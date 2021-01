POSTA! CARO DAGO, L'AMICA DELLA PASCALE TRADISCE SILVIO E TENTA DI SALVARE "GIUSEPPI". DALLA MAGGIORANZA "URSULA" ALLA MAGGIORANZA "BARBARA D'URSULA" – ALIBABA, IL LEADER JACK MA RIAPPARE IN PUBBLICO DOPO OLTRE 2 MESI. I CINESI LO HANNO RESETTATO?

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, l'amica della Pascale tradisce Silvio e tenta di salvare Giuseppi. Dalla maggioranza "ursula" alla maggioranza "Barbara D'Ursula".

Giovanni L.

Lettera 2

Caro Dago, crisi di governo, al Senato il premier Conte riesce a raccattare solo 156 voti dei 161 necessari per la maggioranza assoluta. Adesso aspetta il voto per posta?

Gripp

Lettera 3

Caro Dago, prima di lasciare la Casa Bianca, Donald Trump concede la grazia a 73 persone, tra cui Steve Bannon. Non c'è Hunter Biden, indagato per riciclaggio ed evasione fiscale. Ci penserà papà Joe a evitare la galera al figlio tossico e traffichino?

Pat O'Brian

Lettera 4

Caro Dago, Germania, il Nordreno-Westfalia interrompe le vaccinazioni per 10 giorni per mancanza di dosi del vaccino Biontech-Pfizer. E meno male che la "in gambissima" Merkel aveva acquistato 30 milioni di dosi extra oltre a quelle previste dal contratto Ue!

Ezra Martin

Lettera 5

Caro Dago, Alibaba, il leader Jack Ma riappare in pubblico dopo oltre 2 mesi. I cinesi lo hanno resettato?

Maxi

Lettera 6

Caro Dago, Istat, nel 2019 in aumento la "fuga" degli italiani verso l'estero: +4,5%. Se si aggiunge che il 31 dicembre dello stesso anno gli stranieri in Italia rappresentavano l'8,8% della popolazione, si ha la conferma che nel nostro Paese "non è" in atto una sostituzione etnica...

A.B.

Lettera 7

Caro Dago, il Governo ricorre all'avvocatura di Stato contro Pfizer, che ha tagliato del 29% le dosi di vaccino. Che goduria vedere che contro la pandemia Joe Biden lascia l'Europa in mutande!

L.Abrami

Lettera 8

Dago colendissimo, Fiat bye bye.

Nel nuovo gruppo Stellantis (dove il compratore è PSA!!) quello che rimane della Fiat in Italia consiste in fabbriche precarie, con un numero di auto prodotte semplicemente ridicolo. La famiglia Agnelli ha pensato bene di squagliarsela, monetizzando gli ultimi scampoli dell’impero.

Il tutto sotto gli occhi dei governi italiani dell’ultima dozzina di anni, che hanno preferito giocare con pensioni e redditi di cittadinanza invece di contribuire a rafforzare l’industria italiana in grado di pagare stipendi e tasse.

E che dire dei sindacati duri e puri? Oltre 40 anni di opposizione ideologica al capitalismo sfruttatore, e voilà, il capitalista non c’è più! C’è da essere contenti: mancano all’appello alcune dozzine di migliaia di posti di lavoro, ma almeno i (potenziali) lavoratori non vengono sfruttati!

Saluti da Stregatto

Lettera 9

L'inglese con la b4exit pensava di risuscitare l'impero, ora si trova a capi del vero impero un irlandese e una Indiana, due paesi che hanno spolpato per secoli

Lettera 10

Caro Dago, Governo, Zingaretti: "Ora voltare pagina e rafforzare la maggioranza". Nuova pagina per iscrivere a libro paga i futuri arrivi?

J.R.

