Ciao Dago, Berlusconi non riesce a trovare un direttore per il Giornale, preferiscono stare a casa e prendere il reddito di cittadinanza

Caro Dago, dato che il DDL Zan dà più importanza al "sentirsi" che all'"essere", nel caso dovesse diventare legge, io mi dichiarerò lesbica. Così non rinuncerò alle donne e avrò pure diritto alle quote rosa.

domina – la serie di sky su roma 2

Con Domina, l’ultima serie di SKY dedicata alle gesta di Livia Drusilla, sposa di Gaio Ottaviano, poi Augusto, prosegue, inesorabile, il cammino della “cancel culture” verso la “confuse culture”. Così anche il più grande impero di occidente, e Roma, vengono rappresentate in una riduzione di potere cresciuto solo a violenza, sopraffazione e intrigo.

domina – la serie di sky su roma 3

Non c’è nessuna grandezza: un paciugo di vendetta e “famiglia” che trascina l’età aurea di Mecenate, Virgilio, Vitruvio, Orazio e Ovidio nell’equivalente di un padrino alla vaccinara in salsa Casamonica. Così dopo Romanzo Criminale, Suburra e Baby abbiamo concluso il ciclo della disperata narrazione della nostra capitale. Confermando un talento unico per raccontare nel peggiore dei modi il nostro meglio.

ENRICO LETTA PARLA DI DRAGHI A PORTA A PORTA

Auguri al futuro.

Giovanni Bertuccio

Caro Dago, ma Enrico Letta si rende conto quanto sia ridicolo criticare tutti i giorni l'inaffidabilità della Lega e poi restarci assieme al Governo come nulla fosse? O prende armi e bagagli e va all'opposizione o la smette di lamentarsi, perché sta facendo la figura dell'idiota attaccato alle poltrone.

domina – la serie di sky su roma 10

Caro Dago, Enrico Letta spinge per fare le riforme e non vuole elezioni prima del 2023. Sta cercando qualcuno che lo rassereni un'altra volta?

sharon stone

Caro Dago, ma perché la 63enne Sharon Stone, invitata in tv da Fabio Fazio a "Che tempo che fa" deve mettere in bella mostra il seno? Le serve un aiutino per essere più convincente?

sharon stone da fazio

Caro Dago, oggi "Giornata Internazionale contro l'omofobia, la bisfobia e la transfobia". Però senza la "sodomofobia" lascia un senso di incompletezza.

domina – la serie di sky su roma 1

Cari amici di Dagospia segnalo a voi che siete l’unico organo di informazione che a Maggio 2020 i nuovi contagi giornalieri erano circa 500-800. Ora ad uso dei giornaloni impegnati nell’epica del vaccino ricordo che oggi sono 5-6.000.

I deceduti sono più o meno lo stesso numero. Il che vuol solo dire che ai primi sintomi si è capito cosa fare senza aspettare seduti un medico di base, un’ambulanza o la morte, inghiottendo Tachipirina. Azzardo che forse a Maggio i coronavirus iniziano a sparire comunque. Pare che i vaccini copriranno 6 mesi. Per le ben note influenze da coronavirus di giugno luglio agosto? Auguri.

Bombe su Gaza

Caro Dago, sono quasi esaurite le scorte di combustibile per il rifornimento di energia elettrica a Gaza. Hanno bisogno di luce? Accendano un razzo! Ne hanno comprati tanti...

Bombe su Gaza 2

Caro Dago, il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani: "Per avere energia sostenibile bisogna rinunciare a qualcosa. Non vogliamo nucleare, gas e carbone, ma vogliamo telefonini, modello industriale e condizionatore a casa: serve compromesso tra sostenibilità ambientale e fattibilità".

L'avranmo capito quegli stronzetti che protestano in piazza? Altro che scooter e smartphone! A calci in culo a scuola a piedi, niente smartphone fino alla maggiore età e aria condizionata proibita per legge. Sono provvedimenti che devono essere approvati al più presto. Per la salvaguardia del Pianeta...

domina – la serie di sky su roma 5

Caro Dago, migranti, la ministra della Giustizia, Marta Cartabia: "L'Italia in prima linea, serve sforzo corale". Mica si può pretendere che gli altri siano fessi come noi. Nessuno vuole prendere i clandestini perché è chiaro a tutti, tranne all'Italia, che accoglierli significa solo incrementare le partenze.

