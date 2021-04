POSTA! - LA MOGLIE DI UN SENATORE ORGANIZZA GANG BANG. DAL VOTO DI SCAMBIO AL VOTO DI SCAMBISMO – UEFA: "NIENTE SANZIONI PER I CLUB RIBELLI DELLA SUPER LEAGUE". E INFATTI. SI SONO SPUTTANATI COSÌ BENE DA SOLI CHE OGNI SANZIONE RISCHIEREBBE DI DEVIARE L'ATTENZIONE VERSO QUALCOSA DI MENO SPIACEVOLE. MEGLIO LASCIARLI CUOCERE NEL LORO BRODO…

Riceviamo e pubblichiamo:

john kerry 4

Lettera 1

Caro Dago, clima, John Kerry: "Cop26 è ultima speranza di coalizzare il mondo". Cercherà di convincere tutti ad utilizzare l'aereo privato?

Lucio Breve

Lettera 2

Caro Dago, la Vespa compie 75 anni. Chissà che contenta Greta Thunberg.

L.Abrami

Lettera 3

Caro Dago,

Roma come Tebe non riesce a seppellire i suoi morti. La burocrazia oltrepassa la ragione fino all’empietà, come accadde con il Re Creonte nella tragedia dell’Antigone di Sofocle.

Una storia tragica sta vivendo Roma in questi giorni, laddove il caos ha bloccato i cimiteri della capitale con molti corpi che aspettano da mesi la sepoltura.

cimitero flaminio praticamente abbandonato

E così, laddove i teatri sono chiusi, la quotidianità ci mostra l’importanza della cultura, monito e saggezza per chi governa la città, affinché non vi sia una stasi. Ciò che di fatto si sta verificando. Sebbene anche la storia di Roma con la prima redazione scritta di leggi, le dodici tavole del 450 a.C., aveva già sollevato il problema: Deorum manium iura sancta sunto - sia sacro il diritto dello spirito dei morti. Consuetudine dopo più di duemilaquattrocento anni ancora trascurata.

Giovanni Negri Brusciano

bare accatastate cimitero prima porta

Lettera 4

Caro Dago, Sos Mediterranee: "Oltre 100 migranti morti al largo della Libia". Se fin dall'inizio si fosse incriminato e processato chi, in spregio della vita umana, organizza naufragi per poter scaricare migliaia di clandestini in Europa, a quest'ora si conterrebbero molti morti in meno.

P.T.

ANDREA AGNELLI E LA SUPER LEGA - MEME

Lettera 5

Caro Dago, calcio, Uefa: "Niente sanzioni per i club ribelli della Super League". E infatti. Si sono sputtanati così bene da soli che ogni sanzione rischierebbe di deviare l'attenzione verso qualcosa di meno spiacevole. Meglio lasciarli cuocere nel loro brodo.

Maury

Lettera 6

piero gamacchio

Caro Dago,

vorrei fare, attraverso la tua seguitissima rubrica, un appello giornalistico. Smettiamola di chiamare mele marce i delinquenti che popolano ampi spazi, anche istituzionali. In natura infatti le mele marce si disgregano e scompaiono, mentre nel nostro paese si perpetuano e sopravvivono piuttosto bene.

Mikkke

Lettera 7

Caro Dago,

Il governo voleva riaprire le scuole al 100% ma ogni regioni, per timore di contagi, ha ridotto in modo significativo tale percentuale.

Le regioni, senza distinzione di colore politico, volevano che il coprifuoco iniziasse alle 23.00 ma il governo ha deciso di mantenerlo a partire dalle 22.00 (per ora fino fino al primo giugno).

BEPPE GRILLO DAVIDE CASALEGGIO

Può essere che mi sbagli, ma ho la sensazione che la decisione di continuare ad iniziare il coprifuoco dalle 22.00 piuttosto che dalle 23.00 sia una decisione fondata esclusivamente su motivazioni politiche e non sanitarie.

Pietro Volpi

Lettera 8

Caro Dago,

saresti tranquillo se uno come Gamacchio fosse, o fosse stato, il giudice delle tue controversie? Mai avrei immaginato i retroscena che si stanno svelando dietro la cosiddetta Giustizia. Le mille possibilità della comunicazione di questi tempi, tra molti aspetti negativi, hanno però l’enorme merito di portare alla luce tante cose che prima era così facile tenere nascoste. E tu sei tra i meritevoli, caro Dago, anche quando non te lo riconoscono.

