POSTA! - MA LA CGIL CHE FORNISCE ALL'ADUNATA DEI “GRETINI” A PIAZZA DEL POPOLO UN PALCO SUPERECOLOGICO ALIMENTATO DALLE PEDALATE DI 128 BICICLETTE È LA STESSA CGIL CHE A TARANTO SI È BATTUTA CONTRO LA CHIUSURA DELL'ILVA CHE INQUINA L'ARIA CITTADINA? TROPPO FACILE FARE GLI AMBIENTALISTI SOLO QUANDO FA COMODO!

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

NOTRE DAME

Caro Dago, a 2 giorni dall'incendio di Notre-Dame, un tizio è entrato con due taniche di benzina, liquido infiammabile e accendini nella cattedrale di Saint Patrick a New York. Per prevenire il terrorismo si possono usare il metal detector e le barriere antisfondamento, ma contro i piromani che difesa c'è?

Egisto Slataper

Lettera 2

Caro Dago, ma la Cgil che fornisce all'adunata dei gretini a Piazza del Popolo un palco superecologico alimentato dalle pedalate di 128 biciclette è la stessa Cgil che a Taranto si è battuta contro la chiusura dell'Ilva che inquina l'aria cittadina? Troppo facile fare gli ambientalisti solo quando fa comodo!

Federico Barbarossa

Lettera 3

juve ajax cristiano ronaldo

Caro Dago, eliminazione dalla Champions League. La Juve perde in borsa 33 milioni (-25%), a Cristiano Ronaldo di quanto sarà decurtato il compenso? Di nulla, anche se era stato preso espressamente per centrare questo obiettivo. I dirigenti bianconeri hanno toppato sia sul lato tecnico che su quello finanziario.

Fritz

Lettera 4

Caro Dago, adesso, in vista delle Europee, hanno regalato il reddito di cittadinanza. Ma in autunno, quando ci sarà la manovra da 40 miliardi necessaria a pareggiare i conti, agli italiani non resterà che vendersi la cittadinanza vera e propria: agli africani.

Licio Ferdi

Lettera 5

Caro Dago, il ministro Tria ufficializza l'aumento dell'Iva. Di Maio e Salvini in coro dicono "No". Peggio di quel che si pensava, stiamo andando verso il default?

GIOVANNI TRIA

Matt Degani

Lettera 6

Caro Dago, Napoli-Arsenal, Ancelotti: "Se la squadra gioca bene, il San Paolo ti aiuta. Se la squadra non gioca bene, il San Paolo non ti aiuta". Ma allora, se sono così inutili, forse è meglio cambiare stadio e tifosi.

P.F.V.

Lettera 7

Caro Dago, secondo le autorità degli Stati Uniti, nel 2017 ci sono state 70 mila morti per overdose. Altro che jihad (3 mila morti nelle Torri Gemelle). Nei Paesi occidentali basta introdurre la droga - magari anche grazie all'aiuto di chi vuole liberalizzarla - e poi ci ammazziamo da soli.

Camillo Geronimus

Lettera 8

Dago darling, cercando in Infernet, ho appreso che anche il cattolico presidente della Repubblica Felix Faure ebbe solenni funerali a Notre Dame de Paris. Nonostante le circostanze peccaminose del suo decesso all'Eliseo. Quando si dice la grandeur che si sposa con la misericordia di Santa Romana Chiesa! Nel 1899 (quando Stato e Chiesa non erano ancora completamente separati in Francia) c'era già il telegrafo e quindi il Vaticano (dove regnava Papa Leone XIII) aveva autorizzato e giustamente assolto il peccatore. Pare che il perfido Clemenceau abbia detto di Faure: "Volle impersonare Cesare ed è morto Pompeo (Pompato)". Orate fratres e sorelle

Natalie Paav

FABIO CARESSA

Lettera 9

Come fa Sky a non capire che, con personaggi come Caressa e D’Amico, perde credibilità e ascoltatori? Fossero almeno simpatici.

Francesca

Lettera 10

Caro Dago, Greta Thunberg in Senato: "Le persone come me forse alla fine non avranno nulla, perché il nostro futuro ci è stato scippato". A parte che le persone come lei a questo punto forse hanno già avuto troppo, e sarebbe ora di chiuderla. Ma non poteva estrarre dal cilindro una frase che non abbiamo già sentito ripetere milioni di volte? Rimpiangiamo i tempi in cui alla Camera prendeva la parola l'on. Cicciolina, almeno lei di un argomento uno si intendeva alla grande.

Ugo Pinzani

greta thunberg incontra papa francesco 1

Lettera 11

Continua, senza interruzioni, la sceneggiata Salvini/Di Maio (Lega/5 Stelle) in vista delle elezioni europee. Scopo: prendere quanti più voti possibile/perdere quanto meno voti possibile. E' questa la chiave di tutto in questa sgangherata pseudo democrazia parlamentare all'italiana (nel senso classico del termine, cioè da farsa, da commedia dell'arte, da Pulcinella, da buffoni). Come è indifferente: purchè porti voti, si può passare indifferentemente dal salvare i migranti all'assassinare la propria madre, l'importante è prendere voti, ora, subito, e al culo tutto il resto.

Gaetano Il Siciliano

Lettera 12

giuseppe conte armando siri

Caro Dago, il sottosegretario ai trasporti della Lega Armando Siri è indagato per corruzione. Finalmente i 5 Stelle potranno dimostrare di non voler salvare "dal processo" solo Salvini, ma tutti quelli che possono essere utili a tenere in piedi il Governo di sabbia...

Gripp

Lettera 13

Caro Dago, Greta Thunberg: "Il Papa mi ha detto di andare avanti". Certo che sciropparsi un viaggio in treno dalla Svezia fino a Roma per sentirsi dire una frase che poteva essere recapitata con un sms è da fuori di testa. Soprattutto per chi predica che bisogna risparmiare energia per non inquinare il Pianeta.

John Doe Junior

Lettera 14

Caro Dago, la grandeur funziona solo a chiacchiere, sembra. I francesi non fanno manutenzioni (e se le fanno è a spese degli americani, come per Notre Dame), poi piangono ed invitano tutto il mondo a contribuire, mentre i loro soldi li spendono per il rovesciamento di interi Stati. Ma quanto versarono per la ricostruzione del Duomo di Assisi?

LA VIGNETTA DI VAURO SULLE QUERELE DI MATTEO RENZI

Enrico Briotti - Terni

Lettera 15

Caro Dago,

in relazione alle notizie di stampa sulle annunciate querele che l'ex Primo Ministro Renzi intenderebbe sporgere nei confronti di vari personaggi del mondo giornalistico e dello spettacolo. Se di querele si tratta, ovvero riferibili all'intenzione di chiedere la punizione per reati perseguibili per volontà della persona offesa, sembra che siano riferibili a periodi ben antecedenti ai TRE MESI richiesti dal Codice per essere presentate. Termine oltre il quale si decade dal diritto di chiedere la punizione di chicchessia.

Non è che vista la calante attenzione dei Media nei confronti delle Idee e dell'operosa attività del Senatore Renzi e della conseguente esposizione mediatica dello stesso, la notizia sia un modo per riportarlo al centro di qualche filone di notizie? Aggiungendo poi, una bella smentita, o il semplice nulla di fatto, per mostrarlo nobilmente superiore ai bassi interessi terreni?

Ah saperlo?

SDM