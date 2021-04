POSTA! - BISOGNA DIRE CHE TRA ANDREA AGNELLI, CON LA SUPERLEGA, E BEPPE GRILLO, CON LA DIFESA DEL FIGLIO CIRO ACCUSATO DI STUPRO, È NATA UNA SANA COMPETIZIONE PER CHI RIUSCIVA A RIMEDIARE LA FIGURA DI MERDA PIÙ GRANDE. CHI HA VINTO? - DUE GOVERNI, COL PD E CON DRAGHI, CHE SONO STATI UNA PRESA IN CIRO PER GLI ELETTORI 5 STELLE. GRILLO MIRAVA SOLO A SALVARE IL FIGLIO DAL PROCESSO PER STUPRO...

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, comunque bisogna dire che tra Andrea Agnelli, con la Superlega, e Beppe Grillo, con la difesa del figlio Ciro accusato di stupro, è nata una sana competizione per chi riusciva a rimediare la figura di merda più grande. Chi ha vinto?

Ezra Martin

Lettera 2

Caro Dago, il silenzio sul video di Grillo a difesa del figlio Ciro accusato di stupro della ministra 5 Stelle delle Politiche Giovanili, è un Dadone sullo stomaco.

Bibi

Lettera 3

Caro Dago, il ministro degli Esteri Liugi Di Maio ha annunciato di essere al lavoro insieme agli Stati Uniti "alla tassa sulle multinazionali". Sì, perché Biden ha bisogno della sua consulenza!

Axel

Lettera 4

Caro Dago, per Natalia Aspesi è ridicola l'affermazione di Rula Jebreal che Berlusconi abbia fatto per le donne più del Pd. Comunque nel governo Draghi Silvio ha piazzato due ministre, il Pd nessuna. E questo è un fatto.

Vesna

Lettera 5

Ciao Dago,

ma nella (ri)nascente Superlega la Juventus quanti scudetti avrebbe dichiarato nella sua bacheca per farsi bella agli occhi dei suoi amichetti? Avrebbe incluso anche quelli "vinti" durante Calciopoli?

Se così fosse stato, ci sarebbe stata una ... super bega.

Da quando son nati gli Agnelli hanno sempre tentato di far la festa ai lupi.

Rob

Lettera 6

Caro Dago, caso Navalny, la legale denuncia: "È molto debole e non riceve le cure". Ma guarda un po' che strano, fa lo sciopero della fame e si sente debole... Se uno fa il furbo, per rispetto verso gli altri detenuti, la "cura" è legarlo alla branda e alimentarlo a forza. Altro che ospedale civile di Mosca!

F.T.

Lettera 7

Caro Dago, clima, la Ue ridurrà le emissioni del 55% entro il 2030. Ma certo, sulla carta. Propaganda per dare il contentino ai "gretini". Ma nella realtà, invece?

A.Reale

Lettera 8

Caro Dago, caso Ciro, Conte: "Comprendo le angosce di Grillo ma c'è anche il dolore della ragazza". Come dire "Signori, io voglio solo fare il capo dei 5 Stelle!".

Di Pasquale

Lettera 9

Caro Dago,

vorrei esprimere solidarietà a Giampiero Mughini, colpito nel profondo dalla tragicomica Juve degli Andrea.

Giancarlo Lehner

Lettera 10

"Ma che questo è stato possibile solo perché la forza economica e tutto del Manchester gli permette di farli fruttare quei 40 milioni", ha scritto Mughini, con ciò contraddicendo quanto da lui stesso sostenuto nello stesso articolo, secondo il quale quelle attuali "sono cifre che il giocattolo del calcio non può reggere alla lunga". Insomma: gli investimenti fruttano o non fruttano? Se sì, bene; diversamente si fallisce, come è giusto che avvenga. Vale per la Juve, così come per ogni altra squadra di calcio.

Ciao Raffaele

Lettera 11

Caro Dago, Magrini (Aifa): "Vaccino Johnson&Johnson alla fascia anziana". Brutti vecchiacci! O si depotenziano diventando inoffensivi grazie all'immunità o, male che vada, fanno risparmiare all'Inps. I benefici superano i rischi.

