Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

luigi di maio pratica di mare

Dagovski,

Il miglior distanziamento sociale lo fa il Governo. Anni luce dalla vita dei cittadini.

Aigor

Lettera 2

Caro Dago, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio: "Stiamo lavorando al piano export per rilanciare le imprese italiane e difendere il nostro Made in Italy". Rinviando di mese in mese l'approvazione del Decreto aprile?

Nick Morsi

Lettera 3

Caro Dago, Lampedusa presa d'assalto. Quattro sbarchi in poche ore tra stanotte e stamattina. Circa duecento clandestini che vanno ad aggiungersi ai cento che da due giorni sono stati sistemati sul molo sotto a un tendone. Gli italiani come imbecilli a casa per quasi due mesi, altrimenti erano 400 euro di multa, mentre i migranti hanno carta bianca. Manca solo che comincino a legiferare. Anzi, lo stanno già facendo visto che sono loro a imporci le regole. Sono cose che possono succedere solo in Italia.

CORTE COSTITUZIONALE TEDESCA MERKEL

Giacomo

Lettera 4

Caro Dago, la Corte costituzionale tedesca dà tre mesi di tempo alla Bce, per fare chiarezza sul programma di acquisto dei bond, accogliendo parte del ricorso contro le misure attuate a partire dal 2015. Hai visto, 'sti tedeschi. Per anni non si sono accorti dello sterminio degli ebrei nei lager nazisti e ora gli è sfuggita pure la storia del Quantitative Easing. Non è che questi fanno di volta in volta come più gli conviene facendo finta di appisolarsi?

stephen king

Gripp

Lettera 5

Caro Dago, ma Stephen King si sarà reso conto che in quanto a "narrazione", sulle presunte molestie sessuali a Tara Reade, Joe Biden è più scarso di Bill Clinton ai tempi dello scandalo con Monica Lewinsky? O il solito odio per Donald Trump gli offusca la mente?

Tommy Prim

Lettera 6

Caro Dago,

a ben vedere, aveva ragione il premier Conte a dire che il 2019 sarebbe stato un anno bellissimo.. guarda il 2020!

Saluti, Paolo

Lettera 7

corte costituzionale tedesca

Caro Dago, Covid-19, dopo un mese e mezzo di intensi studi e discussioni, il Governo ha fatto un passo decisivo: il Decreto aprile è stato ribattezzato "maggio".

Ranio

Lettera 8

Caro Dago, altri due sbarchi di migranti a Lampedusa. Un barcone con 72 profughi e un altro con 64 sono approdati sull'isola. Il sindaco Totò Martello e il governatore siciliano Nello Musumeci hanno sollecitato l'invio di una nave dove trasferire i migranti per la quarantena. Ma sì, perché Fincantieri invece di costruire fregate per gli Usa non costruisce navi per la quarantena dei clandestini africani?

Piero Nuzzo

Lettera 9

Gualtieri Conte

Caro Dago, una piccola riflessione : se Conte pagherà alla fine della pandemia ,come profetizzano tutti, tornando a fare l'avvocaticchio due sono le cose ,o è pazzo o ha fatto quello che riteneva in coscienza il meglio per l'Italia . Fregandosene delle conseguenze sul piano personale .Cosa che non si può dire di tutti. Terzium non datur .

Un'altra cosa vorrei aggiungere : se, come sento e leggo, siamo tutti scontenti del suo operato vuol dire che non ha favorito nessuno e, pertanto è stato equanime .Saluti dai domiciliari.

Il Toscano

Lettera 10

Cara redazione, a me però un sessuologo che chiama i rapporti orali ed anali "rapporti selvaggi" mi mette un'ansia, per non parlare della credibilità (già poca) nei confronti di tali supposti (!) esperti del sesso. Signor Cabello forse deve andare a fare sessuologia in un convento.

Iride

BORSA DI MILANO PIAZZA AFFARI

Lettera 11

Caro Dago, ieri, nel primo giorno di parziale ritorno verso la normalità, Piazza Affari ha perso il 3,7%. Non bisogna dare troppo peso alla Borsa che chiude in forte ribasso. La preoccupazione maggiore è che riesca a riaprire la mattina successiva.

Pino Valle

Lettera 12

Ciao Dago, ma Patuanelli sa a cosa cacchio serve ad un bar chiuso da 2 mesi il credito di imposta al 100% riconosciuto per gli affitti da pagare? Dove vive questa gente? Avrei una proposta: perché la Camera non paga il compenso ai parlamentari con il credito di imposta? Manca ancora molto per vederli andare a casa questi inconsistenti personaggi? Spero (e prego) non sia così....