MARTA CARTABIA

Caro Dago, Medio Oriente, Di Maio vede l'omologo iraniano Zarif: "Inaccettabile il lancio di razzi da Gaza". E quindi a breve i palestinesi si fermeranno?

Caro Dago,

qualche giorno fa Salvini ha detto che con il PD al governo sarà impossibile fare qualsiasi riforma.

ENRICO LETTA E MATTEO SALVINI

Probabilmente questa sua considerazione sarà nata dal fatto che in questi ultimi dieci anni il PD è sempre stato al governo, tranne per un breve periodo, senza fare alcuna delle riforme che l’Europa chiede ora al nostro paese.

Da notare anche che dal 2013 al 2018 il PD aveva la maggioranza assoluta sia alla camera sia al senato senza che in quella legislatura siano state fatte riforme significative.

ENRICO LETTA E MATTEO SALVINI

In pratica Salvini, dicendo che con il PD al governo non si fanno riforme, ha solo evidenziato quello che sicuramente è successo nel passato con il PD al governo presupponendo che anche il governo attuale, che pure comprende il PD, non farà alcuna riforma.

Letta ha completamente rivoltato le parole di Salvini intimandogli che se non vuole fare le riforme se ne esca subito dal governo anche se Salvini non ha per nulla detto che non vuole le riforme ma ha sostenuto che con il PD al governo le riforme che vadano bene per il paese sono irrealizzabili.

domina – la serie di sky su roma 6

Confesso che da quando Letta ha preso il controllo del PD non riesco a capire quali siano le sue intenzioni politiche.

Appena arrivato ha messo lo ius soli e il voto ai sedicenni in cima alle sue priorità Poi ad ogni piè sospinto attacca Salvini qualsiasi cosa dica.

Tutto questo mi fa più pensare ad un”facite ammuina” per far vedere che c’è piuttosto che ad una linea politica di un importante partito politico.

PAPA FRANCESCO - JORGE MARIO BERGOGLIO

Caro DAGO ..Scorrono i sottotitoli in tv......Il Papa consegna un messaggio personale RISERVATO...all'inviato americano di Biden.....""Quando salì le scale dell'aereo presidenziale....usa le scarpe...ANTISCIVOLO....!!!...ALEX

Caro Dago, Ue, l'Irlanda accoglierà 10 migranti dall'Italia. È il primo Paese. Anche noi dovremmo fare così. Quando arriva una nave con 500 clandestini ne facciamo sbarcare solo 10...

APULEIO

Caro Dago,

da ex professore di latino e greco, mi permetto di ricordare all'emerito Giletti che l'asino di Apuleio non volava, dovendo fare di più e di meglio, tipo procurare memorabili orgasmi alle signore.

Caro Dago, l'ex anticasta Di Maio: " per noi le nomine sono decisive!". In arrivo un'altra infornata di compagni di scuola di Giggino?

statio orbis 2020 papa bergoglio

Caro Dago, omofobia, Di Maio: "Basta tentennamenti sul ddl Zan". Bisogna essere netti e precisi come i grillini sulla Tav?

Caro Dago, estate, previsti almeno 39 milioni arrivi. Dall'Africa?

domina – la serie di sky su roma 11

Caro Dago, l'immunologo americano Anthony Fauci: "Non credo si possa eliminare il Covid. Possiamo controllarlo". Già, perché eliminarlo proprio adesso che Pfizer ha annunciato l'arrivo di un vaccino in pillole? Si perderebbero un sacco di dollaroni!

