POSTA - MA LE MASCHERINE CHIRURGICHE CON MARCHIO "CE" SONO OMOLOGATE PER FARE RAPINE O BISOGNA CONTINUARE AD USARE IL VECCHIO PASSAMONTAGNA? - OGGI FINALMENTE GLI AUTONOMI TROVERANNO SUL PROPRIO CONTO CORRENTE 600 EURO IN PIÙ, CHE POTRANNO RESTITUIRE AL PIÙ PRESTO CON LA PATRIMONIALINA - IL PEGGIO E’ PASSATO. NON LO DICE LA PROTEZIONE CIVILE MA IL RITORNO DEI MIGRANTI…

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

LILLI GRUBER CON LA MASCHERINA

Caro Dago, ma le mascherine chirurgiche con marchio "CE" sono omologate per fare rapine o bisogna continuare ad usare il vecchio passamontagna?

Elia Fumolo

Lettera 2

Caro Dago, Inps, oggi finalmente gli autonomi troveranno sul proprio conto corrente 600 euro in più, che potranno restituire al più presto con la patrimonialina.

Piero Nuzzo

Lettera 3

mercato wuhan 2

Caro Dago, il coronavirus partito da un mercatino di Wuhan in Cina, ha successivamente infettato e indebolito economicamente tutti i Paesi occidentali. L'unica nazione ad uscirne rafforzata è, guarda caso, la Cina la quale ora cerca di espandere la propria influenza politica ed economica verso quei Paesi indeboliti dal suo stesso virus. Come diceva Andreotti: a pensar male si fa peccato ma spesso ci si azzecca?

Paul

Lettera 4

Il figlio di Genovese: frazioni di secondo, km orari, metri, centimetri, telecamere, perizie, controperizie. Ma il figlio di Grillo?

Bismark

mercato wuhan 1

Lettera 5

Caro Dago, coronavirus, rinviato il Tour de France. Si correrà dal 29 agosto al 20 settembre. Ora il dilemma è: a porte chiuse - ogni corridore starà dentro all'ammiraglia - o con obbligo di mascherina? Nel secondo caso su Alpi e Pirenei, visto che i corridori vanno già normalmente in debito di ossigeno, si conterebbero più morti che nelle residenze per anziani.

Neal Caffrey

Lettera 6

Caro Dago, a causa del Covid-19, a New York i negozi del lusso - Louis Vuitton, Dior, Coach e pure Dolce & Gabbana - hanno murato le proprie attività. Ma che cacchio di preziosità pensano di vendere? Mascherine?

A.Sorri

roberto saviano sul red carpet a venezia 1

Lettera 7

Caro Dago, pandemia, il Fmi per il 2020 prevede un Pil per l'Italia del -9,1%. Insomma hombres, task force o no saremo un paese Colao a picco.

Gripp

Lettera 8

Ciao Dago, può anche non piacere roberto saviano, ma da anni chi se ne intende e non ha interessi privati sa che il "quasi-mercato", in sanità, non funziona e finisce per scaricare sul versante pubblico i costi e gli oneri sociali della salute pubblica, consentendo arricchimenti privati indebiti, anche se leciti. ora finalmente se ne potrà parlare. non è solo una questione di codice penale da saviano & travaglio. è una questione politica, e su questo sarebbe bastato mantenere le posizioni di una sinistra decente... rob

Lettera 9

Caro Dago, in questi giorni i cosiddetti filocinesi sono abbondantemente criticati, vedi Di Maio e anche il presidente dell'Oms a cui Trump ha negato i fibanziamenti. Come mai in Italia il professor Prodi che credo sia consulente del governo cinese viene osannato per ogni sentenza o illuminato parere?

Grazie

spiaggia pareti in plexiglass

Luciano Venturini Autieri

Lettera 10

Dagovski,

Il peggio e’ passato. (Non lo dice la protezione civile ma il ritorno dei migranti).

Aigor

Lettera 11

Al mare con scatole di alluminio e plexiglas. Come trombare con lo scafandro. Meglio niente.

Gaetano il Siciliano

Lettera 12

Caro Dago, l'aumento degli sbarchi in piena emergenza coronavirus ha spinto il Viminale a sollecitare le prefetture a emettere i bandi per individuare strutture, anche alberghiere, dove far trascorrere il periodo di quarantena ai migranti clandestini in arrivo. Gli italiani costretti a casa da mesi per non infettarsi tra loro e questi fanno entrare persone sconosciute dall'estero?

ipotesi di adattamento della spiaggia al coronavirus 4

Marella

Lettera 13

Trump ha sospeso i fondi alla O.M.S. e minaccia di creare una organizzazione alternativa. A capo, di sicuro, ci metterà il genero (siamo in democrazia, no? e scelgo chi cazzo mi pare). Così invece di essere la Cina ad insabbiare, sarà l'America.

