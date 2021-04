POSTA! - IL MINISTRO SPERANZA IN SENATO DICE: "NON SI FA POLITICA SU UN'EPIDEMIA..." BEH, MAGARI SARÀ PURE VERO, MA ANCORA PIÙ CERTO È CHE SU UN'EPIDEMIA IN CORSO NON SI SCRIVONO NEMMENO LIBRI – VACCINI COVID, A BARI INDAGATI I PRIMI 20 FURBETTI SALTAFILA. IN ARRIVO UN VIDEO DI GRILLO ANCHE PER SCANZI?

Lettera 1

Caro Dago, Beppe Grillo, intercettato davanti al cancello della sua casa, alle domande insistenti sul caso del figlio Ciro accusato di stupro risponde col segno della vittoria. Il tipico caso di crisi psicotica, non è più connesso con la realtà.

Ettore Banchi

Lettera 2

Caro Dago, ma secondo te il custode dell'isola di Budelli perchè se va? Il Fatto dice che si è rotto le palle, il corriere che si è innamorato, repubblica dice che se ne va ma che l'isola è natura viva. Poi si scopre che vogliono solo sfrattarlo... Saluti, Giacomo Mazzuoli

Lettera 3

Caro Dago,

mi sembra pacifico che Conte si stia logorando e perdendo la credibilità che ancora gli rimane nel tentativo di venire a capo del ginepraio rappresentato da M5S, Rousseau ed “elevato “.

Che Iddio lo aiuti

Pietro Volpi

Lettera 4

Caro Dago, vaccini Covid, a Bari indagati i primi 20 furbetti saltafila. In arrivo un video di Grillo anche per Scanzi?

Greg

Lettera 5

Caro Dago, facciamo ordine numerico sui 124 voli di Stato della presidente del Senato M.E.A.Casellati : 31 voli di Maria, 31 di Elisabetta, 31 di Alberti, 31 di Casellati. Il totale è solo frutto del parziale.

Saluti, Labond

Lettera 6

Dagò le Beau,

20 generali franzosi in pensione hanno definito le Macron " un

giovane principe post sessantottino deboluccio che sta portando la

Francia alla morte ... "

Una ministra del principino bolla come pantofolai le eccellenze generali che memori del collega Charles, l' indimenticato fondatore del gaullismo, faceva risorgere la Patrie più

grande e più bella che pria.... ed era solo. Costoro sono per il momento in 20 e pronti, anche senza stivaletti da caccia, alla pugna pour le GRAND EUR .. senza la Nuvola di Fuksas ...

Saluti - peprig _

Lettera 7

Caro Dago, arresto ex brigatisti rossi in Francia, l'Eliseo: "Due o tre anni per l'estradizione". Ma certo, tempi italianissimi! Anche troppo presto per come siamo abituati con la nostra Giustizia.

Rob Perini

Lettera 8

Caro Dago, il mondo alla rovescia. Invece di piangere per le vittime delle Br, il Prc versa lacrimucce per gli ex terroristi arrestati in Francia: "Che bisogno c'era? Persone anziane che si erano rifatte una vita". Il solito doppiopesismo della sinistra: inflessibile con i criminali di destra, magnanima con i propri.

Simon Gorky

Lettera 9

Perché perdere tempo e soldi nel descrivere la vita di starlette come diletta belen etc che fanno del loro culo anatomico come marylin etc la loro MANTENUTA vita ?!?

pensate ad altro o ciô Vi porta audience....

PANARESE Dr.Costantino

Lettera 10

Caro Dago, il clan mafioso Riviezzi di Pignola aveva l'appalto della caffetteria interna del Tribunale di Potenza. E pigliavano pure il reddito di cittadinanza?

Vesna

Lettera 11

Caro Dago,

sempre più forti questi sedicenti progressisti. Non smettono mai di stupirci...

