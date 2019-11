POSTA! - IL MINISTRO GUALTIERI DEFINISCE LA PLASTIC TAX "UNA TASSA DI SCOPO". PERÒ ALLE PROSSIME REGIONALI IN EMILIA ROMAGNA PER IL PD POTREBBE TRASFORMARSI IN UNA TASSA DI SCOPPOLA - PER LA GREGORACI, 49 ANNI DI DIFFERENZA TRA BRIATORE E LA SUA NUOVA FIAMMA FANNO "RABBRIVIDIRE"; MENTRE IL DIVARIO DI 30 ANNI TRA LEI E IL SUO EX MARITO DOVREBBERO FAR "SORRIDERE"?

Riceviamo e pubblichiamo:

LUCIANA LAMORGESE ROBERTO GUALTIERI

Lettera 1

Caro Dago, il ministro Gualtieri definisce la plastic tax "una tassa di scopo". Però alle prossime regionali in Emilia Romagna per il Pd potrebbe trasformarsi in una tassa di scoppola.

Berto

Lettera 2

Caro Dago, Luigi Di Maio torna alla carica sulle chiusure festive dei negozi. Ma poi i percettori di reddito di cittadinanza dove dovrebbero andare a lavorare in nero?

Piero Nuzzo

Lettera 3

roberto gualtieri alberto bagnai

Caro Dago, le liti del governo sulla plastic tax fanno emergere cose degne della notte di Halloween. L'Emilia Romagna produce il 63% delle materie plastiche dell'intero territorio nazionale. Ma come, la sinistra parla tanto di ecologia e poi la regione rossa per eccellenza è leader nella produzione della principale materia accusata di devastare l'ambiente? È come se Greta Thumberg si facesse fotografare mentre fa colazione con plastica e banane...

Lucio Breve

Lettera 4

Caro Dago, ucciso in Svizzera il parrucchiere di Ronaldo. Coiffeur? Con l'acconciatura sfoggiata dal calciatore si pensava gli bastasse un semplice tosacani.

L.Abrami

luigi di maio xi jinping

Lettera 5

Caro Dago, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio appena giunto a Shanghai per il secondo China International Import Expo: "Sosteniamo il made in Italy". E come, mettendo una tassa sulla plastica mentre la Cina continua a inquinare a tutto spiano?

Alan Gigante

Lettera 6

Dago Ecumenico, se Salvini and company siano motivo di contese indefinite, comunque politiche nostrane, tra ex cardinali ( Ruini ) e monsignori in carica ( Mogavero) è prova che con questo pontificato in stile … " chi sono Io per …. " è veramente incomprensibile ai modesti osservanti di Santa Chiesa Apostolica Romana-

Orate e saluti Peprig

flavio briatore e elisabetta gregoraci al twiga

Lettera 7

Caro Dago, dove sta la notizia nel fatto che il presidente della banca centrale di un paese euroscettico e non appartenente all'area euro si dichiari contrario all'euro stesso? A proposito di riconoscimento di errori, bisogna ammettere che fare entrare nell'Unione europea i paesi dell'ex blocco sovietico, sprovvisti di una cultura liberaldemocratica e divenuti, dopo avere fatto il pieno degli aiuti di Bruxelles, le quinte colonne della Russia putiniana e degli Stati Uniti trumpiani, fu un tragico errore.

Mario - Bologna

Lettera 8

flavio briatore e elisabetta gregoraci al twiga 1

Caro Dago, la Manovra arriva in Senato e il governo apre a modifiche. La paura di perdere la poltrona apre le menti.

La Lega dei Giusti

Lettera 9

Per la Gregoraci, 49 anni di differenza tra Briatore e la sua nuova fiamma fanno "rabbrividire"; mentre il divario di 30 anni tra lei e il suo ex marito dovrebbero far "sorridere"?

CT

Lettera 10

Caro Dago, il governatore della Banca Centrale ungherese ammette che "l'euro è stato un errore". Scegliendo come prima lettera la vocale "e" al posto della "o" ne ha appena commesso un altro.

Giorgio Colomba

elisabetta gregoraci

Lettera 11

Caro Dago, in tutti gli stadi di tutto il mondo la tifoseria utilizza gli sfottò per far innervosire i giocatori della squadra avversaria, Adesso improvvisamente con i neri non si può più perché è razzismo e sono intoccabili? Balotelli non si è comportato da uomo ma da signorina. Se non è capace a reggere la pressione e a stare al gioco cambi sport o si iscriva alle competizioni di maglia e uncinetto, più adatte al suo carattere di pasta frolla.

Pino Valle

Lettera 12

Caro Dago, si sente dire da vari esponenti del Governo che la maggioranza giallorossa sarebbe riuscita a far risparmiare agli italiani 23 miliardi Iva. Ma se le aliquote rimangono tali e quali a come sono ora, la cifra risparmiata che i consumatori potrebbero accantonare o spendere diversamente equivale a zero. Nemmeno questo semplice calcolo sono capaci di fare?