Mark Kogan

Lettera 12

Caro Dago, gli appelli lanciati dai soliti noti contro le riaperture, chissà perché mi fanno venire sempre in mente il richiamo della foresta di appartenenza. A me sembra però che gli appellanti, ovviamente attaccati alla mangiatoia del 27 sicuro, e magari tutelati dallo scudo del vaccino fatto - come si addice ai privilegiati - pensino soprattutto alla loro pellaccia messa in pericolo da chi non ha la panza piena come loro, ed è costretto a gridare nelle piazze per voler tornare ( orrore! ) a lavorare.

Antonio Pochesci

Lettera 13

Caro Dago, ma Beppe Grillo & figlio i boomerang su Internet li costruiscono da soli o con l'aiuto dell'esperto di comunicazione 5 Stelle, Rocco Casalino?

Piero Nuzzo

Lettera 14

Caro Dago, oggi tutti i giornali sportivi esaltano la vittoria dell'Olimpia Milano contro il Bayern di Monaco nell'Eurolega di basket, ossia quell'organizzazione sportiva alla quale la Superleague calcistica si ispirava e che gli stessi giornali hanno pesantemente criticato. Tu chiamale se vuoi... incongruenze

Paul

Lettera 15

Caro Dago,

quando ero ragazzino, Beppe Grillo mi faceva molto divertire con le sue intemerate, in programmi televisivi come “Luna Park” e “Te la do io l’America”.

Ho riso, ammirandone il fegato, quando se ne uscì con la tremenda battuta sui socialisti, a “Fantastico” (nell’era in cui la RAI era presieduta dall’ingarofanitissimo Manca e al governo risiedeva, ancora intoccabile, Bettino Craxi), davanti a un Pippo Baudo sconvolto che si affrettò a dissociarsi.

Ha continuato a farmi ridere, anche se amaramente, con i monologhi portati in giro per l'Italia, negli anni successivi, come quelli a favore dell’ambiente, quando, denunciando l’inquinamento dei mari, descriveva magistralmente la catena alimentare che portava uno spazzolino usato a finire nella pancia dei pesci che poi noi avremmo pescato e consumato (“E alla fine ti sei mangiato il tuo cazzo di spazzolino!”).

Da quando si è buttato in politica, non mi ha fatto più nemmeno sorridere. Vi ho subito intravisto, con l’occhio dell’elettore disincantato, l’ennesima “discesa in campo” del demagogo arruffapopoli di turno, finalizzata ad assommare peso politico (e il potere che ne riviene) a un benessere economico conquistato nel tempo e ampiamente consolidato.

Ieri, quell’imbarazzante orazione alla “Cicero pro domo sua”, condita da quella che voleva essere la solita verve, ma che è parsa a tratti palesemente forzata nonostante gli anni di esercizio retorico, mi ha messo addosso una profonda tristezza: tutta la stentorea lucidità del Grillo che fu, si era dileguata di fronte alla cieca urgenza di influenzare, in quel modo così goffo e grossolano, l’opinione pubblica e, forse, anche il giudice incaricato del procedimento a carico dell’adorato pupillo.

Possibile che non abbia intuito che la filippica, impostata sullo spinosissimo assunto della consensualità della ragazza, avallata dalla mancanza di una tempestiva reazione di costei, si sarebbe tradotta in un letale boomerang per sé e per il pargolo? In quest'epoca, poi...

E quel finale patetico… “Arrestate anche me…”

Che, forse, sarebbe anche giusto: le colpe dei figli, in fondo, sono sempre e solo colpa dei padri.

Saluti, Reb.

Lettera 16

Caro Dago, Covid, retromarcia sulla scuola. Si torna in classe ma solo al 60%. Per forza, in un anno di pandemia non è stato fatto un (c)Azzolina!

Neal Caffrey

Lettera 17

Caro Dago,

A proposito di pass vaccinale, dati sanitari, tracciamenti,mi chiedevo: abbiamo tutti in Italia e in Europa una bella tesserina,tutta carina, tutta azzurrina,con le bandierine,con il chip,con i numerini,che si chiama Tessera Sanitaria e ce la diedero tanti anni fa. A parte a spianare le piste di coca, a che altro serve? Facciamo ancora una app? Un altro documento, carta verde, passaporto, bolli, uffici e cazzi?

