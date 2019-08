POSTA! - MA SE, COME È PARSO CAPIRE DURANTE LE COMUNICAZIONI DI IERI AL SENATO, A CONTE SALVINI STAVA TANTO SUGLI ZEBEDEI, PERCHÉ NON HA PRESO LE SUE COSE ED È ANDATO A CASA? NON AVREBBE TRADITO ALCUN MANDATO VISTO CHE NON È STATO NEMMENO ELETTO…

Lettera 1

Caro Dago, la direttrice d'orchestra Beatrice Venezi si lamenta per essere stata criticata perché sul podio preferisce indossare eleganti abiti da sera ai pantaloni. Ma l'avranno criticata perché così facendo crea un elemento di distrazione da ciò che viene eseguito. Potrebbe dirigere anche in bikini, ma poi tutti si concentrerebbero sul suo lato B anziché sulla musica.

Tommy Prim

Lettera 2

Caro Dago, Renzi: "Se c'è una persona che in questo eventuale governo giallorosso non deve entrare, sono io. Ho lanciato l'idea, ma non c'è l'ambizione di farne parte". Così se arriva a fine legislatura è merito suo; se cade, invece, lui non c'entra.

Diego Santini

Lettera 3

Caro Dago, crisi, Salvini: "Alle consultazioni al Quirinale ci va la Lega da sola e non con il centrodestra". Punta a fare risultato come dopo le Europee?

Mich

Lettera 4

Come al solito, due pesi e due misure. A Lega e 5S Mattarella concesse quasi 3 mesi per fare il governo. Al PD manco 3 giorni. Che, sotto sotto Mattarella tifa Lega?

Gaetano Il Siciliano

Lettera 5

Caro Dago, ha fatto bene Erdogan a dichiarare concluso l'accordo con l'Ue che lo impegnava a fermare i flussi migratori. Così lui ha intascato 20 miliardi di euro e noi europei appariamo per quel che siamo: dei perfetti idioti.

Lino V.

Lettera 6

Caro Dago, i 5 Stelle: "Il Movimento è unito e compatto intorno al capo politico Luigi Di Maio". E fanno bene. Dopo che tre quarti degli elettori li hanno mollati - un sondaggio li colloca addirittura tra il 7 e l''8 per cento - almeno restino uniti tra loro. Così potranno farsi una foto ricordo prima delle elezioni.

Theo

Lettera 7

Caro Dago, Conte: "Salvini irresponsabile per interessi personali". Che faccia tosta. Proprio lui che, non eletto da nessuno, è stato messo lì dalla Casaleggio Associati.

Martino Capicchioni

Lettera 8

Caro Dago, ma se, come è parso capire durante le comunicazioni di ieri al Senato, al premier Conte Salvini stava tanto sugli zebedei, perché non ha preso su le sue cose ed è andato a casa? Non avrebbe tradito alcun mandato visto che, come si usa in Italia da qualche anno a questa parte per chi guida il governo, non è stato nemmeno eletto.

Max A.

Lettera 9

Mamma mia, che tragedia! Proprio ora che l’Italia ha bisogno di programmare una Politica Economica che ci risollevi, perdiamo il contributo di menti come Durigon, o Bergonzoni, o ancora Bagnai! Una catastrofe.

Siamo sfortunati.

Giuseppe Tubi

Lettera 10

Caro Dago, Ocse: "Cresce il reddito delle famiglie, ma l'Italia è sotto la media europea". E meno male che Di Maio ha annunciato di aver abolito la povertà!

A.B.

Lettera 11

Caro Dago, gli scafisti li fanno partire e organizzano il naufragio. Le Ong li ripescano e poi i magistrati italiani, col sequestro temporaneo della nave finalizzato all'accoglienza, li fanno forzatamente sbarcare. Finché ci saranno questi interessi economico-politici convergenti, impossibile fermare l'arrivo dei clandestini.

Gaetano Lulli

Lettera 12

Caro Dago, Trump s'è offeso perché i danesi hanno detto no alla vendita della Groenlandia agli Stati Uniti. Forse hanno rifiutato perché si aspettavano un'offerta per il pacchetto intero: Danimarca + Groenlandia.

Sonny Carboni

Lettera 13

Caro Dago, un tribunale australiano ha confermato la condanna contro il cardinale George Pell, dichiarato colpevole di abusi sessuali su minori. Purtroppo Jeffrey Epstein si è già suicidato, altrimenti avrebbe potuto suggerirgli il da farsi.

Raphael Colonna

Lettera 14

Caro Dago, il ministro degli Interni francese, Christophe Castaner, ha detto che la Francia è pronta ad accogliere alcuni migranti della nave umanitaria Ocean Viking. Ma è da quando governava Renzi che i francesi sono pronti ad accogliere i clandestini. Solo che poi non danno mai il "via".

Bobby Canz

Lettera 15

Dago darling, una sta lontana dai media per qualche giorno e, tornandoci, che si ritrova: il solito teatrino delle marionette e dei puppi (nel senso in uso nella Sicilia orientale). Da poco, per giunta, ci sono anche gli asini che volano, vale a dire quelli che si "elevano". Silenzio su chi fa muovere e parlare marionette e puppi. E poi si lamentano se gli utenti finali disertano le edicole e sopportano a malapena quello che passa il convento delle news diffuse dal MinCulPop a reti quasi unificate. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 16

Onorevolissimo Dago, sei sicuramente letto da tanti, anche sul Colle quirinalizio e chissà se prenderanno in considerazione questa proposta. Dopo le audizioni rito per la soluzione della crisi politica dovrebbero essere auditi Vespa, Saviano, Travaglio, Gruber, Fusaro, Floris e sicuramente madama Lilli. Forse Parenzo se riesce a trovare la strada, no Formigli perché non indossa giacca.

Saluti - peprig

Lettera 17

Caro Dago, Muhammad Bin Abdul Karim Al-Issa, segretario generale della Lega musulmana mondiale: "L'Europa deve aiutare l'Italia, distribuendo i migranti in tutti i Paesi e l'Italia dovrebbe ricevere fondi consistenti dall'Ue per il suo lavoro di accoglienza dal Mediterraneo". È proprio quel che non deve accadere. I clandestini vanno redistribuiti nei Paesi da cui sono arrivati. O questo furbetto dal nome corto pensa che l'invasione dell'islam in Europa continuerà impunemente all'infinito e pure con la nostra complicità?

Ice Nine 1999

Lettera 18

Dagosapiens, tu credi che l’anno bellissimo di Conte finisca qui? Credi che l’ex-Presidente del Governo più squinternato che l’Italia abbia mai avuto non sapesse qual era il suo tornaconto nell’accettare di fare il “Presidente per caso” con quei due? In merito alla fine del suo mandato in un’intervista aveva dichiarato: “Un minuto dopo tornerò ad insegnare”: credi davvero che lo farà? O che invece dopo aver fatto “l’avvocato del popolo” sfrutterà fama e conoscenze fatte in Europa per fare l’avvocato di ben altri clienti, o chissà cos’altro in politica? Con i suoi due vice ha accettato spesso di fare il burattino invece che il burattinaio ma sapeva bene cosa avrebbe avuto poi in cambio. Il nostro Giuseppe non è scemo e grazie all’aiuto di San Di Maio, San Salvini e San Padre Pio adesso…

Vittorio Conteallaresadeiconti ExInFeltrito