Sasha

Lettera 13

gad lerner

Fra Gad Lerner che stila liste di proscrizione, Fulvio Abbate che torna alla carica con l'attacco alle trasmissione non allineate, tralasciando palinsesti televisivi, scolastici, editoriali, show-bisinistici, caricaturisti alla Vauro che sono monumentali caricature di se stessi incitando all'odio del leghista presunto razzista-fascista- ecc..., caro Dagos, ci mancava una legge-bavaglio: sei contro l'immigrazione, nozze gay, utero in affitto, Climate Change addebitato all'umanità? Allora, istighi all'odio! Via, cancellato dal consesso civile e politico! Quando la libertà d'opinione non è un valore, ma un'opinione, non solo ce ne sono di più uguali e libere degli altri, ma solo quelle.

Raider

Lettera 14

luigi di maio arriva a shanghai

Caro Dago, ieri le amate (dal governo giallorosso) Ong hanno scaricato 88 migranti a Taranto e 151 a Pozzallo. E poi la ministra Lamorgese ha il coraggio di dire che non c'è invasione. Ora verranno smistati in vari centri italiani, altro che Francia e Germania, quello di Malta è solo un pre accordo ben lungi dall'essere attuato. L'unica cosa rispettata al momento è la "rotazione dei porti". Ma è l'ennesima presa per i fondelli visto che si tratta esclusivamente di porti italiani.

Axel

Lettera 15

luigi di maio a shanghai con il ministro degli esteri wang yi

Caro Dago, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, oggi a Shanghai, in Cina, per il China International Import Expo (CIIE), parteciperà questa sera in via straordinaria alla cena di benvenuto offerta dal presidente cinese Xi Jinping ai capi di Stato e di governo. In qualità di bibitaro? Speriamo almeno abbia imparato che il nome del leader cinese non è "Ping" come lo chiamava lui l'ultima volta nel tentativo di far credere ai giornalisti di esserselo fatto amico.

M.H.

Lettera 16

Caro Dago, alcuni ragazzi hanno sfilato per le vie di Lucca, dove è in corso fino al 3 novembre il Lucca comics & games travestiti da soldati dell’esercito nazista. Il gruppo ha curato i costumi in tutti i dettagli e si è presentato con tanto di finto carro armato, fascia con la svastica al braccio e bandiere con le croci celtiche in mano. Non tutti hanno gradito. “Vergognatevi, il nazismo non è un gioco", ha detto loro un visitatore.

ragazzi vestiti da soldati nazisti 8

Mah, forse il signore non ha mai visto "La vita è bella" di Roberto Benigni, in cui il famoso attore e regista di sinistra faceva passare per un gioco non il nazismo ma addirittura i lager. Nessuno lo ha né arrestato né denunciato né indagato per apologia del nazismo. Anzi, i politicamente corretti di Hollywood gli hanno assegnato pure l'Oscar. C'è forse una doppia morale per cui chi canta "Bella ciao" può "scherzare" e sdrammatizzare su tutto mentre agli altri è vietato?

Flavio

Lettera 17

Dago darling, altro che problematica plastic tax! Per pochissimo tempo il governo giallo-rosé aveva pensato di mettere una tassa sui telefonini. Tenuto conto che in Italia ci sono come minimo 70 milioni di telefonini, se la tassa fosse stata di 10 euro cad., il Tesoro italiano avrebbe incassato 700 milioni di euro velocissimamente e quasi senza colpo ferire. E sarebbe stata una tassa abbastanza equa, tenuto conto che chi possiede più di un telefonino, l'avrebbe pagata due o tre volte. Ah sapere chi l'ha stoppata! Non é che sotto sotto il telefonino é considerato come il pane dei tempi della tassa sul macinato e quindi si temevano oceaniche rivolte di piazza e sanguinosi interventi militari in stile Bava-Beccaris? Pace e bene

cannucce di plastica

Natalie Paav

Lettera 18

Ciao Dago. Sono molto perplesso. Su Repubblica c'è scritto che ha nevicato in Piemonte...ma allora Salvini con la palle di neve in Trentino, cosa ci faceva? Siccome so che ha nevicato anche al Presena, mi sa che la nevicata, domenica, era estesa da una certa quota in su...un tempo si diceva sull'arco alpino italiano. Ma vuoi vedere che per dare ragione a Greta e dintorni, bisogna pure evitare di mettere foto troppo sconvenienti...insomma questo clima impazzito e nevica già a novembre, non sia mai!!!...come a fine ottobre con Chicago e imbiancata ma i media radical hanno glissato alla grande...vuoi mettere con gli incendi in California?. Insomma per gli amici di Greta non può esserci più la neve e se anche c'è, non si mette. Buona censura meteorologica a tutti

SZ