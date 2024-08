POSTA - CARO DAGO, 7-6, 6-2: SINNER CONQUISTA "ANCA" IL TORNEO DI CINCINNATI - CI VORREBBE LO IUS SCHOLAE ALL'INCONTRARIO PER GLI STUDENTI ITALIANI. SE NON SAI UN CAZZO QUANDO FINISCI GLI STUDI (TEST INVALSI) TI TOLGO LA CITTADINANZA E TI MANDO IN AFRICA - PERCHÉ I SOLDATI RUSSI DOVREBBERO COMBATTERE SE COLTI DI SORPRESA? IL KAISER TEDESCO ALL’INIZIO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE FECE CENTINAIA DI MIGLIAIA DI PRIGIONIERI. HITLER NE FECE MILIONI. MA PER TUTTI ANDÒ A FINIR MALE…

Lettera 1

Caro Dago, ormai il mare antistante la Sicilia è diventato così famoso per i naufragi dei migranti che anche i super ricchi hanno deciso di venire a naufragare qui.

Lettera 2

Caro Dago, 7-6, 6-2: Sinner conquista "anca" il torneo di Cincinnati.

Lettera 3

Caro Dago, Salvini ha smentito seccamente le voci di Vannacci che vuole fondare un suo partito spaccando in due la lega. E a conclusione della sua dichiarazione ha detto che Elvis Presley è vivo e lavora al McDonalds di Segrate

Lettera 4

Caro Dago , alcuni cambiamenti di protocollo al governo : la carta intestata di Francesco Lollobrigida lo qualificherà come " marito di Arianna Meloni " e non più ( come scritto finora) "ministro dell' agricoltura". Stessa cosa per la carta intestata di Giorgia Meloni che da " presidente del consiglio dei ministri " avrà scritto " sorella di Arianna Meloni "

Lettera 5

Caro Dago ,

forte imbarazzo per salvini : complice un errore di trascrizione , invece di convocare i provveditori agli studi per spiegare lo " ius scholae " ha indetto una conferenza stampa riservata a medici andrologi per spiegare lo " ius scolo "

Lettera 6

Caro Dago, i delegati della convention dem di Chicago: "Biden è stato uno dei più grandi presidenti che abbiamo avuto". Vero. Infatti i big del partito lo hanno silurato perché si rischiava una vittoria troppo grande contro Trump.

Lettera 7

Caro DAGO. Jannick altro dolorik!. MA se non era il vaccino... È una... Macumba????. Ale

Lettera 8

A Dagopsia.

Caro Dago, ci vorrebbe lo ius scholae all'incontrario per gli studenti italiani. Se non sai un cazzo quando finisci gli studi (test Invalsi) ti tolgo la cittadinanza e ti mando in Africa.

Lettera 9

Caro Dago, suscita tenerezza mista a pena la parabola dell'ex bullo di di Rignano, tale Renzi. Dopo aver fallito in ogni incarico che una sorte stranamente benevola gli ha riservato, segretario del PD, Premier, leader del terzo polo, ora cerca visibilità facendo il "maestrino" al governo in particolare alla premier e alla sorella. Il "ragazzo" non si rende conto di non avere più credibilità politica e come influencer vale meno della Ferragni post pandoro...

Lettera 10

Caro Dago, uno yacht di 50 metri con un albero da 75 metri... Ma era ovvio che alla prima scorreggia di vento un po' più forte una roba simile fosse destinata ad andare giù. I ricconi pensano che coi soldi sia possibile cambiare anche le leggi della fisica?

Lettera 11

Caro Dago, Chicago, Biden: "America, ti ho dato il meglio di me". Porca miseria, chissà cos'era il peggio...

J.R.

Lettera 12

Dago Ironico,

" digiamolo " Sallusti ha rovinato volutamente la quiete vacanziera a tanti visto che stava al lavoro a Ferragosto. Arianna con o senza filo, i traffici d' influenza, i pm insoumis, Renzi con faccia e panza al sole ci hanno imboccato con tutti gli infradito o gli scarponcini da montagna.

Era tutto concordato, prima dell' uscita dell' articolo di denuncia, tra il direttore ed Ufficio Propaganda in via della Scrofa ( che non esiste ). Questa è l' ultima che ci riporti dal fronte dei giornali sempre sul pezzo. Rimane Vannacci con il nuovo partito, fino a settembre pagnotta assicurata.

Lettera 13

Tutti i Media a evidenziare che la gloriosa avanzata dell’Esercito Ucraino in Russia sta facendo centinaia se non migliaia di prigionieri, perché i soldati si arrendono senza combattere. La domanda è: perché dovrebbero combattere se colti di sorpresa?

Il Kaiser nel suo attacco alla Russia del cugino Nicola Secondo all’inizio della Prima Guerra Mondiale fece centinaia di migliaia di prigionieri. Hitler nel suo attacco all’Unione Sovietica nel 1941 fece milioni di prigionieri. Ma per tutti andò a finir male. Ma dove pensano di andare i generali ucraini? A Mosca? Intanto stanno perdendo un centro abitato dopo l’altro nel Donbass.

Lettera 14

Caro Dago, oggi mi sembra doveroso esprimere solidarietà all'ex segretario dem Bersani dopo la richiesta del pm di condanna per diffamazione aggravata. E mi chiedo anche io, è ancora possibile formulare una certa domanda a un personaggio di tale risma?

Saluti.

Lettera 15

Caro Dago, Ucraina, Ue: "L'offensiva nella regione russa di Kursk è conseguenza delle azioni illegali di Putin". Pensavamo che nel mondo civile l'illegalità si combattesse con la legalità. Evidentemente l'Ue a guida von der Leyen sul tema preferisce la comicità funambolica.

roberto vannacci a pontida GUERRA IN UCRAINA - I SOLDATI UCRAINI AVANZANO NELLA REGIONE DI KURSK GUERRA IN UCRAINA - I SOLDATI UCRAINI AVANZANO NELLA REGIONE DI KURSK PIER LUIGI BERSANI roberto vannacci a pontida roberto vannacci

