si vuole: a responsabilità che ricadono su soggetti con nomi, cognomi, titoli, esami e testate.

terapia monoclonali

Informare i cittadini, indagare su magagne e speculazioni di ogni genere, verificare la validità di dati, affermazioni, direttive e protocolli spetta alla stampa, che fa da cassa di risonanza, anziché fare le pulci e un mazzo tanto a Ministeri, case farmaceutiche e esperti. Mentre eliminare gli intoppi burocratici, tanto più per salvare migliaia e migliaia di vite, è di pertinenza ministeriale.

massimo gramellini

Purtroppo, a dare numeri e colori è un Ministro che non fa sparire i propri protocolli allucinanti, ma le copie di un libro in cui annunciava una fesseria grande come la tragedia che stiamo vivendo. Rimane lì, con tutta l'inténdance: Brusaferro, Guerra, Miozzo, Palù, l'ineffabile Alice/Sileri. E per esempio, sul servizio pubblico, Fabio Fazio e Lucia Annunziata a reggergli il moccolo.

Raider

joe biden in afghanistan

Lettera 14

Caro Dago, i ministri degli Esteri di Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna e Germania si riuniranno oggi a Bruxelles per affrontare il dossier sull'Afghanistan, lo scontro Russia-Ucraina e l'Iran. Di Maio non è stato invitato nemmeno per il servizio al tavolo. Anche con Draghi l'Italia continua o non contare nulla.

PROTESTE A FUKUSHIMA

Saro Liubich

Lettera 15

Caro Dago, Fukushima, il Giappone riverserà in mare l'acqua radioattiva usata per raffreddare i reattori danneggiati dall'incidente nucleare. Ci butterà dentro anche "La cupola della bomba atomica" di Hiroshima?

U.Novecento

Lettera 16

monoclonali

Caro Dago, per AstraZeneca e Johnson & Johnson alla scadenza dei contratti validi per l'anno in corso non vi sarà rinnovo. Quindi un messaggio di fiducia per chi deve vaccinarsi con questi due prodotti: sono tanto garantiti e sicuri che l'anno prossimo non verranno più acquistati e utilizzati.

Gildo Cervani

Lettera 17

Caro Dago, quinto libro per Alessandro Di Battista. Correzione delle bozze a Luigi Di Maio?

Furio Panetta

ROBERTO SPERANZA PRESENTA IL DPCM

Lettera 18

Caro Dago, la sinistra difende il titolare della Salute: "Il nemico è il Covid, non il ministro". Sì, ma l'amico per combatterlo è il vaccino, non Speranza.

Dirty Harry

Lettera 19

Caro Dago, il centrodestra vuole la testa del ministro Speranza. Ma non è un po' presto per la notte di Halloween?

Gripp

ACQUA DI FUKUSHIMA RIVERSATA IN MARE

Cordiali Saluti

Lettera 20

Caro Dago, Turchia, Von der Leyen: "Sofagate incidente molto imbarazzante". Moltissimo. E ancor più imbarazzante è il fatto che lei dopo aver subito l'affronto passivamente, senza reagire, sia tuttora al suo posto. Che razza di continente siamo?

Di Pasquale

Lettera 21

Caro Dago, Stati Uniti, ma il dottor Fauci che tranquillizza e rassicura sul vaccino Johnson & Johnson è lo stesso Fauci che a inizio pandemia disse agli americani che non era necessario cambiare stile di vita?

ursula von der leyen lasciata senza poltrona da erdogan e michel 3

Mario Canale

Lettera 22

Caro Dago, Johnson&Johnson, il professor Giuseppe Ippolito (Cts): "Ingiustificato creare allarmismo". È tanto ingiustificato che si è deciso che alla scadenza dei contratti con AstraZeneca e J&J essi non saranno rinnovati.

Corda

Lettera 23

minneapolis daunte wright

Caro Dago, Minneapolis, dopo l'uccisione del ventenne afroamericano Daunte Wright, che ha scatenato violente reazioni da parte della popolazione, si sono dimessi sia il capo della polizia che l'agente Kim Potter, la poliziotta che ha sparato. È una vergogna che una donna sia stata costretta a dimettersi ancor prima di sapere se lo sparo da lei esploso era legittimo o no. Dove sono le femministe? Si sono fatte manipolare dagli afro che come tutti gli islamici vogliono le donne sottomesse?

Pop Cop

Lettera 24

scontri a minneapolis aprile 2021 10

Dago darling, ma allora sembrerebbe che Draghi voglia "riconquistare" la Libia. Speriamo non con le armi come fece Giolitti nel 1911 ai tempi di "Tripoli bel suol d'amore". E soprattutto che, a riconquista avvenuta, non si rechi in Libia sventolando la spada dell'Islam come fece un suo innominabile precursore a Palazzo Chigi. Va ricordato che nel 1911 l'Italia aveva il tacito consenso di Francia e GB che già occupavano in varie forme tutto il resto del NordAfrica. E non solo quello. Ossequi

Natalie Paav

papa comunista 9

Lettera 25

Caro Dago, il gap tra i Garantiti e non i Garantiti si sta ormai trasformando in un oceano. Di ipocrisia. I Primi hanno il 27 sicuro, spesso anche i vaccini, i salotti TV che hanno monopolizzato ed ove pontificano su tutto.. naturalmente sugli altri; i Secondi hanno solo qualche piazza disperatamente strappata tra le bacchettate anche delle maestrine con la penna rossa che si permettono di metterli anche dietro la lavagna degli evasori.

Antonio Pochesci

Lettera 26

Caro Dago,

papa comunista 8

dal nuovo Vangelo secondo Bergoglio: «Andate in tutto il mondo e predicate il vaccino ad ogni creatura. Chi si vaccina e si battezza sarà salvo, ma chi non si vaccina sarà condannato.» Amen.

Johnkoenig

Lettera 27

Caro Dago,

se domani, Dio non voglia, lei avesse bisogno di urgenti cure mediche ed avesse la possibilità di scegliere liberamente, a quale sanità regionale del nostro paese affiderebbe con più tranquillità e sicurezza la cura della sua salute ?

Pietro Volpi

Lettera 28

ursula von der leyen lasciata senza poltrona da erdogan e michel 4

Caro Dago, "Pfizer ha accelerato la produzione del vaccino per il Covid e può consegnare il 10% in più di dosi agli Stati Uniti entro la fine di maggio rispetto a quanto accordato in precedenza". Lo ha affermato su Twitter l'ad di Pfizer, Albert Bourla. Che infatti si è "burlato" della Von der Leyen che probabilmente sta aspettando la consegna dei vaccini già ordinati e pagati dall'Ue seduta su un divanetto di lato...

Soartaco

albert bourla

Lettera 29

Caro Dago, Francia, Macron preoccupato dai sondaggi che lo danno sotto Le Pen. E ci credo: sotto Le Pen ci stanno i "cojon".

Jantra

Lettera 30

Caro Dago,

Amazon cerca personale per il suo nuovo sito, ad Agognate! Tutto un programma

La multinazionale cerca personale da inserire nei prossimi tre anni ad Agognate

Amazon, parte il conto alla rovescia

albert bourla 12

per le assunzioni al polo di Novara

albert bourla 3