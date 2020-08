POSTA! - CARO DAGO, BONUS INPS. ALCUNI POLITICI AMMETTONO DI AVERLO OTTENUTO MA SOLO PER DARLO IN BENEFICENZA. SE È COSÌ CHE BISOGNA FARE, MI OFFRO COME INTERMEDIARIO A COSTO ZERO. POSSO PRENDERMI IO IL DISTURBO AL POSTO LORO – JOE BIDEN SI È SCELTO QUALE VICEPRESIDENTE LA SENATRICE NERA KAMALA HARRIS, PROPRIO QUELLA CHE DURANTE LE PRIMARIE LO ACCUSAVA DI RAZZISMO…

Caro Dago, bonus Inps. Alcuni politici ammettono di averlo ottenuto ma solo per darlo in beneficenza. Se è così che bisogna fare, mi offro come intermediario a costo zero. Posso prendermi io il disturbo al posto loro.

IL TWEET DI BEPPE GRILLO SULLA RAGGI CHE SI RICANDIDA

Caro Dago, Grillo e Di Maio d'accordo alla ricandidatura della Raggi per la terza volta. E quindi resterà nella storia che la promessa dei grillini sul limite dei due mandati è una tra quelle durate più a lungo: due mandati, appunto. Che cialtroni. Bisogna aver compassione per quei poveretti che li hanno votati cascandoci come polli.

Caro Dago, abbiamo tutti letto del clamoroso arresto di Jimmy Lai, magnate dell'informazione libera di Hong Kong. Per fare un paragone è come se avessero arrestato Berlusconi o Cairo. Ma no, tranquili, qui in Italia non succederà mai, non perchè siamo in democrazia, ma perchè gli editori sono da sempre filogovernativi...

arresto di jimmy lai a hong kong

Caro Dago, eccidio di Stazzema, Mattarella: "76 anni fa oltraggio disumano". L'importante è non illudersi che andando lì tutti gli anni cose simili possano essere evitate. Da allora in tutto il mondo è successo anche di peggio.

Caro Dago, da giorni vedo sollevare tanta indignazione da parte dei cinque stelle sulla vicenda del bonus 600 euro chiesto dai parlamentari. Una vicenda immorale dicono.

luigi di maio pasquale tridico

Sarà anche immorale (seppur non illegale), ma è davvero stupefacente che la predica venga da un partito che ha sbandierato la rendicontazione delle spese e la restituzione dell'indennità di parlamentare ma che di fatto si ritrova tanti morosi tra le sue fila!

Caro Dago, Viviana Parisi, parla l'entomologo: "Morta sul luogo del ritrovamento. Abbiamo escluso spari e coltellate". Che efficienza. Dopo giorni che hanno a disposizione il corpo - seppur in avanzato stato di decomposizione - siamo appena a questo punto. Per sspere qualcosa di più dovremmo aspettare che Virginia Raggi si ritiri dalla politica?

DANIELE MONDELLO E VIVIANA PARISI

Caro Dago, Usa 2020, Partito democratico, la vice presidente designata Kamala Harris su Twitter: "Joe Biden può unire gli americani perché ha trascorso la sua vita a battersi per noi. Come presidente realizzerà un'America all'altezza dei nostri ideali".

A parte che da vice di Obama si è battuto più che altro per trovare una sistemazione a suo figlio che gli facesse guadagnare un bel gruzzolo di dollari (Burisma, in Ucraina), ma la senatrice nera ha già dimenticato che solo due mesi fa gli rinfacciava la sua passata collaborazione con due senatori segregazionisti?

JOE BIDEN E KAMALA HARRIS

Dago Comunicativo, controlli amministrativi su Autostrade negli ultimi anni: 6 miliardi di utili, +27% incremento tariffe, -3.5 miliardi d' investimenti promessi. Vedi l' importanza della comunicazione, medesimo logo, united colors sulle magliette e sui volti di tanti politici che dormivano.

E per attualizzare il mutismo ci pensò il grande fotografo che effiggiava il sur padrun in braghe bianche contornato da inespressive sardine.

raymond burke

Caro Dago, il cardinale americano Raymond Burke "scomunica" il candidato democratico Joe Biden per le sue posizioni su aborto e matrimoni omosessuali: "Non bisogna dargli la comunione, sarebbe un sacrilegio".

Si presume che l'ex vice di Barack Obama sia dotato di un minimo di spirito pratico e arrivi da solo a capire che non è il caso di presentarsi in chiesa. Se hai posizioni diametralmente opposte che ci vai a fare?

Caro Dago, un gustoso retroscena è stato scoperto da Nbc News sulla vicepresidente scelta da Joe Biden per Usa 2020. Per ben due volte Trump ha fatto donazioni a favore della candidatura di Kamala Harris a procuratore generale della California: nel 2011 5 mila dollari e nel 2013 altri mille.

JOE BIDEN E KAMALA HARRIS

Con quale faccia la senatrice potrà contrastare uno che finanziava le sue campagne elettorali? Come minimo vien da pensare che Donald sia riuscito a infiltrare tra gli avversari una che risponde ai suoi ordini. Auguri agli elettori dem!

Caro Dago, Usa 2020, Joe Biden sceglie Kamala Harris come vice. Che smacco! Ha scelto una nera ma non Michelle Obama. Forse a causa dei problemi psichici?

DONALD TRUMP JOE BIDEN

Caro Dago, coronavirus, nuova impennata in Germania: 1.226 casi in un giorno. Conte si dia una svegliata! La Merkel sta scaldando i motori e in autunno rischiamo un Germania-Italia 4-3. Diranno che loro sono messi peggio di noi e quindi il Recovery Fund possiamo scordarcelo.

