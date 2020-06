POSTA! - ANCHE SE VERRANNO ELIMINATE LE CLASSI POLLAIO AI POVERI STUDENTI TOCCHERÀ TENERSI LA MINISTRA GALLINA. EHM... GRILLINA – DESIDERO SEGNALARE LA RISPOSTA CHE L'INPS HA FORNITO ALLA SIGNORA CHE MI AIUTA NELLA GESTIONE DI MIA MOGLIE (DISABILE 100% PER SCLEROSI MULTIPLA ): "BUONGIORNO, LA PROCEDURA AL MOMENTO…” - NIENTE PIÙ TROLLEY SUGLI AEREI. LE CAPPELLIERE SERVONO PER RIPORCI GLI ASINTOMATICI

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

emmanuel macron a scuola 6

Caro Dago, secondo turno delle municipali, la Francia si tinge di verde ed Emmanuel Macron incassa una bella batosta. Ma a Bruxelles non avevano detto "no alla Lega"?

E.S.

Lettera 2

Caro Dago, sgominata a Brescia una banda di pusher: vendevano eroina letale. Quindi oltre che spacciatori sono pure cretini. Se fai morire i clienti poi la droga chi la vendi?

L.Abrami

Lettera 3

BIMBO TROLLEY

Dagovski,

Niente più trolley sugli aerei. Le cappelliere servono per riporci gli asintomatici.

Aigor

Lettera 4

Caro Dago, scuola, anche se verranno eliminate le classi pollaio ai poveri studenti toccherà tenersi la ministra gallina. Ehm... grillina, volevo dire.

Scottie

LUCIA AZZOLINA AL MARE

Lettera 5

Caro Dago, i Rolling Stones minacciano di far causa a Trump se utilizzerà ancora le loro canzoni nella campagna elettorale. Sarebbe bello che tutti gli elettori di Donald la smettessero di ascoltare i Rolling "Stronz", e poi vediamo se Mick Jagger gradisce.

Tas

Lettera 6

Caro Dago, "Investire nella ricerca, rivoluzionare e digitalizzare il settore sanitario, dare più centralità a medicina territoriale e a quella di base", sono alcune delle 10 ragioni per dire sì al Mes che Nicola Zingaretti elenca sul Corsera al M5s. Il segretario Pd perde tempo col superfluo. Avesse citato l'unica ragione che conta, "conservare la poltrona", i 5 Stelle avrebbero capito subito.

Raphael Colonna

Lettera 7

Caro Dago, l'ultima trovata del Governo: bonus baby sitter anche a nonni e zii. E allora perché non anche a vicini di casa e amici per chi non ha parenti?

Kevin Di Maggio

mick jagger

Lettera 8

Caro Dago, Madonna non sopporta di fare una cosa "solo perché la fanno tutti gli altri". Ah ecco perché qualche settimana fa è andata in piazza a manifestare contro il razzismo. Perché non c'era nessuno. Solo lei, anticonformista e controcorrente.

P.F.V.

Lettera 9

Caro Dago, coronavirus, la Colombia supera la Cina per numero di casi. Sì, come quando gli asini cominciarono a volare.

Piero Nuzzo

Lettera 10

Caro Dago, Bologna, carabiniere investito dai ladri in fuga: è grave. Però se avesse estratto l'arma di ordinanza e sparato per proteggere la propria vita, per certa gentaglia che scende tutti i giorni in piazza sarebbe stato di gran lunga più grave.

madonna con le stampelle alla protesta black lives matter a londra 7

Diego Santini

Lettera 11

Caro Dago, uomini armati assaltano la Borsa di Karachi in Pakistan. Catturati dalla polizia. Volevano rubare obbligazioni o azioni? Magari puntavano soltanto a portarsi via l'Indice delle Blue Chips.

J.R.

Lettera 12

Caro Dago, Istruzione, Lucia Azzolina: "Quando sono arrivata al ministero ho chiesto di poter vedere i conti e i soldi non spesi. Mi è stato detto che ero il primo ministro a fare questa domanda. Nessuno l'aveva mai fatta". Non sorprende. Una come lei di certo non poteva parlare dei massimi sistemi.

LUCIA AZZOLINA

P.T.

Lettera 13

Caro Dago, in Cina è stato disposto il lockdown per quasi mezzo milione di persone nel cantone di Anxin, a 60 chilometri da Pechino. L'epidemia di coronavirus, infatti, è ancora "grave e complessa", secondo le autorità.

XI JINPING

Quindi anche i cinesi cominciano a dubitare della favola che essi stessi hanno raccontato al mondo sul modo in cui hanno arginato il Covid-19. L'unico a crederci ancora è il nostro Walter Ricciardi (Oms), che vorrebbe spalancare i confini a loro ma non agli americani solo perché odia Donald Trump.