Dago darling, la "millenaria" democrazia francese (Di Maio dixit) ha vietato manif pro-palestinesi a Parigi. Non é dato sapere se il "piccolo padre" Putin abbia fatto lo stesso in Russia. Anche se, data la vastità della Russia, forse qualcosa potrebbe essergli sfuggito, come nella lontana PetroPavolosk, di fronte all'Alaska, dove abbondano gli orsi, le volpi azzurre e persino i ghiottoni (a insaputa di Geo di Rai3, troppo occupata a "piangere" sui cambiamenti climatici a favore dei "ghiottoni" che guadagneranno milioni di dollari sulla transizione ecologica). Non è dato sapere nemmeno da che parte sta il celebre oppositore Navalny. E meno male che qui da noi c'é la libertà di stampa (o meglio di propaganda). Ossequi

anthony fauci si vaccina

Gentil Dago

secondo te sarebbe possibile in America che il Presidente, allora era Trump, lanci una massiccia operazione finanziata con 10 miliardi di dollari, la Warp Speed per sviluppare il vaccino anti-covid, per poi vedersela bocciata da un qualche oscuro organo burocratico? Ovviamente no, ed è per questo che l'America è l'America.

cuadrado perisic

E' possibile, invece, che in Italia una modesta operazione di sviluppo vaccinale di circa 80 milioni di euro, lanciata con mesi di ritardo rispetto all'analoga Americana, venga bocciata per oscuri motivi burocratici? Sì, ed è per questo che l'Italia è l'Italia! Esempio migliore di come l'Italia sia soffocata dalla burocrazia la Corte dei Conti non poteva offrircela. Chapeau!

Caro Roberto,

anthony fauci da fabio fazio

il rigore su Cuadrado c'era così come il fuorigioco di Turone. Centinaia di milioni investiti o sperperati, ma alla Juve serve, comunque, l'aiutino arbitrale.

Caro Dago,

dove sarebbe la grande generosità se fai lavorare in nero?

Capirei se Angelini avesse dato del denaro “in nero”, cioè senza far lavorare l’amica.

Ma facendola lavorare, e quindi avendone un tornaconto, senza pagare imposte e senza dare nessuna garanzia al lavoratore, dove starebbe la gran generosità verso un’amica?

roberto angelini 6

E complimenti a chi gli ha dato la solidarietà.

Dago, la gang della provincia di Treviso di cui parli, ha due sole cose in comune: la prima è che sono tutti dei balordi e la seconda è che sono tutti non italiani. Beh, se fosse passate la folle legge sullo ius soli targata sinistra italiana, ora questa cittadinanza la avrebbero già tutti loro e diverrebbe pressoché impossibile la loro espulsione dal nostro Paese.

baby gang di treviso 3

Ora, dato che per fortuna lo ius soli non c'è e dato pure il fatto che i membri di questa cricca sono tutti stranieri, bando alle ciance: magistrati di sinistra statevene lontano da questo caso. Occupatevi di altro, non di questi criminali qua: se ve ne occupaste voi queste piccole bestiole non verrebbero mai espulse dal Paese, però questo deve accadere, perché lo Stato deve mandare un messaggio forte e chiaro.

baby gang di treviso 2

A questi giovani stranieri che commettono reati va fatto capire fin da subito che, se sei un ospite degli Italiani devi rigare dritto, se non lo fai te ne torni nel tuo bel paesuccio di origine!

A questi buonisti giudici di sinistra avrei tanto voglia di chiedere solo una cosa: ma se voi invitate un ospite a casa vostra e questo ospite vi caga sul tavolo da pranzo durante la cena, cosa fate: lo mandate via e non lo invitate mai più in casa vostra, oppure vi mettete a novanta e gli dite di far pure senza vasellina?

Se uno straniero viene in Italia, primo deve cercare di venirci legalmente, non certo come clandestino. Secondo, una volta che qui ci si è installato: deve lavorare, rigare dritto, rispettare i nostri usi e costumi e rispettare tutte le nostre leggi, se non lo fa non debbono essergli concesse giustificazioni, se delinque va espulso immediatamente senza se e senza ma. Questa si chiama Giustizia a casa mia!

roberto angelini 1

Ciao Dago, un saluto a te e un saluto a tutti i Magistrati non di sinistra, che so per certo esser tanti...

Francesco Polidori