Riceviamo e pubblichiamo:

greta thunberg fulmina donald trump con lo sguardo 2

Lettera 1

Caro Dago, no alle trivellazioni. L'Italia blocca l'autorizzazione per estrarre il metano al largo della Puglia? Il giacimento sarà sfruttato dai greci che hanno concesso a Elpa, Edison e Total la possibilità di trivellare dall'altra parte, a pochi chilometri dal confine con le acque italiane. Quando uno nasce grillino non può che morire "gretino".

P.T.

Lettera 2

Caro Dago, ma perché invece di dirci quali saranno i livelli degli oceani nel 2100, non ci dicono quale sarà la temperatura per Natale 2019? Non verranno a raccontarci che non sanno quanta anidride carbonica produrremo nei prossimi tre mesi. E allora, inseriscano i dati nei loro modelli infallibili che hanno calcolato i livelli degli oceani per fine secolo e il gioco è fatto: sapremo finalmente quanti gradi ci saranno fra 90 giorni. Siamo in trepidante attesa.

Yu.Key

greta thunberg fulmina donald trump con lo sguardo 3

Lettera 3

L'occhiataccia di Greta a Trump all'ONU era così potente che ha fatto sciogliere il ghiacciaio sul Monte Bianco.

Gaetano Il Siciliano

Lettera 4

Caro Dago, la signora Santarsiero, falsa invalida e mamma della cantante Arisa,

non deve conoscere la hit “Sincerità”, cantata dalla figlia.

Saluti, Labond

Lettera 5

Caro Dago, Conte riassume su Facebook il lavoro svolto all'Onu: «Lotta ai cambiamenti climatici, un nuovo modello di sviluppo sostenibile, confronto con i giovani per indirizzare le scelte del domani. Le due giornate qui a New York per la 74esima sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sono state intense e importanti». Abbiamo capito: l'Onu è "bellissimo", come il 2019...

Sasha

giuseppe conte con hamburger a new york

Lettera 6

Caro Dago, questo è il più schizofrenico dei governi: da un lato vuole ulteriormente tassare i voli aerei per motivi ecologici; dall'altra sovvenziona Alitalia con milioni di euro.

[Il Gatto Giacomino]

Lettera 7

Caro Dago, Rosy Bindi riappare alla direzione Pd, mentre Beatrice Lorenzin e Laura Boldrini entrano nel partito. Chi è che vuole male ai Democratici?

Theo Van Buren

Lettera 8

Caro Dago, Angela Merkel è favorevole ai negoziati Usa-Iran, ma ritiene "irrealista" la condizione posta da Teheran della revoca delle sanzioni americane per avviare i colloqui. Finalmente la cancelliera ne ha detta una giusta. Prima Rouhani deve piegarsi e solo dopo si tolgono le sanzioni. Sono finiti i tempi di Obama, ora c'è Trump.

Lucio Breve

greta thunberg fulmina donald trump con lo sguardo

Lettera 9

Caro Dago, Conte: "Chiedo patto agli italiani contro l'evasione fiscale". Non trova il premier che in un paese normale, prima di avanzare simili pretese, il capo del governo dovrebbe quantomeno essere stato eletto dagli italiani?

Salvo Gori

Lettera 10

Caro Dago, Authority energia: da ottobre bollette luce +2,6%, gas +3,9%. Proprio un bel inizio per il Governo giallorosso. Anziché mettere le mani nelle tasche degli italiani, ci fanno metter i soldi direttamente nelle tasche delle aziende fornitrici di energia elettrica e gas.

Marella

giuseppe conte atreju 2019 1

Lettera 11

Caro Dago, riscaldamento globale. È allarme ghiacciolo: il Calippo si scioglie troppo presto.

Pikappa

Lettera 12

Caro Dago, certo che tutti i grandi uomini del passato, condottieri, conquistatori, patriarchi, faraoni e grandi uomini del presente (o presunti tali), non sono proprio nessuno in confronto a Greta; solo lei è riuscita a smuovere grandi masse di dimostranti a livello planetario.

Valter Coazze

Lettera 13

Caro Dago, fronda 5 Stelle, Di Maio: «Non si possono far passare quelle 70 firme per 70 firme contro di me. Ci sono persone amiche che mi hanno chiamato e mi hanno detto che è un grande malinteso: "Non è contro di te ma per rafforzare il gruppo parlamentare"». Massì, come quando gli elettori ti dimezzano i voti: è per rafforzare il partito.

laura boldrini

Claudio Coretti

Lettera 14

Certo che la Boldrini è fenomenale, caro Dagos! Sentito come giustifica la sua scelta di passare al Pd 'solo' adesso? Ha atteso la moltiplicazione e divisione di poltrene, pane e pesci perché non voleva si pensasse che lei, la Boldrini alto-istituzionale di profilo e fronte/retro, mirasse 'a qualche incarico.' Capito? Giunta d'un sol balzo per meriti inesitenti alla terza poltrona dello Stato, a tutti sarebbe venuto in mente un pensiero così gentile: il Pd e il popolo italiano la ringraziamo per avergli risparmiato la pulsione istintiva a dirle 'si accomodi'. Tanta generosità il Pd saprà come premiarla.

Raider

Lettera 15

Caro Dago, ma è peggio vedere bambini che cuciono vestiti per i grandi marchi della moda o Greta Thunberg che cuce frasi sconnesse per la platea dell'Onu? In entrambi i casi c'è grande tristezza per come vengono sfruttati i minori.

greta thunberg 3

Rob Perini

Lettera 16

Caro Dago, The ReStart Project: se ogni smartphone buttato fosse utilizzato per un anno in più, il risparmio di anidride carbonica compenserebbe le emissioni di uno Stato come l'Irlanda per 12 mesi. E questa è interessante. Ma chi lo dice ai laboratori di Samsung, Apple e Huawei? Vabbè, poi magari li invitano all'Onu a sfamarsi coi discorsi di Greta Thunberg.

Mario Canale

Lettera 17

ANTONIO GUTERRES GRETA THUNBERG

Dago censore, forse saremo davvero i primi al mondo nella rivoluzione "green", come sostiene Conte, al quale però occorre far notare come l'elenco degli Stati affatto disposti a seguirlo su questa strada dissestata sia piuttosto vasto. Stati Uniti, Cina, Russia, India, Giappone, Australia, Brasile, Canada, Sudafrica etc. sono praticamente l'intera economia mondiale, vorrà dire che saremo a capo del gruppo di coda.

Gianluca