Gaetano il Siciliano

Lettera 14

Caro Dago, la balneazione ai tempi del coronavirus. Si prevede il distanziamento di 3 metri da un ombrellone all’altro, e si stanno progettando dei distanziatori realizzati in plexiglass con profili in alluminio che formino delle specie di box quadrati dal lato di 4.5 metri. Quindi più che postazioni per bagnanti sembrerebbero essicatori per carne secca. Chi sarebbe così scemo da infilarsi in strutture del genere in pieno periodo estivo?

GHEBREYESUS XI JINPING

Berto

Lettera 15

Caro Dago, giustamente hai criticato le dichiarazioni del sociologo Giuseppe De Rita, 87 anni, per il quale evidentemente gli anziani, categoria alla quale appartiene anche lui, devono essere quasi abbandonati. Come esempio da imitare ha additato l'Olanda che si dimostra ancora una volta una nazione che disprezza la vita degli individui, vista la dichiarazione chiesta ai settantenni. Quanto all'Italia, se la teoria di De Rita, prendesse piede, mi pare che, a tutti i livelli istituzionali, non è che siamo in presenza di giovani aitanti. Anzi...Di conseguenza le dichiarazioni di De Rita sono da criticare a tutti i livelli. La salute degli individui va salvaguardata, a prescindere da qualsiasi età. Cordiali saluti. Giovanni Attinà

giuseppe de rita

Lettera 16

Caro Dago, se non ci faranno morire olandesi e tedeschi, lo farà Conte! Per nascondere la sua incapacità a prendere qualsiasi decisione sulla ripresa si circonda di centinaia di "esperti" che non sanno su cosa devono decidere, lui fa "il bello della diretta" con le sue conferenze stampa nelle quali annuncia....nulla! Intanto da ieri tantissime persone hanno ripreso l'attività, per sopravvivere al coronavirus ma soprattutto a ...Conte!

FB

Lettera 17

Caro Dago, quanti sono stati i morti totali in Italia nel 2019 quando il coronavirus ancora non c'era? 647mila, cioè 1.772 al giorno. Ecco, sarebbe interessante se accanto alla penosa contabilità quotidiana dei 5/600 morti per Covid-19 si dessero anche i numeri sui morti per altre malattie, incidenti e omicidi, così potremmo capire se quelli dovuti alla pandemia sono un dipiù o se sarebbero morti comunque per altre patologie e il virus ne ha solo accelerato la dipartita.

P.F.V.

trump xi jinping

Lettera 18

Caro Dago, Donald Trump sospende i finanziamenti all'Organizzazione Mondiale della Sanità che ha "fallito nell'ottenere tempestive informazioni sul coronavirus". "L'Oms - ha attaccato Donald - ha gestito male e insabbiato la diffusione del coronavirus. I loro errori sono costati vite umane". Finalmente qualcuno che randella questi arroganti incapaci la cui funzione, durante la pandemia, è stata quella di allinearsi costantemente alla Cina. Dagli Stati Uniti arrivavano 400-500 milioni di dollari l'anno, dai cinesi 40. Se il signor Ghebreyesus - direttore generale dell'Organizzazione - vuole continuare a fare la bella vita, si faccia finanziare direttamente dal suo amico Xi Jinping. Come si dice in questi casi, "la pacchia è finita".

A.Reale

Lettera 19

Dago Sommo, posso dire che taluni scienziati, senza dubbio onesti operatori del settore, che ogni giorno ci illuminano su passato, presente e futuro di covid 19, proprio su questo ultimo aspetto somigliano molto a Branko ed al silente divino Otelma ?

Onore a chi muore per curarci nelle condizioni sanitarie ben note dopo i risparmi imposti da chi sappiamo.

barack obama joe biden donald trump

Saluti - peprig

Lettera 20

Caro Dago, Usa 2020, scrive il Corriere: "Barack Obama esce allo scoperto con un video di 11 minuti. Annuncia l'endorsement , l'appoggio ufficiale a Joe Biden". Ma quale uscita allo scoperto. È una retromarcia oppirtunista, visto che il 24 dicembre dell'anno scorso si era espresso in favore di Elizabeth Warren.

