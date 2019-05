POSTA! - LA MARINI SI RI-DIMETTE, ORMAI È: GAME OF POL-THRONES - A PARIGI, UN UOMO SI È ARRAMPICATO SULLA TOUR EIFFEL CON L'INTENTO DI SUICIDARSI. AFFERRATO DAI SOCCORRITORI DOPO ORE. SE AVESSE VOLUTO AMMAZZARSI SAREBBE SALITO IN MANIERA TRANQUILLA ED ANONIMA E SI BUTTAVA. ALTRO CHE SUICIDIO, VOLEVA SOLO ATTIRARE L'ATTENZIONE…

Riceviamo e pubblichiamo:

giorgia meloni

Lettera 1

Caro Dago, quando si dice la coerenza. La Meloni: "Non ho detto che non voglio Forza Italia, ma sicuramente ci sono cose su cui non siamo d’accordo". E invece è d'accordo con la Lega che governa coi grillini?

A.Sorri

Lettera 2

Caro Dago, dopo che Donald Trump ha inserito Huawei nella blacklist per sospetto spionaggio, Google si accoda al presidente è annuncia la cessazione di ogni collaborazione col gigante cinese. Ah, ci fosse stato ancora Barack Obama i cinesi avrebbero potuto continuare a spiare in santa pace e tutti sarebbero vissuti(?) felici e contenti.

Piero Nuzzo

Lettera 3

Caro Dago, Giorgetti in un'intervista: "il premier non è più garante". La replica di Conte: "Me lo deve dire in consiglio dei ministri". Che buffonata. Quanto impiegherà il capo del Governo a capire che i formalismi sono l'ultimo dei suoi problemi?

Ugo Pinzani

salvini migranti sea watch

Lettera 4

Caro Dago, Sea Watch, Anm: "Le dichiarazioni del ministro dell'Interno delegittimano la magistratura". Gne, gne, gne... La solita lagna. Salvini è riuscito a sostituire Berlusconi nei cuori dei magistrati: sezione "odio".

Max

Lettera 5

Caro Dago, Tria: "Il bonus di 80 euro voluto da Renzi sparirà, è stato un provvedimento sbagliato". Invece il reddito di cittadinanza è giusto? Io non prendo né l'uno né l'altro, ma sembra la storia del bue che dice cornuto all'asino.

Mark Kogan

Lettera 6

marco travaglio

Caro Dago, una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 è stata registrata alle 10:13 con epicentro a quattro chilometri da Barletta. Sembra nessun danno a persone o cose. Ci manca solo un altro terremoto, così poi i politici hanno un nuovo palcoscenico su cui sfilare.

Gaetano Lulli

Lettera 7

Caro Dago, Lega. Secondo il Fatto Quotidiano di Marco Travaglio "I sondaggi che circolano in queste ore sono meno positivi di quanto non fossero fino a poche settimane fa. Tanto che la distanza tra Lega e M5S si sarebbe ridotta". Travaglio chi? Quello della intercettazione sulla Merkel "culona inchiavabile"?

Neal Caffrey

Lettera 8

uomo scala la torre eiffel 3

Caro Dago, Parigi, un uomo si è arrampicato sulla Tour Eiffel con l'intento di suicidarsi. Afferrato dai soccorritori dopo ore. Se avesse voluto ammazzarsi sarebbe salito in maniera tranquilla ed anonima e si buttava. Altro che suicidio, voleva solo attirare l'attenzione.

U.Novecento

Lettera 9

Caro Dago, dopo la consueta giornata di litigi, il Consiglio dei Ministri su Decreto Sicurezza bis e aiuti alle famiglie si è concluso dopo mezzanotte con un nulla di fatto. Come avranno riempito il tempo? Gestendo ognuno la propria pagina Facebook?

Berto

Lettera 10

Caro Dago, almeno nove persone sono morte mentre molte altre sono disperse dopo che una barca si è ribaltata in Uganda. Ma porca miseria, con tutti gli incidenti con morti che ci saranno stati ieri in Italia, dobbiamo occuparci dell'Uganda? Ma chissenefrega!

uomo scala la torre eiffel 2

Bibi

Lettera 11

Caro DAGO, un po' alla volta, una cosetta qui e una là, le avanzatissime indiscutibili democrazie occidentali copiano per tanti aspetti zio Adolfo: aborto a go-go, pillola del giorno dopo, eutanasia da estendere quanto si puo' e oltre, ingegneria genetica, e poi liste dei libri da bruciare, avversari ideologici (IDEOLOGICI) cui chiudere la bocca senno' magari la gente gli dà ragione. Uno schifo e una preoccupazione per i viventi, ma zio Adolfo finalmente dall'aldilà si compiace di avere tanti inconsapevoli (?) adepti. Saluti BLUE NOTE

Lettera 12

Caro Dago, il premier Conte risponde a Giorgetti: "Gravissimo mettere in discussione la mia imparzialità". Conseguenze? Nessuna, of course. Prima le poltrone!