Francesca

beppe grillo davide casaleggio giuseppe conte 1

Lettera 9

Csro Dago, Rousseau, addio al Movimento 5 Stelle: "Cambiamo strada. È una scelta dolorosa ma inevitabile". Gran tempismo. Proprio mentre Grillo, col video a difesa dei figlio accusato di stupro, si sta spiaccicando contro il muro.

Bobby Canz

Lettera 10

Dago colendissimo, dal sito di Libero: Da Matteo Salvini un legittimo sospetto: "L’Ema sta analizzando il vaccino Sputnik dal 4 marzo, siamo a fine aprile. Vorrei capire perché questa perdita di tempo", ha detto il leader della Lega. A parte che i russi paiono molto riluttanti a vaccinarsi con lo Sputnik, anche noi abbiamo un legittimo sospetto: Salvini sta cercando un lavoro da informatore farmaceutico?

piero gamacchio

Saluti da Stregatto

Lettera 11

Caro Dago, Draghi: leggete il Financial Times. A chi si rivolge? Ho eliminato la lettura di tutti i giornali l’unico che ti dà notizie aggiornate e future è DAGOSPIA e mi è sufficiente Rebob

Lettera 12

Ciao Dago,

sinner

Sono un assatanato del tennis e sto vedendo su Sky la partita Sinner - Rublev. Sinner sta vincendo . Le gradinate sono piene di pubblico appassionato che segue la partita. Sono incerto se chiamare la polizia o andare la a suonare il campanello.

Lettera 13

Dago darling, ovviamente nell'economia green che sta arrivando nell'imminente "reset" globale, non ci saranno "Mister five per cent" come il finanziere e filantropo (!) Calouste Gulbekian (tra i creatori di Shell) che divenne uno degli uomini più ricchi del mondo trattando l'oro nero da Baku al Medio Oriente.

il giudice scroccone scovato da nuzzi 2

Si dice che dicesse che é meglio prendersi fettine di tante torte invece che una grossa fetta di una grossa torta. Pare di capire che l'economia green, tanto amata dai "buoni" (Biden, Draghi, Macron, Papa Francesco, ecc. e prob. Navalny), si darà da fare anche per togliere dalla povertà milioni di esseri umani (aspetta e spera!) e sarà guidata da capitani coraggiosi senza scopi di lucro, a parte la carta green su cui sta scritto "In God we trust".

Pare che Calouste fosse grande utilizzatore di donne usa e getta, attentamente selezionate e preparate a soddisfare le sue esigenze. Non so bene perché, ma dopo il video choc di Grillo Sr sto diventando una sostenitrice di Michela Murgia.

vladimir putin

Anche perché nei giochi erotici ci sono dei preliminari che generalmente finiscono in una penetrazione (che a volte può risultare dolorosa), ma non é obbligatorio. Una donna, che fisicamente (ma solo fisicamente!) é più debole del maschio, può decidere uno stop e un maschio beneducato deve accettarlo (al massimo concludendo con un "handjob"). Ossequi

Natalie Paav

Lettera 14

alexei navalny vladimir putin

Caro Dago, ma i 5 Stelle si vergognano di più di Grillo che tenta maldestramente di difendere il figlio dall'accusa di stupro o del fatto che il reddito di cittadinanza finisca in tasca a spacciatori, ladri e rapinatori a mano armata?

Piero Nuzzo

Lettera 15

Dagovski,

La moglie di un Senatore organizza Gang Bang.

Dal voto di scambio al voto di scambismo.

Aigor

valentina neri

Lettera 16

Caro Dago,

finalmente è uscita allo scoperto la vera regia dei lockdown e del coprifuoco, inutili quanto dannosi ed anticostituzionali: quell'ectoplasma massone di Mattarella, possa crepare all'istante.

Altro che Draghi! Si spiegano così le scelte del primo presidente della Repubblica che ha messo il veto su un ministro e ha forzato la scelta di altri due, entrando in gamba tesa in un aspetto della costituzione che non gli compete affatto... Gran figlio di puttana di satanista: all'inferno arderà come la pece.