Lettera 11

Caro Dago,

dopo il "soccorso nero" Polverini, copyright Renzi, come faranno gli antifascisti in servizio permanente effettivo, dai senatori a vita ai parlamentari rossi e rosati, dall'anpi al nostro caro e amato presidente, dai giornaloni e telegiornalini allineati agli intellettuali per mancanza di prove a tuonare pretestuosamente contro il fascismo presunto degli oppositori e ad indignarsi per i calendari, le copertine di libri, le canzoni e gli inni, i saluti romani veri o presunti etc. senza pensare di cadere inevitabilmente nel ridicolo e nel puro cabaret di basso livello?

Probabilmente fingeranno di non accorgersene, come non si sono accorti poco tempo fa, per ignoranza crassa, di aver votato con entusiasmo democratico l'inno di Mameli, già inno della Repubblica sociale italiana, da provvisorio ad ufficiale.

Compagni trinariciuti ed incompetenti ma sempre primi al buffet delle venti.

Lettera 12

Un fine analista politico (Rai1 ore 13 e 45 del 20 c.m.):

“A 78 anni non è detto che Biden corra per un secondo mandato”.

Acuto.

Al massimo traballerà.

Giuseppe Tubi

Lettera 13

Caro Dago, al Senato il governo Conte non ha i voti per governare (5 in meno della maggioranza assoluta). Ce lo teniamo solo per le foto ufficiali?

Soset

Lettera 14

Caro Dago, il premier Conte non si faccia strane idee. Aver ricevuto il voto di tre senatori a vita, non assegna automaticamente al suo mandato pari durata.

Lidiano Pretto

Lettera 15

Ciao Dago,

ma il buon Pierfurby Casini ha votato la fiducia al governo Conte perchè sta prendendo la rincorsa per il Quirinale ? Ah saperlo ...

Lettera 16

Certo, ‘sto Conte non è che mi piaccia al 100%, però è un uomo colto, sa ragionare ed esporre il suo pensiero, conosce il mondo, si presenta bene e sa adattarsi alle situazioni, nel senso buono; poi, se penso che al suo posto potrebbero esserci Di Maio e Salvini, o Salvini e Meloni (per tacer di Silvio e compagnia cantante), allora accendo un cero a Francesco Forgione, per averci dato Giuseppi.

Giuseppe Tubi

Lettera 17

Non riesco a vedere la villa su Google earth , e sulla destra della città non si riesce a vedere perchè la foto è a bassa definizione , è un caso ?

Grazie , continuate così

Massimo Fedrigoni

Lettera 18

Caro Dago, Usa, Donald Trump: "Sono il primo presidente a chiudere senza guerre". E infatti non ha avuto il Nobel per la Pace come Barack Obama.

Lucio Breve

Lettera 19

Caro Dago, Germania, la Merkel non esclude controlli alle frontiere per la variante inglese del Covid. Pensa di poterla riconoscere dalla guida a sinistra?

Pikappa

Lettera 20

Caro Dago,

ma come “non c’è tempo da perdere”, ci diceva l’Amato Premier, “e l’incomprensibile crisi rallenta l’incedere gagliardo del treno a vapore giallorosso”. Dopo gli esiti deludenti ma chiari del voto Parlamentare (che fastidio la democrazia vero?), che confermano la paralisi in essere da mesi dell’esecutivo, il lider minimo si prende ancora due settimane diciamo di “orientamento” per fare cose che lui neanche ben sa??? D’altronde una Nazione che vanta annualmente un decreto denominato “milleproroghe” e non se ne vergogna di fronte al consesso internazionale, merita questo e ben altro. Ma che non ci vengano a parlare della necessità di agire ed essere efficienti per il bene degli Italiani……..costoro.

SDM

Lettera 21

Caro Dago, dopo aver raccolto in Senato 5 voti in meno della maggioranza assoluta, il premier Conte potrebbe salire al Quirinale. Non è che poi torna in Parlamento dicendo che ha trovato chiuso?