Caro Dago, "Avventata e sconsiderata", così esperti e ricercatori di tutto il mondo, intervistati dalla rivista Nature, valutano la registrazione del vaccino russo anti-Covid, annunciata dal presidente Vladimir Putin. E come no.

Vladimir Putin

Sono gli stessi "esperti" che valutavano attendibile lo studio pubblicato da Lancet sulla pericolosità della idrossiclorochina nel trattamento del coronavirus salvo poi scoprire che si trattava di una fake news? Questi scienziati del pisello fanno solo politica.

Può anche darsi che il vaccino russo non funzioni, ma dirlo nel giro di poche ore, senza aver svolto praticamente alcuna indagine vista la limitatezza del tempo, sa tanto di posizione preconcetta.

Di certo quando a scoprirne uno sarà qualche membro della parrocchia di lorsignori, si tratterà di un vaccino "prodigioso”.

JOE BIDEN E KAMALA HARRIS

Caro Dago, il candidato democratico a Usa 2020, Joe Biden, si è scelto quale vicepresidente la senatrice nera Kamala Harris, proprio quella che durante le primarie lo accusava di razzismo. Speriamo almeno che la signora abbia il buon gusto di non accettare. Altrimenti sarebbe davvero una barzelletta.

Caro Dago, coronavirus, la Germania ha deciso di coprire tutti i costi dei pazienti olandesi che sono stati curati negli ospedali tedeschi. Che dire. Si vede che in Olanda hanno un premier assai più in gamba del nostro.

CONTE E MERKEL

Quando Giuseppe Conte ha chiesto aiuto gli è sempre stato risposto di richiedere il Mes (e i 209 miliardi dell Recovery Fund saranno pieni zeppi di condizioni). Magari noi, avessimo un Mark Rutte!

Ok, caro Dago, gettiamo questi 4 scalzacani del bonus nel girone degli Accattoni. Senza però fare di ogni erba un fascio per gli oltre 2000 tra sindaci e consiglieri comunali, magari di piccoli centri, che le indennità dei parlamentari non le vedono neanche con il binocolo.

Ora capisco che si possano indignare disoccupati, commercianti, partite IVA; capisco meno il ditino alzato dell'esercito delle panze piene, quelli cioè che non hanno perso un centesimo, attaccati alla mangiatoia di Stato del 27 fisso, a prova di virus.

GIUSEPPE CONTE ROCCO CASALINO

Ciò che non capisco è l'indignazione dei politici, quelli che adesso si stracciano le vesti ma non muovono un dito contro i loro privilegi (definiti diritti acquisiti, quindi legali) o magari contro il puparo della comunicazione governativa e della cortigianeria mediatica, alias Rocco Casalino.

Che si permette di fare il gradasso e sguainare i suoi 7mila euro la settimana ( quasi 365mila/anno di denaro pubblico ) per irridere un giornalista. O contro il Commissario Domenico Arcuri che, secondo la Corte dei Conti ( luglio scorso ), avrebbe dovuto restituire entro 10 giorni 1,4 milioni di euro per essersi aumentato lo stipendio di 3-4 volte.

conte casalino

Per carità, tutto secondo legge, ma lo è anche il bonus degli accattoni. Il che significa che la massima latina del summum jus summa iniuria è attuale anche ai tempi del Coronavirus, per cui, quand'anche moralmente inaccettabile, il bonus è giuridicamente ineccepibile. Antonio Pochesci

paola turci francesca pascale foto da oggi 8

Caro Dago, Candida Morvillo sulle foto di Francesca Pascale e Paola Turci che si baciano su uno yacht di 25 metri al largo del Cilento: «Per capire quelle foto pubblicate dal settimanale "Oggi" bisognerebbe sgombrare il campo dagli annessi di denaro e di potere. Per molti che commentano sui social, sono la prova che Pascale si era finta etero ed è stata con Berlusconi solo per i soldi.

FRANCESCA PASCALE PAOLA TURCI

Addirittura, che la Turci, è diventata lesbica per godersi i soldi di Berlusconi. Rendiamoci conto. È evidente che, sui pregiudizi e omofobia, c’è ancora un tantino da lavorare». O forse è la giornalista del "Corriere" che ha la mente obnubilata dal buonismo e deve lavorare un tantino sulla logica.

Dago darling, quando si dice essere una grande potenza "coloniale" traboccante di grandeur. Il giorno dopo il disastro di Beyrout, sua imperiale maestà Emanuel I (paremi senza Brigitte, "sa femme et maman") si é precipitato in Libano (antico mandato francese) e poi ha organizzato una grande raccolta fondi per aiutare gli antichi fenici.

macron a beirut

Da un mese France24, nelle tre notizie che dà ogni mezzora, parlava spesso del disastro economico del Libano pre-disastro fisico. Per anni France24 ha martellato contro il "regime" del bel Assad (Siria altro ex mandato francese), ora non ne parla più. L'Africa occidentale francese esiste ancora de facto e non si muove foglia se Parigi non vuole.

Da notare che France24 non si occupa mai dei casini interni francesi. Tipo le zone "sensibili" (o di "non droit") di tante città (anche piccole), dove ne succedono di tutti i brutti colori con morti e feriti quasi ogni giorno. Un autista di bus é stato persino ucciso di botte perché aveva chiesto ad alcuni utenti (senza nome, forse marziani!) di mettere le mascherine.

macron a beirut

Gran casino per l'obbligo delle mascherine anche all'aperto in tante città (o vie). Pare che in certe vie di Parigi o altre grandi città, l'obbligo sia esteso a chi guida una macchina, anche se solo. Insomma come diceva la canzone "la folie c'est de ne pas faire des folies". E a proposito di Grande Oriente, sarà un caso ma il principale giornale libanese francofono si chiama "L'Orient-Le Jour".