Ps. A proposito di app per questo tipo di servizi e certificazioni, bisogna capire che non esiste nessun obbligo di possedere un telefono cellulare smart. Anzi nonnesiste obbligo di possedere nulla! Già è molto fastidioso che per usare il mio conto corrente io sia obbligato di fatto a possedere un telefono, adesso cominciamo a esagerare se per poter uscire di casa si debba avere lo stesso obbligo di fatto! Me lo comprasse il Governo! A me e a mio padre 84enne, che con lo smartphone ci fa il sugo.

Saluti

SR.

Lettera 18

Dear Dago, dopo questa bella figura di merda sulla Super Lega, io direi che il prode Andrea Agnelli, a this point, può fare solo una cosa: dimettersi! Anzi, forse ne dovrebbe fare due in realtà: prima DIMETTERSI, poi SPARIREEEEEEEEEEEEEEEE!!!

Mamma mia, questi 12 hanno fatto proprio la figura dei dilettanti allo sbaraglio. E meno male che si consideravano pure il gotha del calcio europeo: secondo me sono nel gotha dei dirigenti con le palle più mosce dell'universo!

Agnellino, se mi leggi, cortesemente: fai un favore a te stesso...a noi tifosi del calcio mondiale...e pure a noi tifosi della Juventus...Il favore che devi farci è semplicissimo: devi dimetterti e sparire dai nostri radar per tutto il resto della tua vita! Dago, tu cosa pensi: hanno fatto una grossa figura di merda, oppure no? Io, a occhio, direi che la figura di cacca l'hanno fatta eccome!

Pas mal...

Francesco Polidori

Lettera 19

Caro Dago, secondo un'inchiesta del Guardian, 17 bambini e adolescenti immigrati non accompagnati scompaiono ogni giorno in Paesi europei, comprese Italia, Grecia e Germania. Ma la spiegazione è semplicissima. Una volta che sono riusciti a farsi accogliere come minorenni, magicamente ritornano ad essere quel che in realtà sono, maggiorenni. E se la danno a gambe con tanti saluti agli idioti che li hanno fatti entrare.

Tuco

Lettera 20

Caro Dago,

Quindi abbiamo scoperto che CHARLIE CHARLES, DARDUST, MACE, CROOKERS, SLAIT sono coloro che HANNO FIRMATO I SUCCESSI DI MADAME, IRAMA, ELODIE, GHALI, SFERA EBBASTA, MAHMOOD.

Bhe allora denunciamoli subito alla Procura della Repubblica per favoreggiamento al vilipendio della musica ed all'oltraggio dell'estetica prima che facciano altri danni.

Saluti

SR

Lettera 21

VIDEOMESSAGGIO DI MARIO DRAGHI PER IL GLOBAL HEALTH SUMMIT

Quando un allenatore perde qualche partita o non è più in sintonia con lo spogliatoio viene messo alla porta. Quando un capo azienda performa i risultati positivi previsti si premia. Quando però sballa una strategia come quella di queste ore con una reprimenda (eufemismo) mondiale cosa si deve fare? Usualmente in certi ambienti ovattati si richiama il senso di responsabilità cui seguono immediate, signorili dimissioni.

Spero per i promotori italiani di questa clamorosa sconfitta che non si debba arrivare all’espulsione forzata dai consessi dove siedono: società, FIGC, Lega e Uefa ma capiscano da soli cosa devono fare e che questo basti a placare il disdegno delle tifoserie che in queste ore si sono fatte sentire. E’ stato come usare violenza a un senso di appartenenza quasi filiale in rapporto ai colori della squadra che in altre epoche si sarebbe definito “amor di patria”. Un'offesa alla Bandiera!

La sfida deve passare ora per un programma di sostegno del settore professionistico di natura patrimoniale coinvolgendo istituzioni e partner diversi (progetto già depositato all’ICS) e al contempo attraverso una adeguata riforma dei tre campionati che ridisegni il perimetro di chi può starci dentro e chi no.

E' il calcio bellezza.

Lettera 22

Caro Dago, due governi, col Pd e con Draghi, che sono stati una presa in Ciro per gli elettori 5 Stelle. Grillo mirava solo a salvare il figlio dal processo per stupro: "governi ad personam".

G.S.

Lettera 23

Ceferin e Cairo ieri hanno dichiarato che la superlega è frutto di un tradimento. In proposito rimbomba il silenzio rumoroso di John Elkann che a quanto pare ne sa. Suo nonno Gianni aveva certo qualche debolezza ma sicuramente due certezze: la FIAT resterà in Italia, la Juve è un bene di famiglia italiano.

