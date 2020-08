POSTA! - AVERE ANCHE OTTENUTO I 600 EURO È UN DOPPIO SCANDALO, MA LO SCANDALO BASE È AVERLI CHIESTI. CHE FINE HANNO FATTO I DUE FURBISSIMI CHE SONO STATI ASSOLTI DA OGNI PECCATO PER AVERLI SOLO CHIESTI, MA NON OTTENUTI? GLI "APPELLANTI" ERANO CINQUE E IMPROVVISAMENTE SONO DIVENTATI TRE. I DUE SCOMPARSI SI SONO FUSI CON IL CALDO DELL'ESTATE O MAGARI SONO DEI SUPER INCONFESSABILI?

Riceviamo e pubblichiamo:

jeff bezos

Lettera 1

Caro Dago, il fondatore e proprietario di Amazon guadagna 149.353 dollari al minuto. Possiamo quindi immaginare l'occhiataccia a chi - in cerca di consigli - fermandolo per strada gli chieda: "Posso rubarle 5 minuti, Mr. Bezos"?

Pikappa

Lettera 2

assistente civico francesco boccia

Caro Dago, coronavirus, il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia: "Dopo Ferragosto stretta su movida e discoteche". Quindi i giovani che volessero sperimentare l'ebbrezza del contagio di massa facciano presto. Restano ancora due notti.

Lucio Breve

GIUSEPPE CONTE MEME

Lettera 3

Caro Dago, che combinazione. Il Governo ha raddoppiato le pensioni di invalidità proprio in vista delle Regionali andando anche oltre la sentenza della Corte costituzionale per platea degli aventi diritto. E sì che le associazioni erano da anni che lo chiedevano. Solo un caso?

F.G.

Lettera 5

Caro Dago, Usa 2020, La Stampa: "Lei macina dollari e spara a zero su Donald Trump, lui definisce le linee guida di quella che potrebbe essere la prossima amministrazione.

kamala harris e joe biden 1

Appaiono in questa doppia veste Joe Biden e Kamala Harris nel loro debutto come ticket presidenziale". Boom! Se i giornaloni italiani cominciano così, rischiano di arrivare a novembre con le ghiandole salivari esaurite. Sì contengano: mancano ancora 80 giorni.

Nick Morsi

Lettera 6

Caro Dago, ma secondo te il piano che l'Italia deve preparare per accedere al recovery fund non è ancora pronto??? Figurati mica devono preparalo questi, glielo daranno bello pronto da leggere a reti unificate e diretta Facebook!

Per gentile concessione, ci lasciano fare una settimana di ferie in casa e poi arriverà la seconda ondata di angherie. Torneremo al quarantena-bis, sono pronto a scommettere.

ELENA MURELLI

Livio

Lettera 8

Caro Dago, avere anche ottenuto i 600 euro è un doppio scandalo, ma lo scandalo BASE è averli chiesti. Che fine hanno fatto i due furbissimi che sono stati assolti da ogni peccato per averli solo chiesti, ma non ottenuti ? Gli "appellanti" erano cinque e improvvisamente sono diventati tre. I due scomparsi si sono fusi con il caldo dell'estate o magari sono dei super inconfessabili ?

Cincinnato 1945

Lettera 9

Caro Dago, coronavirus, Boccia: "Dopo Ferragosto stretta su movida e discoteche". Un genio 'sto ministro! Ha deciso di chiudere la stalla solo dopo che i buoi saranno scappati. Per caso ha fatto lo stesso percorso di studi della ministra Azzolina?

marco rizzone con giuseppe conte e andrea orlando

Greg

Lettera 10

Caro Dago, più di un italiano su due (54%) ha deciso di mettersi in viaggio per trascorrere Ferragosto al mare, in campagna o in montagna. Cerchiamo di farlo sapere ai Paesi frugali. Così il Recovery Fund ce lo mandano direttamente nei luoghi di villeggiatura.

John Doe Junior

Lettera 11

Caro Dago, il terzo deputato ad aver percepito il bonus Inps è il 5 Stelle Marco Rizzone. Però dai, con quel cognome anche lui sembra un leghista dei tempi "La Lega ce l'ha duro"...

Yu.Key

Lettera 12

il progetto starlink di elon musk

Caro Dago, non mi pare che Musk abbia mandato in orbita “solo” 100 satelliti Starlink, forse la notizia è vecchia, a me ne risultano 597 orbitanti (al 14 agosto).

E riprendendo un discorso del Generale Rapetto, non mi preoccuperei del progetto di Bezos, ora che il signor Amazon inizierà a spedire i suoi satelliti in orbita -al momento la Blue Origin non è neppure in grado di raggiungere l’orbita più bassa, siamo al sub-orbitale- Elon Musk avrà terminato la sua costellazione di 4000 satelliti rendendo totalmente inutile quella concorrente.