Accusano quelli di destra di essere collusi con le mafie, mentre sappiamo bene che anche loro son ben messi da questo punto di vista, non ultime le frequentazioni di Letta in Toscana, ma il colmo è che per essi la giustizia va sempre bene tranne che quando concerne loro (vedi l'elevato) o i terroristi. In questi casi si offendono.

Loro i terroristi li accolgono con gli aerei di stato, come fece baffino con Öcalan.

Schifo.

Johnkoenig

Lettera 12

Dago, il Ministro Speranza in Senato dice: "non si fa politica su un'epidemia..." Beh, magari sarà pure vero, ma ancora più certo è che: su un'epidemia in corso non si scrivono nemmeno libri, se no poi ti succede quello che è successo all'inutile Ministro Speranza: il libro non esce più, ma in compenso la figura di merda galattica è assicurata!

Francesco Polidori

Lettera 13

Caro Dago, Mattarella: "Con Recovery salto in avanti". Ce lo auguriamo. Anche se la nostra specialità è il salto del gambero: ogni riforma approvata ha sempre peggiorato la condizione precedente.

Sergio Tafi

Lettera 14

“Selvaggia Lucarelli fa il pelo e contropelo a Diletta Divetta Leotta”. Dago, ma hai notato che chi attacca e mortifica di più le donne sono sempre le donne stesse.

Potrebbero organizzarsi tra lor signore e smetterla di romperci gli zebedei.

Ottavio Beccegato

Lettera 15

Ultime dalla sottomissione in corso accelerato, caro Dagos: venti generali francesi in pensione (eh! A parlare di certe cose, rischi la testa o il sedere sulla poltrona giusta) lanciano l'allarme sull'islamizzazione inarrestabile e irreversibile della République. Reazioni? Sì: islamofobi! La paura fa novanta angolo retto e nessuno vuole perdere l'occasione di sentirsi indomito contro venti vecchietti e pronti a proteggere milioni di giovani immigrati indifesi che possono mettere a ferro e fuoco banlieue e centro città.

Docenti delle superiori decapitati dagli islamici e docenti universitari licenziati in nome del politicamente corretto: e a costituire un pericolo per la democrazia sono i decapitati e i minacciati di decapitazione, non i loro carnefici e agguerrita tifoseria migratoria e immigrazionista.

Così, sara più chiaro che la sottomissione all'Islam non è un rischio, ma un fatto (sanguinosamente) compiuto di tutta evidenza e una certezza acquisita che non ammette repliche. Che fare? Niente! Ce lo chiede l'Europa (e Onu e Chiesa bergogliana e manistream): non fare niente e votare per i Partiti plus-immigrazionisti.

Raider

Lettera 16

Caro Dago, Recovery, Draghi: "Cambiamento solo se si lavora insieme". Passi per quel "insieme", ma quando avranno sentito che c'è da lavorare a molti grillini, e non solo, sarà venuta l'orticaria.

Elua Fumolo

Lettera 17

Caro Dago, sulla Leotta ci hai preso come al solito e d'altro canto io non nutrivo dubbi in merito, visto che so bene che le tue fonti sono a te fidate e soprattutto sono fonti che non raccontano cazzate!

La Diletta nazionale, poi, non capisco perché si arrabbi: cosa c'è di male se le piace il sesso? Cosa c'è di male se ogni tanto si trova un maschio nuovo per fare l'amore?

Caro Dago, tu hai parlato dei bollenti spiriti della siciliana: hai solo detto la verità e la Dilettona non se la prenda, perché sono tante le persone a cui piace il sesso selvaggio e non mi pare che ci siano altri a lagnarsi come sta facendo lei. Cara Diletta: ti piacciono i maschi? Beh, portateli a letto più che puoi, non c'è nulla di male nel farlo!

Francesco Polidori

Lettera 18

Caro Dago,

È incredibile che l'unico uomo politico italiano con gli attributi, sia una donna: Giorgia Meloni.