Kevin DiMaggio

Lettera 21

NUOVE INDAGINI SU GEORGE PELL

caro Dago, leggo l'articolo di Alessia Grossi sul Fatto Quotidiano, che riportate oggi con l'incipit di "Pell di Pollo". Desidero farTi notare che questo articolo è un esempio di pessimo giornalismo poiché ignora ciò di cui tutti in questi giorni parlano in Australia, e cioè della fine di una caccia alle streghe perpetrata dai giornalisti del network ABC in combutta con la polizia di Victoria, che ne emergono con le ossa rotte ora che Pell è stato scagionato.

GEORGE PELL

Alessia Grossi rischia giornalisticamente "grosso" quando scrive che Pell è il simbolo della chiesa pedofila, poiché da uomo legalmente libero, è semmai il simbolo di una persecuzione giudiziaria che ha creato scandalo in Australia, invertendo per anni l'onere della prova e ignorando i fatti così come tutte le testimonianze favore del cardinale Pell (testimoni contro non ce ne sono mai stati). Inoltre la giornalista Grosso dimostra di non essere nemmeno informata dal momento che Andrew Bolt ha sempre fermamente negato la sua amicizia con Pell.

GEORGE PELL

Lui che si dichiara "non cristiano" ha solo voluto lottare per affermare la verità mettendoci la faccia. Il nuovo caso giudiziario che si profila, per chi si è documentato altro non è se non l'ennesima barzelletta dell'ultimo dei tentativi velleitari di usare un testimone che dirà che Pell gli ha toccato il culo, per poi cambiare versione come è accaduto nel processo che è appena terminato con un nulla di fatto e con una corte suprema che si è espressa con 7 voti contro 0 rispetto alle istanze della pubblica accusa: tanto per ribadire che Pell non se l'è cavata per un cavillo giudiziario come molti giornalisti da strapazzo come la Grossi vanno ancora dicendo in giro. Tanto dovuto in uno spirito di chiarezza che vada a difendere i principi di libertà di verità. Un caro saluto.

Francesco Caprioli

Gualtieri Conte

Lettera 22

Caro Dago, nonostante le funamboliche conferenze ed i finti litigi tra Giuseppi e il Ministro per il MES con delega all'economia italiana, il prossimo 5 Maggio verrà confermata la firma del trattato che, come già abbondantemente spiegato, è stato firmato ed approvato lo scorso luglio. Non ci sarà nessuna modifica e non c'è niente da discutere: la firma del trattato è il prezzo che il nostro premier ha dovuto pagare per rimanere sulla poltrona che ancora oggi occupa, con la benedizione del Presidente Mattarella, il quale oggi recita la parte dell'offeso pur conoscendo benissimo tutti i particolari del caso.

conte gualtieri

Il MES deve essere firmato, punto. Non lo chiede l'Europa, bensì la nostra finanza: le banche ed i "capitani coraggiosi" della penisola. I bilanci languono e, con la crisi attuale, non si intravvedono spiragli per una ripresa che si attende ormai da circa 9 anni, quando Nosferatu Monti intravedeva la luce in fondo al tunnel, dimenticandosi però di parlare della sua lunghezza...Sono le nostre banche a voler il MES, così come hanno voluto il bail-in chiedendone addirittura la retroattività, come dimostrano le carte.

La politica potrà giovarsi immediatamente della mancetta che l'Europa ci permette di utilizzare (nonostante siano tutti soldi nostri). A tempo debito, però, dovrà inventarsi un neologismo per la supposta che ci aspetta al varco. L'obiettivo, neanche troppo celato, è di mettere le mani su di una buona parte di quei 4 mila miliardi di risparmi degli italiani, i quali si fottono, così imparano a godersi di più la vita e a votare meglio.

johnkoenig

MERKEL RUTTE

Lettera 23

Ai 70enni, in olanda, danno un modulo per fargli rifiutare le cure. Ai 70enni, mica ai 90enni. Si portano avanti, nel paese dei Rutte. Hai finito di produrre, consumi poco e ci costi, se crepi meglio, mica vorrai vivere ancora. E ci guardano anche lì dall'alto in basso. Io ho perso i nonni 40 anni fa ma penso a loro tutti i giorni, e mi mancano. Quello paterno, orfano, tolse la divisa dell'orfanotrofio per vestire il grigioverde e a 18 anni si trovo' a Caporetto la notte dello sfondamento. Quando la guerrà finì, non aveva non dico una casa ma nemmeno un vestito borghese. Quello materno, messo comunale, insieme a un impiegato dell'anagrafe che rubava le tessere e a un fotografo, confezionavano carte d'identità false per far scappare i ricercati durante l'occupazione tedesca. Quando come oggi sono in difficoltà e in ansia penso a loro. E tiro dritto. Saluti BLUE NOTE