JEFF BEZOS BLUE ORIGIN 1

Larry

Lettera 13

Caro Dago, leggo continuamente dell'indignazione di tutti gli italiani per gli onorevoli che hanno preso i soldi del bonus COVID. Sono arrivato alla conclusione che è ora ti semplificare il pagamento dell'IRPEF lasciando di decidere la cifra da versare alla buona volontà del cittadino. Considerato il livello di moralità degli italiani, il gettito non potrà che aumentare. Ed inoltre con meno burocrazia ne guadagnerà tutto il sistema.

ilm'ot

marco rizzone 3

Lettera 14

Caro Dago, Marco Rizzone, del M5s, è il terzo deputato ad aver percepito il bonus Inps: deferito ai probiviri. Dirà che lo ha preso per "restituirlo" alla piattaforma Rousseau?

Gian Morassi

Lettera 15

Caro Dago, la ministra Azzolina: "L'obiettivo non è tanto riaprire le scuole a settembre, ma fare in modo che non richiudano". È una bella filosofia che applicata al lavoro suonerebbe più o meno così: "L''obiettivo non è trovare un'occupazione, ma fare in modo che non ti licenzino".

A.B.

Lettera 16

LUCIA AZZOLINA

Caro Dago, Usa 2020, stando ai commentatori su giornali e tv, Joe Biden e Kamala Harris sono una coppia assolutamente perfetta. Ma se i democratici, invece, avessero scelto Topolino e Minnie, il risultato sarebbe stato il medesimo: nei nostri radical-chic sarebbe comunque scattato il riflesso pavloviano.

Camillo Geronimus

Lettera 17

Caro Dago, New York Times: "Negli Stati Uniti sono morte fra maggio e agosto 200 mila persone in più rispetto alla media degli anni passati: potrebbe dunque essere questo il bilancio reale dell'epidemia di coronavirus.

ZINGARETTI - CONTE - DI MAIO

Come no. È noto a tutti che la forza del NYT è la matematica. Basta andarsi a riguardare i sondaggi sulla sfida Donald Trump-Hillary Clinton del 2016 e tutto si chiarisce.

Daniele Krumitz

Lettera 18

Caro Dago, una fine così ingloriosa per il PD era impensabile! Il partito che fu di Togliatti, Berlinguer ma anche di D'Alema e Veltroni, ridotto ora a rincorrere e supplicare alleanze con il M5S.

Una formazione senza storia, senza leadership, senza linea politica, un assembramento di persone incapaci interessate solo a mantenere quello che per una fortunata coincidenza hanno ottenuto, poltrona e stipendio.

Povero PD davvero una brutta fine....

FB

Lettera 19

coronavirus svezia 1

Dago darling, perché tante fake news sulla Svezia? A ieri i morti per coronavirus sono stati 5.776 su 10 milioni di abitanti. Moltiplicando per 6, qualcosa in meno dei morti italiani. La Svezia però non ha fatto il lockdown e quindi prob. ha un'economia non sofferente come la nostra e meno disastri di salute mentale.

E tutti gli invidiosi addosso alla Svezia (Inferno o Paradiso). Magari ci si metterà anche la "famosa" università TheHolyShit di Oxford on the River. Pur di fare sensazionalismi i media ormai pubblicherebbero di tutto, ma mai e poi mai qualcosa che potrebbe non essere gradito ai poteri forti nazionali e sovranazionali.

FULVIO ABBATE

E anche Dago, purtroppo, si sta inserendo sempre più nel mainstream e sta perdendo il coraggio dei bei tempi passati. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 20

Signor Dago, ho letto il pezzo di Abbate, sulla Boschi, come al solito tanta fuffa e parole scontate. Ma il problema sono le spericolate e non dotte citazioni abbatesche a salve, e mi riferisco al film di Scola, "Dramma della gelosia ... tutti i particolari in cronaca", dove Abbate, sfoggiando una pomposa scrittura, ha dimostrato una fallace conoscenza della pellicola, facendo intendere non solo di non aver visto o capito il film, o peggio, di aver letto male Wikipedia. Ma come fa a scambiare l'operaio edile comunista, Oreste Nardi (Marcello Mastroianni) per un morto di fame, ed Adelaide Ciarrocchi(Monica Vitti) fioraia con banco al cimitero Verano, per una barbona? Forse Abbate prime di scrivere, dovrebbe documentarsi, così per essere precisi, oppure eviti di citare nel caldo di questa estate. Rocco saggio

coronavirus niente lockdown in svezia coronavirus svezia