MATTEO RENZI HOUSE OF CARDS

Lettera 1

Caro Dago, Presta regista della rottura di Renzi il prossimo passo sarà l'ingresso a TemptationVip con la Carfagna? Ah Saperlo....

Sergio

Lettera 2

Caro Dago, Renzi lascia il Pd? Aveva promesso anche di lasciare la politica se avesse perso il referendum. Sarà un bluff anche questo?

Piero Nuzzo

Lettera 3

Caro Dago, Carlo Cottarelli: "Dall'Europa non avremo soldi, andranno presi in prestito dalle tasche degli italiani". Piuttosto che fare prestiti al Governo giallorosso, mi buco le tasche.

Luisito Coletti

Lettera 4

matteo renzi tommaso nannicini 2

Caro Dago, ho la registrazione della telefonata di Renzi a Conte: "Giuseppe, stai sereno".

[Il Gatto Giacomino]

Lettera 5

Caro Dago, dopo gli attacchi alle raffinerie dell'Arabia Saudita, il prezzo del petrolio vola ai massimi dalla guerra del Golfo del 1991. Approfittiamone per rilanciare la "decrescita felice" del Pil.

Pat O'Brian

Lettera 6

Caro Dago, Cristiano Ronaldo in lacrime in diretta tv: "La tristezza più grande per me è sapere che mio padre non ha mai visto quello che sono diventato". Ma forse è meglio così. Fosse venuto a conoscenza delle cifre che guadagna, difficilmente sarebbe riuscito ad evitare l'infarto.

Alan Gigante

malena matteo renzi

Lettera 7

Caro Dago, Renzi ufficializza l'addio al Pd: "Manca una visione del futuro". E lui ce l'ha: la ha vista sulla PlayStation!

Jantra

Lettera 8

Caro Dago, l'addio di Renzi al Pd. Franceschini: "Le divisioni fecero trionfare Mussolini". Questa è paranoia. A meno che nella pelata di Zingaretti non riveda quella del Duce.

Rob Perini

Lettera 9

Caro Dago, nella notte sono arrivati a Lampedusa 56 clandestini tunisini. Visto che non scappano né da guerre né da fame né da povertà, perché arrivano di nascosto e non palesemente, esibendo un documento? In un Paese normale questo desterebbe allarme. Chi sono, che cosa vengono a fare?

Pino Valle

matteo renzi

Lettera 10

Caro Dago, Zingaretti, Martina, Franceschini e Fiano "dispiaciuti" per l'uscita di Renzi dal PD. Che ipocriti. Gli spiace per quelli che lo seguono perché sono voti in meno (anche se pochi), non certo per lui: non vedevano l'ora che si togliesse di mezzo.

Gregorio Massini

Lettera 11

Caro Dago, sull'ipotesi di una ripartizione dei migranti salvati nel Mediterraneo, restano distanti le posizioni di Italia, Germania, Francia e Malta ( ma i giornaloni non avevano strombazzato che l'accordo era bello e fatto?). Parigi non sarebbe d'accordo sulla redistribuzione indistinta dei migranti senza distinzione tra aventi diritto e non. Come al solito quando al governo c'è il Pd, in Europa ci pigliano per i fondelli. Ora ci aspettiamo che l'Eliseo annunci che accoglierà solo i neri africani biondi e con gli occhi azzurri.

Licio Ferdi

matteo renzi.

Lettera 12

Dagosapiens, si legge con piacere il racconto di Vittorio Feltri sul suo rapporto con la Fallaci. Ma qui Feltri ci dà un altro piacere: quello di potergli far notare -a lui che a chi fa qualche errore di italiano dà facilmente dell’analfabeta- queste sue due “perle”:

"…mi chiedeva consigli, alcuni dei quali non ero in grado di dar li ”; "(Oriana) aveva già prosciugato le ultime riserve che gli avevo procurato”.

Vittorio Soddisfatto ExInFeltrito

Lettera 13

Caro Dago, Renzi: "Non morirò socio di Rousseau". Eh no, dopo aver promesso lealtà a Conte, resterà vivo al Governo con la Casaleggio Associati.

Bug

Lettera 14

Caro Dago, ma e' possibile che tutti i milionari, finanzieri, affaristi siano dei bravi progressisti di sinistra? L'ultimo che si e' aggiunto e' tal Cucinelli. E' vera fede o opportunismo? In ogni caso la prova che Marx e Lenin avevano sbagliato tutto.

FB

Lettera 15

matteo renzi in senato

Caro Dago, un neonato trovato morto in fondo a una scarpata col cordone ombelicale attaccato. Un bimbo di 18 mesi che fatica a svegliarsi risulta positivo alla cannabis. E poi le continue notizie di bambini maltrattati a scuola e all'asilo. Ma per i media i problemi in Italia sono l'omofobia e l'odio per i migranti.

P.F.V.

Lettera 16

Caro Dago, Di Maio: "L'uscita di Renzi dal Pd? "Nessuna sorpresa. Di certo per noi non rappresenta un problema". Ormai al bibitaro la politica non interessa. Lui si occupa solo di arredamento: sedie e poltrone.

