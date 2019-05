POSTA! - DI MAIO DICE CHE NON VOTERÀ MAI UNA LEGGE DI BILANCIO CHE VA AD AUMENTARE IL DEBITO. L'HA FATTO GIÀ L'ANNO SCORSO E INFATTI ORA NON SI SA DOVE ANDARE A PRENDERE I SOLDI - ADESSO TUTTI CONTRO SALVINI. SI INIZIA A SOSPETTARE CHE PORTI SFIGA IL NOME MATTEO

Lettera 1

Caro Dago, nei primi 10 mesi di governo il vicepremier Salvini ha utilizzato i voli di Stato 22 volte, la ministra Trenta 66. Su chi hanno aperto un fascicolo i magistrati?

tria di maio salvini conte

E.Moro

Lettera 2

Caro Dago, adesso tutti contro Salvini. Si inizia a sospettare che porti sfiga il nome Matteo.

BarbaPeru

Lettera 3

Caro Dago, Di Maio dice che non voterà mai una legge di Bilancio che va ad aumentare il debito. L'ha fatto già l'anno scorso e infatti ora non si sa dove andare a prendere i soldi.

Lidiano Pretto

Lettera 4

salvini di maio

Caro Dago, a 102 anni è morto l'architetto Ieoh Ming Pei. Chissà se lo seppelliranno sotto a quella schifezza di Piramide che ha depositato davanti al Louvre, così almeno servirebbe a qualcosa.

Alan Gigante

Lettera 5

I "Grillini" rifiutarono l'ingresso al Governo di Forza Italia perché, oltre al resto, vantava una storia imbottita anche di condannati e indagati ed ora si ritrovano ad aver a che fare con quelli della Lega.. più jellati di così !!!!!

Santilli Edoardo

Lettera 6

bill de blasio 4

Caro Dago, il sindaco Democratico di New York Bill De Blasio scende in campo per la corsa alla Casa Bianca. Tra le cose positive che è convinto di aver fatto cita i "provvedimenti contro i cambiamenti climatici". Di quanto è diminuita la temperatura a New York???

Mauro Soffianopulo

Lettera 7

Caro Dago, il nuovo piano di Trump sui migranti è un sistema basato su merito, competenze e conoscenza dell'inglese. È il metodo usato da tutte le aziende per assumere. Visto che sono in milioni a bussare alle nostre porte, facciamo una selezione e scegliamo i migliori. Sempre che non si voglia trasformare l'Occidente in un ricovero permanente per disperati che trascinerebbe giù tutti, non dando la possibilità a chi è più "fortunato" di aiutare chi sta peggio. Sostenere che si possono salvare tutti è un imbroglio bello e buono.

Flavio

Lettera 8

Caro Dago, Di Maio: "La Lega mandi via il sindaco di Legnano". Lo hanno arrestato e sta in carcere. Dove dovrebbero mandarlo? Lui invece, se vuole, può far dimettere le indagate Raggi e Appendino che da sindache indagate stanno continuando a fare i loro affari. Coraggio Giggino, dimostra coerenza! Axel

APPENDINO RAGGI

Lettera 9

Caro Dago, dopo i fatti di Torre Maura e Casal Bruciato (casa "regalate" ai rom), militanti di CasaPound e Forza Nuova indagati per una sfilza di reati. Persino per rapina, in relazione al pane buttato per terra e calpestato perché non venisse dato ai nuovi assegnatari. Quando invece viene arrestato un migrante per spaccio di droga poi lo si rilascia con la motivazione che non aveva alcun'altra attività da fare per vivere. E questo sarebbe uno Stato di diritto? Più che altro è uno Stato che rovescia chi non segue la sua ideologia bacata.

Piero Nuzzo

Lettera 10

Caro Dago, Grillo manderebbe Salvini a calci a fare il suo lavoro al Viminale. Potrebbe essere una specie di complimento, perché Di Maio anche se lo pigli a calci comunque il suo lavoro non lo sa fare.

Mario Canale

Lettera 11

chelsea manning

Caro Dago, la protesta degli striscioni contro Salvini è una scemenza che poteva venire in mente solo ad una sinistra alla disperazione. Lenzuola, pennarelli e balconi ce li ha anche chi vota per la Lega. Vogliono fare la conta degli striscioni invece di quella nelle urne? Il prossimo passo quale sarà? Andare ad aspettare il leader del Carroccio sotto casa?

Anche lì attenzione, perché tutti hanno un posto dove abitano. Tentare di imitare i Democratici americani che da quando c'è Trump hanno sbroccato non è una buona strada. Prima lo capiscono a sinistra meglio è per loro. Essere "democratici" nel senso del significato della parola significa anche saper perdere.

Stef

Lettera 12

chelsea manning

Caro Dago, l'ex analista militare Chelsea Manning torna in carcere per essersi rifiutata di testimoniare nuovamente davanti a un gran giurì in un'indagine su Julian Assange. Dovrà restarci "finché cambierà idea o per tutto il mandato della giuria che scade tra 10 mesi". Ma come, è stata abolita la tortura ma per i procuratori, come mezzo di dissuasione, è ammesso il sequestro di persona e il ricatto?

Frankie Catrame

Lettera 13

Caro Dago, i grillini si dicono non disponibili a votare una legge di Bilancio con più debito. In linea di principio sarebbe giusto, ma poi finirà come l'anno scorso. Qualche numero truccato qua e là, previsioni ottimistiche e vai col rosso!

Lauro Cornacchia

Lettera 14

virginia raggi luigi di maio

Caro Dago, è polemica per la sospensione di un'insegnante a Palermo per aver consentito ai propri studenti di accostare in un compito le leggi razziali all'attuale decreto sicurezza. Non si preoccupi la prof. Per le Europee non si fa a tempo, ma al prossimo giro elettorale avrà certamente il suo seggio col Pd o sinistroidi collegati.

Nereo Villa

Lettera 15

Caro Dago, M5S: "Non pensiamo che la Lega sia fatta tutta di corrotti ma che si tiene i corrotti purtroppo sì". Allora riassumendo. Quando un magistrato indaga un leghista per corruzione, questi è colpevole senza bisogno del processo. Quando invece ad essere indagate sono la Raggi o la Appendino, sono innocenti finché non c'è una sentenza. È una bella favola, ma vedremo alle Europee del 26 maggio quanti elettori grillini ci credono ancora.

Lucio Breve