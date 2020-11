POSTA! - LA MINISTRA AZZOLINA: "PER LA MATURITÀ DECIDEREMO CON GLI STUDENTI". CHIEDERÀ SE PREFERISCONO ESSERE PROMOSSI O BOCCIATI? - VIRUS, L'ITALIA È L'UNICO PAESE AL MONDO CHE SENZA SPERANZA AVREBBE PIÙ POSSIBILITÀ DI SALVARSI – IN SVIZZERA ESAURITI I POSTI IN TERAPIA INTENSIVA. COMINCINO A SISTEMARLI NEI CAVEAU DELLE BANCHE. LA VISTA DELL'ORO PUÒ FAR PIÙ MIRACOLI DELLE BOMBOLE D'OSSIGENO…

Lettera 1

Caro Dago, Recovery Fund, Berlino: "Lavoreremo senza sosta per una soluzione". Come no. Per conseguire gli stessi successi ottenuti sull'emergenza migranti?

Giacò

Lettera 2

Caro Dago, coronavirus, l'Italia è l'unico Paese al mondo che senza Speranza avrebbe più possibilità di salvarsi.

John Doe Junior

Lettera 3

Caro Dago, Covid. Il 16% degli italiani non intende vaccinarsi, il 42% aspetterà per verificarne l'efficacia e soltanto un intervistato su tre si vaccinerà. C'è grande fiducia nelle cure ospedaliere?

E.Moro

Lettera 4

Caro Dago, Covid, l'azienda sanitaria di Monza: "Valutiamo l'aiuto delle forze armate". Plotoni d'esecuzione per i renitenti ai divieti?

Kyle Butler

Lettera 5

Caro Dago, Covid, la ministra Azzolina: "Per la maturità decideremo con gli studenti". Chiederà se preferiscono essere promossi o bocciati?

Bobby Canz

Lettera 6

Caro Dago, Grecia, un migrante di 6 anni affoga e il padre finisce agli arresti. Per le autorità greche l'uomo ha messo in pericolo la vita del figlio.

Era ora che qualcuno si svegliasse! Da noi, ci fosse stato ancora Salvini al Viminale, avrebbero messo lui sotto processo. Prima su giornali, tv e social, poi forse anche nelle aule giudiziarie.

Tony Gal

Lettera 7

Caro Dago, che la Calabria sia alla frutta è colpa anzitutto dei calabresi, che accettano da troppo tempo di esser così malgovernati. Ma quali colpe abbiano per meritarsi addirittura un Gino Strada proprio non mi immagino.

E quali meriti e titoli abbia lui per affrontare il disastro della sanità calabrese, nemmeno, a meno che la cura sia l'organizzazione di ospedali improvvisati.

Comunque meglio così, assisteremo al colliquarsi di un altro mito della sinistra dopo la "sanità pubblica che gli USA vorrebbero", Greta, le sardine, il "siamo prontissimi", e via delirando.

Saluti BLUE NOTE

Lettera 8

Caro Dago, in Calabria, tre commissari alla Sanità in pochi giorni. Se a Roma avessero scelto un ex concorrente del Grande Fratello, come per il portavoce del premier Conte, forse avrebbero trovato subito quello con le "competenze" necessarie.

Fritz

Lettera 9

Dagovski,

(Dite a Conte che) “cambiare idee” quando si è al Governo non richiede coraggio ma paraculismo.

Aigor

Lettera 10

Caro Dago, Usa 2020. Non è che Donald Trump non riconosce la vittoria di Biden perché a Joe manca il timbro postale sulla fronte?

Elua Fumolo

Lettera 11

Caro Dago, Covid, Mattarella: "Il virus è ancora in parte sconosciuto, ma tra gli altri aspetti ci rendiamo conto che tende a dividerci".

Ma non sono gli scienziati a volerci divisi e distanziati per evitare il diffondersi del contagio?

Gaetano Lulli

Lettera 12

Caro Dago, Mattarella: "Desidero rivolgere un nuovo appello ai nostri concittadini affinché ci si renda conto, tutti, della gravità del pericolo del contagio da coronavirus".

È un appello che avrebbe dovuto rivolgere al Governo nel mese di maggio e durante tutta l'estate, quando è rimasto inerte a bearsi dei presunti successi contro la pandemia che poi, con l'arrivo dell'autunno, nel volgere di poche settimane si sono dimostrati effimeri.