Luca

Lettera 13

Hey Dago sulle pagine della commissione europea pare che all' Inghilterra (ci vivo) siano stati concessi 57 miliardi di euro per il supporto delle piccole e medie imprese. L' 80% di aiuti allo stipendio dei lavoratori temporaneamente in licenza ("furlough") tanto sbandierato dal governo dei tory's pare che arrivi da qui, ovviamente nessuna TV della perfida Albione ne ha parlato.

Una beffa colossale per i contribuenti europei.

Link "umbrella funds U.K." https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_603

nino di matteo alfonso bonafede

Ciao Dago

Lettera 14

Caro Dago, coronavirus, conversazione rubata qualche minuto fa a quattro indivudui nei pressi di un cantiere edile: "Con l'ultimo Dpcm per aprire ogni cantiere serve un comitato. Per far lavorare tre persone bisogna essere in sette". Non c'è che dire, un bel esempio di semplificazione e sburocratizzazione. Un modello che sicuramente tutti ci invidieranno.

Sonny Carboni

Lettera 15

Caro Dago, dopo quanto raccontato dal pm Nino Di Matteo circa la sua mancata nomina da parte del Guardasigilli Bonafede alla direzione del Dap - al ministro arrivò un rapporto che rivelava che nelle celle dei mafiosi al 41 bis si temeva la sua nomina, «se mettono Di Matteo è la fine, quello butta la chiave» - con un Governo non di sinistra le toghe rosse starebbero già rivoltando l'Esecutivo come un calzino. "Se non ora quando"?

Tas

nino di matteo processo sulla trattativa stato mafia

Lettera 16

Caro Dago, ricordo che solo qualche anno fa i Cinque Stelle espellevano dal movimento i parlamentari che osavano prender parte a un talk show in tv. Oggi hanno un Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, sospettato - non in seguito alle rivelazioni di un pentito, ma in seguito a quanto rivelato dal pm "eroe" Nino Di Matteo - di farsi "suggerire" le nomine dai mafiosi e continuano a lasciarlo sulla poltrona di via Arenula?

Ice Nine 1999

Lettera 17

Dago, "mi consenta " dice il " buonsenso" di B. in merito ai MES gratuiti di 32 miliardi e che siano presi subito; peccato che tali non sono ma a modesto interesse e con tempi di rimborso più brevi secondo il Rutte che governa in Olanda. Era una bugia. Il Fatto Quotidiano, di casa in ENI, molla la funzione di gazzetta dei pm e conferma la veste di portavoce della Casalino associati. Di Matteo da icona a chiaccherone mentre Bonafede da avvocato chiaccherone a unica veritas. Meno copie ma più gettoni da Lilli.

corte costituzionale tedesca

Saluti peprig

Lettera 18

Caro Dago, la ripresa del campionato di serie A? Sì, ma sui campi agricoli. Coi calciatori ad inseguire non la palla ma i pomodori, che sono pur sempre rotondi. Un esercizio che temprerebbe loro il fisico e lo spirito. La squadra che ne raccoglie di più, vince lo scudetto.

Giacò

Lettera 19

Caro Dago, a causa di Covid-19, in Gran Bretagna più della metà della popolazione adulta viene aiutata con sussidi di Stato. Da noi invece si preferisce privilegiare i migranti. Accoglienza, tamponi per tutti, vitto e alloggio gratis e, sembra, pure navi apposite per quarantena con tutti i confort, sempre a spese dei milioni di italiani che che hanno perso il lavoro. Inoltre, ciliegina sulla torta dei trafficanti di carne umana, la ministra renziana Bellanova chiede di regolarizzarne 600 mila. Come dire, "continuate a portarcene tanti!".

A.B.

angela merkel ursula von der leyen

Lettera 20

Caro Dago, il MES è un suicidio, il Recovery Fund non si sa quando e se, i Corona Bond non se ne parla manco a ammazzalli, La Corte Costituzionale Tedesca è il Verbo di Dio e dice nun potete fa' gnente de gnente pure alla BCE, L'Olanda pare San Giorgio cor serpente, noi il serpente, mentre che La Banca Centrale inglese, quella del Giappone e la Federal Reserve stampano moneta a tutta forza: ma che ce stamo a fa drento all'UE? A ingrassa' li crucchi? A facce massacra'? Gradirebbi una risposta.

