Lettera 1

GIUSEPPE CONTE LUIGI DI MAIO

Caro Dago, l'inviato speciale dell'Onu sulla Libia, Ghassem Salamè, è contrario all'invio in Libia di truppe internazionali per la pace. E ora chi lo dice a Conte e Di Maio che l'unica moscia freccia al loro arco è andata in pezzi prima ancora di essere scoccata?

Salvo Gori

Lettera 2

Dagosapiens, dice Sandra Milo che a 12 anni leggeva Proudhon, Lenin, Engels e Marx. Ma deve esserle rimasta in testa soltanto la "x", se poi è passata a Craxi.

Vittorio Precoce ExInFeltrito

Lettera 3

obama trump

Caro Dago, le mitiche "sardine" si dichiarano contro Salvini, contro le destre, contro i sovranismi...ma non dichiarano di essere un movimento di sinistra; provano vergogna?

FB

Lettera 4

Caro Dago, un deputato iraniano ha proposto una ricompensa di tre milioni di dollari a "chiunque ucciderà il presidente americano Donald Trump". Il grande popolo, pieno di amore verso il prossimo, con cui Barack Obama aveva sottoscritto un magnifico accordo d'intesa.

A.Reale

Lettera 5

greta thunberg annoiata dal discorso di trump a davos 1

Caro Dago, World Economic Forum di Davos, cambiamenti climatici: «Le persone muoiono e anche solo una frazione di grado centigrado di riscaldamento è importante. Non credo di aver mai visto un solo media comunicarlo, so che non volete dirlo». Firmato "Gretta" (con due "t") Thunberg.

P.F.V..

Lettera 6

Caro Dago, Greta Thunberg al forum di Davos: "I media ignorano i cambiamenti climatici". È questa l'onestà che ci piace. Qualcuno ha mai letto sui giornali o sentito in tv del riscaldamento globale? Mai! Per più di 24 ore al giorno...

John Doe Junior

Migranti scendono dalla nave Gregoretti

Lettera 7

Caro Dago, l'Inter frena in campionato e l'Italia conta sempre meno sullo scacchiere internazionale. È ora che si comincino a fare i conti coi Conte.

Gaetano Lulli

Lettera 8

Caro Dago, Zingaretti sul caso nave Gregoretti: "È sempre lo stesso film, Salvini ancora una volta fa uso politico della giustizia e sta costruendo un battage politico perché pretende l'impunità". E allora? Vuole forse proporlo per la tessera onoraria del Pd?

Alan Gigante

sardine a. bologna

Lettera 9

Caro Dago, le Sardine affollano le piazze, ed è tutto un ”poema”. Conseguentemente, a breve, leggeremo la Sardineide.

Saluti, Labond

Lettera 10

Caro Dago, diminuiscono in Italia i reati d'odio rispetto al 2018, secondo i dati dell'Oscad, l'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori. Nel 2019 se ne sono registrati 969 a fronte dei 1.111 del 2018. E quindi, contrariamente a quanto vogliono far credere le Sardine, con la Lega al governo l'odio è diminuito rispetto a quanto lasciato dal Pd. "La verità non si lega".

Jonas Pardi

Lettera 11

mattia santori

Caro Dago, caso Gregoretti. Ma sinistra e grillini non avevano sempre insegnato a Berlusconi che ci si difende "al processo" e non "dal processo"? E ora che Salvini ha raccolto l'insegnamento, non va più bene?

Theo Van Buren

Lettera 12

Caro Dago, ma ci rendiamo conto che la procura di Catania ha chiesto l'archiviazione per la questione Salvini/Gregoretti mentre il tribunale dei ministri di Catania ha chiesto l'autorizzazione a procedere? In una democrazia normale, soprattutto di stampo anglosassone, storture del genere non potrebbero mai avvenire.

[Il Gatto Giacomino]

greta thunberg lascia l'auditorium durante il discorso di donald trump a davos

Lettera 13

Caro Dago, questa mattina sui media giravano voci che Greta Thunberg avrebbe potuto dare forfait al World Economic Forum di Davos - dove avrebbe dovuto tenere un discorso - perché sarebbe "malata". E invece la crisi nervosa durante il discorso all'Onu dello scorso settembre, era sintomo di benessere?

Giacomo Francescatti

Lettera 14

Caro Dago, impeachment, secondo un sondaggio della Cnn il 51% degli americani sarebbe favorevole alla condanna di Donald Trump. Ah, deve essere la stessa "maggioranza" che - sempre nei sondaggi di Cnn, New York Times e Washington Post - avrebbe dovuto portare, con certezza matematica, Hillary Clinton alla casa Bianca.

Marino Pascolo

GIANFRANCO LIBRANDI

Lettera 15

Dopo il tentativo di Italia Viva di ostacolare la revoca delle concessioni ai Benetton, l'atteggiamento del suo deputato imprenditore nonché grande contribuente del partito Librandi ("Io sono un intoccabile" "Siete morti" rivolto ai finanzieri che stavano eseguendo un normale controllo fiscale), i contributi dei Gavio al partito e i benefici che hanno avuto in cambio, non possiamo che considerare Renzi come un politico d'affari il cui unico interesse è il tornaconto personale. Dei valori di quella che una volta era la sinistra manco l'ombra!

Alex