Tuco

Lettera 22

Caro Dago, Napoli, crolla parzialmente la facciata di una chiesa: nessun ferito. Qualche giorno fa la voragine all'Ospedale del Mare e adesso questa. Ma il sindaco Luigi De Magistris riesce a capirlo o no che Lassù non vogliono che si candidi alla presidenza della Calabria?

Sonny Carboni

Lettera 23

Caro Dago, la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen: "Ora gli Stati Uniti si uniscano al nostro sforzo nella lotta al Covid". Già fatto. Joe Biden trattiene il vaccino Pfizer in America, per poter mantener fede alla promessa "100 milioni di vaccini in 100 giorni", e lascia l'Europa a bocca asciutta: più di così!

Nick Morsi

Lettera 24

Caro Dago

l'uomo scaramantico tiene la mano sulle palle e a volte strizza un po' per ricordare alla fortuna di esistere,

l'uomo saggio tiene la mano sulle palle di un altro e a volte strizza un po' per ricordare all'altro di esistere.

ilm'ot

Lettera 25

Caro Dago, "Più lo butti giù e più si tira su", titola "Il Fatto Quotidiano” sopra a una foto di Conte al Senato. Sono gli unici a vedere salire ("su") un premier che raccoglie meno voti - niente maggioranza assoluta! - di quanti ne avesse giorni fa.

Sandro Celi

Lettera 26

Cc sro Dago, Yulia Navalnaya, la moglie del leader dell'opposizione russa Alexiei Navalny, sostiene di essere seguita dalla polizia e ieri sera ha pubblicato su Instagram una foto con un'auto che, secondo lei, è rimasta parcheggiata sotto casa sua per tutto il giorno. Dietro ogni piccolo uomo c'è una piccola donna. Dov'è che i due hanno studiato teatro?

Mario Canale

Lettera 27

Caro Dago,

Giuseppi "lasciateci lavorare", in occasione della finta approvazione del Recovery fund, a fine estate scorsa, aveva detto che "voleva essere giudicato dagli italiani su questo tema", il cui risultato si era intestato personalmente.

Purtroppo per lui, nonostante le ampie modifiche volute ed ottenute da Renzi (chi lo avrebbe mai detto?), Il piano è stato bocciato dall'UE.

Ora il nostro, come ha detto egli stesso, è un professssore. Quindi sa benissimo che se ti presenti impreparato all'esame, vieni boccccccciato.

Se avesse un minimo di coerenza e di dignità, dovrebbe sloggiare per manifesta incompetenza, senza appellarsi a responsabili pescivendoli raccattati a destra e a manca, oltre a qualche rimbambito novantenne (ma nel non avevano detto che gli anziani non dovevano decidere sul futuro dei giovani?).

Sono sicuro che non lo farà, ma sappia che Renzi lo aspetta al varco. Ne sa qualcosa Salvini...

Johnkoenig

Lettera 28

Le mutazioni del virus suggeriscono un parallelo sul piano politico. Dopo la fine del comunismo questi partiti, movimenti ed intellettuali “di sinistra” sono una mutazione del marxismo che fu. Impongono cosi l'uso di nuovi diversi rimedi. Uno di questi puo essere la revisione del sistema. La mutazione suona in campo politico, a conferma del passato con mutata ma non meno pericolosa virulenza. Si notano le stesse e forse peggiori espressioni del comunismo come l'ignavia e l'assenza di responsabilità a tutto scapito della popolazione. Vediamo, per tornare al virus, come hanno trascurato misure atte a combattere l'epidemia. Sempre nell'assolutismo bolscevico che disprezza chi non ha poteri politici. GB.Oneto

Lettera 29

D’Agostino, premesso che Trump può avere un sacco di difetti, va però applaudito solo per una cosa (in realtà ha perso solo causa virus cinese, una sfiga per lui ma per tutti), ossia che ha mostrato il vero volto dei suoi odiatori.