Cordiali saluti

Antonio Nemo

Lettera 21

FABIO FAZIO E GIOVANNA BOTTERI

Dagosapiens, tutto ‘sto casino perché la Botteri si è sentita presa un po’ in giro? Body-shaming? Ma dài: prendiamo in giro il Papa, il Presidente, la Merkel, la Lagarde, la Von der Leyen, ecc. ma la Botteri non si può? Le hanno scompigliato i capelli e sciupato un po’ il golfino e lei se la prende per questo? Se davvero per il suo lavoro (stare a New York o a Pechino davanti a un computer a cercar notizie) Mamma Rai la paga 200.000 euro più benefits, bè, potrebbe anche passar sopra a frizzi e lazzi. Nella sua Trieste si direbbe: “Lassa star, baba! No sta farghe la punta ai stronzi!” (Lascia perdere! Non stare lì a cavillare!).

Vittorio Bodyscemi ExInFeltrito

Lettera 22

A proposito Dago,

auguri e complimenti per avere preso atto, a fatto compiuto, che Bagnai, Borghi, Rinaldi, Giacché, Barra Caracciolo ecc. avevano ragione sul MES, sulla BCE e sul fatto che, per l'Italia, sarebbe stato meglio uscire dall'Euro.

goofy 7 alberto bagnai claudio borghi

Peccato, troppo tardi!

Johnkoenig

Lettera 23

Adesso che pure la Verità intervista D’Agostino come fosse una persona seria e attendibile - non tenendo conto del letame che spande quotidie dal suo sito - devo dire che sono rimasto un po’ dispiaciuto. Va bene l’apertura a tutti, di evangelica memoria, ma non tenere conto delle costanti porcate che il nostro propina mi pare non commendevole. Il “nostro” deve avere tra l’altro anche una forte e irrispettosa avversione per Papa Ratzinger visto che già tanti annoi fa ebbe l’ardire di pubblicare una sua foto in divisa da Hitlerjugend, poi cancellata con tanto di scuse per un mio intervento schifato.

joseph ratzinger

Tornando ad oggi, dopo averLo sbeffeggiato anche ieri invitandoLo addirittura a “tornare a riposare” ( questo il titolo pensato dalla mente bacata di D’Agostino nei confronti del Papa Benedetto XVI) oggi Gli rifila un altro avvertimento: “ Il Papa emerito accusa chi osa attaccarlo ...”. Cioè il microbo si rivolge con questo tono ad uno dei più grandi teologi di sempre della Chiesa Cattolica per fargli capire che i teologi tedeschi (cui il Papa tedesco in realtà si rivolge e non ad altri ) possono dire quello che vogliono. Soprattutto se quello che dicono va contro Ratzinger che D’Agostino, senza tanti giri di parole , definisce un uomo del Medioevo.

Di tutto si può leggere al giorno d’oggi, tanto il mondo è degradato moralmente, ma certo è che offendere in questa guisa una figura luminosa come quella di Josef Ratzinger fa male, lascia senza fiato!

eugenia chernyshova con papa ratzinger

Si conferma vieppiù in buona sostanza quindi che le prese di posizione di Benedetto XVI vengono percepite come qualcosa di insopportabile proprio perché colpiscono e smascherano le ipocrisie del mondo di oggi. Un mondo in cui regna l’odio del pensiero unico contro Cristo, la Chiesa, e la Dottrina Cattolica che tra i suoi cardini irrinunciabili pone quali peccati gravissimi l’aborto, la legalizzazione delle unioni omosessuali, l’eutanasia.

Tre cose che fanno infuriare i corifei del pensiero unico che cavalca a spron battuto verso la dissoluzione. In sostanza chiedo a nome di tanti cattolici a D’Agostino di rispettare come si deve una figura al di sopra della miseria morale attuale come quella di Ratzinger. Pubblichi e commenti invece alla sua maniera le scemenze deliranti di una Aspesi o di altri anziani invecchiati malissimo. Basta appunto leggere le incredibili deliranti cretinate di questa donna che alla sua età non ha ancora capito che senza regole morali anche in tema sessuale si va allo sfascio, altro che prendere atto che le cose “sono queste e bisogna accettarle ..”.

Aspesi svegliati una buona volta, sei ancora in tempo !!

Luciano