Un caro saluto,

Mary

Lettera 19

Caro Dago, migranti, la commissaria europea all'Asilo, Ylva Johansson: "Quella delle 130 vite perse nel Mediterraneo nei giorni scorsi è una tragedia europea". No, la tragedia europea è che in un mese in Italia siano morte oltre 10 mila persone per Covid - più di 300 al giorno! - e che a far notizia sia la morte di 130 africani - una sola volta - davanti alle coste dell'Africa. A Bruxelles si sono bevuti il cervello?

Maury

Lettera 20

Caro Dago, il nuovo regolamento antiprostituzione della Polizia municipale di Cassina de' Pecchi (MI) fa riferimento a chi "per atteggiamento, abbigliamento, modalità comportamentali" manifesti l'intenzione di prostituirsi. Attenzione quindi a come si posizionano le chiappe nel chinarsi per raccogliere oggetti da terra: la posizione potrebbe essere interpretata come un'offerta di prestazione anale.

D.H.

Lettera 21

Caro Dago,

interessante l'articolo da te rilanciato sull'assenza di scientificità circa le decisioni sulle restrizioni, in particolare sul lockdown. Pian piano, la verità si fa sempre strada ;-)

C'è una cosa, però, che voglio chiederti: come si conciliano le parole della Viola (la limitazione oraria «è una decisione che ha un sapore moralistico, più che scientifico») o quelle di Abrignani («Se ho la certezza che sia giusto tutto questo? No, perché sulla maggior parte delle cose che decidiamo dati scientifici assoluti in questa pandemia non ce ne sono.») del CTS, due scienziati, con la retorica di tutte le facce di culo della sinistra che, da un anno a questa parte, ci hanno rotto i coglioni con "noi siamo per la scienza", "ci fidiamo della scienza" e tutte queste manfrine del cazzo, tentando di far passare coloro i quali si opponevano a decisioni che ritenevano, a ragione, "politiche", descrivendoli come dei barbari selvaggi irrispettosi della "democrazia" e del bene del Paese?

Le solite facce di tolla, dalla Gruber a Formigli passando per tutti i politici del PD, i quali, evidentemente hanno nel DNA tracce di nazismo (quello vero) contro il popolo, di cui non sopportano il puzzo. Pezzi di merda.

Johnkoenig

Lettera 22

Caro Dago, scuola, il ministro Bianchi: "Avremo un'estate diversa. Abbiamo investito 510 milioni per dare continuità, tra questo e il prossimo anno. Abbiamo voluto un ponte tra i due anni scolastici che consenta a bambini e ragazzi di rafforzare gli apprendimenti e recuperare la socialità". Magari in estate la "socialità" gli studenti preferiscono recuperarla al mare.

Achille Gambini

Lettera 23

Dago darling, come mai in Brasile, la cui popolazione é quasi al 50 per cento formata da afrobrasiliani e meticci, non ci sono manif "Black lives matter" (in salsa meravigliao) ecc. Sarà il "cattivo" Bolsonaro a proibirle severamente?

No, stavolta il merito (semplificando molto) é dei portoghesi cattolici che permisero da quasi subito matrimoni misti (e tacitamente anche sesso omo e trans) e considerarono tutti gli esseri umani uguali. A differenza dei veri razzisti britannici anglicani e puritani che nel Nord America, Sud Africa, ecc. imposero una separazione razziale ancor oggi vivace.

La conquista del Brasile fu molto lenta, quasi non desiderata. Per quasi due secoli limitata alla costa. Il Brasile, anche in questo meravigliao, divenne indipendente nel primo Ottocento, in modo indolore, senza rivoluzioni, ecc. A differenza di molti paesi centro-sudamericani ispanici che spesso dovettero lottare per l'indipendenza dalla Spagna. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 24

Probabilmente sono un povero pirla sfortunato: quando dopo una giornata di lavoro mi guardo un po’ di tv, tanto per vedere cosa si dice, capito sempre nel posto sbagliato! Ieri c’era la partitona e almeno in parte l’ho vista. Poi il triumvirato Giordano-Floriciccio - Cartabianca (in realtà rossa, rossa di vergogna, con la criptocomunista mascherata buonista Berlinguera).

