Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, indignazione generale perché Salvini in un suo comizio ha “osato” baciare il Santo Rosario. Va bene. Una sola domanda: dove erano tutti quelli che si sono indignati per l’uso strumentale di simboli religiosi quando Jorge Mario Bergoglio, senza battere ciglio, accettava da Evo Morales - Presidente della Bolivia - un crocifisso su falce e martello!?!?

Gianpaolo Martini

Lettera 2

Come mai La Repubblica silenzia la vicenda del rogo di Mirandola a 4 giorni dal voto? Teme un effetto Macerata come nelle politiche 2018 per Osheghele? Ah saperlo

M.

Lettera 3

Caro Dago, un marocchino clandestino munito di decreto di espulsione e con svariati precedenti di polizia ha incendiato ieri notte il comando della Municipale di Mirandola (Mo), provocando la morte di un paio di persone e il ferimento di numerose altre. La notizia, non si sa perchè (si sa, si sa...), è misteriosamente sparita da tg e quotidiani, troppo impegnati a parlare di Cucchi e Regeni.

Saluti da Gianluca

Lettera 4

Caro Dago, la corte d'Appello di Milano ha confermato la pena definitiva all'ergastolo per Cesare Battisti. La difesa annuncia il ricorso in Cassazione. Per un terrorista che dopo aver ucciso 4 persone ha passato 37 anni da latitante, l'unico ricorso possibile dovrebbe essere quello alla cassa da morto.

R.R.

Lettera 5

Caro Dago, il procuratore generale di Palermo Roberto Scarpinato: "Sulle stragi di Capaci e via D'Amelio la verità ufficiale non regge". O sa qualcosa che gli altri non sanno o vuole delegittimare i colleghi. In tutti e tre i casi non è un bel vedere. Se non si hanno prove meglio tacere che fare ideologia.

Frankie

Lettera 6

Caro Dago, la Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la pena definitiva dell'ergastolo per Cesare Battisti, il terrorista dei Pac condannato per quattro omicidi commessi alla fine degli anni '70. Peccato che non possa condividere la cella con l'«amico» Lula. Magari potranno scriversi...

P.F.V.

Lettera 7

Caro Dago, con tutti i soldi che aveva si pensava che Niki Lauda riuscisse a pagarsi delle cure per campare più a lungo. Ma a volte, come dimostra il caso di Michael Schumacher, nemmeno il denaro riesce a fare miracoli.

A.B.

Lettera 8

Caro Dago Di Maio rivendica: "9 Leggi su 10 sono del M5S". Ah, ecco perché l'economia sta crollando.

Sasha

Lettera 9

Caro Dago, la fama di un candidato alle primarie del partito Democratico per le Presidenziali 2020 ha già superato gli oceani. Per la Corea del Nord Joe Biden ha "un basso quoziente intellettivo". Ma se l'ex vice di Obama ritiene Kim Jong-un tanto pericoloso, perché quando stava alla Casa Bianca con Barack non ha fatto nulla?

Jonas Pardi

Lettera 10

Caro Dago, marocchino, pregiudicato ed espulso, ruba dai Vigili Urbani e incendia un po' di carte, provocando un paio di morti nel palazzo. Bisogna capirlo, non è abituato alle temperature del maggio frizzante e doveva scaldarsi.

BarbaPeru

Lettera 11

Caro Dago, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo dopo la denuncia di Acea per il riallaccio della corrente elettrica allo stabile occupato vicino alla basilica di San Giovanni in Laterano. E il cardinale Krajewski adesso potrebbe essere iscritto nel registro degli indagati. Era ora. La ragazza che ha ucciso il padre per legittima difesa, subito agli arresti domiciliari, mentre l'elemosiniere del Papa, reo confesso di aver riallacciato abusivamente l'energia elettrica, non è ancora nemmeno indagato?

Alan Gigante

Lettera 12

Caro Dago,

Berlusconi + Bersani più di 160 anni abbinati insieme, sognano un Salvini ridimensionato a casa con il centrodestra e un PD dialogante con il M5S. Questa è la riprova che i neuroni si rigenerano sforzando la fantasia. Buon riposo a tutti-.

Saluti . Peprig

Lettera 13

Caro Dago, Di Maio: "La Lega chiede voti per le Europee o per aprire una crisi di governo?". Per la crisi i voti non si chiedono. Si tolgono al Governo in carica che così decade. E meno male che Giggino pretende d'insegnare la Costituzione agli altri!

Lucio Breve

Lettera 14

Caro Dago, il premier Conte: "Non mi sento affatto sfiduciato dalla Lega". Si sentirà almeno sfiduciato per come sta andando l'economia?

Rob Perini

Lettera 15

Caro Dago, Di Maio: "Credo che parte della Lega abbia nostalgia dei governi con Berlusconi. Noi puntiamo al rilancio del ceto medio". E in questa seconda parte deve esserci un lapsus linguae. Per come stanno andando le cose forse intendeva dire "del dito medio".

Tas

Lettera 16

Caro Dago Zingaretti: "Un Paese può essere governato bene o male, ma non può non essere governato". Quindi per il segretario Pd, adesso saremmo non saremmo governati? Qualcuno gli prepari un triplo caffè. Renzi, Gentiloni e Martina al confronto sono dei geni.

G.S.

Lettera 17

Caro Dago, Ocse, nel 2019 la crescita dell'Italia sarà pari a zero. L'aveva detto il premier Conte, "Sarà un anno bellissimo". E per gli standard suoi e di Di Maio - che allo stato attuale prevedeva un boom economico - un Pil a livello "zero" dev'essere già una vittoria.

Kyle Butler

Lettera 18

Caro Dago, la Cassazione conferma la condanna a Mario Borghezio per gli Insulti razziali a Cecile Kyenge. Ora si attende che vengano depositate le motivazioni. E quali saranno? Forse che gli esponenti del Pd non possono essere insultati? Berlusconi ha ricevuto milioni di insulti di tutti i tipi eppure nessuno è mai stato condannato.

Bug

Lettera 19

caro DAGO, ieri sera nel servizio dedicato alla morte di Niki Lauda, il tg5 ha trasmesso un messaggio di cordoglio di Luca Cordero di Montezemolo. Per raccontare il suo ricordo del pilota austriaco, con cui aveva lavorato ai tempi in cui entrambi erano in Ferrari, il Presidente e socio fondatore di NTV ha avuto la premura di farsi inquadrare davanti ad una fila di biglietterie automatiche dei treni 'Italo' (quelli di NTV) recanti tutta una serie di promozioni.

Si vede che quando la troupe di Mediaset ha intercettato il milionario LCdM, questi per caso passava proprio per una stazione ferroviaria, altrimenti sembrerebbe una squallida speculazione usare la morte di un amico, icona famosissima della Formula1, per fare pubblicità occulta all'azienda privata di treni che uno ha lanciato senza gara pubblica d'appalto e che poi ha venduto con un guadagno personale di 270milioni, di cui tra l'altro è ancora azionista e presidente.

COFSKY

Lettera 20

Preclaro, parliamoci chiaro: alla stragrande maggioranza degli italiani (di cui mi onoro far parte) non importa alcunchè di “Radio Radicale”. È una radio di partito, si finanzi con i contributi dei suoi sostenitori. Capisco che la casta si agiti a difesa di un organo di casta, ma se non ha soldi, chiuda, come se fosse una impresa editoriale di un qualsiasi illuminato editore, esempio la dr.ssa Santanchè. Chiuse persino “L’occhio”.

I digiunatori di professione dedichino la loro dieta a qualcun altro.

Giuseppe Tubi