Caro Dago, Mes, Luigi Di Maio: "Finché non avremo un quadro chiaro della situazione non si firma e non si approva niente". Allora siamo a posto. Con lui che aveva difficoltà a capire la mail in cui Paola Taverna lo informava che l'assessore grillino all'ambiente di Roma - Paola Muraro - era indagata, prima che arrivi ad avere un quadro chiaro sul Mes, dovrà passare qualche decennio.

Furio Panetta

Caro Dago, Greta Thunberg è la "Persona dell'anno" di Time. La sedicenne svedese ha battuto il presidente Donald Trump. Beh ma non è difficile. Anche Hillary Clinton lo batteva in tutti i sondaggi...

Pikappa

Caro Dago, Alba Parietti spara a palle incatenate contro Giampiero Mughini, colpevole di aver detto che non la considera una grande pensatrice. Poi annuncia che scenderebbe in piazza con le "sardine". Perfetto, ecco un'altra che non odia nessuno.

Lino

Caro Dago, Marta Cartabia eletta presidente della Consulta: "Spero che sesso ed età non contino più". L'età no, ma il sesso evidentemente sì. Lei è la prima "quota rosa" a raggiungere il vertice.

Sasha

Caro Dago, Greta Thunberg: "Per i leader dei Paesi ricchi non c'è panico, non c'è un senso di emergenza nell'affrontare il problema del cambiamento climatico". Ah, ecco per che cosa è stata ingaggiata dagli imprenditori della Green economy. Per diffondere paura.

Claudio Coretti

Caro Dago, primo presidente donna alla Corte Costituzionale, Marta Cartabia, 56 anni. Speriamo che il cognome non corrisponda a un accenno di programma: cartabia-nca a tutti i ricorsi che verranno presentati?

L.C.

Caro Dago, alla fine anche i 5 Stelle hanno dato il via libera al Mes. Non poteva essere diversamente con dei calabraghe professionisti come i grillini. Ormai dovrebbero adottare i pantaloni col velcro sui lati in uso negli spettacoli di spogliarello. Così al momento del bisogno la manovra gli riuscirebbe più agevole.

E.Moro

Caro Dago, comunemente Alba Parietti ragiona in maniera autonoma, criticando se necessario anche la sua parte politica, la sinistra. Quando invece comincia a parlare di suo padre e dei partigiani... beh, sembra quasi perdere la testa recitando ossessivamente sempre la solita filastrocca.

Flavio

caro Dago,

Donna, giovane, praticamente senza padre. Praticamente la Borgonzoni. Se questa proporrà una squadra a trazione femminile, per Bonaccini non c'è futuro. La sinistra voterà Borgonzoni in massa, in nome della civiltà!

ilm'ot

Caro Dago, a Milano 600 sindaci sfilano contro l'odio e in solidarietà alla senatrice Liliana Segre. Ma saranno stati tutti veri o alcuni erano figuranti? Perché non ci vuole molto per indossare una fascia tricolore e fingersi sindaco di un piccolo comune sconosciuto sotto i 15 mila abitanti. Chi è in grado di smascherarti?

U.Novecento

Caro Dago, riguardo l'incidente tra un filobus e un camion dei rifiuti a Milano, l'avvocato dell'autista Atm smentisce le voci circolate martedì sull'ipotesi della distrazione al volante per firmare la cedola: "Ha avuto un mancamento". È sempre così. Sul più bello della telefonata non c'è più campo.

Maxmin

Caro Dago, puoi spiegarmi perchè come soundtrack della marcia “l'odio non ha futuro” e delle sardine è stata scelta una canzone della guerra civile di 80 anni fa e nella quale si parla di morti violente e seppellimenti ? Uno è incline a supporre che i combattenti partigiani non nutrissero amore fraterno per tedeschi e repubblichini contro i quali sparavano proiettili letali. Se non odio almeno un poco di acredine li animava, o no? Nobilissime le motivazioni di chi durante la guerra la cantava, ma il motivo, da una parte e dall'altra ricorda, oltre la liberazione, sangue versato copiosamente. Per cortei votati all'abolizione dell'odio non era meglio, per dire, “All You Need is Love”?

Hugh Glass

Caro Dago, in Groenlandia i ghiacci si stanno sciogliendo più rapidamente del previsto. Eh certo. Tutte queste persone che si spostano da una parte all'altra del globo per manifestare contro i cambiamenti climatici, non fanno altro che aumentare le emissioni di anidride carbonica ottenendo l'effetto opposto a quello desiderato. Rimangano a casa che meno ci si muove meno si inquina.

Achille Gambini

Caro Dago, potrebbe essere stato ritrovato il dipinto di Gustav Klimt "Ritratto di Signora" rubato nel 1997 alla Galleria d'arte moderna di Piacenza. Durante alcuni lavori si è scoperta un'intercapedine chiusa da uno sportello nella quale c'era un sacco con dentro il quadro. Una tipica storia italiana. Ricorda tanto il premier Conte che da un giorno all'altro ha trovato 23 miliardi - che non sapeva di avere - per sterilizzare la clausola di salvaguardia sull'Iva.

Marino Pascolo

Caro Dago, il Segretario di Stato americano, Mike Pompeo, ha messo in guardia Mosca dall'interferire sulle elezioni americane, sottolineando come gli Usa siano eventualmente pronti a misure di rappresaglia. È quello che avrebbe dovuto dire Barack Obama nell'agosto 2016 quando venne informato dalla Cia - vero o no che fosse - che c'era la possibilità che i russi si muovessero in tal senso. E invece rimase muto come un pesce, perché era convinto che Hillary Clinton avrebbe vinto agevolmente su Donald Trump. Quindi le colpe sul cosiddetto Russiagate vanno tutte a carico dei Democratici, che in quel momento detenevano il potere è avevano il dovere di garantire il regolare svolgimento del voto senza condizionamenti da parte di potenze straniere.

Egisto Slataper