Edy Pucci

Lettera 17

Caro Dago, tanto caos e preoccupazione attorno al bullo di Rignano che lascia il Pd e poi magari non lo voteranno nemmeno i pa-Renzi.

Vic Laffer

matteo renzi in senato 1

Lettera 18

Caro Dago, proviamo a ricapitolare. Il 23 luglio, intervenendo alla trasmissione “Omnibus” su la La7, Renzi dichiara Urbi et Orbi che lui non sarebbe mai favorevole ad un governo Pd-M5s. Poi, dopo appena un mese, spinge affinché il suo partito voti la fiducia al governo “Conte-bis” sostenuto, neanche a dirlo, da Pd e M5s. Tempo una settimana (esattamente martedì scorso votava la fiducia al Senato) ed esce dal Pd per tenere in mano le sorti del governo a cui ha appena votato la fiducia. Nulla da dire : Coe-Renzi all’ennesima potenza!!!!

Gianpaolo Martini

Lettera 19

Caro Dagos, si ripetono i casi di intolleranza 'leghista' contro i meridionali, giusto ora che a governare contro ogni odio c'è il governo meno amato dagli italiani, perdente elezioni, sondaggi e faccia, nessuna delle tre essendo importante per l'occupazione - in senso lavorativo, per certuni - di istituzione pubblica. Sarà un caso? Sarà fatto apposta? Certo, non si tratta di dati statisticamente rilevanti, né di una tendenza storica.

Ma offrono occasioni d'oro ai talk-show in cui i reprobi sovranisti o non sono invitati o sono in netta minoranza: come è sempre stato, in Italia, con chi è anti-Sinistra. Si volesse giocare ai paragoni strampalati che 'mirano alla pancia della gente', in cui la Sinistra è imbattibile in quantoché egemone o monopolista non solo mediaticamente, si potrebbe dire che sono l'equivalente di mille milioni della Pontida ingrata con il Lerner proscrittore e infangatore di eletti, elettori e colleghi a lui contrapposti o antipatici.

Come siciliano e leghista, però, non confondo l'idiozia che sopravvive con le strumentalizzazioni di chi ci campa: e distinguo i cretini anche quando fanno finta di essere intelligenti perché non distinguono i casi-limite senza nulla a pretendere dai casi estremi e estremistici di imbecillità e di fanatismo di cui a Sinistra offrono anche così un esempio inimitabile.

Raider

matteo salvini e matteo renzi si incrociano in senato 1

Lettera 20

Caro Dago, per la fissione nucleare, Enrico Fermi ebbe a fianco i “ragazzi di via Panisperna”. Per la fissione politica PD, Renzi si avvale dei “ragazzi della Leopolda”.

Saluti, Labond

Lettera 21

Caro Dago, arieccolo! Dopo l'incredibile giravolta di agosto - salutata come un capolavoro politico, ma che gli ha tolto un altro po' della sua scarsa residua credibilità - ecco che il Bomba annuncia la scissione con un proclama dei suoi: che mischia arroganza e vittimismo (la colpa dei suoi errori è sempre degli altri), blatera di futuro perché non ha nulla da dire sul presente, rievoca pateticamente la sua prima e ultima vittoria elettorale (quella letteralmente comprata con gli 80 euro) e conclude con un "Giuseppi stai sereno" che tutti sanno non valere nulla.

Con buona pace di Feltri, un discorso "basso", da furbetto di provincia, che gli porterà forse altri finanziamenti - di industriali che non capiscono niente di politica l'Italia è piena - ma voti ben pochi: e infatti neppure si presenterà alle prossime regionali per evitare figuracce. Ah, dimenticavo, il Bullo di Rignano è talmente contorto che non fa neanche una scissione pulita: lascia indietro un gruppetto dei suoi, a fare da quinta colonna e a sabotare. Su un'unica cosa ha ragione: senza di lui il Pd starà meglio, come una persona che è tolta una brutta ciste. Federico Barbarossa

Lettera 22

fabio volo

Io sto con Fabio Volo. Hanno rotto il cazzo tutti sti ipocriti che in pubblico si stracciano le vesti se dici quello che pensi di una tipa e in privato sono sicuro che appena vedono una fighetta se la immaginano subito sdraiata. Se una mi sculetta davanti al naso e mi dice "lo voglio, lo prendo" posso pensare (e dire) che è una "troietta" o no? (che poi le troie vere sono più serie, lo dicono e lo fanno, magari a pagamento). Certo, non allungherei subito le mani o lo farei delicatamente per capire se mi sta prendendo per il culo o no.

Ma il messaggio che mi lancia mi autorizza a farlo. Provate voi ad andare dal vostro capo a dirgli di andare affanculo, ma solo così, giusto per esprimere liberamente il vostro stato d'animo. Se vi licenzia chiamate i metoo. Ma poi fino a qualche anno fa non erano proprio le femministe a dire che questa è mercificazione del corpo della donna?

Ciao belli, state sereni e godetevi la vita.

Enrico