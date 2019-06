POSTA! - LA MOGHERINI RICORDA QUEGLI ASTRONAUTI SOVIETICI CHE CON IL CROLLO DELL’URSS FURONO DIMENTICATI IN ORBITA - MICHELE SERRA SI LAMENTA PERCHÉ UNA GIORNALISTA DEL TG2 È ANDATA IN ONDA CON UN CROCIFISSO AL COLLO. A QUALCHE UTENTE CHE PAGA IL CANONE POTREBBE DARE FASTIDIO, DICE LUI. SAPESSE A QUANTI UTENTI DÀ FASTIDIO LA PROPAGANDA DEI VARI FAZIO O LERNER…

Caro Dago, c'è un mantra che ci affligge da alcuni anni: "i figli delle coppie omosessuali sono i più felici". In Brasile è accaduto un fatto che manco il più perverso sceneggiatore di film horror avrebbe potuto immaginare: un bambino è stato torturato, evirato, scarnificato, ucciso e decapitato dalla propria madre lesbica e dalla sua compagna. Gli omosessuali si battono da sempre contro i luoghi comuni. Farebbero bene a cominciare da quelli che hanno inventato loro.

beppe convertini

[Il Gatto Giacomino]

Che Beppe Convertini sia un raccomandato è evidente ma non si può farne un caso dato che in RAI se non hai santi in Paradiso non entri neanche se ti spari! Il mio amico Beppe il curriculum ce l'ha ed è meglio di tante sgallettate che imperano nell'universo RAI.

CC

Caro Dago, Michel Platini in custodia cautelare (e poi rilasciato) per l'assegnazione dei Mondiali 2022: "Sono totalmente estraneo ai fatti". Che sia stato un sosia?

Ranio

Caro Dago, caso Csm. Zingaretti dice che nessuno ha dato a Lotti l'incarico di trattare sulle nomine e che nel suo partito, in proposito, non c'è alcun indagato. Il fatto che non ci sia alcun indagato non depone a favore del Pd, anzi. Fa aumentare il sospetto che tra il principale partito della sinistra e le toghe ci sia qualcosa di "poco chiaro" (eufemismo). Infatti se Lotti appartenesse a Forza Italia o alla Lega sarebbe già...

MEME SULL'ARRESTO DI MICHEL PLATINI

Gian Morassi

È la prima volta che sento il bisogno di criticare il nostro premier. Possiamo accettare molte cose strane, ma perdio: come si fa a mangiare una pizza bevendoci insieme acqua e per di più prendere poi un caffè corretto latte? Che schifo!

Ottavio Beccegato

Caro Dago, la metà dei convocati al primo giorno del concorso romano per i navigator non si é presentata. Pare non abbiano trovato la sede sul navigator.

BarbaPeru

Caro Dago, liberato nella notte Michel Platini. La classe non è acqua. Anche in carcere "Le Roy" è riuscito subito ad inquadrare la porta. D'uscita.

Gripp

jair bolsonaro

Caro Dago, il Senato del Brasile ha respinto il decreto firmato lo scorso mese dal presidente Jair Bolsonaro, che rende meno stringenti le norme sulla detenzione di armi. Ma come, il Paese in cui Lula è "ingiustamente" detenuto in carcere, non era diventato "fascista"?

Tommy Prim

Caro Dago, Whirlpool, il premier Conte: "Il 21 giugno il Governo incontra la proprietà". Quindi gli operai devono prepararsi a cercare un nuovo lavoro dal 22?

Tony Gal

angela merkel ha un malore durante la visita del capo di stato ucraino zelensky a berlino 2

Caro Dago, coppie gay, Consulta: non è illegittimo il divieto di procreazione assistita. Finalmente un raggio di luce. Sembrava che a tutti, a causa della moda "gay-friendly", fosse andato il cervello in pappa e invece qualcuno continua ancora a ragionare in maniera razionale. Un conto è non discriminare e un conto è concedere cose da fanta-scienza che non stanno né in cielo né in terra, giusto per mostrarsi á la page.

Lidiano Pretto

Caro Dago, Angela Merkel colta da tremore mentre ascolta gli inni accanto al presidente ucraino. Non proprio uno dei massimi leader mondiali. Cosa le sarà successo allora mentre stava accanto a Donald Trump? Non si è saputo perché forse indossava il pannolone?

Matt Degani

federica mogherini

Dagonov,

La Mogherini ricorda quegli astronauti sovietici che con il crollo dell’URSS furono dimenticati in orbita.