Ice Nine 1999

Lettera 13

Caro Dago, sembra surreale che si stia ancora valutando se riconoscere o meno la legittima difesa alla ragazza 19enne che a Monterotondo ha ucciso il padre alcolizzato e cocainomane che picchiava lei, la madre e la nonna. A parti invertite, quando una donna denuncia le violenze del marito o del fidanzato, non risulta che ci sia tanto scrupolo nel fare qualche cosa a protezione della vittima. Viviamo in un mondo alla rovescia che protegge i carnefici e snobba le vittime?

hassan rohani 2

Leo Eredi

Lettera 14

Caro Dago, dire che questo Governo "naviga a vista" è una visione ottimistica. Ormai naviga a tentoni.

Giuly

Lettera 15

Caro Dago, la giornalista in studio annuncia che l'iran "Ha quadruplicato la sua capacità di arricchimento dell'uranio". Cornetto e cappuccino mi vanno di traverso. Poi arriva il servizio e spiegano che "La Repubblica islamica ha potenziato del 25% le sue capacità di arricchimento dell'uranio". Non è che a Rai News 24 hanno qualche problemino con la matematica?

Sonny Carboni

Lettera 16

Bravo Grasso! Finalmente qualcuno che dice cose sensate. La colpa è di quelle trasmissioni che parlano ogni giorno di questo ciarpame da due soldi. Ma chissenefrega di Pamela P.e delle cavolate che dice. Bisogna chiudere questi programmi di dubbia moralità.

ValterBomba

Lettera 17

sbanken 2

Caro Dago, in merito all'hackeraggio da parte di un tredicenne norvegese contro la banca SBANKEN, c'è da chiedersi come abbiano fatto decine di migliaia di cittadini della città di Bergen a fidarsi a mettere i loro danari in un istituto bancario che un nome così strano:SBANKEN. Nomen omen: sono stati letteralmente sbancati.

FP

Lettera 18

A Bologna nel corso della manifestazione contro il comizio di Forza Nuova, una donna grida ai poliziotti, che menano: "I fascisti hanno ucciso i miei nonni, voi da che parte state?". I poliziotti le rispondono subito: la scaraventano a terra.

Questo succede a fare domande retoriche.

Gaetano Il Siciliano

Lettera 19

Caro Dago, sono finiti i tempi in cui Google, Facebook e i vari radical chiccosi ultra miliardari manifestavano il proprio imbarazzo verso Trump con ogni tipo di insulto.

GOOGLE ANDROID VS HUAWEI

Adesso, appena Donald schiocca le dita, per proteggere il proprio orticello, i predicatori da salotto farebbero qualsiasi cosa, come è successo prima ad Apple, costretta a riportare negli Usa la fabbricazione dei dispositivi che costituiscono ormai il business prevalente della Mela, a livello hardware, ed ora ai fighetti di Google, costretti ad abbandonare la pur sempre golosa nave di Huawei...

In meno di due anni Trump ha dimostrato la vera natura dei personaggi ritenuti come i maggiori innovatori: dei topi di fogna.

Johnkoenig

Lettera 20

Caro Dago, la Marini si ri-dimette, ormai è: Game of pol-thrones...

Gianluca Lemme

Lettera 21

barbara durso durso

Ma dai Dago, così fai torto all'intelligenza dei tuoi lettori, insisti da un mese e forse più con questa pagliacciata del matrimonio farsa della povera Pamela Prati, che evidentemente si trova in una fase di debolezza psicologica della sua vita e si è fatta raggirare da personaggi senza scrupoli. Pazienza la D'Urso, che di queste cose vive e ingrassa i suoi ignobili programmi per dementi, ma tu dovresti volare più alto. Cosa vuoi che interessi ai tuoi lettori, abituati a scoop di politica e ad interventi spesso intelligenti e fuori dal coro, di questa storia assurda e ridicola.

E invece continui, perseveri, ci fai i titoli di apertura della pagina... Ancora con Mark Caltagirone... ma dai...Ti avevo già mandato due righe in questo senso all'inizio di questa storia, ma non le hai pubblicate. Forse non pubblicherai neppure queste, o forse si, vedremo. Comunque con storie come questa squalifichi la pagina, così come quando insisti troppo con esibizioni gratuite di storiacce di sesso esagerate e inverosimili. Io non sono certamente un moralista, anzi, ma qui devo dare un pò di ragione al tuo lettore Luciano, che, a dispetto di quanto ritieni forse tu e tanti che giudicano, è persona di buona intelligenza, che sa ragionare e scrivere.

Ezzelino da Monselice

Lettera 22

pamela prati eliana michelazzo

Caro Dago, le vicende di Pamela Prati, delle sue due agenti, della D'Urso e poi di seguito Arcuri, Varone, etc, dimostrano come, nel mondo attuale, anche i finti fidanzati e mariti risultano solo virtuali, coinvolgendo il mondo dell'informazione, sempre più in decadenza.

Nell'Italia della prima Repubblica queste vicende non avrebbero trovato alcun spazio, semmai una "breve" ironica, magari in corsivo.

Intanto sorge una domanda: ma queste donne trascorrono il loro tempo solo con l'immaginazione di un fidanzato o di un marito ?I giornalisti d'assalto delle riviste di gossip dovrebbero procedere con interviste alle interessate. Intanto cadono le braccia nel constatare, soprattutto nei siti web, come i giornali seri abbiano dedicato ampi spazi a questo tipo di notizie. A scanso di equivoci, debbo evidenziare che leggo Dagospia non certo per il gossip. Cordiali saluti.

Giovanni Attinà