Leo Eredi

Lettera 13

Caro Dago, scenario previsto dal rapporto di NYC & Company, l'ente che si occupa della promozione turistica della Grande Mela: "A causa della pandemia di coronavirus, una ripresa completa del turismo nella città di New York potrebbe arrivare solo nel 2025".

Nella New York governata dai Dem comunciano a dar ragione a Trump: con Biden alla Casa Bianca - nel gennaio 2025, guarda caso, si insedierà il presidente successivo a "Sleepy Joe" - per l'America non arriverà nulla di buono.

Corda

Lettera 14

Caro Dago, Lucia Azzolina: ”La scuola aperta non è un rischio, lo è la scuola chiusa". I grandi del pensiero contemporaneo!

Lino

Lettera 15

Caro Dago, Berlusconi: "Accogliamo appello Colle, ma FI resta all'opposizione". Di colle per restare attaccati alla poltrona questo Governo sa già tutto, non ha bisogno di consulenti.

Gripp

Lettera 16

Caro Dago,

Il polacco-santo-subito e' giustamente oggetto di contestazione ,ma se guardiamo indietro troviamo una quantita' di santi da buttare ,a cominciare da sant'Agostino e San Cirillo che permisero il martirio di Ipazia,rea di essere una donna bella,intelligente e rispettata,per non parlare del papa che processo' Galileo,santo anche lui....ma perche'?

E perche' poi siano stati santificati personaggi come lo stilita che faceva piovere i suoi bisogni corporali come benedizioni sui fedeli rimane per me un mistero.

Le Madonne piangono lacrime di sangue o acqua salata e mandano telegrammi, se gli induisti venerano statue che bevono latte del simpaticissimo dio Ganesh dalla testa di elefante sono detti pagani creduloni.

Tua,perplessa,

Giovanna Maldasia

Lettera 17

Caro Dago, Covid, in Svizzera esauriti i posti in terapia intensiva. Comincino a sistemarli nei caveau delle banche. La vista dell'oro può far più miracoli delle bombole d'ossigeno.

Fabrizio Mayer

Lettera 18

Caro Dago, Covid, Pfizer: "Efficacia del nostro vaccino al 95%". Eccoliii! In pochi giorni - dopo che la concorrente Moderna ha annunciato che il suo stava al 94,5% - quello della Pfizer è passato dal 90 al 95% di efficacia. Ma come si fa a fidarsi di questa gente qua?

Eli Crunch

Lettera 19

Finiamola di incensare gente che al massimo ha partorito frasi come “si sta come d’autunno sugli alberi le foglie”, o, peggio ancora, “ Lasciate ogni speranza voi ch'entrate” o “ Tristo è quel discepolo che non avanza il maestro”.

La vera genialità è in poche sillabe: “con il cuore, col cuore!”.

Questa sì è poesia immortale (ci meritiamo queste perle? Sì, direi di sì...).

Giuseppe Tubi

Lettera 20

Caro Dago, Recovery Fund, il commissario europeo all'Economia Gentiloni: "Se l'Italia utilizzasse solo gli aiuti a fondo perduto senza utilizzare i prestiti a tassi agevolati, non sarebbe un vero bazooka per salvare l'economia ma solo un bazooka a metà". Siccome nella materia di sua attuale competenza ha fatto cilecca sia quand'era premier che ora che sta in Europa, ha deciso che è meglio occuparsi di armi?

Fabrizio Mayer

Lettera 21

Ciao Dago, anche tu hai pubblicato il dubbio amletico: "perchè l'Italia è il terzo Paese al mondo con il più alto tasso di mortalità nel mondo? " E giù spiegazioni degli esperti: popolazione più anziana....popolazione con maggior numero di patologie....facciamo più tamponi (?!?) ecc....

Espongo la mia teoria: qui si fanno tamponi anche a chi muore per incidente stradale o sul lavoro o annega in piscina o nel mare.....Se il defunto risulta avere il Covid è un morto in più con il Covid.

Cioè non esiste differenza tra "morto per Covid19" e "morto con Covid19". Più siamo.....meglio stanno coloro che siedono sugli scranni del potere e che finchè dura questo terrore non si debbono preoccupare cosa fare una volta andati a casa. Ma prima o poi questo capiterà.