E io tra i tre casco proprio sulla carta rossa. Calze nere e gambone ben in vista (atteggiamento non volgare ma neanche ortodosso) la signora Bianca prepara un pranzetto con ospiti di stretta marca sua, senza nessuno che possa dire una acca di diverso.

C’è il tale povero ragazzo gay (o sodomita in italiano antico ) che è diventato un personaggio da copertina per essere stato attaccato da un tizio in stazione perché si sbaciucchiava con un suo simile. Si è difeso - sempre uomo è - ma ha poi reso l’episodio una delle cinque giornate di Napoli. Non sfugge ad alcuno - neanche a un D’Agostino annebbiato - che il moretto straniero e’ sveglio, telegenico, reattivo e icastico: insomma uno che quasi quasi ci gode a provocare per poi marciarci dentro con ospitate e articoli stampa, vera manna per la stampa italiota e per le carte bianche.

protesta contro le misure anti covid a firenze 7

Poi c’è una tizia vestita da donna ma che tra le gambe - lo dice lei - ha attrezzi maschili per cui è difficile credere alle sue parole: sei donna nella testa (forse) ma poi ? Altro ospite: tale livoroso spaccone Della Gherardesca che fa capire che un giorno i gay potrebbero anche bastonare chi non è d’accordo con loro. Ecco, questa cenetta tra amici ci viene proposta in maniera spudorata per appoggiare la legge del famigerato Zan (povero Veneto !). E’ tutto un florilegio di chiacchiere a favore dello Zan Zan senza la pur minima controparte di avviso contrario !

Una cosa schifosa! Un abuso imperdonabile ! Una vigliaccata contro tutti quelli che la pensano diversamente da Zan Zan e accoliti ma che pagano il canone !

Signora Berlinguer si vergogni e dia le dimissioni: lei è sempre figlia del minculpop sovietico e non è più sopportabile !

Luciano

Ps: è intervenuto pure lo sciagurato Sgarbi che sta letteralmente impestando di se’ ogni canale televisivo. Arte a parte, e’ un cazzaro instabile e spudorato: a D’Agostino riconosco uno dei suoi pochi meriti, quello di averlo preso a sberle. Peccato che ora sia pentito ...

Lettera 25

Mi fa piacere che abbiate infine (con grande ritardo) dato risalto agli innumerevoli studi scientifici che definiscono inutili e dannosi lockdown e mascherine.

Va aggiunto che lo scopo di lockdown e altre misure era/è quello di ritardare i contagi, appiattire la curva. E ciò è un errore pazzesco, perché si dà al virus tempo per mutare e divenire più contagioso, più aggressivo ed anche capace di battere i vaccini.

Ricordiamo che ad esempio sia l’influenza asiatica del 1957 (che aveva ucciso più del Covid), sia l’influenza Hong Kong del 1968 (pari vittime rispetto al Covid) erano durate una sola stagione. Perché in assenza di lockdown e misure varie i virus si errano diffusi rapidamente, e altrettanto rapidamente avevano prodotto l’immunità di gregge, che li aveva spenti.

Continuare con i lockdown significa, come infatti vediamo, fare proliferare i virus mutanti, con il rischio di arrivare a una catastrofe. Oggi non circola più il Covid Uno originario, ma i Covid Due, Tre, Quattro, Cinque… Sono apparsi Covid con doppia mutazione, e ne è stato individuato uno in India con tripla mutazione. Segnali d’allerta gravissimi.

Queste sono considerazione elementari per qualunque immunologo. Perché i nostri grandi “esperti” continuano a dire sciocchezze? Forse i Big Pharma sono generosi con i giornalisti e gli opinion leader? A pensare male non si sbaglia mai.

Grazie

R