Johnkoenig

Lettera 17

valentina neri 8

Quel RIDICOLO personaggio che DOVREBBE essere il messaggero di Gesù Cristo sulla terra ( mi pare stia a Roma...) ci dice che .."" dobbiamo agire subito contro i cambiamenti climatici"".....AAAAZZZZZ....non sapevo FOSSE UNO SCIENZIATO ...... mi risultava DOVESSE ....occuparsi di ...ANIME....BOHHHH...!!! ALEX

Lettera 18

Dago non Corporativo,

ci spieghi il motivo della perdente preveggenza di certi giornalisti sulla figura di Draghi? Prima lo davano non interessato a guidare il governo, adesso lo vogliono fino ed oltre il 2023 e non interessato al colle più alto, casomai al posto della Merkel.

Scrivono questi tuoi colleghi su giornaloni un tempo di grande vendita e che prevedevano la nascita della Superlega dei pedatori, esaltando il balzo azionario della JJ, per poi accodarsi al popolo insorto a Londra e riscoprire la funzione sociale e del pallone di massa aperto a tutti. Come nel caso " Draghi non accetta " fino al " Football X punto 0 " una domanda: i profeti in tema 'ndo vivono ?

valentina neri 7

E come cantano i tifosi, noi saremo quà, passano i giocatori, pure i presidenti e noi saremo ultras.

Saluti - peprig -

Lettera 19

Caro Dago,

fra le cause del crollo del ponte Morandi la procura di Genova indica la mancanza di un “benché minimo intervento manutentivo di rinforzo sugli stralli della pila 9” per ben 51 anni.

Ma quando vedo i ponti costruiti dai Romani da oltre duemila anni che, praticamente senza manutenzione alcuna, funzionano ancora egregiamente supportando pesi e sollecitazioni impensabili al momento in cui furono costruiti allora maturo la convinzione, nella consapevolezza di poter sbagliare in quanto totalmente a digiuno in materia, che il ponte Morandi sia caduto per difetti strutturali presenti sin dalla sua costruzione.

soccorsi dopo il crollo del ponte morandi

A mio avviso, una più accurata opera di manutenzione avrebbe portato alla chiusura del ponte prima della sua caduta evitando la strage che si è verificata ma non avrebbe evitato la necessità di un suo totale rifacimento.

Pietro Volpi

Lettera 20

Caro Dago.

Bisogna ricordare alla signora Valentina Neri che delle sue gang bang in privato poco ce ne frega. L'unica gang bang che ci sta facendo male è quella che sta adottando il governo nei confronti del popolo italiano.

Lettera 21

Caro Dago, Greta Thunberg: "Gli obiettivi che si sono dati i leader mondiali per fronteggiare il cambiamento climatico sono largamente insufficienti. Non possiamo accontentarci di qualcosa solo perché è meglio di niente".

La ragazzina ingenuamente pensava che a Joe Biden, John Kerry e Barack Obama fregasse veramente qualcosa del riscaldamento globale. Ma a loro interessa soltanto far fare soldi a quelli che li hanno finanziati per il raggiungimento del potere. Infatti si è mai visto qualcuno di questi rinunciare all'aereo per usare un mezzo più ecologico? Se uno è coerente dovrebbe iniziare dando l'esempio.

F.G.

Lettera 22

Caro Dago, Stati Uniti, un vicesceriffo della baia di San Francisco spara e uccide nel mezzo di un incrocio affollato un uomo nero di 33 anni (complimenti per la mira, avrebbe potuto uccidere un bianco!) Questo circa un minuto dopo avere provato a fermarlo perché sospettato di avere lanciato sassi contro un'auto. Beh, l'aveva detto Biden qualche giorno fa: "La condanna nel processo George Floyd è un grande passo avanti contro il razzismo sistemico". "Sleepy Joe", un presidente sveglio.

Eli Crunch

Lettera 23

Caro Dago, la sindaca di Roma Sig.ra Raggi, ha dichiarato che la situazione dei cimiteri è ingiustificabile (ci sono oltre 2000 bare da tumulare). Possibile che in 5 anni non si sia accorta che l'AMA è una società del comune e dipende da lei?

Qualcuno svegli la bella addormentata!