Luca

Lettera 22

Caro Dago, Recovery Fund, accordo in Europa: 13,5 miliardi in due anni all'Italia. Questo per le spese per la carta igienica. E gli altri 195,5 miliardi dei 209 promessi? Arriveranno quando africani e cinesi avranno sostituito la popolazione italiana?

Luisito Coletti

Lettera 23

Caro Dago, sembra poco credibile la storia del neo commissario alla Sanità in Calabria, Eugenio Gaudio, che dopo essere stato appena nominato ha rinunciato immediatamente al suo incarico "per motivi personali". Non si sarà trovato una testa di cavallo nel letto per far posto a qualcun altro?

Max A.

Lettera 24

Dago, l'europarlamentare Ignazio Corrao, dei 5 stelle, in merito ai soldi ricevuti in contributi dal suo collega Giarrusso, dichiara che: " Nessuno del M5S si è mai fatto finanziare da lobbisti manco per un euro. "

Ne è proprio sicuro al 100%? Io fossi in lui aspetterei a dichiarare certe cose, perché potrebbe essere presto smentito, magari ci pensa di nuovo Report, o qualcun altro con la lingua lunga, o con conti interni da regolare...e nei 5 stelle sono in tanti ad essere così!

Francesco Polidori

Lettera 25

Dago colendissimo, sul fronte del Covid finalmente una buona notizia. Pare che 1 italiano su 6 non intenda vaccinarsi. Benissimo! Vuol dire qualche vaccino in più a disposizione dei portatori di buon senso. Già avremo Arcuri ad occuparsi dei vaccini, e quindi bisognerà sgomitare per essere vaccinati. Almeno le code saranno più corte di un sesto!

Saluti da Stregatto

Lettera 26

Mitico Dago, mi sto chiedendo quale potrebbe essere la prima mossa di Gino Strada per risolvere i problemi della sanità Calabra. Ma certo, convertire gli ospedali in centri di accoglienza, per gli approdi delle sue navi ONG! Su questo fatto sicuramente nessuno obietterà un conflitto di interessi, ed il mainstream colluso osannerà il nuovo risolutore.

Stefano55

Lettera 27

Il New York Times vs. Ivanka Trump e Jared Kushner perché non si sono dissociati e non unendosi a BLM e antifa, non sono scesi sul piede di guerrra contro il Potus padre e suocero, caro Dagos! Questa batte tutti gli estremismi italioti, che non ho bisogno di ricordare, mai giunti al punto di pretendere dai figli di B. - ai quali, pure, fu augurato coralmente tutto il male possibile - di rinnegare il padre, anche solo prendendo esempio dalla seconda ex signora B.

E perché chiedere questo parricidio o condannare figlia e genero a radiazione e esilio perpetuo da attici strapaesani manhatteristici e dal consesso socialite (decretati ben prima di questa gentile richiesta)? In nome dei dinner-party! Della "magrezza perduta"! Dei mojito dell'upper side! "Hanno scelto di legare la loro fortuna a quella del padre"; "hanno razionalizzato i capricci del padre" (quali?); "figuranti faustiani" e "loschi truffatori" sedotti dal potere...

Come se, per avere smentito sondaggi fasulli quanto tutto il can-can venuto dopo e continuato in crescendo per quattro anni, finendo, fin dal primo istante della sconfitta di Hilary Clinton, sotto assedio da parte di una stampa ultra-maoista fashioned come la prosa melodrammatica di un giornalismo il cui livore non teme il ridicolo, di inchieste co(s)micamente farlocche, sempre nel mirino di v.i.p. pecoroni, di strade e piazze occupy per alzare il livello dello scontro o tenerlo alto fino alle elezioni 2020 non fosse stato abbastanza per sentirsi reietti a vita.

No: occorre sbranare le carni - fosse pure in una delirante fantasia da rito propiziatorio o compensatorio tribale, bensì delegando punitivamente al disbrigo i congiunti - dell'odiato nemico del generone radical-chic come nemmeno i cattivi, per l'appunto, di una tragedia marlowiana o di Shakespeare. Ma non è quel teatro: è il NYT - la tragedia del giornalismo liberal garantisce uno spettacolo abominevole confondendo le colonne di un articolo con barricate da cavalcare.

Raider