Di quelle merdine di sinistra e compagni di merende schiave del pensiero unico, gente amorale e senza Dio, che in realtà non valgono un calzino di Trump con tutti i suoi grandi difetti. Ora questa feccia umana continua a sferrare il calcio dell’asino a Trump e moglie che non c’entra un cazzo!

I tipini alla “claretta petacci” sono sempre tanti sebbene putrescenti ! Tu tra questi!

Affangala chi vomita odio su Trump e parla di democrazia, dopo averlo attaccato per anni con ogni sorta di vigliaccata per farlo dimettere accusandolo di combine con la Russia. Veri cani ipocriti i dem clintoniani e obamiani e i loro leccaculi italioti !

Onore a Trump che almeno ha i coglioni, merce rara tra gli uomini di oggi mezze femmine !

Luciano

Lettera 30

Caro Dago, l'altro giorno Concita De Gregorio ha definito Giuseppi Conte con questa metafora: "Autosufficiente, indifferente, è come i gatti che stanno con chi gli dà da mangiare ma non si affezionano davvero a nessuno".

Appare evidente che l'editorialista di Repubblica, già direttrice dell'Unità, non conosca i gatti. I gatti sono "autosufficienti" solo se costretti a esserlo. I gatti non sono "indifferenti" ma hanno, invece, grosse simpatie e antipatie. Non è assolutamente vero che i gatti "stanno con chi gli dà da mangiare ma non si affezionano davvero a nessuno", perché i gatti sanno amare profondamente.

Per me, che sono gatto, essere paragonato a Conte è un'offesa profonda che può essere edulcorata solo dal fatto che proviene da una giornalista che non ne ha azzeccata mai una in vita sua.

Conte è solo un opportunista. E se proprio lo vogliamo inserire in una qualche specie animale, io lo metterei tra i saprofiti: quei microrganismi che vivono sulla materia organica in decomposizione e se ne nutrono.

[Il Gatto Giacomino]

Lettera 31

Eh, no!, caro Dagos, si può giocare con le parole e barando, averla vinta per accappararsi l'intera posta - vedi Biden - del potere politico con quel che ne consegue, ma il baro una regola, almeno, deve rispettarla: non farsi scoprire.

Questo vale per le ricorrenti accuse all'opposizione di 'speculare' sull'immigrazione: come se fosse elettoralmente disinteressato incentivarla e sponsorizzarla (per giunta, atteggiandosi a eroi perché si 'sfiderebbe' l'opinione pubblica, quando è tutto il contrario: solo arrogante disprezzo della volontà della maggioranza degli italiani, spalancando porti, porte e portoni a una immigrazione senza limiti: e tutta viltà ipocrita, perché si può imporre qualunque misura impopolare contando sul fatto che sarà edulcorata dal sistema dell'informazione - Rai irreggimentata, in primis - e puntando sulla logica del fatto compiuto): e beneficenza per chi lucra e prospera col ricco business migratorio. Stesso discorso con le proteste anti-chiusure: gente che lotta per la sopravvivenza e chi la difende ci specula?

Fdi, Lega, FI sarebbero benemeriti se prendessero a sberle ristoratori e albergatori, tassisti, baristi e proprietari e lavoratori di sale da ballo, palestre e piscine, cinema e teatri? Meglio le Sardine con la mascherina di 'cittadini attivi', animali politici d'allevamento in scatola che tornano a boccheggiare per un appello pro-Conte?

Ora, chi chiedeva che i cambi di casacca fossero puniti decadendo all'istante dal seggio parlamentare e chi bollava a sangue come venduti e onorevoli-squillo quanti passavano a governi traballanti, ecco che igienizza come responsabili e sanifica come costruttori i salva-Conte, questo faro unico e solo dell'Italia.

Vale anche per Mattarella: sfiduciando e depennando Savona dalla lista dei Ministri, fu sonoromente redarguito da Di Maio: ora, i due fanno le fusa per riavere un governo che non governa, dicta dpcm - per giunta, sballati e inutili. Si torni, almeno, alla democrazia elettiva, grazie.

Raider