Che poi, diciamocelo chiaro: come faceva la missione russa a fregarci, con Toninelli che poteva controllare?!

ROBERTO MANCINI

Caro Dago, Ucraina, l'ambasciatore russo: "Preoccupati per l'uso di armi italiane". Eh certo, se funzionano come la nostra nazionale di calcio...

Caro Dago, è interessante la semantica di guerra. Per esempio: i buoni applicano le sanzioni, i cattivi violano i contratti. Ma quale sarebbe la differenza?

tweet italia macedonia 4

Par ormai passati siano i sogni di gloria di Mancini circa la vittoria nella FIFA World Cup in Quatar. Dove credeva di andare con Immobile e Insigne? Il primo “fa ride“ solo a vederlo pestare i campi della sfera.

Il nanerottolo, invece, a fine carriera (va in Canada), con la palla tra i piedi è più irritante della Lucarelli quando apre bocca. Gioca esclusivamente nel reparto avanzato a sinistra, finendo per farsi rubare sempre la palla, ciononostante, una tecnica demenziale ( a volte gli riesce il tiro a giro, alleluja!), da una dozzina di anni indossa la n° 10 come Rivera e Baggio. Sembra una barzelletta, ma non lo è.

tweet italia macedonia 5

Caro Dago, esultanza su tutti i telegiornali: l’Unione Europea ha raggiunto un accordo con gli USA che ci forniranno tutto il gas che ci serve al posto dei russi. Bene così, solo una domanda: quanto costava il gas russo e quanto costerà quello americano?

DENTI HUNTER BIDEN ROVINATI DALLA DROGA

Caro Dago, la Russia ha affermato che il figlio del presidente Usa Joe Biden, Hunter, potrebbe essere coinvolto nella gestione di laboratori per lo sviluppo di armi biologiche in Ucraina. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha aggiunto: "Naturalmente chiederemo delle spiegazioni a riguardo. E non solo noi.

Come sapete la Cina ha già chiesto chiarimenti". Gli affari di Little Biden in quel Paese non sono una novità. Qualcuno dovrebbe consigliare a "Sleepy Joe" di darsi una calmata. Quando si ha un figlio tossico non si sa mai cosa può aver combinato...

Caro Dago, fuori dai Mondiali di calcio! È la seconda volta di seguito che lo prendiamo in quel posto. Ormai si può parlare di "nazio-anale"?

joe biden con la seconda moglie jill, i figli hunter e beau e la figlia ashley

Caro Dago, la Finlandia sospende treni con la Russia, ultimo collegamento con la Ue. Passi per Joe Biden, che sta dall'altra parte dell'oceano e non è molto lucido, ma gli europei si son resi conto che la Russia non è Malta ma un Paese spalmato su ben 11 fusi orari? Per andare in Asia non passiamo più di là e facciamo il giro all'incontrario?

Caro Dago, Usa e Ue ai talebani: "Riaprire le scuole per le ragazze". Sennò gli sequestrano i cammelli?

INTERVISTA HUNTER BIDEN

Per Gad Lerner "la Nato si è liquefatta a Kabul"(Carta Bianca 22/03/2022). Sul serio questa lince pensa che gli americani sarebbero rimasti tutta la vita in Afghanistan dopo aver decapitato i capoccioni di al-Qaida? E, per caso, vanta che stavano lì financo "pev espovtare la Democvazia"?

Questo è il suo provincialismo che un Paese normale relegherebbe plasticamente ai margini dell'informazione televisiva

volodymyr zelensky in collegamento con la camera dei deputati 3

Formigli ha toccato il fondo come la nazionale di calcio. Trovo alquanto disturbante abbassare il livello della trasmissione con la Lucarelli che spicca semmai solo per una cifra di doppi sensi da rotocalco come Cicciolina all'isola dei famosi. Criticare l'outfit e la mancanza della cravatta a Zelensky è decisamente inquietante. Piazza Pulita non puo' banalizzare quanto succede in Ucraina, la guerra non è il circo Barnum.

joe biden con il nipote hunter

Caro Dago, Di Maio: "In Ucraina meno di 200 italiani, molti vogliono restare". Insomma, preferiscono le bombe all'obbligo vaccinale anti Covid per gli over 50?

Caro Dago, Covid, dal 1 aprile prof non vaccinati possono "tornare" a scuola. Come no, attenti al pesce!

tweet italia macedonia 3

Caro Dago, Draghi: "Nato e G7 disponibili a inasprire le sanzioni contro la Russia". Ma è possibile che sia così tonto e fanatico da non aver ancora capito che più sanzioni contro la Russia equivalgono a maggiori danni per l'Italia?

Caro Dago, Ucraina, Josep Borrell: "Ue ha stanziato 1 miliardo in armi, ora consegnarle". Magari facendosi aiutare dal Vaticano...