A ben vedere le tre società che hanno aderito alla superlega ben poco hanno di italiano se non il possesso temporaneo del terreno di giuoco dove si esibiscono. Il resto per quanto riguarda almeno Inter e Milan, al di là dei debiti, è avvolto nel mistero.

Ecco il frutto di una riforma dissennata del 1996 e della maledetta globalizzazione. Una cosa però stona, ossia il poco impegno ad attuare una seria riforma dei campionati ed una maggiore selezione dei collegi sindacali delle società che dovrebbero valutare la continuità aziendale. Restare in Italia e ricondurre il tutto ad un equilibrio finanziario accettabile passa anche attraverso l’espulsione di chi non ce la fa e di conseguenza una maggiore ridistribuzione delle risorse per i superstiti. In Italia.

Lettera 24

Ginnico Dago. Dopo i noti casi di trombosi. JOHNSON&JOHNSON: C’E’ L’OK DELL’EMA MA L'ITALIA LO USERÀ SOLO SOPRA I 60 ANNI. Astra Zeneca : consigliata la somministrazione agli over 65. Insomma al posto di buttare il tutto nel cesso, per non sprecare niente iniettiamo gli ultrasessantenni.

Phantomas.

Lettera 25

Dago colendissimo, i signorini Agnelli sono una nota compagnia di rentier che è bene stiano lontano dalla gestione delle loro aziende. Hanno voluto occuparsi direttamente della Juventus, con risultato di una voragine finanziaria, avendo nel contempo arricchito spropositatamente procuratori e giocatori. La Superlega è (era?) la fuga in avanti per sopravvivere, almeno per un pò. Senza avvedersi che la Superlega amplificherà i ricavi ma soprattutto i costi ed alla fine non resterà che il (meritato) fallimento.

Andrea Agnelli: “I 16-24enni non hanno molto interesse per il calcio”. Grazie tante! Lo stravolgimento del calcio è in corso da tempo: giocatori in prevalenza stranieri (60%), giocatori che vanno e che vengono, giocatori che cambiano casacca nel corso del campionato, azzeramento da parte di alcune squadre del rapporto con i loro stessi territori storici, …. Con la Superlega sarà pure peggio!

Saluti da Stregatto

Lettera 26

Caro Dago, Russia, arrestate la portavoce di Navalny e l'oppositrice Sobol. I grandi risultati dell'Ue che chiedeva l'immediata l'iberazione di Alexei. Si occupassero di Patrick Zaki!

Spartaco

Lettera 27

Caro Dago, Dl Covid, chi falsifica il pass per gli spostamenti rischia il carcere. E con le carceri strapiene dove verrà sistemato? Sul tetto assieme ai furbetti del reddito di cittadinanza?

Simon Gorky

Lettera 28

Caro Dago, Usa, George Floyd, l'ex poliziotto Derek Chauvin condannato per omicidio colposo, di secondo e di terzo grado. Ai giurati l'Oscar per migliori attori non protagonisti.

Rob Perini

Lettera 29

Mitico Dago, giusto per dare una lettura alternativa allo sfogo di Grillo, direi che è giustamente incacchiato nero perché ha prima svenduto il suo movimento per salvare il culo al figlio, poi il figlio finisce che lo ingabbiano comunque, esti...zzi. Ma come diceva un ex saggio, la vita è una tempesta, e prenderlo in culo è un lampo.

Stefano55

Lettera 30

Caro Dago, come dice il grande Costanzo mettiamo in fila alcune cose;

ci sono migranti che vogliono lasciare l'Africa in maniera illegale, ci sono Ong, provenienti ad ogni dove, pronte ad imbarcarli e portarli, non nei porti di provenienza ma in Italia (a costo di rimanere parcheggiate davanti alle nostre coste per giorni) dove ci sono strutture di accoglienza che ricevono contributi sostanziosi per il loro "impegno", poi ci sono altre organizzazioni che trovano loro un lavoro, non proprio regolare, e se questo non bastasse c'è chi fa avere loro l'ormai famoso nel mondo, reddito di cittadinanza (vedi caso Genova)!

È tutto regolare? Purtroppo non abbiamo più i Falcone i Borsellino ma neanche i Violante e Di Pietro che sicuramente avrebbero acceso più di un faro su questa concomitanza di eventi....

FB