Aigor

Caro Dago, siccome dopo anni di quantitative easing i risultati per l'economia europea sono alquanto modesti, che cosa ha pensato il governatore della Bce Mario Draghi? Di riproporlo. È un po' come quelle persone che nel tentativo di evitare il raffreddore prendono la vitamina C. Poi si ritrovano a letto con l'influenza e la febbre a 38 e la volta successiva che fanno? Riprendono la vitamina C, ovviamente. Perché da qualche parte hanno letto che serve a prevenire le malattie da raffreddamento. "Fare sempre la stessa cosa aspettandosi ogni volta risultati diversi" è la definizione della follia. Siamo messi bene.

Daniele Krumitz

Caro Dago, Matera, blitz dei carabinieri contro il caporalato. Braccianti pagati 3,5 euro l'ora per 14 ore di lavoro al giorno. Calcolare di quanto sarà l'incremento dei prezzi di frutta e verdura se dovesse passare la proposta del reddito minimo a 9 euro. Poi a Di Maio gli fanno un monumento. Mortuario, però.

P.T.

marco travaglio

Daguccio bello, tu che conosci così intimamente Marcolino Travaglio, tanto che ogni giorno ripubblichi gli esilaranti scritti del Direttorissimo, potresti avvisare, gentilmente, il Direttorissimo in questione che tra i "giornaloni" che ha citato nel suo pezzo odierno s'è dimenticato di inserire quel quotidiano... nato da non molto... del quale mi sfugge il nome... quello che ieri ha fatto un titolo in prima pagina con scritto "Salvini agli ordini di Trump"... aspetta, come si chiama quel giornalettone... può essere Il Fatto Quotidiano? Non è che magari Marcolino non sia abbonato a tale giornale, o non lo legga proprio?

Ossequi...

Dagosapiens, considerato quanto è sceso in basso il livello dell'esame di maturità non è il caso di chiedersi perchè continui a stare così in alto nelle prime pagine dei giornali?

Vittorio exprof ExInFeltrito

michele serra (2)

Caro Dago, Michele Serra si lamenta perché una giornalista del TG2 è andata in onda con un crocifisso al collo. A qualche utente che paga il canone potrebbe dare fastidio, dice lui. Sapesse a quanti utenti dà fastidio la propaganda dei vari Fazio o Lerner, o il TGmigranti, già TG3, di Giuseppina Paterniti, il tutto pagato con i soldi pubblici del canone; ma bisogna sorbirseli, in nome del pluralismo e della libertà di stampa. E quindi Serra faccia il favore di beccarsi, sempre in nome del pluralismo, un crocifisso ogni tanto, e magari anche una stella di Davide, un turbante sikh o un velo islamico, tanto per gradire. Federico Barbarossa

Caro Dago, Ligabue ha appena iniziato il tour e ha ammesso che «l'affluenza di pubblico è inferiore alle previsioni». È un ottimo segnale. Vuol dire che ci sono meno pecoroni e più gente che ragiona: vale la pena spendere quei soldi per ascoltare quattro canzonette ed arricchire uno solo?

Berto

ligabue

Caro Dago, Don Giorgio De Capitani, nella sua intervista a Radio 24, usa un linguaggio da bassifondi, non avevo mai sentito dalla voce di un uomo di chiesa un turpiloquio simile.

Sarebbe preferibile, avendo questo modo di esprimersi, che lasciasse la tonaca.

Annibale Antonelli

Caro Dago, "Libra" è la nuova criptovaluta che Facebook si appresta a lanciare e che potrà essere usata per scambiare denaro anche da chi non ha un conto in banca. Di solito, però, chi non è titolare di un conto in banca non lo è non perché manchino le banche, ma perché gli mancano i soldi. E quindi i denari da scambiarsi tra "poveri" mediante smartphone da dove arriveranno? Dal conto personale di Mark Zuckerberg? Questa sì che sarebbe una vera rivoluzione!

Lino

mark zuckerberg 1

Caro Dago, Zuckerberg può creare una nuova moneta e noi non possiamo nemmeni emettere i minibot! E una volta varata la nuova moneta vorrà magari dotarsi di un esercito, avviare un programma spaziale per la conquista della Luna, speculare sul prezzo del succo d'arancia concentrato. Probabilmente potrebbe farlo: FB è una realtà transcontinentale con miliardi di individui raggiungibili, manipolabili, sfuttabili e coi quali formare alleanze in nome di interessi propri. Già m'immagino il Professor Giacinto Auriti, da lassù, sorridere un po' divertito; cioè... non ti sembra che le politiche monetarie della BCE e della Commissione Europea inizino ad apparire un po', come dire, stucchevoli e vecchiotte? LeoSclavo