Simon Gorky

Lettera 14

EUGENIO GIANI SI TUFFA IN ARNO

Caro Dago, Papa Francesco: "Non abbiamo bisogno di parolai che promettono l'impossibile". No, abbiamo bisogno di persone come lui che tutti i giorni prega per tutti con i risultati ben noti.

Bobby Canz

Lettera 15

Caro Dago, razzismo, dopo Coca Cola, North Face, Patagonia e altri, anche Starbucks annuncia il boicottaggio dei social. O sono in pieno delirio di onnipotenza o sono così tonti da non capire che le loro decisioni avranno conseguenze.

michael jordan

Io di certo non continuerò ad essere cliente di quei brand che grazie al loro potere economico vogliono limitare la libertà di pensiero. E come me tantissimi. Contenti loro di perdere clienti tra i bianchi... Si vede che fanno grandi affari coi neri. E forse proprio da uno di questi ultimi avrebbero molto da imparare.

Il grandissimo Michael Jordan. Ai Democratici che all'apice della carriera tentavano di coinvolgerlo nella battaglia politica - perché di questo si tratta pure adesso - rispose: "Anche i repubblicani comprano scarpe!". Più chiaro di così.

Lino

Lettera 16

dennis rodman michael jordan

Caro Dago, la Ceccardi al guinzaglio di Salvini? Quale erede di un partito che per una vita ha preso ordini direttamente da Mosca (e fino al termine degli '80 pure vagonate di rubli, anzi, dollari), vien da dire che di guinzagli Giani sì che se intende.

Giorgio Colomba

Lettera 17

Dago darling, Cristoforo Colombo era un navigatore che cercava a Occidente la via delle Indie. Non sapeva che tra la penisola iberica e le Indie c'era di mezzo un enorme continente, per giunta già abitato. Che colpa ne ha lui per quello che é venuto dopo? La cosa più terriibile fu il trasporto degli africani verso la Americhe. Stipati e incatenati su navi fatiscenti, metà di loro morì nelle traversate.

cristoforo colombo decapitato a boston

Un vero genocidio, ancora oggi senza numeri, ma prob. milioni di morti. Possibile mai che le corti europee (inclusa quella di Santa Romana Chiesa) non sapessero? E chi erano i "negrieri" che catturavano gli africani e li portavano ai porti dell'Africa occidentale? Pare che fossero mercanti islamici. E così tutto quadra: cristiani e islamiici. uniti per commettere uno dei più grandi genocidi della Storia. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 18

donald trump 10

Caro Dago, coronavirus, record di contagi negli Stati Uniti. È l'effetto delle manifestazioni contro il razzismo organizzate dai Dem senza alcun rispetto delle norme di sicurezza, nella speranza che il dilagare dell'epidemia di Covid-19 sia di aiuto per sconfiggere Donald Trump. Ma gli americani non sono stupidi, vedono benissimo quel che sta accadendo e di chi è la colpa: dei neri e dei loro amici.

Di Pasquale

Lettera 19

PASQUALE TRIDICO E IL CASINO SUL SITO DELL'INPS

Buona sera . desidero segnalare la risposta che l'INPS ha fornito alla Signora che mi aiuta nella gestione di mia moglie ( disabile 100% per sclerosi multipla ) e della casa con regolare contratto da oltre 10 anni alla sua richiesta di notizie , il 25 Giugno in merito alla sua domanda di indennità COVID 19 per COLF/BADANTI presentata il 25 Maggio " Buongiorno, la procedura al momento non permette, a livello territoriale, operazioni sulle domande. Si consiglia di attendere. Cordialità 4955 " questo nonostante le assicurazioni del Presidente dell'INPS in Tv a metà Giugno che garantiva il pagamento dell'importo previsto per i mesi di Aprile e Maggio entro metà Giugno.

Mi rivolgo a Lei perchè con L'IMPS è impossibile avere risposte con date certe.

La ringrazio

Cordiali saluti

Francesco Bertoglio

Lettera 20

salvini ceccardi

Caro Dago, la scuola non trova pace e pure il ministro: gli insegnanti protestano,

i presidi vogliono consegnare le chiavi degli istituti ai prefetti. Manca Cuore.

E la scuola passa dalla Maestrina dalla penna rossa, alla Azzolina dalla bocca rossa.

Il candidato a presidente della Toscana, area PD, se ne uscito con una frase bruttarella verso la sfidante del centrodestra Ceccardi. Toscanamente parlando ha detto una bischerata, quindi è facile passare da Giani a frani.

Saluti, Labond

inps-2 inps salvini ceccardi salvini ceccardi donald trump 3