FB

Lettera 24

Caro Dago, migranti, Ocean Viking: "Gommone con 130 persone a bordo naufragato davanti alla Libia". Saranno affari della Libia come gli incidenti stradali che avvengono in Burundi sono affari del Burundi.

il crollo del ponte morandi

Sonny Carboni

Lettera 25

Prendo spunto dal vostro articolo sul povero edicolante, sanzionato per aver sforato di 30 cm l'occupazione di suolo pubblico a Roma, ossia nella stessa città dove l'edificato della Nuvola di Fuksas, è risultato traslato di 2 metri su Viale Europa, gravando sul traffico, sulla visuale della Basilica e dell'archivio di Stato, senza contare che lo stesso viale è tutelato a livello architettonico e urbanistico dalla Sovrintendenza di Stato .... ma questa è un'altra storia!

una veduta del moncone del ponte morandi da una finestra di via fillak

Lettera 26

Caro Dago, in Italia abbiamo questo trauma antico, probabilmente conseguenza di un passato saturo di dispotici governi, per il quale tutto ciò che assume i contorni di una norma impositiva è visto come una vessazione da eludere.

beppe grillo

Saranno gli anticorpi sviluppati durante il regime nazifascista, sfociati nella reazione della Resistenza, che ancora oggi ci rendono insofferenti e refrattari a qualsiasi emanazione che costituisca un divieto, un obbligo, una prescrizione, si tratti anche solo di fermarci al rosso del semaforo, quasi ne vada del nostro impregiudicabile diritto alla libertà e all’autodeterminazione.

BEPPE GRILLO DIFENDE IL FIGLIO - VIGNETTA BY MANNELLI

In questi giorni surreali, fatti di coprifuoco, di chiusure obbligate, di limitazioni di ogni genere, questo trauma si fa sentire più acuto. I gesti di “insubordinazione” non si contano, dal più innocuo (in apparenza) indossare la mascherina abbassata sotto il mento al vero e proprio atto provocatorio del movimento “Io Apro”.

L’errore sta nel non riuscire ad individuare, nell’onere imposto, l’opportunismo, inteso nella sua accezione meno negativa di “condotta di individui che, mirando al proprio tornaconto, ritengono conveniente rinunciare temporaneamente ai propri principi e accettare compromessi”.

valentina neri 2

Ecco. Se riuscissimo una volta per tutte a capire che il non assembrarsi, il tenere le mascherine fin sul naso, il preferire momentaneamente la didattica a distanza a quella in presenza a tutti i costi CI CONVIENE, forse riusciremo a tirarci fuori più velocemente da questo malsano pantano in cui siamo sprofondati. E, forse, anche da tanti altri pantani peculiarmente italici.

Saluti, Reb.

Lettera 27

Cosa mi tocca vedere ... Cosa mi tocca leggere... Al peggio - è proprio vero - non c’è mai fine. E’ in corso una vera e propria caduta verticale di ogni pur blando pudore, di ogni pur blando sentimento di riservatezza, di pulizia morale, di decoro!

Ogni giorno, ogni ora, ogni minuto si susseguono testi, immagini, racconti di una tale opprimente pesantezza da far stare male. Non è che questo sito sia artefice delle cose pessime che sbandiera satollo ai quattro venti: no, pero appena apri c’è sempre qualcosa di pesante, di vomitevole che ti viene sparato addosso.

valentina neri 11

Apri in pausa pranzo e compare tale Valentina Neri moglie di un senatore (poveri noi, povera Italia ) eletto nel M5S. Si’ proprio l’accozzaglia di incapaci che ha ulteriormente rovinato l’Italia negli ultimi anni sotto la guida del grande pensatore femminista Grillo che finalmente (ma io lo pensavo sempre così ) si è svelato agli occhi dei pirla che ne avevano fatto un guru.

Adesso si accorgono chi è Grillo come uomo, e come politico che ha messo davanti a tutto i suoi problemi famigliari. Lui l’elevato secondo tanta povera gente illusa e frustrata, Salvini che difende i confini invece l’uomo da abbattere sempre e comunque. Poveri noi! Nel M5S con un simile guru in testa non potevano che fuoriuscire i vari toninelli azzolina fico etc etc ossia la non politica intesa come mala politica .

PONTE MORANDI DEMOLITO

Esce ora dalla suburra anche il senatore consenziente alle perversioni della suddetta signora che sull’onda dell’attuale momento storico ha il coraggio di presentare le schifezze che fa come cose di libertà e progresso. Ma quali? ma quando mai? Sono orribili oscenità, sono comportamenti depravati, sono cose che neanche Il peggior animale compie. Vergogna !!!

Ma il punto vero è un altro: è mai possibile che i cattolici e in genere le persone moralmente sane non si indignino, non rispondano per le rime, non si muovano di fronte a tanto spargimento di immoralità ! Parla di puttana la signora Neri: ma le puttane spesso e volentieri (direi sempre) sono meglio di tante donne sedicenti tali .

Luciano