Caro Dago, Qatar 2022, la Macedonia è fatta, 1-0 e ci hanno eliminato dal Mondiale. E così anche stavolta non potranno romperci i coglioni con le formazioni...

tweet italia macedonia 2

Quanto all'equiparazione fra le armi agli Ucraini per una guerra tra fronti di combattimento contrapposti e guerra partigiana, non regge, caro Dagos, alla luce della più elementare verità storica: i partigiani ricevevano le armi da una delle parti in lotta, non da uno o più Paesi neutrali nella sostanza e nella forma, come all'epoca erano Spagna e Portogallo o Svizzera.

Noi non stiamo combattendo contro i Russi: non siamo o non siamo ancora o non del tutto giunti ancora a farlo, perlomeno, formalmente: non ci troviamo, cioè, nella posizione di Uk, U.S.A., Francia, U.R.S.S. nella II GM, ma in quella di Spagna, ecc... rimaste fuori dal conflitto. Inoltre, i partigiani combattevano dietro le linee nemiche in una guerra che si sarebbe conclusa senza rischio di escalation nucleare.

vladimir putin volodymyr zelensky

Con un cinismo tutt'altro che umanitario o "etico", dunque, questo parallelo, in uno con la fornitura di armi, preludio a un intervento diretto e con la strumentalizzazione, cui Zelensky si presta con appeal divistico e un entusiasmo (a proposito...) folle, fa degli Ucraini vittime designate e vincitori "morali" o sul campo contro la Russia e Putin. Se Draghi vuole fare, senza essere stato eletto, il Commander-in-Chief degli Italiani, sappia che la maggior parte degli Italiani è contro la fornitura di armi agli Ucraini. Per una volta, agisca da Capo di governo di un Paese democratico, anche se lui personalmente, intanto che dà lezioni di democrazia a Putin, si comporta proprio come uno che non è stato democraticamente eletto.

joe hunter biden

Caro Dago, vertice Ue, Biden: "La cosa più importante è l'unità dell'Occidente". Come no. Senza mais e grano, col gas a prezzi esorbitanti da pagare in rubli, con l'inflazione a due cifre e con milioni di profughi ucraini da prendere in carico... Però tutti uniti.

Esimio Dago,

vladimir putin

prima pagina di "Avvenire": "Biden promette più gas". Presto, qualcuno gli prescriva il carbone vegetale!

Caro Dago, l'Italia come la Russia: fuori dai Mondiali di calcio. Ci siamo "sanzionati" da soli.

tweet italia macedonia 1

Caro Dago, non fosse stata la Macedonia, sarebbe stato il Portogallo. Comunque fosse andata, eravamo alla frutta. Saluti, Reb

Caro Dago,

Italia fuori dai mondiali di calcio. Vista la formazione di ieri in campo, cercasi disperatamente C.T. che non sappia cosa sia il debito di riconoscenza.

Caro Dago, Ucraina, Biden: "La Nato risponderà all'uso di armi chimiche". Che tradotto significa che per gli Usa l'intervento è ormai certo, adducendo quale scusa il presunto utilizzo di armi non convenzionali da parte della Russia. Lo hanno già fatto quando l'invasione dell'Iraq fu legittimata da prove false di armi batteriologiche.

vladimir putin 4

Caro Dago, Ucraina, Johnson: "Se Putin usa armi chimiche sarà la sua fine". Dubitiamo che sarà il solo ad essere terminato, visto che ha qualche bombetta qua e là da parte...

italia macedonia del nord 8

Caro Dago, la Nazionale del Mancio? No, la Nazionale della minchia: fuori dal mondiale di calcio per la seconda volta consecutiva!

Dago darling, altre stranezze russe. I Romavov furono zar o zarine per 300 anni. Da metà Settecento in poi erano tutti al 95% di sangue tedesco. Tra i dittatori dell'Unione Sovietica, i più eminenti (nel bene o nel male) non erano russi: Stalin era della Georgia, Krusciov e Breznev dell'Ucraina.

joe biden emmanuel macron boris johnson 2

Certamente i russi non erano o non sono xenofobi! Grande fonte di ricchezza per la Russia, prima del petrolio o gas, era l'"oro morbido" cioé le pellicce. In alcune zone (specie della Siberia) ermellini e zibellini furono sterminati (non c'era Brigitte Bardot a difenderli). E a proposito di BB, il candidato da lei scelto per le prossime elezioni presidenziali francesi é quotato a un magro 2% (roba proprio da "happy few") delle intenzioni di voto.

Macron é primo al 30%, dietro di lui la Le Pen con solo il 18%. Da notare che la Francia é l'unico paese UE dotato ufficialmente di armi atomiche, come grandeur oblige in un impero in cui non tramonta mai il sole (da alcune isole polinesiane a quelle caraibiche). Ossequi

italia macedonia del nord 9

Caro Dago, non ho ancora letto nessuna dichiarazione di Berlusconi sulla pazzia che ha colpito il suo "fratello minore" Putin. Troppo impegnato a celebrare nozze farlocche?

